BofA: Το «θετικό» στοιχείο πίσω από τα άσχημα στοιχεία για τον πληθωρισμό

World 02.06.2026, 17:23
Παρά την έντονη αύξηση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, η BofA εντοπίζει ένα στοιχείο που μπορεί να προσφέρει περιθώριο κινήσεων στη Fed. Όπως σημειώνει στο Morning Market Tidbits της 2ας Ιουνίου 2026, ο πληθωρισμός παραμένει αδικαιολόγητα υψηλός, ωστόσο δεν φαίνεται να οφείλεται σε επιτάχυνση της ζήτησης.
Σύμφωνα με την ανάλυση της BofA Global Research, οι παράγοντες ζήτησης που επηρεάζουν τον δομικό δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών, τον core PCE, παραμένουν συγκρατημένοι και έχουν επιστρέψει κοντά στα προ πανδημίας επίπεδα. Αντίθετα, η άνοδος του πληθωρισμού αποδίδεται κυρίως σε παράγοντες προσφοράς και σε πιο «αμφίβολους» παράγοντες, που συνδυάζουν στοιχεία τόσο προσφοράς όσο και ζήτησης.
Η BofA επισημαίνει ότι, αν και ο δομικός PCE έχει ενισχυθεί στο 3,3% σε ετήσια βάση, η αμερικανική οικονομία δεν δείχνει σημάδια υπερθέρμανσης. Η αγορά εργασίας παραμένει σχετικά ήπια και δεν αποτελεί, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, πηγή έντονων πληθωριστικών πιέσεων.
Αυτό το περιβάλλον δίνει στη Fed μεγαλύτερη ευελιξία να παραμείνει σε στάση αναμονής στο άμεσο διάστημα. Η BofA εκτιμά ότι οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας μπορούν να συνεχίσουν να ελπίζουν πως οι τρέχουσες διαταραχές στην προσφορά θα αποδειχθούν προσωρινές και μεμονωμένες, αντί να σπεύσουν σε αυξήσεις επιτοκίων.
Μάλιστα, όπως σημειώνει η τράπεζα, ακόμη και τα πιο «γερακίσια» μέλη της FOMC έχουν αποφύγει πρόσφατα να ζητήσουν νέες αυξήσεις επιτοκίων. Κατά την BofA, η Fed δεν χρειάζεται να κινηθεί βιαστικά προς πιο περιοριστική πολιτική, εκτός εάν μια ενδεχόμενη σύσφιξη της αγοράς εργασίας την αναγκάσει να αλλάξει στάση.
Στο επίκεντρο της σημερινής ημέρας βρίσκονται τα στοιχεία JOLTS για την αγορά εργασίας, οι πωλήσεις αυτοκινήτων, καθώς και οι τοποθετήσεις των αξιωματούχων της Fed, Neel Kashkari, Beth Hammack και Austan Goolsbee.
