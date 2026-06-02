Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάλεψε για το θετικό πρόσημο

Το χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να κρατήσει τα κεκτημένα του Μαΐου και να σταθεροποιήσει την επαφή του με τις 2.400 μονάδες

Xρηματιστήριο Αθηνών 02.06.2026, 17:36
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

Χωρίς υπερβολές και με επιλεκτικές κινήσεις, το χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να κρατήσει τα κεκτημένα του Μαΐου και να σταθεροποιήσει σήμερα την επαφή του με τις 2.400 μονάδες, αν και δεν φάνηκαν διαθέσεις ακόμη για μια δοκιμασία.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,07% στις 6.028,58 μονάδες, ενώ στο -0,12% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.113,74 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,21% στις 2.724,65 μονάδες

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,08% στις 2.374,48 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.363,08 μονάδων (-0,41%) και 2.386,60 μονάδων (+0,59%). Ο τζίρος ανήλθε στα 326 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 39,6 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 5,4 εκατ. τεμάχια αξίας 63,3 εκατ. ευρώ.

Κινήσεις με ορίζοντα

Σε κινήσεις διόρθωσης των θέσεων, επιλεκτικής κατοχύρωσης κερδών, αλλά και μικρών αγοραστικών παρεμβάσεων αναλώθηκε σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο προσπάθησε να διαφυλάξει τα κεκτημένα μετά από έναν ιδιαίτερα θετικό Μάιο, ο οποίος ολοκληρώθηκε με τη δεύτερη καλύτερη μηνιαία επίδοση από την αρχή του έτους. Έτσι, μπορεί να μην έκανε την ανοδική διαφυγή πιο κοντά στα υψηλά έτους, εντούτοις κατάφερε να κλείσει θετικά, μετά από μία συνεδρίαση αρκετής μεταβλητότητας.

Η μεταβλητή της γεωπολιτικής αβεβαιότητας δεν έλειψε, φυσικά και σήμερα, εντούτοις, φαίνεται πως οι διεθνείς αγορές έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη ψυχραιμία τις συχνές μεταβολές στη ρητορική του Αμερικανού προέδρου, επιλέγοντας ως βασικό δείκτη αποτίμησης της γεωπολιτικής έντασης την πορεία του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται σήμερα στα 94 δολάρια το βαρέλι, επίπεδο αισθητά χαμηλότερο από τα περίπου 110 δολάρια που είχε αγγίξει πριν από λίγες ημέρες, χωρίς ωστόσο να παύει να κινείται σε υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με τον Ηλία Ζαχαράκη της Fast Finance, πλέον, η εικόνα της αγοράς όχι μόνο δείχνει ότι είναι ανεπτυγμένη, αλλά ότι έχει ακόμα πολλά να μας προσφέρει στο μέλλον. Τα κεφάλαια αναζητούν ευκαιρίες τοποθετήσεων, οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) καλύπτονται εύκολα, ενώ πλέον έχουμε διάχυση και στα χαμηλότερα στρώματα της αγοράς, και όχι μόνο σε κάποιους τίτλους της μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τεχνικά, η κατοχύρωση των 2.322 μονάδων, και μάλιστα σε εβδομάδα, κάνει τη διαφορά και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχει ξεκινήσει μία σημαντική νέα ανοδική κίνηση, με επόμενο μεγάλο στόχο τις 2.650 μονάδες. Φυσικά, το υψηλό στην ζώνη των 2.410 μονάδων μπορεί να προβληματίσει βραχυπρόθεσμα, χωρίς να φαίνεται ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά μεσοπρόθεσμα.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Motor Oil σημείωσε άλμα 6,54%, με την ΕΛΧΑ να ακολουθεί με το δικό της +4,55%. Άνω του 2% ήταν η άνοδος σε ΕΥΔΑΠ, Allwyn και Cenergy και άνω του 1% σε Σαράντη και ΔΑΑ. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Λάμδα, Βιοχάλκο, Κύπρου, Alpha Bank, Coca Cola, Εθνική και ΟΤΕ.

Στον αντίποδα, ο Τιτάν έχασε 2,12%, με τις ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aktor και Optima να κλείνουν με απώλειες που ξεπέρασαν το 1%. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Metlen, Eurobank, Jumbo, Aegean, Πειραιώς και ΔΕΗ, ενώ η Helleniq Energy έκλεισε αμετάβλητη.

