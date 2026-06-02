Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετικό κλείσιμο, ο πληθωρισμός συγκράτησε τους αγοραστές

Τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης επιβεβαίωσαν τον αντίκτυπο της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 02.06.2026, 19:44
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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετικό κλείσιμο, ο πληθωρισμός συγκράτησε τους αγοραστές
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Ήπια ανοδικά έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα, παρά το γεγονός ότι τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης επιβεβαίωσαν τον αντίκτυπο της κρίσης στη Μέση Ανατολή και της εκτόξευσης των τιμών ενέργειας στις πληθωριστικές πιέσεις.

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat έδειξαν ότι στην ευρωζώνη ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 3,2% έναντι 3,0% τον Απρίλιο.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 0,66% στις 625 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,33% στις 10.373 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 0,48% στις 25.124 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 0,77% στις 8.209 μονάδες.

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat έδειξαν ότι στην ευρωζώνη ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 3,2% έναντι 3,0% τον Απρίλιο. Στο 2,3% από 2,1% επιταχύνθηκε ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων.

Η μέτρηση κινήθηκε ακριβώς στα επίπεδα που προέβλεπαν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Reuters και ενισχύει τις προσδοκίες των αγορών ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων κατά τη συνεδρίασή της την επόμενη εβδομάδα.

Εταιρικές εξελίξεις

Στο μέτωπο των εταιρικών εξελίξεων, η μετοχή της γαλλικής βιοτεχνολογικής εταιρείας Abivax κατέγραψε ισχυρές απώλειες 28%, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αρκετοί ασθενείς που συμμετείχαν σε κλινική δοκιμή για τη θεραπεία της ελκώδους κολίτιδας εμφάνισαν καρκίνο. «Το σήμα που προκύπτει από τα περιστατικά καρκίνου περιπλέκει την κατάσταση», ανέφερε αναλυτής της Jefferies.

Στο μεταξύ, την αβεβαιότητα στις αγορές συντηρού και οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Donald Trump, ο οποίος δήλωσε τη Δευτέρα στο CNBC ότι δεν τον απασχολεί το ενδεχόμενο κατάρρευσης των συνομιλιών με το Ιράν.

«Πραγματικά δεν με νοιάζει. Δεν θα μπορούσα να ενδιαφέρομαι λιγότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι παρατεταμένες διαπραγματεύσεις «έχουν αρχίσει να γίνονται πολύ βαρετές».

Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών έχουν ουσιαστικά βαλτώσει τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως, παραμένουν ουσιαστικά κλειστά.

Παράλληλα, οι ευρωπαίοι επενδυτές παρακολουθούν στενά και τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, μετά τη μεγάλης κλίμακας αεροπορική επίθεση που εξαπέλυσε η Μόσχα σε ουκρανικές πόλεις τα ξημερώματα της Τρίτης.

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