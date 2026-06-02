Bολφράμιο: Πώς Κινέζοι αγοραστές «σαρώνουν» τις ΗΠΑ για το κρίσιμο μέταλλο

Μια αθόρυβη αλλά ιδιαίτερα σημαντική μάχη για τον έλεγχο του βολφραμίου βρίσκεται σε εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς Κινέζοι αγοραστές αναζητούν επιθετικά αποθέματα του στρατηγικού μετάλλου σε μάντρες ανακύκλωσης και εμπόρους παλαιοσιδήρου σε ολόκληρη τη χώρα.

Η τάση αυτή έχει προκαλέσει έντονο ανταγωνισμό με αμερικανικές εταιρείες, εκτόξευση των τιμών και αυξανόμενες ανησυχίες για την ασφάλεια των αλυσίδων εφοδιασμού σε έναν τομέα που συνδέεται άμεσα με την αμυντική βιομηχανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι Financial Times από παράγοντες της αγοράς, από τις αρχές του 2025 Κινέζοι έμποροι, ανακυκλωτές και μεταποιητικές επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει μια εκτεταμένη εκστρατεία εντοπισμού και αγοράς βολφραμίου στις ΗΠΑ. Η κινητικότητα αυτή αποδίδεται στη μείωση της διαθέσιμης προσφοράς εκτός Κίνας, αλλά και στην αυξανόμενη ζήτηση από κλάδους όπως η αεροδιαστημική, η αμυντική βιομηχανία, η εξόρυξη και η κατασκευή βιομηχανικών εργαλείων.

Το βολφράμιο θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα κρίσιμα ορυκτά παγκοσμίως. Χρησιμοποιείται στην παραγωγή πυρομαχικών, πυραύλων, εργαλείων κοπής, εξοπλισμού γεωτρήσεων και εξαρτημάτων υψηλής αντοχής. Η εξαιρετικά υψηλή σκληρότητα και ανθεκτικότητά του το καθιστούν αναντικατάστατο σε πολλές βιομηχανικές και στρατιωτικές εφαρμογές.

Η αυξημένη κινεζική παρουσία έχει προκαλέσει ανησυχία στους Αμερικανούς ανακυκλωτές. Ο Ράιαν ΜακΆνταμς, επικεφαλής της Amermin στο Τέξας, μιλώντας στους FT υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να εξετάσουν περιορισμούς στις εξαγωγές βολφραμίου προς την Κίνα, καθώς πρόκειται για υλικό στρατηγικής σημασίας. Όπως υποστηρίζει, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια «σιωπηλή σύγκρουση» για τον έλεγχο κρίσιμων πρώτων υλών.

Το κυνήγι για βολφράμιο αυξάνει τιμές, προκαλεί ανησυχίες

Η Ουάσιγκτον δεν έχει μέχρι στιγμής επιβάλει περιορισμούς στις πωλήσεις βολφραμίου προς ξένους αγοραστές. Ωστόσο, η υπόθεση έχει τραβήξει την προσοχή πολιτικών και αξιωματούχων, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή κρίσιμων ορυκτών και να μειώσει την εξάρτηση των ΗΠΑ από ξένες αλυσίδες εφοδιασμού.

Παράγοντες της αγοράς περιγράφουν μια πρωτοφανή κατάσταση. Αμερικανοί αγοραστές αναφέρουν ότι χάνουν συστηματικά συμφωνίες από Κινέζους ανταγωνιστές που εμφανίζονται πρόθυμοι να πληρώσουν πολύ παραπάνω για το ίδιο υλικό. Ορισμένοι κάνουν λόγο για προσφορές που φθάνουν έως και πέντε φορές πάνω από τα συνήθη επίπεδα της αγοράς.

Ο Κεντ Βάντιβερ, ιδιοκτήτης εταιρείας ανακύκλωσης μετάλλων στη Βόρεια Καρολίνα, δήλωσε στους FT ότι προμηθευτές με τους οποίους συνεργάζεται επί χρόνια τον ενημερώνουν πλέον συστηματικά για επισκέψεις Κινέζων αγοραστών. Σε αρκετές περιπτώσεις, όπως λέει, οι ανταγωνιστές του εμφανίζονται λίγα λεπτά νωρίτερα προσφέροντας σημαντικά υψηλότερα ποσά.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως σε χρησιμοποιημένα βιομηχανικά εργαλεία και εξαρτήματα από καρβίδιο βολφραμίου, όπως τρυπάνια εξόρυξης και κοπτικά εργαλεία. Τα υλικά αυτά μπορούν να ανακυκλωθούν και να μετατραπούν ξανά σε σκόνη βολφραμίου ή σε νέα βιομηχανικά προϊόντα.

Η ένταση στην αγορά συνδέεται άμεσα με τις κινήσεις του Πεκίνου. Στις αρχές του 2025 η Κίνα επέβαλε νέους περιορισμούς στις εξαγωγές βολφραμίου και άλλων κρίσιμων ορυκτών, ενώ παράλληλα περιόρισε τις εγχώριες ποσοστώσεις εξόρυξης. Δεδομένου ότι η χώρα αντιπροσωπεύει περισσότερο από το μισό της παγκόσμιας παραγωγής και επεξεργασίας βολφραμίου, κάθε μεταβολή στην κινεζική πολιτική επηρεάζει άμεσα τη διεθνή αγορά.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν ήδη να ενισχύσουν τις εναλλακτικές πηγές προμήθειας. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η παροχή χρηματοδότησης ύψους έως και 1,6 δισ. δολαρίων για την ανάπτυξη μεγάλου ορυχείου βολφραμίου στο Καζακστάν, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού.

Παρότι η Κίνα διατηρεί εδώ και χρόνια περιορισμούς στις εισαγωγές σκραπ βολφραμίου για περιβαλλοντικούς λόγους, υπάρχουν νομικά παράθυρα που επιτρέπουν την εισαγωγή ορισμένων μορφών μεταχειρισμένου υλικού. Επιπλέον, μέρος του αμερικανικού βολφραμίου φαίνεται να διοχετεύεται μέσω τρίτων χωρών όπως οι Φιλιππίνες, η Ταϊβάν, το Βιετνάμ και η Νότια Κορέα, οι οποίες διαθέτουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και επεξεργασίας.

Το περιζήτητο σκραπ

Κινέζοι παράγοντες της αγοράς παραδέχονται ότι οι ΗΠΑ αποτελούν σήμερα έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς αναζήτησης για βολφράμιο, τόσο λόγω του μεγέθους της οικονομίας τους όσο και λόγω της παρουσίας πολλών κορυφαίων βιομηχανιών που παράγουν υψηλής ποιότητας μεταλλικά απόβλητα.

Η πίεση στην αγορά αποτυπώνεται και στις τιμές. Σύμφωνα με στοιχεία της Argus Media, η τιμή του βολφραμίου έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 200% από τον Μάιο του 2025, ενώ οι τιμές του ανακυκλωμένου υλικού έχουν εκτιναχθεί κατά περίπου 350%.

Παράλληλα, αυξάνονται οι φόβοι ότι η Κίνα ενδέχεται να χαλαρώσει περαιτέρω τους περιορισμούς στις εισαγωγές ανακυκλωμένου βολφραμίου, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την παγκόσμια ζήτηση. Αναλυτές προειδοποιούν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να απορροφήσει μεγάλο μέρος των διαθέσιμων αποθεμάτων εκτός Κίνας, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις στις δυτικές βιομηχανίες.

Ωστόσο, δεν συμφωνούν όλοι με την ιδέα επιβολής αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές. Ορισμένοι παράγοντες του κλάδου επισημαίνουν ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να διαθέτουν περιορισμένες δυνατότητες επεξεργασίας βολφραμίου και δεν θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν πλήρως τα υλικά που θα παρέμεναν εντός της χώρας.

Το βέβαιο είναι ότι η μάχη για το βολφράμιο αποτελεί ακόμη ένα επεισόδιο στον ευρύτερο ανταγωνισμό ΗΠΑ και Κίνας για τον έλεγχο των κρίσιμων πρώτων υλών. Και καθώς η παγκόσμια ζήτηση για αμυντικό εξοπλισμό, τεχνολογία και ενεργειακές υποδομές αυξάνεται, η αξία τέτοιων στρατηγικών μετάλλων αναμένεται να γίνει ακόμη μεγαλύτερη τα επόμενα χρόνια.