Νοτια Κορέα: Αύξηση των εξαγωγών τον Οκτώβριο

Άνοδο κατα 3,6% είχαν οι εξαγωγές απο τη Νότια Κορέα τον περασμένο μήνα έναντι αρχικών προβλέψεων για οριακή μείωση

World 02.11.2025, 16:43
Νοτια Κορέα: Αύξηση των εξαγωγών τον Οκτώβριο
Newsroom

Η ισχυρή ζήτηση για επεξεργαστές (τσιπ) και πλοία ανέβασαν απροσδόκητα τις εξαγωγές της Νότιας Κορέας τον Οκτώβριο παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις παρέμειναν επιφυλακτικές εν μέσω των παγκόσμιων προοπτικών που επισκιάζονται από τις δασμολογικές πολιτικές των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με στοιχεία του Σαββάτου που επικαλείται το Reuters,  oι εξαγωγές από την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας – έναν πρώιμο δείκτη για το παγκόσμιο εμπόριο – αυξήθηκαν κατά 3,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος στα 59,57 δισεκατομμύρια δολάρια τον Οκτώβριο, σε σύγκριση με την πρόβλεψη για μείωση 0,2% σε δημοσκόπηση του Reuters σε οικονομολόγους.

Οι εξαγωγές ημιαγωγών αυξήθηκαν κατά 25,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καταγράφοντας ακόμη ταχύτερη αύξηση μετά την επέκταση κατά 22,1% τον Σεπτέμβριο, χάρη στην «έντονη ζήτηση για τσιπ μνήμης υψηλής χωρητικότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως τα HBM και DDR5 που εστιάζουν σε διακομιστές, η οποία οδήγησε σε αυξήσεις τιμών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο εμπορίου της Νότιας Κορέας.

Οι πωλήσεις πλοίων αυξήθηκαν επίσης κατά 131,2%, ενώ οι πωλήσεις πετροχημικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 12,7% σε ετήσια βάση.

Οι αναλυτές προβλέπουν σταδιακή βελτίωση των εξαγωγών, καθώς οι αβεβαιότητες στο εμπορικό περιβάλλον έχουν μειωθεί, αφού η Ουάσιγκτον και η Σεούλ ολοκλήρωσαν μια εμπορική συμφωνία αυτή την εβδομάδα, η οποία επανέφερε τους δασμούς σε αυτοκίνητα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο 15%.

Συμφωνία ΗΠΑ – Νότιας Κορέας

Οι κατ’ ιδίαν συνομιλίες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας την Πέμπτη οδήγησαν σε συμφωνία για τη μείωση των δασμών στην Κίνα, μετριάζοντας τις αβεβαιότητες στους δύο μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της Σεούλ.

«Οι εξαγωγές αναμένεται να παραμείνουν ισχυρές στο τέταρτο τρίμηνο, λόγω παραγόντων όπως η αύξηση των τιμών των ημιαγωγών», δήλωσε ο Παρκ Σανγκ-χιουν, οικονομολόγος της iM Securities στη Σεούλ.
«Λαμβάνοντας υπόψη τις ισχυρές εξαγωγές ημιαγωγών και τις μέσες ημερήσιες εξαγωγές, οι συνθήκες εξαγωγών παραμένουν ισχυρές».

Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 1,5% τον Οκτώβριο στα 53,52 δισεκατομμύρια δολάρια.
Το μηνιαίο εμπορικό ισοζύγιο διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 6,06 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από 9,53 δισεκατομμύρια δολάρια τον Σεπτέμβριο.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Τραμπ: Μετά τον Πάουελ, στόχος οι περιφερειακές τράπεζες
World

Οι περιφερειακές τράπεζες, νέος στόχος του Τραμπ
PepsiCo: Στροφή στα «υγιεινά» με Cheetos και Doritos χωρίς χρωστικές
World

Τέλος τα κίτρινα δάχτυλα από γαριδάκια - Ερχονται τα «γυμνά» Cheetos
Κυβέρνηση Μερτς: Σπαταλά αναπτυξιακά κονδύλια για μικροκομματικούς σκοπούς
World

Η κυβέρνηση Μερτς σπαταλά αναπτυξιακά κονδύλια για μικροκομματικούς σκοπούς
Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα
Economy

Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα
Μάικλ Μπέρι: Ο Μr. «Big Short» κλείνει το fund του
World

Ο «Big Short» κλείνει το fund του - Πλήγμα για τους σορτάκηδες
Prada: Παραμένει στο τραπέζι το dual-listing
World

Παραμένει στο τραπέζι το dual-listing της Prada

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ακίνητα: Τα σπίτια των 50 τ.μ. και η έκρηξη στις τιμές [γραφήματα]
Ακίνητα

Τα σπίτια που κεντρίζουν τώρα τους επενδυτές [γραφήματα]

Η επανάσταση στο real estate και η στρατηγική των επενδυτών - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ReDataset για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
enerwave: Στην πρίζα ξανά το FSRU και το CCGT της Θεσσαλονίκης
Business

Η enerwave αναβιώνει το FSRU και το CCGT της HELLENiQ ENERGY

Η enerwave, (πρώην Elpedison), στοχεύει σε μερίδιο 12% στο ρεύμα - Στο τραπέζι ξανά τα projects του τερματικού LNG και της νέας μονάδας αερίου

Χρήστος Κολώνας
Radisson: Στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030
Τουρισμός

Η Radisson στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030

Το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά-ορόσημο για την Radisson καθώς προγραμματίζονται τουλάχιστον τέσσερα νέα ανοίγματα

Λάμπρος Καραγεώργος
Ροντόλφ Σααντέ: Ποιος είναι ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος που μπήκε στα Carrefour
World

Ποιος είναι ο Γάλλος μεγιστάνας που μπήκε στα Carrefour

Το ταξίδι από τη Συρία στη Μασσαλία και η σχέση του με τους Έλληνες της Αντιοχείας

Ναταλία Δανδόλου
Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ
Ηλεκτρισμός

Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για αμερικανικό ενδιαφέρον αλλά και για τον εμπορικό δρόμο Ινδίας – Ευρώπης

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η Wall Street «βλέπει» τα 5.000 δολάρια για το πολύτιμο μέταλλο
Commodities

Επόμενη στάση τα 5.000 δολάρια για τον χρυσό

Γιατί η πρόσφατη υποχώρηση των τιμών του χρυσού ήταν μια ανάπαυλα της ανοδικής πορείας του

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους
Τράπεζες

Σε ποιο προϊον πόνταραν οι τράπεζες και βγήκαν κερδισμένες

Οι τράπεζες προώθησαν με επιθετικό τρόπο τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό

Αγης Μάρκου
Wyndham: Σχεδιάζει τριπλασιασμό του χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα με έμφαση στα serviced apartments
Τουρισμός

Τριπλασιάζει το χαρτοφυλάκιο η Wyndham στην Ελλάδα 

Τι ανέφερε ο επικεφαλής της Wyndham στην Ελλάδα για τα σχέδια ανάπτυξης 

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από World
Τραμπ: Μετά τον Πάουελ, στόχος οι περιφερειακές τράπεζες
World

Οι περιφερειακές τράπεζες, νέος στόχος του Τραμπ

Όλοι οι πρόεδροι των περιφερειακών τραπεζών της Fed είναι υποψήφιοι για επαναδιορισμό στις αρχές του 2026

Κυβέρνηση Μερτς: Σπαταλά αναπτυξιακά κονδύλια για μικροκομματικούς σκοπούς
World

Η κυβέρνηση Μερτς σπαταλά αναπτυξιακά κονδύλια για μικροκομματικούς σκοπούς

Έκθεση-κόλαφος του «Συμβουλίου Σοφών» της Γερμανίας για τη διάθεση 500 δισ. ευρώ του Ειδικού Ταμείου για τις υποδομές

Αλέξανδρος Καψύλης
Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα
Economy

Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα

Η Citi βλέπει σύγκλιση αξιολογήσεων και αντίστροφη δυναμική μεταξύ περιφέρειας και «πυρήνα» της Ευρώπης

Μάικλ Μπέρι: Ο Μr. «Big Short» κλείνει το fund του
World

Ο «Big Short» κλείνει το fund του - Πλήγμα για τους σορτάκηδες

Ο άνθρωπος που κέρδισε τεράστια ποσά από την κρίση του 2008 πλήττεται από τα κέρδη της Wall

Prada: Παραμένει στο τραπέζι το dual-listing
World

Παραμένει στο τραπέζι το dual-listing της Prada

Πώς θα γίνει η αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία της Prada

ΔΝΤ: Η προειδοποίηση προς την Αργεντινή
World

ΔΝΤ: Η προειδοποίηση προς την Αργεντινή

Το ΔΝΤ προτρέπει την Αργεντινή να αυξήσει τα συναλλαγματικά αποθέματά της πιο γρήγορα

Ντάλι- Fed: Όλα ανοικτά για τα επιτόκια τον Δεκέμβριο
World

Ντάλι- Fed: Όλα ανοικτά για τα επιτόκια τον Δεκέμβριο

Η πρόεδρος της Fed του Σαν Φρανσίσκο, Μέρι Ντάλι, λέει ότι οι κίνδυνοι είναι ισορροπημένοι

Latest News
Wall Street: Ρευστοποιήσεις στην αγορά – Επιστρέφουν τα σύννεφα
Wall Street

Επιστρέφουν τα σύννεφα στις αγορές - Μαζικό sell-off στη Wall

Η ανησυχία για τις αποφάσεις της Fed κλυδωνίζει τις αγορές

Ναταλία Δανδόλου
ΕΒΕΘ: Σταθερά αρνητική η κατάσταση των νοικοκυριών
Economy

«Πονοκέφαλος» διαρκείας η ακρίβεια για τα νοικοκυριά [γραφήματα]

Στασιμότητα στην καταναλωτική εμπιστοσύνη η οποία παραμένει σταθερά σε αρνητικό έδαφος διαπιστώνει έρευνα του ΕΒΕΘ

Μαρία Σιδέρη
Τραμπ: Μετά τον Πάουελ, στόχος οι περιφερειακές τράπεζες
World

Οι περιφερειακές τράπεζες, νέος στόχος του Τραμπ

Όλοι οι πρόεδροι των περιφερειακών τραπεζών της Fed είναι υποψήφιοι για επαναδιορισμό στις αρχές του 2026

PepsiCo: Στροφή στα «υγιεινά» με Cheetos και Doritos χωρίς χρωστικές
World

Τέλος τα κίτρινα δάχτυλα από γαριδάκια - Ερχονται τα «γυμνά» Cheetos

Η PepsiCo προσπαθεί να συναντήσει το «ανορθόδοξο» - Στα ράφια των ΗΠΑ γαριδάκια και πατατάκια χωρίς χρωστικές

Κυβέρνηση Μερτς: Σπαταλά αναπτυξιακά κονδύλια για μικροκομματικούς σκοπούς
World

Η κυβέρνηση Μερτς σπαταλά αναπτυξιακά κονδύλια για μικροκομματικούς σκοπούς

Έκθεση-κόλαφος του «Συμβουλίου Σοφών» της Γερμανίας για τη διάθεση 500 δισ. ευρώ του Ειδικού Ταμείου για τις υποδομές

Αλέξανδρος Καψύλης
Anthropic: Επενδύει 50 δισ. δολάρια σε νέα κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Anthropic θα επενδύσει 50 δισ. σε νέα data center στις ΗΠΑ

Η Anthropic προχώρησε σε ενίσχυση της υπολογιστικής της ισχύος φέτος

Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί θα γίνει εμφανής το 2026 ο πραγματικός αντίκτυπος της ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Γιατί θα γίνει εμφανής το 2026 ο πραγματικός αντίκτυπος της ΑΙ;

Μια διόρθωση της αγοράς στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης θα είχε αλυσιδωτές συνέπειες

BofA: Οι προβλέψεις για το δολάριο
Συνάλλαγμα

BofA: Οι προβλέψεις για το δολάριο

Η μεταβλητότητα επιστρέφει στην αγορά συναλλάγματος

Wall Street:Μαζικό sell-off στην αγορά – Επιστρέφουν τα σύννεφα
Wall Street

Μαζικό sell-off στη Wall Street - Επιστρέφουν τα σύννεφα

Η ανησυχία για τις αποφάσεις της Fed κλυδωνίζει τις αμερικανικές αγορές

Ναταλία Δανδόλου
Αμερικανικά ομόλογα: Η κυβέρνηση ανεβάζει ρολά – Οι τιμές πέφτουν
Markets

Αμερικανικά ομόλογα: Η κυβέρνηση ανεβάζει ρολά – Οι τιμές πέφτουν

Ενισχύονται οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα
Economy

Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα

Η Citi βλέπει σύγκλιση αξιολογήσεων και αντίστροφη δυναμική μεταξύ περιφέρειας και «πυρήνα» της Ευρώπης

Frigoglass: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Business

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη Frigoglass

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Frigoglass είναι τριετής και λήγει στις 13.11.2028

Ο πρωτογενής τομέας στο όριο: H ώρα των αποφάσεων
Απόψεις

Ο πρωτογενής τομέας στο όριο: H ώρα των αποφάσεων

Οι κινητοποιήσεις που βλέπουμε σήμερα δεν είναι «αντίδραση της στιγμής», αλλά αποτέλεσμα συσσωρευμένων αδιεξόδων

ΕΧΑΕ: Πήρε το «fit & proper» η Euronext
Business

Πήρε το «fit & proper» η Euronext για την ΕΧΑΕ

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος εγκρίσεων από τις αρχές – Χωρίς εμπόδια η δημόσια πρόταση

Μάικλ Μπέρι: Ο Μr. «Big Short» κλείνει το fund του
World

Ο «Big Short» κλείνει το fund του - Πλήγμα για τους σορτάκηδες

Ο άνθρωπος που κέρδισε τεράστια ποσά από την κρίση του 2008 πλήττεται από τα κέρδη της Wall

Prada: Παραμένει στο τραπέζι το dual-listing
World

Παραμένει στο τραπέζι το dual-listing της Prada

Πώς θα γίνει η αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία της Prada

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο