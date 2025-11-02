Νοτια Κορέα: Αύξηση των εξαγωγών τον Οκτώβριο

Η ισχυρή ζήτηση για επεξεργαστές (τσιπ) και πλοία ανέβασαν απροσδόκητα τις εξαγωγές της Νότιας Κορέας τον Οκτώβριο παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις παρέμειναν επιφυλακτικές εν μέσω των παγκόσμιων προοπτικών που επισκιάζονται από τις δασμολογικές πολιτικές των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με στοιχεία του Σαββάτου που επικαλείται το Reuters, oι εξαγωγές από την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας – έναν πρώιμο δείκτη για το παγκόσμιο εμπόριο – αυξήθηκαν κατά 3,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος στα 59,57 δισεκατομμύρια δολάρια τον Οκτώβριο, σε σύγκριση με την πρόβλεψη για μείωση 0,2% σε δημοσκόπηση του Reuters σε οικονομολόγους.

Οι εξαγωγές ημιαγωγών αυξήθηκαν κατά 25,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καταγράφοντας ακόμη ταχύτερη αύξηση μετά την επέκταση κατά 22,1% τον Σεπτέμβριο, χάρη στην «έντονη ζήτηση για τσιπ μνήμης υψηλής χωρητικότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως τα HBM και DDR5 που εστιάζουν σε διακομιστές, η οποία οδήγησε σε αυξήσεις τιμών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο εμπορίου της Νότιας Κορέας.

Οι πωλήσεις πλοίων αυξήθηκαν επίσης κατά 131,2%, ενώ οι πωλήσεις πετροχημικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 12,7% σε ετήσια βάση.

Οι αναλυτές προβλέπουν σταδιακή βελτίωση των εξαγωγών, καθώς οι αβεβαιότητες στο εμπορικό περιβάλλον έχουν μειωθεί, αφού η Ουάσιγκτον και η Σεούλ ολοκλήρωσαν μια εμπορική συμφωνία αυτή την εβδομάδα, η οποία επανέφερε τους δασμούς σε αυτοκίνητα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο 15%.

Συμφωνία ΗΠΑ – Νότιας Κορέας

Οι κατ’ ιδίαν συνομιλίες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας την Πέμπτη οδήγησαν σε συμφωνία για τη μείωση των δασμών στην Κίνα, μετριάζοντας τις αβεβαιότητες στους δύο μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της Σεούλ.

«Οι εξαγωγές αναμένεται να παραμείνουν ισχυρές στο τέταρτο τρίμηνο, λόγω παραγόντων όπως η αύξηση των τιμών των ημιαγωγών», δήλωσε ο Παρκ Σανγκ-χιουν, οικονομολόγος της iM Securities στη Σεούλ.

«Λαμβάνοντας υπόψη τις ισχυρές εξαγωγές ημιαγωγών και τις μέσες ημερήσιες εξαγωγές, οι συνθήκες εξαγωγών παραμένουν ισχυρές».

Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 1,5% τον Οκτώβριο στα 53,52 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το μηνιαίο εμπορικό ισοζύγιο διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 6,06 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από 9,53 δισεκατομμύρια δολάρια τον Σεπτέμβριο.