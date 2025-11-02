ΕΛΤΑ: Τα 46 καταστήματα που κατεβάζουν ρολά τη Δευτέρα

Ποια καταστήματα θα κλείσουν σε πρώτη φάση - Τα νέα σχέδια της διοίκησης των ΕΛΤΑ

Business 02.11.2025, 19:28
ΕΛΤΑ: Τα 46 καταστήματα που κατεβάζουν ρολά τη Δευτέρα
Newsroom

Ακάθεκτη προχωρά το σχέδιό της για κλείσιμο δεκάδων καταστημάτων σε όλη τη χώρα η διοίκηση των ΕΛΤΑ, αν και υπό το βάρος των μεγάλων αντιδράσεων από τοπικούς φορείς, αυτοδιοίκηση, κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και αρκετών βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, τελικά αύριο Δευτέρα, αναστέλλει τη λειτουργία μόνο 46 από τα 204 υποκαταστήματα όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί.

Με βάση ανακοίνωση των ΕΛΤΑ που εξέδωσε το απόγευμα της Κυριακής, θα κλείσουν συνολικά 33 καταστήματα στην Αττική, πολλά από αυτά σε δήμους με πολλές χιλιάδες κατοίκους όπως π.χ. το Γαλάτσι, η Μεταμόρφωση τα Άνω Λιόσια  και τα Βριλήσσια, οκτώ στον νομό Θεσσαλονίκης, και από ένα σε Πάτρα, Δωδεκάνησα (Ρόδος), Ιωάννινα, Ιεράπετρα και Χανιά.

ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΑΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΘ 171)ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΛΙΜΟΥΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2)(CARREFOUR)ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΟΥΛΑΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΡΑΚΑΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΑΦΝΗΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18)ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ
Κ. Ε. Μ. Π. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49)ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13)ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΕΝΟΡΜΑΝΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54)ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 14)ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΕΑΣ  ΕΡΥΘΡΑΙΑΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΙΚΑΙΑΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΟΛΑΡΓΟΥΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΙ.ΠΕ.Θ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΚΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΘΕΣ 11)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΥΛΑΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ                                 (ΘΕΣ 17)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΤΡΑΣ 3ΑΧΑΪΑΣ
ΡΟΔΟΥ 2ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Δ.)ΧΑΝΙΩΝ

Προκειμένου να δικαιολογήσει την απόφασή της αυτή για κλείσιμο καταστημάτων, η διοίκηση υπό τον CEO Γρ. Σκλήκα κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη πρόκληση στην ιστορία των ΕΛΤΑ, και ισχυρίζεται πως βάσει των ευρωπαϊκών κανόνων πλέον, δεν επιτρέπεται καμία κρατική ενίσχυση, γεγονός που καθιστά την απόφαση για αναδιάρθρωση και εξορθολογισμό των ΕΛΤΑ, αναγκαία για τη βιωσιμότητά τους.

Σε πρώτη φάση τα ΕΛΤΑ κάνουν έναν προσωρινό ελιγμό προχωρώντας σε αναστολή λειτουργίας μόνο των καταστημάτων που βρίσκονται σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες των νομών της χώρας όπου υπάρχουν και άλλα καταστήματα.

Για όλες τις υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας, οι μεταβολές θα γίνουν εντός τριμήνου, ώστε να υπάρξει ο χρόνος να εξηγηθεί η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοίκησης των ΕΛΤΑ.

Η αλλαγή πλάνων από τη διοίκηση για τα ΕΛΤΑ

«Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες καταγράφουν ζημιές, λειτουργώντας σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ριζικά και ραγδαία. Επιπλέον, ​ οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν πλέον καμία κρατική ενίσχυση. Αν δεν ληφθούν τώρα οι απαραίτητες αποφάσεις, μέσα στους επόμενους έξι έως εννέα μήνες οι συνέπειες θα είναι μη αναστρέψιμες – απειλώντας τη βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ.

Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, η διοίκηση επιλέγει να δράσει με ευθύνη και ρεαλισμό. Ο μετασχηματισμός που εφαρμόζεται δεν έχει στόχο τη συρρίκνωση, αλλά τη διάσωση και την αναγέννηση των ΕΛΤΑ ως μια σύγχρονη, αποδοτική εταιρεία υπηρεσιών.

Αντιμετωπίζονται χρόνια φαινόμενα αδράνειας, που κρατούσαν δεκάδες εργαζομένους χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο, ενώ ταυτόχρονα έλειπαν εκεί όπου υπήρχε πραγματική ανάγκη. Με το νέο πλάνο, αυτοί οι πόροι επανατοποθετούνται στο έργο της διανομής και της εξυπηρέτησης του πελάτη – εκεί όπου χτίζεται καθημερινά η αξιοπιστία και η εικόνα των ΕΛΤΑ.

Τίποτα από όλα αυτά δεν αναιρεί τον κοινωνικό ρόλο της εταιρείας. Αντίθετα, τον ενισχύει μέσα από νέα εργαλεία και τεχνολογία. Οι υπηρεσίες που κάποτε απαιτούσαν φυσική παρουσία στο κατάστημα, σήμερα παρέχονται στην πόρτα του πολίτη, μέσω του προγράμματος «ΕΛΤΑ κατ’ οίκον» και του ψηφιακού ταχυδρόμου, που εξοπλίζεται με tablet και POS για να εξυπηρετεί τους πελάτες γρήγορα, με ασφάλεια και συνέπεια. Η πλειονότητα των συναλλαγών –επιστολές, δέματα, πληρωμές– πραγματοποιείται πλέον εκτός καταστήματος. Το φυσικό κατάστημα, που άλλοτε αποτελούσε τον πυρήνα της δραστηριότητας, έχει σε πολλές περιοχές περιοριστεί σε ελάχιστο αντικείμενο.

Τα ΕΛΤΑ μεταβάλλουν το μοντέλο λειτουργίας τους, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα την λειτουργία τους ​ και με τρόπο που θα εγγυάται την καλύτερη δυνατή υπηρεσία στην πόρτα του κάθε πολίτη ακόμη και της πιο απομακρυσμένης περιοχής της χώρας μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση των ΕΛΤΑ ανακοινώνει ότι έχοντας αξιολογήσει το σύνολο των καταστημάτων που διατηρεί στην επικράτεια με βασικό κριτήριο τον όγκο των υπηρεσιών που εκτελούνται σε αυτά προχωράει σε πρώτη φάση στην αναστολή λειτουργίας μόνο των καταστημάτων που βρίσκονται σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες των νομών της χώρας όπου υπάρχουν και άλλα καταστήματα

Για όλες τις υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας, οι μεταβολές θα γίνουν εντός τριμήνου, ώστε να υπάρξει ο χρόνος να εξηγηθεί η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, πάντα με κριτήριο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών και να εξετασθεί η λειτουργία πρακτορείων, εφ΄όσον υπάρχει ενδιαφέρον και είναι εφικτό σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες».

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Intralot: Νέο δεκαετές συμβόλαιο με τη Λοταρία της Πολιτείας του Arkansas
Business

Intralot: Νέο 10ετες συμβόλαιο με τη Λοταρία της Πολιτείας του Arkansas
HELLENiQ ENERGY: Στα 365 εκατ. ευρώ τα EBITDA 3μηνου – Υψηλό 2ετίας
Business

Σε υψηλό 2ετίας τα EBITDA 3μηνου της HELLENiQ ENERGY
ΕΕ: Πράσινο φως για δασμούς σε δέματα από Shein και Temu
Business

Πράσινο φως από EcoFin για δασμούς σε δέματα από Shein και Temu
ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και ΓΑΛΑΞΙΑΣ: «Ένωσαν δυνάμεις» για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων
Τρόφιμα – ποτά

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και ΓΑΛΑΞΙΑΣ «ένωσαν δυνάμεις» για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων
Καφούνης: Θετική η στάση Πιερρακάκη για επιβολή δασμού στα μικροδέματα από τρίτες χώρες
Business

Καφούνης: Θετική η στάση Πιερρακάκη για επιβολή δασμού στα μικροδέματα από τρίτες χώρες
ΔΑΑ: Στα 12,55 ευρώ η τιμή στόχος από την Ambrosia Capital
Business

ΔΑΑ: Στα 12,55 ευρώ η τιμή στόχος από την Ambrosia Capital

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ακίνητα: Τα σπίτια των 50 τ.μ. και η έκρηξη στις τιμές [γραφήματα]
Ακίνητα

Τα σπίτια που κεντρίζουν τώρα τους επενδυτές [γραφήματα]

Η επανάσταση στο real estate και η στρατηγική των επενδυτών - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ReDataset για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
enerwave: Στην πρίζα ξανά το FSRU και το CCGT της Θεσσαλονίκης
Business

Η enerwave αναβιώνει το FSRU και το CCGT της HELLENiQ ENERGY

Η enerwave, (πρώην Elpedison), στοχεύει σε μερίδιο 12% στο ρεύμα - Στο τραπέζι ξανά τα projects του τερματικού LNG και της νέας μονάδας αερίου

Χρήστος Κολώνας
Radisson: Στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030
Τουρισμός

Η Radisson στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030

Το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά-ορόσημο για την Radisson καθώς προγραμματίζονται τουλάχιστον τέσσερα νέα ανοίγματα

Λάμπρος Καραγεώργος
Ροντόλφ Σααντέ: Ποιος είναι ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος που μπήκε στα Carrefour
World

Ποιος είναι ο Γάλλος μεγιστάνας που μπήκε στα Carrefour

Το ταξίδι από τη Συρία στη Μασσαλία και η σχέση του με τους Έλληνες της Αντιοχείας

Ναταλία Δανδόλου
Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ
Ηλεκτρισμός

Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για αμερικανικό ενδιαφέρον αλλά και για τον εμπορικό δρόμο Ινδίας – Ευρώπης

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η Wall Street «βλέπει» τα 5.000 δολάρια για το πολύτιμο μέταλλο
Commodities

Επόμενη στάση τα 5.000 δολάρια για τον χρυσό

Γιατί η πρόσφατη υποχώρηση των τιμών του χρυσού ήταν μια ανάπαυλα της ανοδικής πορείας του

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους
Τράπεζες

Σε ποιο προϊον πόνταραν οι τράπεζες και βγήκαν κερδισμένες

Οι τράπεζες προώθησαν με επιθετικό τρόπο τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό

Αγης Μάρκου
Wyndham: Σχεδιάζει τριπλασιασμό του χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα με έμφαση στα serviced apartments
Τουρισμός

Τριπλασιάζει το χαρτοφυλάκιο η Wyndham στην Ελλάδα 

Τι ανέφερε ο επικεφαλής της Wyndham στην Ελλάδα για τα σχέδια ανάπτυξης 

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Business
Intralot: Νέο δεκαετές συμβόλαιο με τη Λοταρία της Πολιτείας του Arkansas
Business

Intralot: Νέο 10ετες συμβόλαιο με τη Λοταρία της Πολιτείας του Arkansas

Η νέα συμφωνία της Intralot με την Arkansas Scholarship Lottery τίθεται σε ισχύ στις 15 Αυγούστου του 2026

ΕΕ: Πράσινο φως για δασμούς σε δέματα από Shein και Temu
Business

Πράσινο φως από EcoFin για δασμούς σε δέματα από Shein και Temu

Τι αποφάσισαν οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ - Η ελληνική θέση

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και ΓΑΛΑΞΙΑΣ: «Ένωσαν δυνάμεις» για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων
Τρόφιμα – ποτά

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και ΓΑΛΑΞΙΑΣ «ένωσαν δυνάμεις» για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, επιλεγμένα προϊόντα των εταιριών-Μελών προβλήθηκαν στα ράφια των καταστημάτων και στο site του Σούπερ Μάρκετ ΓΑΛΑΞΙΑΣ

Καφούνης: Θετική η στάση Πιερρακάκη για επιβολή δασμού στα μικροδέματα από τρίτες χώρες
Business

Καφούνης: Θετική η στάση Πιερρακάκη για επιβολή δασμού στα μικροδέματα από τρίτες χώρες

O πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να προχωρήσει άμεσα στη φορολόγηση των μικροδεμάτων από τρίτες χώρες

ΔΑΑ: Στα 12,55 ευρώ η τιμή στόχος από την Ambrosia Capital
Business

ΔΑΑ: Στα 12,55 ευρώ η τιμή στόχος από την Ambrosia Capital

Ποια είναι τα σημεία που θα ωφελήσουν τον ΔΑΑ, σύμφωνα με την Ambrosia Capital

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): Η ανάπτυξη θα συνεχιστεί με FTTH, FWA και Cosmote TV
Τηλεπικοινωνίες

Νεμπής (ΟΤΕ): Ανάπτυξη με όχημα FTTH, FWA και Cosmote TV

Οι επενδύσεις αναμένονται στα 600 εκατ. ευρώ καθώς ο ΟΤΕ συνεχίζει την ανάπτυξη της υποδομής FTTH και την αύξηση της κάλυψης του δικτύου 5G Stand Alone, είπε ο Κώστας Νεμπής

Γιώργος Πολύζος
Euronext: Έπιασε το 50%+1 η δημόσια πρόταση για την ΕΧΑΕ 
Business

Έπιασε το 50%+1 η δημόσια πρόταση της Euronext

Πριν την λήξη της περιόδου αποδοχής η δημόσια πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ πέτυχε τον στόχο της 

Latest News
«Εξοικονομώ 2025»: Αυξάνεται κατά 490 δισ. ευρώ
Εξοικονόμηση

Αυξάνεται κατά 490 δισ. ευρώ το «Εξοικονομώ 2025»

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 55.000 αιτήσεις, ενώ τα αρχικά αποτελέσματα θα αφορούν περισσότερους από 40.000 ωφελούμενους

Intralot: Νέο δεκαετές συμβόλαιο με τη Λοταρία της Πολιτείας του Arkansas
Business

Intralot: Νέο 10ετες συμβόλαιο με τη Λοταρία της Πολιτείας του Arkansas

Η νέα συμφωνία της Intralot με την Arkansas Scholarship Lottery τίθεται σε ισχύ στις 15 Αυγούστου του 2026

HELLENiQ ENERGY: Στα 365 εκατ. ευρώ τα EBITDA 3μηνου – Υψηλό 2ετίας
Business

Σε υψηλό 2ετίας τα EBITDA 3μηνου της HELLENiQ ENERGY

Προσωρινό μέρισμα 0,20 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η HELLENiQ ENERGY

Πετρέλαιο: Ανοδικά στις διεθνείς αγορές
Commodities

Πετρέλαιο: Ανοδικά στις διεθνείς αγορές

Οι επενδυτές στάθμισαν τις ανησυχίες τους για την παγκόσμια υπερπροσφορά με τις επικείμενες κυρώσεις κατά της ρωσικής Lukoil

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με 4×4 πάνω και από τις 2.070 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Με 4x4 πάνω και από τις 2.070 μονάδες το ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε 4 ημέρες σημαντικής ανόδου, που ναι μεν έχουν αλλάξει το κλίμα, εντούτοις έχουν φέρει και πάλι τον γενικό δείκτη πιο κοντά στα όρια της διακύμανσης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΗΠΑ: Χωρίς τα ποσοστά ανεργίας η έκθεση για την απασχόληση
Επικαιρότητα

Χωρίς τα ποσοστά ανεργίας η έκθεση για την απασχόληση

Τι δήλωσε ο κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ

Τράπεζα της Αγγλίας: Προειδοποίηση για την επιρροή Τραμπ στην ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας
World

Τράπεζα της Αγγλίας: Προειδοποίηση για την επιρροή Τραμπ στην ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας

Οι πολιτικές πιέσεις τους Τραμπ και οι απόψεις του Νάιτζελ Φάρατζ

Wall Street: Μεταβλητότητα και συνέχεια στο τεχνολογικό sell off
Wall Street

Μεταβλητότητα στη Wall Street, συνεχίζεται το τεχνολογικό sell off

Η Wall Street βρίσκεται σε διαδικασία αναπροσαρμογής, με αρκετά χαρτοφυλάκια να αποχωρούν από τον τεχνολογικό κλάδο και να επικεντρώνεται σε τομείς αξίας

Κομισιόν: «Στρατηγική μας προτεραιότητα το GSI»
Ενέργεια

Νέο μήνυμα από Κομισιόν: «Στρατηγική μας προτεραιότητα το GSI»

Τι ανέφερε για το χρονοδιάγραμμα του έργου και το ενδεχόμενο επαφών με Τουρκία

Maritime Crossroads: Why Shipping Leaders Say Environmental Rules Are Missing the Mark
English Edition

Maritime Crossroads: Why Shipping Leaders Say Environmental Rules Are Missing the Mark

Evangelos Marinakis: As an industry, we need to urge the US administration and Europe to immediately grant permission for sanctioned vessels to be scrapped

ΕΕ: Πράσινο φως για δασμούς σε δέματα από Shein και Temu
Business

Πράσινο φως από EcoFin για δασμούς σε δέματα από Shein και Temu

Τι αποφάσισαν οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ - Η ελληνική θέση

Σκoτία: Θα βγει στις αγορές με ομόλογα «κίλτ»
Ομόλογα

Σκoτία: Θα βγει στις αγορές με ομόλογα «κίλτ»

Η πιστοληπτική αξιολόγηση του χρέους της Σκοτίας είναι υψηλότερη από τα ομόλογα της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Ιαπωνίας

Τζούλη Καλημέρη
Καφές: Οι υψηλές τιμές… σερβιρίστηκαν για να παραμείνουν στις ΗΠΑ
World

Οι υψηλές τιμές στον καφέ... σερβιρίστηκαν για να μείνουν

Ο Μπέσεντ για πρώτη φορά αναγνωρίζει σιωπηρά ότι οι δασμοί αυξάνουν τις τιμές για τους Αμερικανούς καταναλωτές

Κτηνοτρόφοι: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Λάρισα – «Θέλουμε τα πρόβατα μας πίσω»
AGRO

Συγκέντρωση κτηνοτρόφων στη Λάρισα - «Θέλουμε τα πρόβατα μας πίσω»

Αύριο Παρασκευή αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας βγάζουν τα τρακτέρ στην Αγιά

Κυριάκος Πιερρακάκης: Παράταση στην εξαίρεση της φορολογίας καυσίμων για αγροτικό τομέα, ναυσιπλοΐα και αεροπλοΐα
Economy

Πιερρακάκης: Παράταση στην εξαίρεση της φορολογίας καυσίμων για αγροτικό τομέα, ναυσιπλοΐα και αεροπλοΐα

Τι είπε ο ΥΠΕΘΟ Κ. Πιερρακάκης στο Ecofin για τρεις τομείς οικονομικής δραστηριότητας - αεροπλοΐα, ναυσιπλοΐα και γεωργία - που είναι στρατηγικής σημασίας

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και ΓΑΛΑΞΙΑΣ: «Ένωσαν δυνάμεις» για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων
Τρόφιμα – ποτά

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και ΓΑΛΑΞΙΑΣ «ένωσαν δυνάμεις» για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, επιλεγμένα προϊόντα των εταιριών-Μελών προβλήθηκαν στα ράφια των καταστημάτων και στο site του Σούπερ Μάρκετ ΓΑΛΑΞΙΑΣ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο