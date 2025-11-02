Ολυμπία Οδός: Παραδίδονται τα τελευταία 10 χλμ της Πατρών-Πύργου

Η Πατρών -Πύργου είναι ο πρώτος πλήρως αυτοματοποιημένος αυτοκινητόδρομος στη χώρα

Κατασκευές 02.11.2025, 08:44
Ολυμπία Οδός: Παραδίδονται τα τελευταία 10 χλμ της Πατρών-Πύργου
Newsroom

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι εργασίες για την παράδοση των τελευταίων 10 χιλιομέτρων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου, με στόχο να παραδοθούν στις 30 Νοεμβρίου, ενώ φέρεται να έχουν ανοίξει συζητήσεις για την υλοποίηση του τμήματος Πύργος-Καλό Νερό-Τσακώνα που θεωρείται σημαντικό για την ολοκλήρωση του έργου.

Στο τελευταίο αυτό τμήμα από το τέλος της Περιμετρικής Πατρών στο Μιντιλόγλι μέχρι τα Καμίνια- το ποσοστό ασφαλτόστρωσης ξεπερνά το 50%, ενώ είναι υπό κατασκευή:

– δύο (2) κόμβοι, στο Μιντιλόγλι και τη ΒΙ.ΠΕ.

– μία Κάτω Διάβαση στα Βραχναίικα

– 2 μεγάλοι τοίχοι αντιστήριξης στα Τσουκαλαίικα

– τα κτίρια διοίκησης και διοδίων στα Καμίνια.

Παράλληλα, προχωρά  η κατασκευή στο παράπλευρο οδικό δίκτυο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τις αρχές του 2026. Οι συνδετήριες οδοί Αμαλιάδας και Κυλλήνης αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο στόχος που έχει τεθεί, αν δεν υπάρξει κάτι απρόοπτο, είναι τα εγκαίνια και των τελευταίων χιλιομέτρων να γίνουν στις 30 Νοεμβρίου και να παραδοθεί το τμήμα του δρόμου που συνδέει τις πρωτεύουσες της Αχαΐας και της Ηλείας, ενώ το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πλέον αναζητά τρόπους για την υλοποίηση του τμήματος Πύργος-Καλό Νερό-Τσακώνα που θεωρείται σημαντικό για την ολοκλήρωση του έργου.

Η δημιουργία της Ολυμπίας Οδού εκτιμάται ότι έχει συμβάλλει καταλυτικά στη μείωση των ατυχημάτων.

Συγκεκριμένα, η κατασκευή του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου με τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας μείωσε κατακόρυφα τον αριθμό των ατυχημάτων συνολικά, μηδένισε τα θανατηφόρα ατυχήματα, προσφέροντας ασφαλέστερες συνθήκες μετακίνησης για τους οδηγούς και τους επιβάτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα περίπου 11 συμβάντα την ημέρα που αντιμετωπίζουν οι ομάδες οδικής ασφάλειας, τα μισά αφορούν ακινητοποιημένα οχήματα.

Τους τρεις πρώτους μήνες κυκλοφορίας της Πατρών-Πύργου μεγάλη κινητικότητα παρουσίασε ο ηλεκτρονικός τρόπος πληρωμής (μέσω του ΟΛΥΜΠΙΑ PASS).

Η Πατρών -Πύργου είναι ο πρώτος πλήρως αυτοματοποιημένος αυτοκινητόδρομος στη χώρα, δηλαδή λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά διόδια και Αυτόματα Μηχανήματα Πληρωμής.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 1/3 των οδηγών επιλέγει την πληρωμή με πομποδέκτη και οι υπόλοιποι τα αυτόματα μηχανήματα, στα οποία οι μισοί πληρώνουν με κάρτα (χρεωστική/ πιστωτική) ή κινητό και οι άλλοι μισοί με κέρματα.

