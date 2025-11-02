Αγορές: Γιατί οι οίκοι αρχίζουν και ανησυχούν για την οικονομία

Οι επενδυτές αγνοούν βασικές προκλήσεις όπως η πτώση της παραγωγικότητας, και η διαρκή συμπίεση των περιθωρίων κέρδους

Economy 02.11.2025, 08:00
Αγορές: Γιατί οι οίκοι αρχίζουν και ανησυχούν για την οικονομία
Ρεπορτάζ Αλέξανδρος Κλώσσας

Οι δείκτες μετοχών παραμένουν κοντά στα ιστορικά τους υψηλά, τα επιτόκια σταθεροποιούνται και οι προβλέψεις ανάπτυξης για τις μεγάλες οικονομίες αναθεωρούνται οριακά προς τα πάνω. Παρόλα αυτά οι αναλυτές αρχίζουν να ανησυχούν. Οι μεγαλύτεροι οίκοι του κόσμου, από τη Bank of America και τη Citi μέχρι τη Moody’s Analytics και τη Fitch Ratings, προειδοποιούν ότι η αισιοδοξία των αγορών ίσως αποδειχθεί υπερβολική.

Η Bank of America περιγράφει τη σημερινή συγκυρία ως «την πιο παράδοξη bull market της τελευταίας δεκαετίας». Στην ανάλυσή της σημειώνει ότι οι επενδυτές «αγνοούν τρεις βασικές προκλήσεις: την πτώση της παραγωγικότητας, τη διαρκή συμπίεση των περιθωρίων κέρδους και την υπερβολική εξάρτηση από την ελπίδα της νομισματικής πολιτικής». Η BofA εκτιμά ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές μπορεί να υποχωρήσουν έως και 10% το επόμενο τρίμηνο, εάν οι αποδόσεις των ομολόγων συνεχίσουν να αυξάνονται.

Ανάλογη είναι η προσέγγιση της Fitch Ratings, η οποία σε έκθεσή της υπογραμμίζει πως «η ευφορία των αγορών δεν συνάδει με την πραγματική εικόνα της οικονομίας». Οι αναλυτές του οίκου προειδοποιούν για τον κίνδυνο «ξαφνικού σοκ», εάν οι επενδυτές αντιληφθούν ότι η επιβράδυνση της ανάπτυξης είναι πιο έντονη απ’ ό,τι δείχνουν οι προσδοκίες.

Η Moody’s Analytics δηλώνει ευθέως πως «δεν αγοράζει την αισιοδοξία των αγορών». Όπως αναφέρει, «η ΕΚΤ δεν βρίσκεται σε θέση να μειώσει τα επιτόκια επιθετικά, καθώς η βασική πληθωριστική πίεση παραμένει ανθεκτική». Η ανάλυση επισημαίνει ότι η πραγματική οικονομία δείχνει σημάδια κόπωσης, η κατανάλωση σε Γερμανία και Γαλλία υποχωρεί, οι επενδύσεις επιβραδύνονται και η παραγωγικότητα παραμένει στάσιμη.

Από την πλευρά της, η Citi κάνει λόγο για ένα «παράδοξο που ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια». Όπως εξηγεί οι αγορές τιμολογούν την ανθεκτικότητα, την ώρα που η πραγματική οικονομία επιβραδύνεται. Είναι χαρακτηριστικό οτι η έκθεση αναφέρει οτι «Η αντοχή των εταιρικών κερδών στηρίζεται περισσότερο σε επαναγορές μετοχών και λιγότερο σε αύξηση παραγωγικότητας».

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην πρόσφατη Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, προειδοποιεί για «υπερσυγκέντρωση κινδύνων» στα μη τραπεζικά ιδρύματα και αναφέρει ότι οι αποτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων «βρίσκονται σε επίπεδα που θυμίζουν το 2007». Η αναφορά στοχεύει κυρίως στα funds ιδιωτικού χρέους και στις αγορές εταιρικών ομολόγων, που τα τελευταία χρόνια απορρόφησαν ρευστότητα από το τραπεζικό σύστημα.

Τα σήματα των αγορών

Σύμφωνα με στοιχεία της Markets.com, ο δείκτης «insider sell-to-buy» έφθασε τον Οκτώβριο στο 17,3, ένα από τα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας πενταετίας, ένδειξη ότι κάποιοι επενδυτές μειώνουν τις θέσεις τους ενόψει πιθανής διόρθωσης. Σύμφωνα με τη Deutsche Bank, το margin debt στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 12% σε ετήσια βάση, θυμίζοντας εποχές 1999 και 2007.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές, παρά τη βραχυπρόθεσμη ανάκαμψη, δείχνουν σημάδια κόπωσης. Ο Stoxx 600 υποχωρεί κατά 3 % από τα υψηλά του καλοκαιριού, ενώ οι αποδόσεις των γερμανικών δεκαετών ομολόγων αγγίζουν το 3,2%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2011. Η εικόνα θυμίζει αγορά που θέλει να πιστέψει στην ανάκαμψη, αλλά αμφιβάλλει για τη διάρκειά της.

Η ελληνική διάσταση

Στην Ελλάδα, το Χρηματιστήριο Αθηνών παραμένει σε θετικό έδαφος από τις αρχές του 2025, αλλά η κεφαλαιοποίηση των τραπεζών εξαρτάται έντονα από τη διεθνή συγκυρία. Οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων βρίσκονται στο 3,5%, μόλις 30 μονάδες βάσης πάνω από τα γερμανικά, στοιχείο που δείχνει εμπιστοσύνη αλλά και ευαισθησία σε πιθανές αναταράξεις. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ήδη προειδοποιήσει ότι «η υπερβολική εφησυχασμό στις αγορές μπορεί να λειτουργήσει αποσταθεροποιητικά, ιδίως σε μικρές οικονομίες».

Μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας

Οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν ότι οι αγορές κινούνται ταχύτερα από την πραγματική οικονομία. Η ευφορία των τιμών, η πτώση της μεταβλητότητας και η επιστροφή της ρευστότητας δημιουργούν την αίσθηση σταθερότητας, αλλά αυτή μπορεί να αποδειχθεί εύθραυστη.

Η ιστορία έχει δείξει ότι τα ράλι που τροφοδοτούνται από υπεραισιοδοξία συχνά δοκιμάζονται σκληρά. Αν η οικονομία συνεχίσει να επιβραδύνεται και οι κεντρικές τράπεζες δεν μπορέσουν να χαλαρώσουν την πολιτική τους, η «προσγείωση» που περιγράφουν η Fitch, η Moody’s και η BofA ίσως δεν αργήσει.

Το ζητούμενο, όπως έγραφε πρόσφατα η Citi, «δεν είναι αν θα έρθει διόρθωση, αλλά αν αυτή θα είναι ανώδυνη».

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Κυριάκος Πιερρακάκης: Παράταση στην εξαίρεση της φορολογίας καυσίμων για αγροτικό τομέα, ναυσιπλοΐα και αεροπλοΐα
Economy

Πιερρακάκης: Παράταση στην εξαίρεση της φορολογίας καυσίμων για αγροτικό τομέα, ναυσιπλοΐα και αεροπλοΐα
Χατζηδάκης: Αύξηση της χρηματοδότησης των Περιφερειών
Economy

Χατζηδάκης: Στα 2,5 δισ. ευρώ θα αυξηθεί η χρηματοδότηση των Περιφερειών
Πιερρακάκης: Δυνατότητα επιβολής δασμών σε δέματα χαμηλής αξίας που έρχονται εκτός ΕΕ
Economy

Ναι Πιερρακάκη στην επιβολή δασμών σε Shein και Temu
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 76,9% στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων το 2024
Business

Αύξηση 76,9% στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων το 2024
Ακίνητα: Τι αλλάζει στην τριετή φοροαπαλλαγή για μίσθωση κενών και Airbnb
Ακίνητα

Αλλαγές στην τριετή φοροαπαλλαγή για μίσθωση κενών και Airbnb
Οικοδομικές άδειες: Στον «πάγο» σε Μύκονο, Σαντορίνη και Υμηττό έως τα τέλη 2026
Ακίνητα

Νέο «φρένο» στις οικοδομικές άδειες σε Μύκονο, Σαντορίνη και Υμηττό

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ακίνητα: Τα σπίτια των 50 τ.μ. και η έκρηξη στις τιμές [γραφήματα]
Ακίνητα

Τα σπίτια που κεντρίζουν τώρα τους επενδυτές [γραφήματα]

Η επανάσταση στο real estate και η στρατηγική των επενδυτών - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ReDataset για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
enerwave: Στην πρίζα ξανά το FSRU και το CCGT της Θεσσαλονίκης
Business

Η enerwave αναβιώνει το FSRU και το CCGT της HELLENiQ ENERGY

Η enerwave, (πρώην Elpedison), στοχεύει σε μερίδιο 12% στο ρεύμα - Στο τραπέζι ξανά τα projects του τερματικού LNG και της νέας μονάδας αερίου

Χρήστος Κολώνας
Radisson: Στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030
Τουρισμός

Η Radisson στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030

Το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά-ορόσημο για την Radisson καθώς προγραμματίζονται τουλάχιστον τέσσερα νέα ανοίγματα

Λάμπρος Καραγεώργος
Ροντόλφ Σααντέ: Ποιος είναι ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος που μπήκε στα Carrefour
World

Ποιος είναι ο Γάλλος μεγιστάνας που μπήκε στα Carrefour

Το ταξίδι από τη Συρία στη Μασσαλία και η σχέση του με τους Έλληνες της Αντιοχείας

Ναταλία Δανδόλου
Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ
Ηλεκτρισμός

Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για αμερικανικό ενδιαφέρον αλλά και για τον εμπορικό δρόμο Ινδίας – Ευρώπης

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η Wall Street «βλέπει» τα 5.000 δολάρια για το πολύτιμο μέταλλο
Commodities

Επόμενη στάση τα 5.000 δολάρια για τον χρυσό

Γιατί η πρόσφατη υποχώρηση των τιμών του χρυσού ήταν μια ανάπαυλα της ανοδικής πορείας του

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους
Τράπεζες

Σε ποιο προϊον πόνταραν οι τράπεζες και βγήκαν κερδισμένες

Οι τράπεζες προώθησαν με επιθετικό τρόπο τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό

Αγης Μάρκου
Wyndham: Σχεδιάζει τριπλασιασμό του χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα με έμφαση στα serviced apartments
Τουρισμός

Τριπλασιάζει το χαρτοφυλάκιο η Wyndham στην Ελλάδα 

Τι ανέφερε ο επικεφαλής της Wyndham στην Ελλάδα για τα σχέδια ανάπτυξης 

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Economy
Κυριάκος Πιερρακάκης: Παράταση στην εξαίρεση της φορολογίας καυσίμων για αγροτικό τομέα, ναυσιπλοΐα και αεροπλοΐα
Economy

Πιερρακάκης: Παράταση στην εξαίρεση της φορολογίας καυσίμων για αγροτικό τομέα, ναυσιπλοΐα και αεροπλοΐα

Τι είπε ο ΥΠΕΘΟ Κ. Πιερρακάκης στο Ecofin για τρεις τομείς οικονομικής δραστηριότητας - αεροπλοΐα, ναυσιπλοΐα και γεωργία - που είναι στρατηγικής σημασίας

Πιερρακάκης: Δυνατότητα επιβολής δασμών σε δέματα χαμηλής αξίας που έρχονται εκτός ΕΕ
Economy

Ναι Πιερρακάκη στην επιβολή δασμών σε Shein και Temu

Τι είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης από τις Βρυξέλλες

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 76,9% στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων το 2024
Business

Αύξηση 76,9% στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων το 2024

Ποιοι επιχειρηματικοί τομείς κατέγραψαν τις περισσότερες πτωχεύσεις

Ακίνητα: Τι αλλάζει στην τριετή φοροαπαλλαγή για μίσθωση κενών και Airbnb
Ακίνητα

Αλλαγές στην τριετή φοροαπαλλαγή για μίσθωση κενών και Airbnb

H ΠΟΜΙΔΑ καλεί όλους τους ιδιοκτήτες με κενές κατοικίες ή σε βραχυχρόνια μίσθωση που έχουν τις νόμιμες προυποθέσεις, να τις εκμισθώσουν άμεσα για να επωφεληθούν από την τριετή φοροαπαλλαγή

Οικοδομικές άδειες: Στον «πάγο» σε Μύκονο, Σαντορίνη και Υμηττό έως τα τέλη 2026
Ακίνητα

Νέο «φρένο» στις οικοδομικές άδειες σε Μύκονο, Σαντορίνη και Υμηττό

«Βροχή» πολεοδομικών παρατάσεων για νομιμοποίηση αυθαιρέτων, οικοδομικές άδειες και δόμηση εκτός σχεδίου. Τι προβλέπουν νέες ρυθμίσεις που προωθεί το ΥΠΕΝ

Μάχη Τράτσα
Ακίνητα: Τα σπίτια των 50 τ.μ. και η έκρηξη στις τιμές [γραφήματα]
Ακίνητα

Τα σπίτια που κεντρίζουν τώρα τους επενδυτές [γραφήματα]

Η επανάσταση στο real estate και η στρατηγική των επενδυτών - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ReDataset για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
Παπαθανάσης: Στο Αναπτυξιακό ΠΔΕ ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Αγίας Παρασκευής
Economy

Στο Αναπτυξιακό ΠΔΕ ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Αγίας Παρασκευής

Περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την προμήθεια και την εγκατάσταση εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων

Latest News
«Εξοικονομώ 2025»: Αυξάνεται κατά 490 δισ. ευρώ
Εξοικονόμηση

Αυξάνεται κατά 490 δισ. ευρώ το «Εξοικονομώ 2025»

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 55.000 αιτήσεις, ενώ τα αρχικά αποτελέσματα θα αφορούν περισσότερους από 40.000 ωφελούμενους

Intralot: Νέο δεκαετές συμβόλαιο με τη Λοταρία της Πολιτείας του Arkansas
Business

Intralot: Νέο 10ετες συμβόλαιο με τη Λοταρία της Πολιτείας του Arkansas

Η νέα συμφωνία της Intralot με την Arkansas Scholarship Lottery τίθεται σε ισχύ στις 15 Αυγούστου του 2026

HELLENiQ ENERGY: Στα 365 εκατ. ευρώ τα EBITDA 3μηνου – Υψηλό 2ετίας
Business

Σε υψηλό 2ετίας τα EBITDA 3μηνου της HELLENiQ ENERGY

Προσωρινό μέρισμα 0,20 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η HELLENiQ ENERGY

Πετρέλαιο: Ανοδικά στις διεθνείς αγορές
Commodities

Πετρέλαιο: Ανοδικά στις διεθνείς αγορές

Οι επενδυτές στάθμισαν τις ανησυχίες τους για την παγκόσμια υπερπροσφορά με τις επικείμενες κυρώσεις κατά της ρωσικής Lukoil

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με 4×4 πάνω και από τις 2.070 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Με 4x4 πάνω και από τις 2.070 μονάδες το ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε 4 ημέρες σημαντικής ανόδου, που ναι μεν έχουν αλλάξει το κλίμα, εντούτοις έχουν φέρει και πάλι τον γενικό δείκτη πιο κοντά στα όρια της διακύμανσης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΗΠΑ: Χωρίς τα ποσοστά ανεργίας η έκθεση για την απασχόληση
Επικαιρότητα

Χωρίς τα ποσοστά ανεργίας η έκθεση για την απασχόληση

Τι δήλωσε ο κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ

Τράπεζα της Αγγλίας: Προειδοποίηση για την επιρροή Τραμπ στην ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας
World

Τράπεζα της Αγγλίας: Προειδοποίηση για την επιρροή Τραμπ στην ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας

Οι πολιτικές πιέσεις τους Τραμπ και οι απόψεις του Νάιτζελ Φάρατζ

Wall Street: Μεταβλητότητα και συνέχεια στο τεχνολογικό sell off
Wall Street

Μεταβλητότητα στη Wall Street, συνεχίζεται το τεχνολογικό sell off

Η Wall Street βρίσκεται σε διαδικασία αναπροσαρμογής, με αρκετά χαρτοφυλάκια να αποχωρούν από τον τεχνολογικό κλάδο και να επικεντρώνεται σε τομείς αξίας

Κομισιόν: «Στρατηγική μας προτεραιότητα το GSI»
Ενέργεια

Νέο μήνυμα από Κομισιόν: «Στρατηγική μας προτεραιότητα το GSI»

Τι ανέφερε για το χρονοδιάγραμμα του έργου και το ενδεχόμενο επαφών με Τουρκία

Maritime Crossroads: Why Shipping Leaders Say Environmental Rules Are Missing the Mark
English Edition

Maritime Crossroads: Why Shipping Leaders Say Environmental Rules Are Missing the Mark

Evangelos Marinakis: As an industry, we need to urge the US administration and Europe to immediately grant permission for sanctioned vessels to be scrapped

ΕΕ: Πράσινο φως για δασμούς σε δέματα από Shein και Temu
Business

Πράσινο φως από EcoFin για δασμούς σε δέματα από Shein και Temu

Τι αποφάσισαν οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ - Η ελληνική θέση

Σκoτία: Θα βγει στις αγορές με ομόλογα «κίλτ»
Ομόλογα

Σκoτία: Θα βγει στις αγορές με ομόλογα «κίλτ»

Η πιστοληπτική αξιολόγηση του χρέους της Σκοτίας είναι υψηλότερη από τα ομόλογα της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Ιαπωνίας

Τζούλη Καλημέρη
Καφές: Οι υψηλές τιμές… σερβιρίστηκαν για να παραμείνουν στις ΗΠΑ
World

Οι υψηλές τιμές στον καφέ... σερβιρίστηκαν για να μείνουν

Ο Μπέσεντ για πρώτη φορά αναγνωρίζει σιωπηρά ότι οι δασμοί αυξάνουν τις τιμές για τους Αμερικανούς καταναλωτές

Κτηνοτρόφοι: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Λάρισα – «Θέλουμε τα πρόβατα μας πίσω»
AGRO

Συγκέντρωση κτηνοτρόφων στη Λάρισα - «Θέλουμε τα πρόβατα μας πίσω»

Αύριο Παρασκευή αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας βγάζουν τα τρακτέρ στην Αγιά

Κυριάκος Πιερρακάκης: Παράταση στην εξαίρεση της φορολογίας καυσίμων για αγροτικό τομέα, ναυσιπλοΐα και αεροπλοΐα
Economy

Πιερρακάκης: Παράταση στην εξαίρεση της φορολογίας καυσίμων για αγροτικό τομέα, ναυσιπλοΐα και αεροπλοΐα

Τι είπε ο ΥΠΕΘΟ Κ. Πιερρακάκης στο Ecofin για τρεις τομείς οικονομικής δραστηριότητας - αεροπλοΐα, ναυσιπλοΐα και γεωργία - που είναι στρατηγικής σημασίας

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και ΓΑΛΑΞΙΑΣ: «Ένωσαν δυνάμεις» για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων
Τρόφιμα – ποτά

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και ΓΑΛΑΞΙΑΣ «ένωσαν δυνάμεις» για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, επιλεγμένα προϊόντα των εταιριών-Μελών προβλήθηκαν στα ράφια των καταστημάτων και στο site του Σούπερ Μάρκετ ΓΑΛΑΞΙΑΣ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο