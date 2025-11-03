Νάγκελ – ΕΚΤ: Όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά τον Δεκέμβριο

Ο Γερμανός Τραπεζίτης Γιοακίμ Νάγκελ αιτιολόγησε τις αποφάσεις της ΕΚΤ

World 03.11.2025, 09:07
Νάγκελ – ΕΚΤ: Όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά τον Δεκέμβριο
Newsroom

Τα οικονομικά στοιχεία της ευρωζώνης δεν αποκλίνουν από τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής διατηρούν ανοιχτές τις επιλογές τους, αναφέρει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Γιοακίμ Νάγκελ.

Δεν υπήρχε «απολύτως κανένας λόγος» να αλλάξει το κόστος δανεισμού την περασμένη εβδομάδα, όταν η ΕΚΤ διατήρησε το επιτόκιο καταθέσεων στο 2% για τρίτη συνεδρίαση, δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Bundesbank στο podcast Table Today.

«Από τις τελευταίες προβλέψεις του Σεπτεμβρίου, τα στοιχεία δεν έχουν αλλάξει ουσιαστικά», είπε. «Τον Δεκέμβριο, θα επανεξετάσουμε τις νέες προβλέψεις — τότε θα υπάρξουν νέες προβλέψεις — και στη συνέχεια θα λάβουμε μια απόφαση σε αυτή τη συνάντηση με βάση αυτά τα νέα δεδομένα. Επομένως, διατηρούμε όλες τις επιλογές ανοιχτές και νομίζω ότι αυτή είναι η πιο κατάλληλη προσέγγιση δεδομένων των πολλών αβεβαιοτήτων».

Στάση αναμονής

Μετά από οκτώ μειώσεις κατά 25 μονάδες μέσα σε ένα χρόνο, οι αξιωματούχοι έχουν διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα από τον Ιούνιο. Η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ επανέλαβε την Πέμπτη ότι η ΕΚΤ βρίσκεται «σε καλή κατάσταση» και τόνισε ότι θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να παραμείνει σε μια τόσο ευνοϊκή θέση.

Ενώ ο πληθωρισμός κυμαίνεται γύρω από τον στόχο του 2%, η οικονομία μέχρι στιγμής φαίνεται πιο ανθεκτική από ό,τι φοβόταν στους υψηλότερους δασμούς των ΗΠΑ και στις γεωπολιτικές εντάσεις. Η ανάπτυξη του τρίτου τριμήνου κατά 0,2% ξεπέρασε τις προσδοκίες και οι καλύτεροι από τους αναμενόμενους δείκτες των υπευθύνων προμηθειών υποδηλώνουν ένα καλό ξεκίνημα για το τελευταίο τρίμηνο του 2025.

Οι ανησυχίες

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Bloomberg, ορισμένοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ανησυχούν ότι η ανάπτυξη θα μπορούσε να αποδειχθεί πιο ήπια από την αναμενόμενη, αυξάνοντας τον κίνδυνο μιας πιο παρατεταμένης υποχώρησης του στόχου του 2% για τον πληθωρισμό. Η ΕΚΤ προβλέπει αύξηση των τιμών κατά 1,7% το 2026 και 1,9% το 2027.

Τα στοιχεία της περασμένης εβδομάδας, έδειξαν ότι οι υποκείμενες πιέσεις και ο πληθωρισμός των υπηρεσιών παρέμεινε πιο ασταθής από το αναμενόμενο.

Σχολιάζοντας την οικονομία της Γερμανίας — τη μεγαλύτερη της Ευρώπης — ο Νάγκελ επαίνεσε την ανθεκτικότητά της και είπε ότι μπορεί «τώρα να ξεκινήσει μια πορεία μέτριας ανάπτυξης» που θα ενισχυθεί από την αύξηση των δαπανών για υποδομές και άμυνα.

«Σίγουρα θα δούμε μεγαλύτερη ανάπτυξη του χρόνου», ανέφερε. «Εάν οι δαπάνες για μελλοντικές επενδύσεις κατευθυνθούν σωστά, αυτό η εύθραυστη ανάπτυξη μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ μεγαλύτερο και η οικονομία μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη δυναμική».

