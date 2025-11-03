MIG: 100% πάνω τα EBITDA το γ΄ τρίμηνο

Τα ενοποιημένα Ίδια Κεφάλαια της MIG ανέρχονται σε € 131,6 εκ. έναντι € 128,5 εκ. το 2024

Business 03.11.2025, 10:22
MIG: 100% πάνω τα EBITDA το γ΄ τρίμηνο
Newsroom

Σε 3,1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα ενοποιημένα έσοδα από επενδυτικά ακίνητα της MIG το γ’ τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση κατά 29,9%. Για το 9μηνο διαμορφώθηκαν σε 7,3 εκατ. ευρώ, με άνοδο 14,8%.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της MIG ανήλθαν σε κέρδη € 718 χιλ. το γ’ τρίμηνο του 2025 και € 1,6 εκ. το εννιάμηνο 2025, έναντι κερδών € 358 χιλ. και € 1 εκ. τις αντίστοιχες περιόδου του 2024, σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 100,6% και 60,1% αντίστοιχα.

Τα έσοδα από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ανήλθαν το εννιάμηνο του 2025 σε € 1,1 εκ. έναντι € 846 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 28%. Η απόδοση του μετοχικού χαρτοφυλακίου για το εννιάμηνο του 2025 ανήλθε σε 15,9% και του ομολογιακού χαρτοφυλακίου σε 6,7%.

Τα ενοποιημένα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε € 131,6 εκ. έναντι € 128,5 εκ. το 2024. Η ενοποιημένη λογιστική αξία την 30/09/2025 ανέρχεται σε € 4,19 ανά μετοχή.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων για το γ’ τρίμηνο του 2025 διαμορφώθηκαν σε € 3,1 εκ. έναντι κερδών € 31 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αφαιρουμένων των κερδών από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας και την πώληση επενδυτικών ακινήτων της RKB ύψους € 2,6 εκ. το γ’ τρίμηνο του 2025 και € 150 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, τα ενοποιημένα αποτελέσματα ανέρχονται σε κέρδη € 501 χιλ. το γ’ τρίμηνο του 2025 έναντι ζημιών € 119 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Τα κέρδη μετά φόρων για το εννιάμηνο του 2025 διαμορφώθηκαν σε € 3,1 εκ. έναντι κερδών € 5,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αφαιρουμένων των κερδών από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας και την πώληση επενδυτικών ακινήτων που αναφέρονται παραπάνω καθώς επίσης και των έκτακτων κερδών ύψους € 5,8 εκ. που προέκυψαν από την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της RKB κατά το α’ εξάμηνο του 2024, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων ανέρχονται σε κέρδη € 439 χιλ. το εννιάμηνο του 2025 και σε ζημιές € 718 χιλ. το εννιάμηνο.

Η θυγατρική RKB

H  θυγατρική RKB συνέχισε για ένα ακόμη τρίμηνο την σημαντική βελτίωση των επιδόσεων της. Συγκεκριμένα για το γ’ τρίμηνο και το εννιάμηνο του 2025 εμφάνισε αύξηση συνολικών εσόδων από επενδυτικά ακίνητα 30,4% και 14,8% αντίστοιχα, και σημαντική βελτίωση του EBITDA κατά 36,3% και 20,8% αντίστοιχα. Τα κέρδη μετά φόρων για το γ’ τρίμηνο του 2025 διαμορφώθηκαν σε € 3,2 εκ. έναντι κερδών € 347 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αφαιρουμένων των κερδών από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας και την πώληση επενδυτικών ακινήτων ύψους € 2,6 εκ. το γ’ τρίμηνο του 2025 και € 150 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του του 2024, τα κέρδη της RKB ανέρχονται σε € 617 χιλ. το γ’ τρίμηνο του 2025 έναντι 197 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024 σημειώνοντας σημαντική άνοδο κατά 213,2%. Τα κέρδη μετά φόρων για το εννiάμηνο του 2025 διαμορφώθηκαν σε € 4,1 εκ. έναντι κερδών € 6,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Αφαιρουμένων των κερδών από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας και την πώληση επενδυτικών ακινήτων που αναφέρονται παραπάνω καθώς επίσης και των έκτακτων κερδών ύψους € 5,8 εκ. που προέκυψαν από την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της RKB κατά το α’ εξάμηνο του 2024, τα κέρδη της εταιρείας, ανέρχονται σε € 1,4 εκ. το εννιάμηνο του 2025 και € 485 χιλ. το εννιάμηνο του 2024 σημειώνοντας σημαντική άνοδο κατά 195,5%.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Freedom Holding Corp.: Πάνω από 1 δισ. δολάρια έσοδα
Business

Ξεπέρασαν το 1 δισ. δολάρια τα έσοδα της Freedom Holding Corp.
ΗΡΑΚΛΗΣ: Στις Στρατηγικές Επενδύσεις εντάχθηκε το έργο Olympus
Business

Στις Στρατητικές Επενδύσεις το έργο Olympus της ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 76,9% στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων το 2024
Business

Αύξηση 76,9% στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων το 2024
Profile Software: Επέκταση της λύσης Axia με νέες δυνατότητες Wealth Management
Business

Profile Software: Επέκταση της λύσης Axia με νέες δυνατότητες Wealth Management
ΔΕΗ: Αναβάθμιση αξιολόγησης από τον MSCI σε βαθμίδα «A» για θέματα ESG
Business

ΔΕΗ: Αναβάθμιση από MSCI σε βαθμίδα «A» για θέματα ESG
Alpha Bank: Νέα αύξηση της συμμετοχής από UniCredit  μέσω swap
Τράπεζες

Νέα αύξηση της συμμετοχής της UniCredit στην Alpha Bank

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Radisson: Στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030
Τουρισμός

Η Radisson στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030

Το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά-ορόσημο για την Radisson καθώς προγραμματίζονται τουλάχιστον τέσσερα νέα ανοίγματα

Λάμπρος Καραγεώργος
Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους
Τράπεζες

Σε ποιο προϊον πόνταραν οι τράπεζες και βγήκαν κερδισμένες

Οι τράπεζες προώθησαν με επιθετικό τρόπο τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό

Αγης Μάρκου
Δασμοί Τραμπ: Η ΕΕ ετοιμάζει σχέδιο για την εφαρμογή των συμφωνιών με τις ΗΠΑ
World

Ευρωπαϊκό σχέδιο για την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Αύγουστο όρισε δασμό 15% στα περισσότερα προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ, αλλά περιλάμβανε επίσης δεσμεύσεις για συνέχιση διεργασιών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ροντόλφ Σααντέ: Ποιος είναι ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος που μπήκε στα Carrefour
World

Ποιος είναι ο Γάλλος μεγιστάνας που μπήκε στα Carrefour

Το ταξίδι από τη Συρία στη Μασσαλία και η σχέση του με τους Έλληνες της Αντιοχείας

Ναταλία Δανδόλου
Wyndham: Σχεδιάζει τριπλασιασμό του χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα με έμφαση στα serviced apartments
Τουρισμός

Τριπλασιάζει το χαρτοφυλάκιο η Wyndham στην Ελλάδα 

Τι ανέφερε ο επικεφαλής της Wyndham στην Ελλάδα για τα σχέδια ανάπτυξης 

Λάμπρος Καραγεώργος
M&S: Το μάθημα από την κυβερνοεπίθεση που κόστισε 300 εκατ. λίρες
World

Τι έμαθε η Marks & Spencer από την κυβερνοεπίθεση που κόστισε 300 εκατ.

Η αναμόρφωση της εφοδιαστικής αλυσίδας της M&S μπορεί να διπλασιάσει τις διαδικτυακές πωλήσεις της - Το στοίχημα των αυτοματισμών

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Shein, Temu, Trendyol: Και τώρα η «μπάλα» σε Ecofin-Eurogroup
Business

Shein, Temu, Trendyol: Και τώρα η «μπάλα» σε Ecofin-Eurogroup

Οι υπουργοί Οικονομικών συνεδριάζουν, η ελληνική αγορά περιμένει τις αποφάσεις για Shein, Temu, Trendyol

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Χρυσός: Η Wall Street «βλέπει» τα 5.000 δολάρια για το πολύτιμο μέταλλο
Commodities

Επόμενη στάση τα 5.000 δολάρια για τον χρυσό

Γιατί η πρόσφατη υποχώρηση των τιμών του χρυσού ήταν μια ανάπαυλα της ανοδικής πορείας του

Τζούλη Καλημέρη
Περισσότερα από Business
Freedom Holding Corp.: Πάνω από 1 δισ. δολάρια έσοδα
Business

Ξεπέρασαν το 1 δισ. δολάρια τα έσοδα της Freedom Holding Corp.

Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη σταθερή χρηματοοικονομική απόδοση της Freedom Holding Corp. και τη δέσμευσή της να επεκταθεί πέρα από τις παραδοσιακές χρηματοοικονομικές δραστηριότητες

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 76,9% στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων το 2024
Business

Αύξηση 76,9% στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων το 2024

Ποιοι επιχειρηματικοί τομείς κατέγραψαν τις περισσότερες πτωχεύσεις

Profile Software: Επέκταση της λύσης Axia με νέες δυνατότητες Wealth Management
Business

Profile Software: Επέκταση της λύσης Axia με νέες δυνατότητες Wealth Management

Η αναβαθμισμένη πλατφόρμα επεκτείνει τις δυνατότητές της με το AI.Adaptive, τη λύση Τεχνητής Νοημοσύνης της Profile, προσφέροντας εξατομικευμένη επενδυτική εμπειρία, διαισθητικές ψηφιακές εμπειρίες και δυναμικά εργαλεία συμβουλευτικής

ΔΕΗ: Αναβάθμιση αξιολόγησης από τον MSCI σε βαθμίδα «A» για θέματα ESG
Business

ΔΕΗ: Αναβάθμιση από MSCI σε βαθμίδα «A» για θέματα ESG

Η αναβάθμιση αποτελεί ένδειξη αναγνώρισης της συνεχούς ενίσχυσης των εταιρικών επιδόσεων του Ομίλου ΔΕΗ σε θέματα ESG

Alpha Bank: Νέα αύξηση της συμμετοχής από UniCredit  μέσω swap
Τράπεζες

Νέα αύξηση της συμμετοχής της UniCredit στην Alpha Bank

Η UniCredit δύναται να οδηγήσει στην απόκτηση επιπλέον 5.859.978 κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, που αντιστοιχούν στο 0,253% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Performance Technologies: Bραβεύτηκε με το Microsoft Partner of the Year Award 2025 για την Ελλάδα
Business

Performance Technologies: Bραβεύτηκε με το Microsoft Partner of the Year Award 2025 για την Ελλάδα

Η διάκριση αυτή τιμά την εταιρεία ανάμεσα σε κορυφαίους συνεργάτες της Microsoft παγκοσμίως

Interlife: Αύξηση 7,5% στην παραγωγή ασφαλίστρων το εννεάμηνο
Business

Interlife: Αύξηση 7,5% στην παραγωγή ασφαλίστρων το 9μηνο

Η αύξηση Παραγωγής Ασφαλίστρων επιβεβαιώνει τον ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης της INTERLIFE

Latest News
Δήμας: Υλοποιούμε μεγάλο πλήθος έργων σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας
Κατασκευές

Δήμας: Υλοποιούμε μεγάλο πλήθος έργων σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας

Τι είπε ο κ. Δήμας στη Γενική Συνέλευση των Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) με θέμα τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Freedom Holding Corp.: Πάνω από 1 δισ. δολάρια έσοδα
Business

Ξεπέρασαν το 1 δισ. δολάρια τα έσοδα της Freedom Holding Corp.

Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη σταθερή χρηματοοικονομική απόδοση της Freedom Holding Corp. και τη δέσμευσή της να επεκταθεί πέρα από τις παραδοσιακές χρηματοοικονομικές δραστηριότητες

Πιερρακάκης: Δυνατότητα επιβολής δασμών σε δέματα χαμηλής αξίας που έρχονται εκτός ΕΕ
Economy

Ναι Πιερρακάκη στην επιβολή δασμών σε Shein και Temu

Τι είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης από τις Βρυξέλλες

KPMG: Οι ηγέτες των επιχειρήσεων «βλέπουν» ότι η ΑΙ είναι η λύση στην πρόκληση του κλίματος
Tεχνητή νοημοσύνη

Πώς η AI θα λύσει την πρόκληση του κλίματος

Το 96% των στελεχών πιστεύει ότι η καθαρή ενέργεια μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με έρευνα της KPMG

ΗΡΑΚΛΗΣ: Στις Στρατηγικές Επενδύσεις εντάχθηκε το έργο Olympus
Business

Στις Στρατητικές Επενδύσεις το έργο Olympus της ΗΡΑΚΛΗΣ

Με την ολοκλήρωση και των δύο φάσεων του επενδυτικού σχεδίου του Ομίλου Ηρακλής, αναμένεται δέσμευση έως και 1 εκατομυρίου τόνων CO₂ ετησίως

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιχμές Κομισιόν για το σχέδιο δράσης – «Δεν υπάρχει περιθώριο διαφυγής»
AGRO

Αιχμές Κομισιόν για το σχέδιο δράσης ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν υπάρχει περιθώριο διαφυγής»

Οι ευρωπαϊκοί έλεγχοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ γίνονται «σημείο προς σημείο», προειδοποίησε το στέλεχος της Κομισιόν

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 76,9% στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων το 2024
Business

Αύξηση 76,9% στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων το 2024

Ποιοι επιχειρηματικοί τομείς κατέγραψαν τις περισσότερες πτωχεύσεις

Χρυσός: Σε υψηλό 3 εβδομάδων, ανησυχία για το χρέος των ΗΠΑ
Commodities

Σε υψηλό 3 εβδομάδων ο χρυσός, ανησυχία για το χρέος των ΗΠΑ

Η φυσική ζήτηση για ασήμι και χρυσό παραμένει ισχυρή

Airbnb: Εγκαταλείπει τις μεγάλες πόλεις στην Ισπανία – Στροφή σε επενδύσεις σε χωριά και νησιά
Τουρισμός

Αλλάζει στρατηγική η Airbnb - Πού στρέφεται

Τα μέτρα για τον περιορισμό του υπερτουρισμού στις μεγάλες πόλεις οδηγούν την Airbnb σε νέες στρατηγικές

Profile Software: Επέκταση της λύσης Axia με νέες δυνατότητες Wealth Management
Business

Profile Software: Επέκταση της λύσης Axia με νέες δυνατότητες Wealth Management

Η αναβαθμισμένη πλατφόρμα επεκτείνει τις δυνατότητές της με το AI.Adaptive, τη λύση Τεχνητής Νοημοσύνης της Profile, προσφέροντας εξατομικευμένη επενδυτική εμπειρία, διαισθητικές ψηφιακές εμπειρίες και δυναμικά εργαλεία συμβουλευτικής

ΔΕΗ: Αναβάθμιση αξιολόγησης από τον MSCI σε βαθμίδα «A» για θέματα ESG
Business

ΔΕΗ: Αναβάθμιση από MSCI σε βαθμίδα «A» για θέματα ESG

Η αναβάθμιση αποτελεί ένδειξη αναγνώρισης της συνεχούς ενίσχυσης των εταιρικών επιδόσεων του Ομίλου ΔΕΗ σε θέματα ESG

Ευλογιά προβάτων: Πληρωμές 12,2 εκατ. ευρώ για τα θανατωθέντα ζώα
AGRO

Πληρωμές 12,2 εκατ. ευρώ για την ευλογιά προβάτων

Το μεγαλύτερο μέρος των αποζημιώσεων για την ευλογιά προβάτων κατευθύνεται στη Θεσσαλία

Συρία: Συζητήσεις με GE Vernova και Siemens Energy για ενεργειακές λύσεις και ανοικοδόμηση της χώρας
World

GE Vernova και Siemens Energy συζητούν ενεργειακό deal me τη Συρόα

Οι συζητήσεις αφορούν στην προμήθεια αεριοστροβίλων αξίας 7 δισ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση του ενεργειακού τομέα στη Συρία

Alpha Bank: Νέα αύξηση της συμμετοχής από UniCredit  μέσω swap
Τράπεζες

Νέα αύξηση της συμμετοχής της UniCredit στην Alpha Bank

Η UniCredit δύναται να οδηγήσει στην απόκτηση επιπλέον 5.859.978 κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, που αντιστοιχούν στο 0,253% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ακίνητα: Τι αλλάζει στην τριετή φοροαπαλλαγή για μίσθωση κενών και Airbnb
Ακίνητα

Αλλαγές στην τριετή φοροαπαλλαγή για μίσθωση κενών και Airbnb

H ΠΟΜΙΔΑ καλεί όλους τους ιδιοκτήτες με κενές κατοικίες ή σε βραχυχρόνια μίσθωση που έχουν τις νόμιμες προυποθέσεις, να τις εκμισθώσουν άμεσα για να επωφεληθούν από την τριετή φοροαπαλλαγή

Performance Technologies: Bραβεύτηκε με το Microsoft Partner of the Year Award 2025 για την Ελλάδα
Business

Performance Technologies: Bραβεύτηκε με το Microsoft Partner of the Year Award 2025 για την Ελλάδα

Η διάκριση αυτή τιμά την εταιρεία ανάμεσα σε κορυφαίους συνεργάτες της Microsoft παγκοσμίως

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο