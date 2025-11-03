Χρέη σε εφορία – ΕΦΚΑ: Στον πάγο το ενιαίο πιστοποιητικό ενημερότητας

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία ξεπερνούν τα 111 δισ. ευρώ το 8μηνο - Τι περιλαμβάνει το πιστοποιητικό

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 03.11.2025, 08:22
Χρέη σε εφορία – ΕΦΚΑ: Στον πάγο το ενιαίο πιστοποιητικό ενημερότητας
Newsroom

Στον «πάγο» μέχρι νεωτέρας βρίσκεται η έκδοση του νέου ενιαίου πιστοποιητικού ενημερότητας για πολίτες και επιχειρήσεις που δεν έχουν χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ .

Το ενιαίο πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας, το οποίο θα αντικαταστήσει τα δύο ξεχωριστά έγγραφα που απαιτούνται σήμερα τη φορολογική και την ασφαλιστική ενημερότητα «σκοντάφτει» σε τεχνικά εμπόδια.

Το έγγραφο θα έχει πλήρη ισχύ για κάθε συναλλαγή με το Δημόσιο, ιδιώτες ή δικαστικές αρχές

Τα τεχνικά προβλήματα δεν επιτρέπουν προς το παρόν την ενοποίηση της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που θα κάνει απλή και γρήγορη τη διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού για όλα τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, βάζοντας τέλος σε ακόμα μία εστία ταλαιπωρίας στις συναλλαγές με το Δημόσιο.

Πρόκειται για ακόμα μια παράταση στην εφαρμογή του μέτρου που θεσπίστηκε το 2022 και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι θα ενεργοποιούνταν τον Σεπτέμβριο του 2024.

Ο νόμος 4934/2022 προβλέπει ότι κάθε πολίτης ή επιχείρηση θα μπορεί να εκδίδει ηλεκτρονικά το Ενιαίο Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας μέσω του gov.gr.

Το έγγραφο θα έχει πλήρη ισχύ για κάθε συναλλαγή με το Δημόσιο, ιδιώτες ή δικαστικές αρχές.

Το πιστοποιητικό και τα χρέη

  • Το ενιαίο πιστοποιητικό θα περιλαμβάνει τα στοιχεία τόσο της φορολογικής όσο και της ασφαλιστικής ενημερότητας. Θα είναι έγκυρο για κάθε προβλεπόμενη χρήση από μεταβιβάσεις ακινήτων μέχρι είσπραξη χρημάτων ενώ θα γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από φορείς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, όπου κατά νόμο απαιτείται.
  • Οι πολίτες θα υποβάλουν την αίτησή τους στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα. Μετά την υποβολή της αίτησης θα γίνεται αυτόματα έλεγχος των στοιχείων που υποβλήθηκαν και στην συνέχεια εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις, θα εκδίδεται το πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας, με τους ίδιους όρους που διέπουν την έκδοση της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Η έκδοση της οικονομικής ενημερότητας θα «σκοντάφτει» στην περίπτωση αρρύθμιστων ή ληξιπρόθεσμων οφειλών είτε στην εφορία, είτε στα ασφαλιστικά ταμεία, αν δεν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις για ένα εκ των δύο μερών.
  • Για την έκδοση του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας τα αναγκαία δεδομένα από το πληροφοριακό σύστημα φορολογικού μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και το πληροφοριακό σύστημα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες διασφαλίζονται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το πιστοποιητικό θα είναι δίμηνης διάρκειας εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές προς την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ ενώ σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων ρυθμισμένων οφειλών ή οφειλών μη ληξιπρόθεσμων ή σε αναστολή η διάρκεια του αποδεικτικού θα είναι μηνιαία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος το 8μηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου ανέρχεται στο ποσό των 111,627 δισ. ευρώ. Από το χρέος αυτό τα 27,171 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης με το πραγματικό ληξιπρόθεσμο χρέος να περιορίζεται στα 84,456 δισ. ευρώ.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Toyota: Επενδύσεις έως και 10 δισ. δολ. στις ΗΠΑ την επόμενη πενταετία
World

Επενδύσεις έως 10 δισ. δολ. στις ΗΠΑ υπόσχεται η Toyota
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ατυχές το γεγονός ότι το λιμάνι του Πειραιά πέρασε στην COSCO
Επικαιρότητα

Γκίλφοϊλ: Ατυχές το ότι ο Πειραιάς πέρασε στην COSCO
Wall Street: Ρευστοποιήσεις στην αγορά – Επιστρέφουν τα σύννεφα
Wall Street

Επιστρέφουν τα σύννεφα στις αγορές - Μαζικό sell-off στη Wall
ΕΒΕΘ: Σταθερά αρνητική η κατάσταση των νοικοκυριών
Economy

«Πονοκέφαλος» διαρκείας η ακρίβεια για τα νοικοκυριά [γραφήματα]
Τραμπ: Μετά τον Πάουελ, στόχος οι περιφερειακές τράπεζες
World

Οι περιφερειακές τράπεζες, νέος στόχος του Τραμπ
PepsiCo: Στροφή στα «υγιεινά» με Cheetos και Doritos χωρίς χρωστικές
World

Τέλος τα κίτρινα δάχτυλα από γαριδάκια - Ερχονται τα «γυμνά» Cheetos

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ακίνητα: Τα σπίτια των 50 τ.μ. και η έκρηξη στις τιμές [γραφήματα]
Ακίνητα

Τα σπίτια που κεντρίζουν τώρα τους επενδυτές [γραφήματα]

Η επανάσταση στο real estate και η στρατηγική των επενδυτών - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ReDataset για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
enerwave: Στην πρίζα ξανά το FSRU και το CCGT της Θεσσαλονίκης
Business

Η enerwave αναβιώνει το FSRU και το CCGT της HELLENiQ ENERGY

Η enerwave, (πρώην Elpedison), στοχεύει σε μερίδιο 12% στο ρεύμα - Στο τραπέζι ξανά τα projects του τερματικού LNG και της νέας μονάδας αερίου

Χρήστος Κολώνας
Radisson: Στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030
Τουρισμός

Η Radisson στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030

Το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά-ορόσημο για την Radisson καθώς προγραμματίζονται τουλάχιστον τέσσερα νέα ανοίγματα

Λάμπρος Καραγεώργος
Ροντόλφ Σααντέ: Ποιος είναι ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος που μπήκε στα Carrefour
World

Ποιος είναι ο Γάλλος μεγιστάνας που μπήκε στα Carrefour

Το ταξίδι από τη Συρία στη Μασσαλία και η σχέση του με τους Έλληνες της Αντιοχείας

Ναταλία Δανδόλου
Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ
Ηλεκτρισμός

Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για αμερικανικό ενδιαφέρον αλλά και για τον εμπορικό δρόμο Ινδίας – Ευρώπης

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η Wall Street «βλέπει» τα 5.000 δολάρια για το πολύτιμο μέταλλο
Commodities

Επόμενη στάση τα 5.000 δολάρια για τον χρυσό

Γιατί η πρόσφατη υποχώρηση των τιμών του χρυσού ήταν μια ανάπαυλα της ανοδικής πορείας του

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους
Τράπεζες

Σε ποιο προϊον πόνταραν οι τράπεζες και βγήκαν κερδισμένες

Οι τράπεζες προώθησαν με επιθετικό τρόπο τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό

Αγης Μάρκου
Wyndham: Σχεδιάζει τριπλασιασμό του χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα με έμφαση στα serviced apartments
Τουρισμός

Τριπλασιάζει το χαρτοφυλάκιο η Wyndham στην Ελλάδα 

Τι ανέφερε ο επικεφαλής της Wyndham στην Ελλάδα για τα σχέδια ανάπτυξης 

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
ΕΝΦΙΑ: Έρχονται επιστροφές χρημάτων σε φορολογούμενους από τροποποιητικές δηλώσεις Ε9
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Σε ποιους φορολογούμενους επιστρέφεται ο ΕΝΦΙΑ

Τι δείχνει εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για τον ΕΝΦΙΑ

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία από την Πέμπτη 13/11 η νέα έκδοση myDATA
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πότε μπαίνει σε λειτουργία η νέα εφαρμογή του myDATA

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ηλεκτρονική τιμολόγηση B2B, B2C, B2G

Eurostat: Στην Ελλάδα ο δεύτερος χειρότερος μισθός πλήρους απασχόλησης το 2024
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ουραγός στους μισθούς η Ελλάδα [γράφημα]

Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα ήταν 4,5 φορές χαμηλότερος από τον αντίστοιχο του Λουξεμβούργου

ΑΑΔΕ: Βράβευση της ομάδας Διαχείρισης Κινδύνων της ΑΑΔΕ
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Βράβευση της ομάδας Διαχείρισης Κινδύνων της ΑΑΔΕ

Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, υπογράμμισε τη θεμελιώδη σημασία της Διαχείρισης Κινδύνων για την Αρχή

Generation Z: 7 στους 10 με εισόδημα που δεν επαρκεί για βασικές ανάγκες
Economy

GenZ: 7 στους 10 με εισόδημα που δεν επαρκεί για βασικές ανάγκες

Oι νέοι εργαζόμενοι της Generation Z βιώνουν μια παράταση της εξάρτησης από την οικογένεια που δεν είναι επιλογή αλλά αναγκαιότητα

Δημήτρης Σταμούλης
Τεκμήρια: Πώς γονικές παροχές και δωρεές μειώνουν φόρους
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς οι γονικές παροχές μπορούν να καλύψουν τεκμήρια

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τους φορολογούμενους - Πώς θα εξουδετερώσουν τα τεκμήρια και θα γλιτώσουν φόρο

Θέσεις εργασίας: Υπερτερεί η πλήρης έναντι της μερικής απασχόλησης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποια μορφή απασχόλησης κυριαρχεί - Τι συμβαίνει με τις κενές θέσεις

Τι δείχνουν τα ποιοτικά στοιχεία της αγοράς εργασίας όπως καταγράφονται στην τρίτη έκθεση του γραφείου προϋπολογισμού της Βουλής

Κώστας Παπαδής
Latest News
Toyota: Επενδύσεις έως και 10 δισ. δολ. στις ΗΠΑ την επόμενη πενταετία
World

Επενδύσεις έως 10 δισ. δολ. στις ΗΠΑ υπόσχεται η Toyota

Η Toyota δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τη δέσμευσή της

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ατυχές το γεγονός ότι το λιμάνι του Πειραιά πέρασε στην COSCO
Επικαιρότητα

Γκίλφοϊλ: Ατυχές το ότι ο Πειραιάς πέρασε στην COSCO

Η δυναμική διπλωμάτης, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αναλύει τον ρόλο της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη.

Wall Street: Ρευστοποιήσεις στην αγορά – Επιστρέφουν τα σύννεφα
Wall Street

Επιστρέφουν τα σύννεφα στις αγορές - Μαζικό sell-off στη Wall

Η ανησυχία για τις αποφάσεις της Fed κλυδωνίζει τις αγορές

Ναταλία Δανδόλου
ΕΒΕΘ: Σταθερά αρνητική η κατάσταση των νοικοκυριών
Economy

«Πονοκέφαλος» διαρκείας η ακρίβεια για τα νοικοκυριά [γραφήματα]

Στασιμότητα στην καταναλωτική εμπιστοσύνη η οποία παραμένει σταθερά σε αρνητικό έδαφος διαπιστώνει έρευνα του ΕΒΕΘ

Μαρία Σιδέρη
Τραμπ: Μετά τον Πάουελ, στόχος οι περιφερειακές τράπεζες
World

Οι περιφερειακές τράπεζες, νέος στόχος του Τραμπ

Όλοι οι πρόεδροι των περιφερειακών τραπεζών της Fed είναι υποψήφιοι για επαναδιορισμό στις αρχές του 2026

PepsiCo: Στροφή στα «υγιεινά» με Cheetos και Doritos χωρίς χρωστικές
World

Τέλος τα κίτρινα δάχτυλα από γαριδάκια - Ερχονται τα «γυμνά» Cheetos

Η PepsiCo προσπαθεί να συναντήσει το «ανορθόδοξο» - Στα ράφια των ΗΠΑ γαριδάκια και πατατάκια χωρίς χρωστικές

Κυβέρνηση Μερτς: Σπαταλά αναπτυξιακά κονδύλια για μικροκομματικούς σκοπούς
World

Η κυβέρνηση Μερτς σπαταλά αναπτυξιακά κονδύλια για μικροκομματικούς σκοπούς

Έκθεση-κόλαφος του «Συμβουλίου Σοφών» της Γερμανίας για τη διάθεση 500 δισ. ευρώ του Ειδικού Ταμείου για τις υποδομές

Αλέξανδρος Καψύλης
Anthropic: Επενδύει 50 δισ. δολάρια σε νέα κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Anthropic θα επενδύσει 50 δισ. σε νέα data center στις ΗΠΑ

Η Anthropic προχώρησε σε ενίσχυση της υπολογιστικής της ισχύος φέτος

Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί θα γίνει εμφανής το 2026 ο πραγματικός αντίκτυπος της ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Γιατί θα γίνει εμφανής το 2026 ο πραγματικός αντίκτυπος της ΑΙ;

Μια διόρθωση της αγοράς στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης θα είχε αλυσιδωτές συνέπειες

BofA: Οι προβλέψεις για το δολάριο
Συνάλλαγμα

BofA: Οι προβλέψεις για το δολάριο

Η μεταβλητότητα επιστρέφει στην αγορά συναλλάγματος

Wall Street:Μαζικό sell-off στην αγορά – Επιστρέφουν τα σύννεφα
Wall Street

Μαζικό sell-off στη Wall Street - Επιστρέφουν τα σύννεφα

Η ανησυχία για τις αποφάσεις της Fed κλυδωνίζει τις αμερικανικές αγορές

Ναταλία Δανδόλου
Αμερικανικά ομόλογα: Η κυβέρνηση ανεβάζει ρολά – Οι τιμές πέφτουν
Markets

Αμερικανικά ομόλογα: Η κυβέρνηση ανεβάζει ρολά – Οι τιμές πέφτουν

Ενισχύονται οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα
Economy

Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα

Η Citi βλέπει σύγκλιση αξιολογήσεων και αντίστροφη δυναμική μεταξύ περιφέρειας και «πυρήνα» της Ευρώπης

Frigoglass: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Business

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη Frigoglass

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Frigoglass είναι τριετής και λήγει στις 13.11.2028

Ο πρωτογενής τομέας στο όριο: H ώρα των αποφάσεων
Απόψεις

Ο πρωτογενής τομέας στο όριο: H ώρα των αποφάσεων

Οι κινητοποιήσεις που βλέπουμε σήμερα δεν είναι «αντίδραση της στιγμής», αλλά αποτέλεσμα συσσωρευμένων αδιεξόδων

ΕΧΑΕ: Πήρε το «fit & proper» η Euronext
Business

Πήρε το «fit & proper» η Euronext για την ΕΧΑΕ

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος εγκρίσεων από τις αρχές – Χωρίς εμπόδια η δημόσια πρόταση

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο