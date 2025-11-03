Χρέη σε εφορία – ΕΦΚΑ: Στον πάγο το ενιαίο πιστοποιητικό ενημερότητας

Στον «πάγο» μέχρι νεωτέρας βρίσκεται η έκδοση του νέου ενιαίου πιστοποιητικού ενημερότητας για πολίτες και επιχειρήσεις που δεν έχουν χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ .

Το ενιαίο πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας, το οποίο θα αντικαταστήσει τα δύο ξεχωριστά έγγραφα που απαιτούνται σήμερα τη φορολογική και την ασφαλιστική ενημερότητα «σκοντάφτει» σε τεχνικά εμπόδια.

Το έγγραφο θα έχει πλήρη ισχύ για κάθε συναλλαγή με το Δημόσιο, ιδιώτες ή δικαστικές αρχές

Τα τεχνικά προβλήματα δεν επιτρέπουν προς το παρόν την ενοποίηση της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που θα κάνει απλή και γρήγορη τη διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού για όλα τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, βάζοντας τέλος σε ακόμα μία εστία ταλαιπωρίας στις συναλλαγές με το Δημόσιο.

Πρόκειται για ακόμα μια παράταση στην εφαρμογή του μέτρου που θεσπίστηκε το 2022 και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι θα ενεργοποιούνταν τον Σεπτέμβριο του 2024.

Ο νόμος 4934/2022 προβλέπει ότι κάθε πολίτης ή επιχείρηση θα μπορεί να εκδίδει ηλεκτρονικά το Ενιαίο Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας μέσω του gov.gr.

Το έγγραφο θα έχει πλήρη ισχύ για κάθε συναλλαγή με το Δημόσιο, ιδιώτες ή δικαστικές αρχές.

Το πιστοποιητικό και τα χρέη

Το ενιαίο πιστοποιητικό θα περιλαμβάνει τα στοιχεία τόσο της φορολογικής όσο και της ασφαλιστικής ενημερότητας. Θα είναι έγκυρο για κάθε προβλεπόμενη χρήση από μεταβιβάσεις ακινήτων μέχρι είσπραξη χρημάτων ενώ θα γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από φορείς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, όπου κατά νόμο απαιτείται.

Οι πολίτες θα υποβάλουν την αίτησή τους στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα. Μετά την υποβολή της αίτησης θα γίνεται αυτόματα έλεγχος των στοιχείων που υποβλήθηκαν και στην συνέχεια εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις, θα εκδίδεται το πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας, με τους ίδιους όρους που διέπουν την έκδοση της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Η έκδοση της οικονομικής ενημερότητας θα «σκοντάφτει» στην περίπτωση αρρύθμιστων ή ληξιπρόθεσμων οφειλών είτε στην εφορία, είτε στα ασφαλιστικά ταμεία, αν δεν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις για ένα εκ των δύο μερών.

Για την έκδοση του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας τα αναγκαία δεδομένα από το πληροφοριακό σύστημα φορολογικού μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και το πληροφοριακό σύστημα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες διασφαλίζονται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το πιστοποιητικό θα είναι δίμηνης διάρκειας εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές προς την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ ενώ σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων ρυθμισμένων οφειλών ή οφειλών μη ληξιπρόθεσμων ή σε αναστολή η διάρκεια του αποδεικτικού θα είναι μηνιαία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος το 8μηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου ανέρχεται στο ποσό των 111,627 δισ. ευρώ. Από το χρέος αυτό τα 27,171 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης με το πραγματικό ληξιπρόθεσμο χρέος να περιορίζεται στα 84,456 δισ. ευρώ.