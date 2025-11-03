Χρέη στην εφορία: Έρχεται ο «Λευκός Τειρεσίας» για τους συνεπείς οφειλέτες

Για τα χρέη στην εφορία το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει την παροχή κινήτρων σε όσους είναι συνεπείς στις πληρωμές των οφειλών τους

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 03.11.2025, 07:00
Χρέη στην εφορία: Έρχεται ο «Λευκός Τειρεσίας» για τους συνεπείς οφειλέτες
Ρεπορτάζ Ντίνος Σιωμόπουλος

Την εφαρμογή ευνοϊκών ρυθμίσεων και παροχή κινήτρων για την εξόφληση χρεών προς την Εφορία από καλοπληρωτές εξετάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, ενώ την ίδια στιγμή διαπιστώνεται ότι η εφαρμογή του νέου συστήματος τεκμαρτού προσδιορισμού των εισοδημάτων ελεύθερων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τη μία αυξάνει τα έσοδα και από την άλλη οδηγεί σε διόγκωση των ληξιπρόθεσμων χρεών.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «Βήματος της Κυριακής» το υπουργείο Οικονομικών απορρίπτει την εφαρμογή νέας ρύθμισης χρεών σε έως 120 δόσεις, αλλά μελετάει σχέδιο παροχής «μπόνους» σε όσους εξοφλούν στην ώρα τους φόρους και δεν συγκαταλέγονται στους κακοπληρωτές.

Τα στοιχεία

Ουσιαστικά θα δημιουργηθεί ένας λευκός Τειρεσίας, όπως εφαρμόζουν οι τράπεζες, προκειμένου να παρέχονται κίνητρα είτε μέσω αυξημένων δόσεων στην αποπληρωμή των οφειλών είτε να περιορίζεται το επιτόκιο που επιβαρύνει τις δόσεις για να μπει ένα φρένο στην αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών, ειδικά όσον αφορά εκείνους που ούτε κατά σύστημα μπαταχτσήδες είναι ούτε θέλουν να κρέμονται τα ονόματά τους στα μανταλάκια.

Τα στοιχεία με τα ληξιπρόθεσμα χρέη του οκταμήνου Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα, πέραν του γεγονότος ότι παρουσιάζουν αύξηση σε σύγκριση με πέρυσι, αναδεικνύουν και ένα άλλο σημαντικό ζήτημα, αυτό της μη πληρωμής φόρων εισοδήματος και ΦΠΑ από επαγγελματίες και επιχειρήσεις, που λόγω του νέου συστήματος εφαρμογής ελάχιστων τεκμαρτών εισοδημάτων καλούνται πλέον να δηλώσουν πολύ υψηλότερα εισοδήματα από αυτά που είχαν συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια και κατά συνέπεια να πληρώσουν πολύ παραπάνω φόρο.

«Εκλεβαν»

Οπως λένε χαρακτηριστικά αρμόδια στελέχη του υπουργείου Οικονομικών στο «Βήμα της Κυριακής», όλοι αυτοί που για δεκαετίες «έκλεβαν» το κράτος, τώρα τους κακοφαίνεται που πρέπει να πληρώσουν φόρους και γι’ αυτό τον λόγο επιλέγουν κάποιοι από αυτούς είτε να μην καταβάλουν τα ποσά που αντιστοιχούν στο τεκμαρτό εισόδημά τους είτε πολύ περισσότερο τον ΦΠΑ που τους αναλογεί. Μάλιστα, αυτό το φαινόμενο είναι εμφανές και από την ανάλυση των στοιχείων των ληξιπρόθεσμων χρεών του Αυγούστου του τρέχοντος έτους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μόνο τον τελευταίο μήνα του εφετινού καλοκαιριού τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη ανήλθαν σε 1,47 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 145,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περυσινό Αύγουστο. Από αυτά τα χρέη τα 300 εκατ. ευρώ αφορούν απλήρωτους φόρους εισοδήματος και τα 889,2 εκατ. ευρώ απλήρωτους ΦΠΑ! Τα περισσότερα από αυτά τα ποσά έχουν προκύψει από τον νέο τρόπο τεκμαρτού υπολογισμού των ελάχιστων εισοδημάτων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και όχι από τα πραγματικά εισοδήματα που δήλωναν τα προηγούμενα χρόνια.

Τα ληξιπρόθεσμα

Αξίζει να τονιστεί ότι συνολικά τα ληξιπρόθεσμα χρέη ανέρχονται πλέον σε 111,6 δισ. ευρώ, με το πλήθος των οφειλετών (φυσικών και νομικών προσώπων) να ανέρχεται σε 3.973.220.

Ουσιαστικά, δηλαδή, ένα στα δύο ενεργά ΑΦΜ στην Ελλάδα χρωστά στην Εφορία, αλλά τα πολλά τα οφείλουν λίγοι οφειλέτες.

Ενα ακόμη στοιχείο που έχει τη σημασία του είναι το γεγονός ότι από το σύνολο των ληξιπρόθεσμων χρεών, η Εφορία ναι μεν αναγνωρίζει ως πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο 84,46 δισ. ευρώ, αλλά τα πραγματικά εισπράξιμα κυμαίνονται από 23 έως 30 δισ. ευρώ.

Επίσης, αξίζει να επισημανθεί ότι από το σύνολο των 111,6 δισ. ευρώ, τα 27,17 δισ. ευρώ θεωρούνται ανείσπρακτα, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να προστεθούν σε αυτά άλλα 11 δισ. ευρώ μέσω διαδικασιών που θα ακολουθήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Το ζήτημα, όμως, είναι ότι τελικά από το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών ζήτημα είναι αν μπορεί πραγματικά να εισπράξει το κράτος το 25%, δηλαδή ένα στα τέσσερα ευρώ χρέη.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Σχετικά άρθρα:
Toyota: Επενδύσεις έως και 10 δισ. δολ. στις ΗΠΑ την επόμενη πενταετία
World

Επενδύσεις έως 10 δισ. δολ. στις ΗΠΑ υπόσχεται η Toyota
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ατυχές το γεγονός ότι το λιμάνι του Πειραιά πέρασε στην COSCO
Επικαιρότητα

Γκίλφοϊλ: Ατυχές το ότι ο Πειραιάς πέρασε στην COSCO
Wall Street: Ρευστοποιήσεις στην αγορά – Επιστρέφουν τα σύννεφα
Wall Street

Επιστρέφουν τα σύννεφα στις αγορές - Μαζικό sell-off στη Wall
ΕΒΕΘ: Σταθερά αρνητική η κατάσταση των νοικοκυριών
Economy

«Πονοκέφαλος» διαρκείας η ακρίβεια για τα νοικοκυριά [γραφήματα]
Τραμπ: Μετά τον Πάουελ, στόχος οι περιφερειακές τράπεζες
World

Οι περιφερειακές τράπεζες, νέος στόχος του Τραμπ
PepsiCo: Στροφή στα «υγιεινά» με Cheetos και Doritos χωρίς χρωστικές
World

Τέλος τα κίτρινα δάχτυλα από γαριδάκια - Ερχονται τα «γυμνά» Cheetos

Ακίνητα: Τα σπίτια των 50 τ.μ. και η έκρηξη στις τιμές [γραφήματα]
Ακίνητα

Τα σπίτια που κεντρίζουν τώρα τους επενδυτές [γραφήματα]

Η επανάσταση στο real estate και η στρατηγική των επενδυτών - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ReDataset για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
enerwave: Στην πρίζα ξανά το FSRU και το CCGT της Θεσσαλονίκης
Business

Η enerwave αναβιώνει το FSRU και το CCGT της HELLENiQ ENERGY

Η enerwave, (πρώην Elpedison), στοχεύει σε μερίδιο 12% στο ρεύμα - Στο τραπέζι ξανά τα projects του τερματικού LNG και της νέας μονάδας αερίου

Χρήστος Κολώνας
Radisson: Στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030
Τουρισμός

Η Radisson στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030

Το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά-ορόσημο για την Radisson καθώς προγραμματίζονται τουλάχιστον τέσσερα νέα ανοίγματα

Λάμπρος Καραγεώργος
Ροντόλφ Σααντέ: Ποιος είναι ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος που μπήκε στα Carrefour
World

Ποιος είναι ο Γάλλος μεγιστάνας που μπήκε στα Carrefour

Το ταξίδι από τη Συρία στη Μασσαλία και η σχέση του με τους Έλληνες της Αντιοχείας

Ναταλία Δανδόλου
Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ
Ηλεκτρισμός

Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για αμερικανικό ενδιαφέρον αλλά και για τον εμπορικό δρόμο Ινδίας – Ευρώπης

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η Wall Street «βλέπει» τα 5.000 δολάρια για το πολύτιμο μέταλλο
Commodities

Επόμενη στάση τα 5.000 δολάρια για τον χρυσό

Γιατί η πρόσφατη υποχώρηση των τιμών του χρυσού ήταν μια ανάπαυλα της ανοδικής πορείας του

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους
Τράπεζες

Σε ποιο προϊον πόνταραν οι τράπεζες και βγήκαν κερδισμένες

Οι τράπεζες προώθησαν με επιθετικό τρόπο τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό

Αγης Μάρκου
Wyndham: Σχεδιάζει τριπλασιασμό του χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα με έμφαση στα serviced apartments
Τουρισμός

Τριπλασιάζει το χαρτοφυλάκιο η Wyndham στην Ελλάδα 

Τι ανέφερε ο επικεφαλής της Wyndham στην Ελλάδα για τα σχέδια ανάπτυξης 

Λάμπρος Καραγεώργος
