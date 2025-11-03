ΠΟΜΙΔΑ: Γιατί χρειάζεται η διεύρυνση τη τριετούς φοροαπαλλαγής

Υπόμνημα προς την Επιτροπή Οικον. Υποθέσεων της Βουλής για το φορολογικό νομοσχέδιο έστειλε η ΠΟΜΙΔΑ, που περιλαμβάνει τις απόψεις της επί των διατάξεων του σ.ν. που αφορούν τα ακίνητα και την πρότασή της για περαιτέρω διεύρυνση του μέτρου της τριετούς φοροαπαλλαγής εισοδήματος κατοικιών, που θα ωφελήσει τους ιδιοκτήτες και κυρίως τους ενοικιαστές.

Το υπόμνημα που φέρει τις υπογραφές του προέδρου Στράτου Παραδιά και του γενικού γραμματέα, Τάσου Βάππα, περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα τις προτάσεις της ΠΟΜΙΔΑ για την περαιτέρω αύξηση της προσφοράς κατοικιών για εκμίσθωση, ενώ εξήρε την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, για το το θέμα της τριετούς φοροαπαλλαγής των κενών κατοικιών.

Το υπόμνημα της ΠΟΜΙΔΑ

Οι απόψεις της ΠΟΜΙΔΑ για τις περί ακινήτων διατάξεις του σ.ν. αλλά και η πρότασή της για την περαιτέρω αύξηση της προσφοράς κατοικιών για εκμίσθωση έχουν ως εξής:

Άρθρο 8. Αναμόρφωση της κλίμακας φόρου εισοδήματος από ακίνητη περιουσία:

Είναι απόλυτα θετική η μείωση του μεσαίου φορολογικού συντελεστή από 35 σε 25%. Η μείωση όμως πρέπει να επεκταθεί και στα υπόλοιπα φορολογικά κλιμάκια, καθιερώνοντας αφορολόγητο ποσό για τα πρώτα 6.000€ εισοδήματος και μείωση του «δημευτικού» συντελεστή 45% στο 35%.

Άρθρο 9 Επέκταση και βελτίωση των όρων απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος ακινήτων που μισθώνονται με μακροχρόνια μίσθωση.

Ως ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τους ιδιοκτήτες και κυρίως τους ενοικιαστές, θεωρεί η ΠΟΜΙΔΑ την αποδοχή σημαντικού μέρους των προτάσεών της από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, στο θέμα της τριετούς φοροαπαλλαγής των κενών κατοικιών που διατίθενται για μακροχρόνια μίσθωση. Οι αλλαγές που εισάγονται με το σ.ν. είναι θετικές γιατί καθιστούν τη ρύθμιση αυτή για πρώτη φορά εφαρμόσιμη. Τίθενται όμως ή παραμένουν αδικαιολόγητοι περιορισμοί και εξαιρέσεις, όπως η άδικη εξαίρεση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, που εξακολουθούν να παρεμποδίζουν την πλήρη απόδοσή της για την κοινωνία.

Συγκεκριμένα:

-Δεν μειώνεται η τριετία της κενότητας των κατοικιών, αφήνοντας μεγάλο αριθμό κατοικιών εκτός της αγοράς έως ότου συμπληρωθεί η τριετία.

-Δεν συμπεριλαμβάνονται στις τουλάχιστον εξάμηνες μισθώσεις και οι εποχιακά εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα (κυρίως τουριστικών και επισιτιστικών επαγγελμάτων) που υπόκεινται στο καθεστώς της υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με τους δημοσίους υπαλλήλους.

-Δεν συναρτάται η τριετής απαλλαγή με την κατοικία αλλά με (τον δεύτερο τώρα) ενοικιαστή της. Εξακολουθεί δηλαδή ο ιδιοκτήτης να είναι “όμηρος” της συμπεριφοράς τόσο του πρώτου, όσο και του τυχόν δεύτερου ενοικιαστή του…

-Είναι ακατανόητη και αδικαιολόγητη η τρίμηνη προθεσμία για την επαναμίσθωση, μετά από τη διακοπή τριετούς μίσθωσης, που αν χαθεί, χάνεται και η φοροαπαλλαγή. Η σχετική προθεσμία θα πρέπει να είναι και αυτή εξάμηνη, ώστε να μην δημιουργείται ανασφάλεια στους ιδιοκτήτες.

-Τέλος δεν επεκτείνεται η εμβέλεια της διάταξης ώστε να συμπεριλάβει κάθε κατοικία που για οποιοδήποτε λόγο είναι σήμερα εκτός μισθωτικής αγοράς, όπως εξηγούμε στη συνέχεια.

Οι προτάσεις της ΠΟΜΙΔΑ για την αναγκαία διεύρυνση του μέτρου της τριετούς φοροαπαλλαγής

Οι προτάσεις μας για την αναγκαία περαιτέρω διεύρυνση του μέτρου προς όφελος ιδιοκτητών και ενοικιαστών και χωρίς ουσιαστική δημοσιονομική απώλεια του Δημοσίου, είναι οι εξής:

Προτείνουμε να προστεθεί διάταξη με την οποία να επεκτείνεται η φοροαπαλλαγή αυτή, όχι σε όλες τις νέες μισθώσεις κατοικιών που ήδη ενοικιάζονται, αλλά μόνον στις νέες μισθώσεις των παρακάτω κατηγοριών κατοικιών που σήμερα για οποιοδήποτε λόγο είναι εκτός της αγοράς των μισθώσεων κύριας κατοικίας, οι οποίες είναι κυρίως οι εξής:

• Κατοικίες κενές τουλάχιστον από την 1.1.2024, (ήτοι πριν από 22 μήνες από σήμερα).

• Κατοικίες ιδιοκατοικούμενες που εκκενώνονται από τον ιδιοκτήτη τους για οποιοδήποτε λόγο.

• Κατοικίες με δωρεάν παραχώρηση χρήσης (συνήθως από γονείς ή τέκνα κλπ.), που εκκενώνονται από τον χρήστη τους.

• Νεόδμητες κατοικίες που θα εκμισθωθούν για πρώτη φορά από την αποπεράτωσή τους.

• Κατοικίες που θα εκμισθωθούν για πρώτη φορά μετά από την ριζική ανακαίνισή τους με οικοδομική άδεια.

• Κατοικίες σε πρώην επαγγελματικούς χώρους που διαμορφώθηκαν σε κατοικία με πολεοδομική άδεια και νόμιμη αλλαγή χρήσης, όπως ισχύει για το μειωμένο όριο αγοράς για απόκτηση Golden Visa.

• Κατοικίες των παραπάνω κατηγοριών που άλλαξαν ιδιοκτήτη λόγω αγοράς, κληρονομιάς, γονικής παροχής ή δωρεάς, δεν ήταν μισθωμένες κατά το χρόνο μεταβίβασής τους και θα εκμισθωθούν για πρώτη φορά από το νέο ιδιοκτήτη τους.

• Κατοικίες των άνω κατηγοριών που ανήκουν ιδιοκτησιακά σε κάθε είδους νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, (πέραν των ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων που ήδη ορθά ανακοινώθηκε ότι θα απαλλαγούν από τη φορολογία των εισοδημάτων τους), όπως της Εκκλησίας, Ιερών Ναών, Μοναστηριών, Δήμων, Ασφαλιστικών Ταμείων, Πανεπιστημίων, Νοσοκομείων, Γηροκομείων, Βρεφοκομείων, Φιλανθρωπικών κ.α. Σωματείων κλπ.

Η εφαρμογή της τριετούς φοροαπαλλαγής στις κατηγορίες αυτές των σήμερα εκτός μισθωτικής αγοράς κατοικιών, είναι το μόνο μέτρο που δεν ενέχει γραφειοκρατία ή ύπαρξη κονδυλίων για να λειτουργήσει και να φέρει σπίτια στην αγορά. Η εφαρμογή του δεν συνεπάγεται καμιά ουσιαστική δημοσιονομική απώλεια, δεδομένου ότι από κενές ή από νεόδμητες που αλλιώς θα ιδιοκατοικηθούν, ή ιδιοκατοικούμενες ή δωρεάν παραχωρημένες ή κληρονομημένες κλπ. κατοικίες που θα πουληθούν και θα ιδιοκατοικηθούν από νέους αγοραστές κλπ., το Δημόσιο ούτως ή άλλως δεν θα εισπράξει ούτε ένα ευρώ ως φόρο εισοδήματος, ενώ μετά την τριετία θα εισπράττει φόρο εισοδήματος από όλα αυτά τα εκμισθωμένα ακίνητα!!!

Άρθρο 10 Σταδιακή κατάργηση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων για κύριες κατοικίες στους οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους και σε οικισμούς της Περιφερ. Ενότητας Έβρου.

Το μέτρο είναι ιδιαίτερα θετικό και δίκαιο για τους ιδιοκατοικούντες των περιοχών αυτών.