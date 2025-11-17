Γάλα: Σκληρό παζάρι κτηνοτρόφων – βιομηχανιών για τις τιμές

Για το αιγοπρόβειο γάλα οι κτηνοτρόφοι ζητούν υψηλότερες τιμές – Οι ζημιές λόγω της ευλογιάς – Οι προειδοποιήσεις της βιομηχανίας

AGRO 17.11.2025, 07:00
Γάλα: Σκληρό παζάρι κτηνοτρόφων – βιομηχανιών για τις τιμές
Γιώργος Μανέττας

Η ατμόσφαιρα γύρω από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων… ηλεκτρισμένη. Κτηνοτρόφοι και βιομηχανίες δίνουν σκληρή μάχη για την τιμή του πρόβειου – κατά κύριο λόγο – γάλακτος, με το βλέμμα στραμμένο στο εμβληματικό ελληνικό τυρί, τη φέτα. Που ίσως βρίσκεται στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι της τελευταίες 10ετίας.

Οι παραγωγοί ζητούν αυξήσεις, επικαλούμενοι το υψηλό κόστος παραγωγής και τις δραματικές απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο από την ευλογιά που έπληξε αρκετές περιοχές της χώρας και κυρίως τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Οι βιομηχανίες αντιδρούν και προειδοποιούν πως αν οι τιμές ανέβουν υπερβολικά, η φέτα θα χάσει την ανταγωνιστικότητά της εντός και εκτός συνόρων.

Σκληρό παζάρι για το γάλα

Το κλίμα είναι τεταμένο και κανείς δεν φαίνεται διατεθειμένος να κάνει πίσω. «Είναι μια χρονιά που όλα δοκιμάζονται» παραδέχονται στελέχη της αγοράς. «Το κόστος τρέχει, οι ποσότητες μειώνονται, οι παραγωγοί είναι στα κάγκελα και οι εταιρείες προσπαθούν να κρατήσουν όρθια τα συμβόλαια του εξωτερικού. Αν συνεχιστεί έτσι, δεν θα υπάρξει νικητής».

Από την άλλη, μια λάθος απόφαση μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ και να οδηγήσει σ’ έναν φαύλο κύκλο υψηλών τιμών και πτώσης της ζήτησης εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων. Η κατάσταση θυμίζει ντόμινο.

Το αιγοπρόβειο γάλα ακριβαίνει, οι βιομηχανίες μετακυλούν το κόστος στα ράφια και ο καταναλωτής περιορίζει τις αγορές. «Θα μειωθεί η κατανάλωση, ειδικά στο εσωτερικό. Κι αυτό θα είναι πλήγμα και για τους ίδιους τους παραγωγούς» σημειώνουν και σπεύδουν να προσθέσουν πως ήδη έχει αρχίσει να παρατηρείται μια συγκράτηση στις παραγγελίες, ειδικά από την άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Όλα στον αέρα…

Η πρόεδρος της ΜΕΒΓΑΛ, Μαίρη Χατζάκου, μιλώντας στο «Βήμα» το λέει καθαρά: «Είναι δύσκολα τα πράγματα και δεν ξέρουμε πού θα πάει η αγορά. Η ζήτηση είναι μεγάλη, οι τιμές σίγουρα θα ακριβύνουν. Δεν γίνονται καν συμβόλαια – συμφωνίες και μετά όλα ανατρέπονται. Μπορεί να δώσεις καπάρο και να σου πουν ότι το κοπάδι χάθηκε. Το ζητούμενο πλέον είναι να υπάρχει επάρκεια, όχι απλώς σταθερότητα».

Ο κίνδυνος

Η ίδια προειδοποιεί ότι οι τιμές της φέτας ενδέχεται να αυξηθούν 15% ή και 20% αν συνεχιστούν οι πιέσεις. «Η φέτα είναι δύσκολο προϊόν – θέλει υπομονή, ωρίμανση, σωστές συνθήκες. Δεν είναι για πειραματισμούς. Αν δεν υπάρχει πρώτη ύλη, κινδυνεύει η αλυσίδα στο σύνολό της» σημειώνει.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒΓΑΠ, Γιάννης Αποστολόπουλος αποτυπώνει την κατάσταση που επικρατεί με ρεαλισμό: «Το αιγοπρόβειο γάλα έχει ήδη τσιμπήσει. Δεν ξέρω πόσο θα φτάσει, αλλά με δεδομένη τη μικρότερη προσφορά και τη σταθερή ζήτηση, είναι αναπόφευκτο να μεταφερθεί η πίεση στη φέτα. Αν η τιμή στο ράφι αυξηθεί πολύ, υπάρχει κίνδυνος να μειωθεί η παρουσία μας στις αγορές».

Η δυναμική

Όλα αυτά έρχονται σε μια περίοδο που οι εξαγωγές φέτας εμφανίζουν εντυπωσιακή άνοδο.

Από τα 422 εκατ. ευρώ το 2020, οι εξαγωγές έφτασαν τα 786 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 6,7% μόνο τον τελευταίο χρόνο.

Ενισχυμένη ήταν και η παρουσία στις ΗΠΑ, με εξαγωγές 61,9 εκατ. ευρώ (+16%), ενώ παράγοντες όπως η ελληνική ομογένεια και η αυξανόμενη αποδοχή της μεσογειακής διατροφής παίζουν καθοριστικό ρόλο. Παρά τις δυσκολίες, και το 2025 αναμένεται να κλείσουν ανοδικά.

Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τους 100.000 τόνους, με την αξία να υπερβαίνει τα 850 εκατ. ευρώ. Στο πρώτο εξάμηνο του 2025, ο όγκος των εξαγωγών έφτασε τους 54.000 τόνους, έναντι 48.700 τόνων πέρυσι.

Η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία και η Βρετανία παραμένουν οι καλύτερες αγορές, ενώ η αγορά των ΗΠΑ εμφανίζει στασιμότητα – αποτέλεσμα των δασμών που επιβλήθηκαν πρόσφατα.

Ο ρόλος των δασμών

«Από τον Απρίλιο που μπήκαν οι δασμοί, οι πωλήσεις φέτας στις Ηνωμένες Πολιτείες υποχώρησαν» σημειώνει ο κ. Αποστολόπουλος.

«Τους τελευταίους μήνες βλέπουμε μια μικρή ανάκαμψη, αλλά αυτό οφείλεται στην απορρόφηση μέρους του κόστους από εμπόρους και παραγωγούς. Ο καταναλωτής εκεί πληρώνει ήδη πιο ακριβά το ελληνικό τυρί». Η αμερικανική αγορά θεωρείται η πιο δυναμική για τη φέτα – όχι μόνο λόγω της ομογένειας, αλλά και επειδή τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος και στους ντόπιους καταναλωτές.

Η απειλή

«Αν δεν συγκρατηθούν οι τιμές, θα χάσουμε έδαφος από τα λευκά τυριά του εξωτερικού» προειδοποιούν οι παραγωγοί φέτας, βλέποντας τις απομιμήσεις να κερδίζουν ολοένα περισσότερες αγορές όπου η ΠΟΠ προστασία δεν ισχύει – από τις ΗΠΑ και τον Καναδά έως την Αυστραλία και τη Μέση Ανατολή. Με πολύ χαμηλότερο κόστος και ετικέτες που παραπέμπουν στην Ελλάδα, τα προϊόντα-«μαϊμού» εκμεταλλεύονται τη φήμη της φέτας, υπονομεύοντας την αξία της αυθεντικής. «Δεν είναι μόνο θέμα τιμής, είναι θέμα επιβίωσης του ίδιου του brand της ελληνικής φέτας» σημειώνουν χαρακτηριστικά εκπρόσωποι του κλάδου, εκφράζοντας φόβους για απώλεια μεριδίων και αλλοίωση της ταυτότητας του εμβληματικού τυριού.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Αγορά: Με τα περσινά στολίδια θα γιορτάσουν οι περισσότεροι – Υποτονική η καταναλωτική κίνηση
Economy

Χριστούγεννα με τα περσινά στολίδια - Τα πρώτα μηνύματα από την αγορά
Farmers Across Greece Plan Roadblocks and Port Actions Starting 30 November
English Edition

Farmers Across Greece Plan Roadblocks and Port Actions Starting 30 November
Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ
World

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ
Protergia: Συνεργάζεται για 2η χρονιά με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Tέχνη και Ζωή

Συνεργασία της Protergia με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday
Wall Street

Με το βλέμμα στη Black Friday η Wall Street
Ποδόσφαιρο: Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ
Business of Sport

Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τιμολόγια ρεύματος: Τα «μπλε» κέρδισαν 513.922 καταναλωτές στο οκτάμηνο 2025
Ηλεκτρισμός

«Πράσινα» vs «μπλε» τιμολόγια ρεύματος – Τι επιλέγουν οι καταναλωτές

Για τα τιμολόγια ρεύματος έκθεση της ΡΑΑΕΥ αποκαλύπτει τις μετακινήσεις των καταναλωτών από τα ειδικά στα σταθερά προϊόντα

Χρήστος Κολώνας
ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου
ΗΠΑ: Αργοπεθαίνει η τεράστια αγορά στεγαστικών δανείων
World

O αργός θάνατος της αμερικανικής στεγαστικής πίστης

Μια ύπουλη κρίση - Γιατί οι Αμερικάνοι δεν δανείζονται για να αγοράσουν σπίτια

Τζούλη Καλημέρη
Εμπόριο: Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές
Business

Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές

Οι επιχειρήσεις στο εμπόριο ευελπιστούν ότι Black Friday και γιορτές θα «ζεστάνουν» τα ταμεία τους - Πώς κινήθηκε πέρυσι ο τζίρος

Μαρία Σιδέρη
Οπωροκηπευτικά: Ο γρίφος από το «χωράφι στο…ράφι»
Τρόφιμα – ποτά

Ο γρίφος από το «χωράφι στο...ράφι» [γραφήματα]

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα οπωροκηπευτικά - Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας του ΙΕΛΚΑ

Μαρία Σιδέρη
Gap: Τα τρικ της «ανάκαμψης» και το «αγκάθι» – Ο ρόλος της ομορφιάς
World

Τα τρικ της ανάκαμψης και το «αγκάθι» της Gap - Ο ρόλος της ομορφιάς

Πώς εξελίσσεται η στρατηγική της Gap - Το μήνυμα από τα αποτελέσματα τριμήνου και η υπέρβαση των εκτιμήσεων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων
Τράπεζες

Πόλεμος προσφορών στα στεγαστικά δάνεια με μειώσεις επιτοκίων

Οι τράπεζες προωθούν κατά βάση στεγαστικά δάνεια που εξασφαλίζουν σταθερές καταβολές από μερικά χρόνια μέχρι και το σύνολο της διάρκειας αποπληρωμής

Αγης Μάρκου
Γιαούρτι: Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες – Με 15% τρέχουν οι πωλήσεις της αγοράς
Τρόφιμα – ποτά

Καλπάζει η ζήτηση για γιαούρτι - Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες

Τι αναφέρουν στον ΟΤ παράγοντες της αγοράς για το γιαούρτι και την τεράστια δυναμική που καταγράφει 

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από AGRO
Αγρότες: Πότε στήνονται τα πρώτα μπλόκα – Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη των Θεσσαλών
AGRO

Πότε στήνονται τα πρώτα αγροτικά μπλόκα - Τι αποφάσισαν οι Θεσσαλοί

Από τις 30 Νοεμβρίου στήνονται τα πρώτα μπλόκα, αποφασίστηκε στη σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας. Οι αγρότες της Θεσσαλίας αποφασισμένοι να σκληρύνουν τη στάση τους.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρώθηκαν 82.870 αγρότες για ενισχύσεις 46 εκατ. ευρώ
AGRO

Ξεκίνησε τις πληρωμές ο ΟΠΕΚΕΠΕ - Πληρώθηκαν ενισχύσεις του 2024

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποιο είναι το καθεστώς

Κέλλας: Υπάρχουν ρητοί περιορισμοί στην αγορά γαλακτοκομικών μετά από εμβολιασμό
AGRO

Κέλλας: Υπάρχουν ρητοί περιορισμοί στην αγορά γαλακτοκομικών μετά από εμβολιασμό

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, απάντησε στη Βουλή στην Επίκαιρη Ερώτηση της Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, κας. Ευαγγελίας Λιακούλη

Χρήστος Κέλλας: Υπάρχουν ρητοί περιορισμοί στην αγορά γαλακτοκομικών μετά από εμβολιασμό
AGRO

Κέλλας: Υπάρχουν ρητοί περιορισμοί στην αγορά γαλακτοκομικών μετά από εμβολιασμό

Το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει τους ρητούς περιορισμούς είπε ο Χρήστος Κέλλας από τη Βουλή

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα από τον Άρειο Πάγο
AGRO

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα από τον Άρειο Πάγο

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου παρήγγειλε προς εννέα εισαγγελίες Εφετών κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για πιθανές παραβιάσεις μέτρων

Μίνα Μουστάκα
Αγρότες: Πανευρωπαϊκή διαμαρτυρία στις Βρυξέλλες – «Δεν αρκούμαστε πλέον σε δηλώσεις»
AGRO

Πανευρωπαϊκός αγροτικός ξεσηκωμός – «Δεν αρκούμαστε πλέον σε ρητορικές δηλώσεις»

Στις 18 Δεκεμβρίου οι αγρότες της ΕΕ διοργανώνουν πανευρωπαϊκό συλλαλητήριο – Έχουν δηλώσει συμμετοχή πάνω από 40 αγροτικές οργανώσεις

Ανθή Γεωργίου
Γιάννης Ανδριανός: Κομβική η θέση της ελιάς και του ελαιόλαδου για τη Μεσόγειο
AGRO

Ανδριανός: Κομβική η θέση της ελιάς και του ελαιόλαδου για τη Μεσόγειο

Ο Γιάννης Ανδριανός στις εργασίες του Διεθνούς Συμβουλίου Ελιάς στην Κόρδοβα

Latest News
Αγορά: Με τα περσινά στολίδια θα γιορτάσουν οι περισσότεροι – Υποτονική η καταναλωτική κίνηση
Economy

Χριστούγεννα με τα περσινά στολίδια - Τα πρώτα μηνύματα από την αγορά

Με την ακρίβεια να πιέζει και τα νοικοκυριά να μετρούν κάθε ευρώ, η χριστουγεννιάτικη αγορά κινείται φέτος υποτονικά για την ώρα

Farmers Across Greece Plan Roadblocks and Port Actions Starting 30 November
English Edition

Farmers Across Greece Plan Roadblocks and Port Actions Starting 30 November

Greek farmers, who say their demands remain unmet, point to soaring production costs, which leave producers selling at extremely low prices, while consumer prices remain disproportionately high by the time goods reach supermarket shelves

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ
World

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ

Πρόκειται για σημεία του σχεδίου τα οποία «σίγουρα δεν μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς την έγκρισή μας», τόνισε ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς

Protergia: Συνεργάζεται για 2η χρονιά με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Tέχνη και Ζωή

Συνεργασία της Protergia με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα

Με αυτήν τη χορηγική συνεργασία, η Protergia επιβεβαιώνει τη σταθερή της δέσμευση να στηρίζει ενεργά τον πολιτισμό και τις τέχνες

Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday
Wall Street

Με το βλέμμα στη Black Friday η Wall Street

Οι καταναλωτικές δαπάνες, οι οποίες αποτελούν περισσότερο από τα δύο τρίτα της οικονομικής δραστηριότητας των ΗΠΑ, θα βρεθούν πλέον στο μικροσκόπιο της Wall Street

Ποδόσφαιρο: Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ
Business of Sport

Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ

H απόφαση για την είσοδο επενδυτή στη Ρεάλ, θα πρέπει να παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση στις 23 Νοεμβρίου - Το ατού των Arnault

Ferrari – Lamborghini: Σε αναζήτηση πελατών για τα υπερ-ακριβά EV
World

Το στοίχημα Ferrari και Lamborghini με τα... hypercar

Το 2026 θα μπορούσε να είναι η χρονιά που θα τα απογειώσει ή θα τα καταστρέψει

ΗΠΑ: Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες – πελάτες της
Τεχνολογία

Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας - Επί ποδός οι τράπεζες - πελάτες της

Η εταιρεία στις ΗΠΑ ανέφερε ότι έμαθε για την εισβολή στις 12 Νοεμβρίου και ότι εξακολουθεί να αξιολογεί το εύρος και τον αντίκτυπο της παραβίασης

Δένδιας: Αν θέλουμε, ισχυρή άμυνα, δεν αρκούν τα οπλικά συστήματα
Κοινωνία

Δένδιας: Αν θέλουμε, ισχυρή άμυνα, δεν αρκούν τα οπλικά συστήματα

Σε έναν κόσμο υβριδικών απειλών, γρήγορων γεωπολιτικών μεταβολών, κλιμακούμενης αβεβαιότητας, οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι θεματοφύλακας της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας

Θέρμανση: Αυξήθηκαν οι τιμές στο πετρέλαιο – Εναλλακτικές λύσεις αναζητούν οι καταναλωτές
Economy

«Ανεβαίνει» το πετρέλαιο θέρμανσης - Εναλλακτικές ψάχνουν οι καταναλωτές

Με το πετρέλαιο θέρμανσης να παραμένει σχετικά ακριβό για τα εισοδήματα των νοικοκυριών, δεν είναι και λίγοι όσοι στρέφονται στις σόμπες ή στο πέλετ προκειμένου να ζεσταθούν

Μπαλί: «Stop» στις ιδιωτικές παραλίες λόγω υπερτουρισμού
Τουρισμός

Πώς το Μπαλί έβαλε τους ντόπιους πάνω από τα δισεκατομμύρια

Στις 17 Νοεμβρίου, ο κυβερνήτης του Μπαλί, I Wayan Koster, παρουσίασε ένα σχέδιο που συνιστούσε την πλήρη απαγόρευση των ιδιωτικών παραλιών

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σύνοδος G20: Μήνυμα των ηγετών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
World

Εληξε... ανορθόδοξα η σύνοδος G20 - Τι συνέβη με τη μετάβαση της προεδρίας

Χωρίς παράδοση - παραλαβή η προεδρία της ομάδας των G 20 λόγω της απουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών- Οι ΗΠΑ καταδικάζουν την κοινή δήλωση

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Σινεμά: Πρεμιέρα με 150 εκατ. δολ. για το σίκουελ του Wicked
Tέχνη και Ζωή

«Εσπασε ταμεία» με 150 εκατ. δολ. η πρεμιέρα του Wicked II

Η αύξηση στις πωλήσεις εισιτηρίων ήταν μια ευπρόσδεκτη ανακούφιση για τις αίθουσες σινεμά, τερματίζοντας μια πρόσφατη περίοδο «ξηρασίας» στα ταμεία

Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά;

Έως τον προσεχή Ιανουάριο μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με «κούρεμα» έως 75% σε πρόσθετους φόρους, τόκους και προσαυξήσεις και να τις εξοφλήσουν σε έως 24 μηνιαίες δόσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της
World

Γιατί η Αρκτική είναι το σύγχρονο Ελ Ντοράντο

Ο ανταγωνισμός ΗΠΑ, Κίνας, Ρωσίας, Καναδά και στη μέση η Γροιλανδία

ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο