Metlen: Μείωση κεφαλαίου σε ισχύ από τις 17 Νοεμβρίου

Τη μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών της από 11 ευρώ σε 1 ευρώ, ανακοίνωσε η Metlen Energy & Metals, αφού εγκρίθηκε με ψήφο των μετόχων στις 20 Ιουνίου 2025 (η «Μείωση Κεφαλαίου»), όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου 2025.

Αυτό ακολουθεί την επιβεβαίωση της Μείωσης Κεφαλαίου από το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας και της Ουαλίας στις 11 Νοεμβρίου 2025 και την καταχώριση της δικαστικής απόφασης στο Μητρώο Εταιρειών της Αγγλίας και της Ουαλίας στις 13 Νοεμβρίου 2025, η οποία τέθηκε στη διάθεση του κοινού στις 17 Νοεμβρίου 2025.

Στο πλαίσιο της Μείωσης Κεφαλαίου, ακυρώθηκαν επίσης οι παλαιές Εξαγοράσιμες Προνομιούχες Μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου και οι Μετοχές Συνδρομητών χωρίς δικαίωμα ψήφου, που εκδόθηκαν σε σχέση με τη σύσταση της Εταιρείας και σε προετοιμασία για την προσφορά ανταλλαγής μετοχών που πραγματοποιήθηκε από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο του 2025.

Η μείωση κεφαλαίου δημιουργεί πρόσθετα διανεμητέα αποθεματικά ύψους 1.430.229.800 ευρώ. Αυτό παρέχει στην εταιρεία μεγαλύτερη ευελιξία για την παροχή αποδόσεων στους μετόχους τα επόμενα χρόνια, είτε με τη μορφή μερισμάτων είτε με τη μορφή επαναγοράς μετοχών.

Μετά τη μείωση του κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 143.022.980 ευρώ και διαιρείται σε 143.022.980 κοινές μετοχές, κάθε μία με ονομαστική αξία 1 ευρώ.

Η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου, το Χρηματιστήριο του Λονδίνου και το Χρηματιστήριο Αθηνών έχουν ενημερωθεί για την έναρξη ισχύος της μείωσης του κεφαλαίου.