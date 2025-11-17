Fitch: Τι θα φέρει η αναβάθμιση της Ελλάδας για τις ελληνικές τράπεζες

Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας σε ‘BBB’ με σταθερή προοπτική αναμένεται να ενισχύσει το λειτουργικό περιβάλλον των ελληνικών τραπεζών, σύμφωνα με νέα ανάλυση της Fitch Ratings. Ο οίκος επισημαίνει ότι οι τράπεζες θα επωφεληθούν από τη βελτιωμένη θέση του ελληνικού Δημοσίου, δεδομένης της σημαντικής τους έκθεσης στο κράτος.

Παρ’ όλα αυτά, η αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου δεν αρκεί από μόνη της για να οδηγήσει σε άμεση αναβάθμιση του λειτουργικού περιβάλλοντος των τραπεζών, στο οποίο οι αξιολογήσεις τους είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες.

Ήδη από τον Οκτώβριο, η Fitch είχε αναθεωρήσει την προοπτική του λειτουργικού περιβάλλοντος των ελληνικών τραπεζών σε θετική από σταθερή, λόγω της ανθεκτικής οικονομικής ανάπτυξης, της συνεχούς ενίσχυσης της επιχειρηματικής χρηματοδότησης και της αυξημένης παραγωγής προμηθειών.

Η διατήρηση αυτών των τάσεων, μαζί με την περαιτέρω άνοδο της λιανικής χρηματοδότησης και τη συνέχιση των λύσεων για τα αναδιαρθρωμένα μη εξυπηρετούμενα δάνεια εκτός τραπεζικού συστήματος, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναβάθμιση της αξιολόγησης του λειτουργικού περιβάλλοντος στο ‘bbb’.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2025 των ελληνικών τραπεζών ενισχύουν αυτή την εκτίμηση, δείχνοντας ότι ο κλάδος διατηρεί ισχυρή κερδοφορία μεσοπρόθεσμα, στηριζόμενος στην επιχειρηματική ανάπτυξη, τη σταθεροποίηση των επιτοκίων, την υψηλή αποδοτικότητα λειτουργίας και τη σημαντική μείωση των προβλέψεων λόγω βελτίωσης της ποιότητας ενεργητικού.

Η κεφαλαιακή επάρκεια αναμένεται να υποχωρήσει ελαφρώς προς τους μεσοπρόθεσμους στόχους, λόγω της αύξησης των χορηγήσεων, των υψηλότερων διανομών κεφαλαίου και των σχεδιαζόμενων εξαγορών. Παράλληλα, οι χρηματοδοτικές συνθήκες και η πρόσβαση στις αγορές παραμένουν ευνοϊκές χάρη στις βελτιωμένες πιστοληπτικές επιδόσεις τόσο του κράτους όσο και των τραπεζών.

Οι διαφορές

Η σημαντική έκθεση των ελληνικών τραπεζών στο Δημόσιο αφορά κυρίως τις τοποθετήσεις σε κρατικούς τίτλους, οι αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις (DTCs) που περιλαμβάνονται στα κεφάλαιά τους και τις κρατικές εγγυήσεις στα senior notes που εκδόθηκαν μέσω τιτλοποιήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η Fitch υπενθυμίζει επίσης ότι τον Οκτώβριο αναβάθμισε τις Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς σε ‘BBB-’ από ‘BB+’, ενώ αναθεώρησε σε θετική την προοπτική των Eurobank και Εθνικής Τράπεζας (επίσης ‘BBB-’), αντανακλώντας την ενίσχυση των αυτόνομων πιστοληπτικών προφίλ τους και το βελτιούμενο περιβάλλον.

Οι αξιολογήσεις της Eurobank και της Εθνικής ευθυγραμμίζονται με την εκτίμηση της Fitch για το ελληνικό λειτουργικό περιβάλλον και ενδέχεται να αναβαθμιστούν εφόσον αυτό βελτιωθεί περαιτέρω.

Για Alpha Bank και Πειραιώς, η προοπτική αναβάθμισης θα εξαρτηθεί τόσο από την περαιτέρω πρόοδο στη βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού όσο και από μια γενικότερη αναβάθμιση του λειτουργικού περιβάλλοντος της χώρας.