Στεγαστικά δάνεια: Χαμηλές οι εκταμιεύσεις παρά το ράλι της κτημαγοράς

Οι εκταμιεύσεις σε στεγαστικά δάνεια παραμένουν χαμηλές – Οι δύο λόγοι – Οι αλλαγές στο «Σπίτι Μου»

Τράπεζες 17.11.2025, 07:00
Στεγαστικά δάνεια: Χαμηλές οι εκταμιεύσεις παρά το ράλι της κτημαγοράς
Ρεπορτάζ Αγης Μάρκου

Η εφετινή χρονιά εξελίσσεται καλύτερα του αναμενομένου στη στεγαστική πίστη.

Όλα δείχνουν ότι οι εκταμιεύσεις θα κλείσουν υψηλότερα κατά 25% σε σύγκριση με τους αρχικούς προϋπολογισμούς των τραπεζών, θα σημειώσουν άνοδο της τάξης του 40% από πέρυσι, ενώ θα καταγράψουν την καλύτερη επίδοση των τελευταίων 12 ετών, ξεπερνώντας και το προ capital controls 2014.

Η πιστωτική επέκταση δε αναμένεται οριακή, μετά από 15 συνεχή χρόνια σημαντικής συρρίκνωσης των υπολοίπων της κατηγορίας.

Χαμηλός δανεισμός

Παρ’ όλα αυτά, στις αρμόδιες διευθύνσεις των τεσσάρων συστημικών ομίλων επικρατεί ένας προβληματισμός. «Μπορεί τα νούμερα του 2025 να ξεπερνούν τους στόχους μας, παραμένουν ωστόσο σε σημαντικά πιο χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τα χρόνια υπερανάπτυξης του τομέα, μετά την είσοδο της χώρας στο ευρώ» σημειώνουν σχετικά τραπεζικές πηγές.

Πράγματι, παρά την άνοδο των μεγεθών, η αγορά βρίσκεται σήμερα στο 20% περίπου των ιστορικών υψηλών της. Οι ίδιοι κύκλοι τονίζουν πως «με δεδομένες τις θετικές τάσεις στην κτηματαγορά και την οικονομία ευρύτερα, και λαμβάνοντας υπόψη τα πολύ χαμηλά επιτόκια, τα οποία για πρώτη φορά μπορεί να είναι σταθερά στη ζώνη του 4% ακόμη και για το σύνολο της διάρκειας αποπληρωμής ή στο 2,5%-3% για μικρότερα διαστήματα, ο νέος δανεισμός στη στεγαστική πίστη θεωρείται χαμηλός».

Γενικός διευθυντής συστημικού ομίλου τονίζει από την πλευρά του πως «αν και είναι δύσκολο να εκτιμηθεί με απόλυτη ακρίβεια η συμμετοχή του τραπεζικού κλάδου στις μεταβιβάσεις κατοικιών, υπολογίζουμε ότι μόνο το 15% των πράξεων αυτή τη στιγμή συνοδεύεται από δανεισμό. Κι αυτό με ποσοστό χρηματοδότησης της τάξης του 60%-65% κατά μέσο όρο. Πώς λοιπόν να δοκιμάσει υψηλότερα επίπεδα η αγορά των στεγαστικών δανείων;».

Οι δύο λόγοι

Κατά την ίδια πηγή, οι ανασταλτικοί παράγοντες για την πιστωτική επέκταση είναι κατά βάση οι εξής:

1 Μεγάλο μέρος του αγοραστικού κοινού αυτή τη στιγμή διαθέτει την απαραίτητη ρευστότητα για να προχωρήσει σε μία συναλλαγή. Ως αποτέλεσμα, είτε δεν λαμβάνει δάνειο ή στην περίπτωση που κάποιος απευθυνθεί σε τράπεζα, το ποσοστό χρηματοδότησης είναι πολύ πιο χαμηλό έναντι του ανώτατου ορίου 80%-90% που μπορούν να προσφέρουν οι πιστωτές. «Αυτό είναι καλό για το προφίλ κινδύνου μας, καθώς χρηματοδοτούμε την αφρόκρεμα της πελατείας, ωστόσο συγκρατεί τους όγκους των δανείων» τονίζει σχετικά το ίδιο στέλεχος.

2 Η ηλικιακή ομάδα στην οποία στοχεύουν σε μεγάλο βαθμό οι τράπεζες, ήτοι υποψήφιοι δανειολήπτες έως και 40-45 ετών, δεν έχουν επαρκή εισοδήματα για να λάβουν χρηματοδότηση, την ίδια στιγμή που οι τιμές πώλησης κατοικιών στα μεγάλα αστικά κέντρα καταγράφουν μεγάλη άνοδο. «Σε αυτές τις ηλικίες οι μισθοί τα τελευταία χρόνια, παρά τη βελτίωσή τους, ενισχύθηκαν με χαμηλότερους ρυθμούς σε σύγκριση με τις αξίες στην κτηματαγορά. Ετσι, τα δάνεια που μπορούμε να εγκρίνουμε δεν είναι αρκετά, δεδομένων των σημερινών τιμών πώλησης» σημειώνει η ίδια πηγή.

Πάρα ταύτα, συμπληρώνει, είναι αξιοσημείωτη η δυναμική εφέτος στη στεγαστική πίστη. Στο 10μηνο οι εκταμιεύσεις έχουν ήδη φτάσει τα 1,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 1,3 δισ. ευρώ αφορούν κλασικά δάνεια και τα υπόλοιπα τον δεύτερο κύκλο της δράσης «Σπίτι Μου».

Η δυναμική

Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει ένα ισχυρό pipeline για το τελευταίο δίμηνο της χρονιάς. Τραπεζική πηγή εκτιμά ότι το 2025 θα κλείσει με νέα στεγαστικά δάνεια ύψους 2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 500 εκατ. ευρώ μέσω του εν εξελίξει επιδοτούμενου από το Δημόσιο προγράμματος. Οπως τονίζει, «παρότι το “Σπίτι Μου” έχει δομικά προβλήματα που εμποδίζουν την απρόσκοπτη υλοποίησή του, βοήθησε σημαντικά τον τραπεζικό κλάδο. Είδαμε στο δίκτυο των καταστημάτων μας για πρώτη φορά μετά από χρόνια σημαντική αύξηση του αριθμού των ραντεβού και των επισκέψεων». Με τον τρόπο αυτόν, προσθέτει η ίδια πηγή, «ήλθαμε ξανά σε άμεση επαφή με έναν κόσμο που μετά το ξέσπασμα της κρίσης θεωρούσε ότι οι τράπεζες δεν προσφέρουν πλέον ελκυστικά δάνεια ή δεν δίνουν καθόλου! Δεδομένων λοιπόν των περιορισμών της κρατικής δράσης, ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τόσο των δανειοληπτών όσο και των ακινήτων, μας δόθηκε η ευκαιρία να προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις από το προϊοντικό μας χαρτοφυλάκιο».

Νέες αλλαγές

Μόνο τυχαίο δεν θεωρούν τραπεζικά στελέχη το γεγονός ότι η απορροφητικότητα του «Σπίτι Μου», με βάση τις εκταμιεύσεις, κινείται σήμερα στην περιοχή του 30% με την προοπτική να ανέλθει σε 50% μέχρι το τέλος του 2025.

Η κυβέρνηση προανήγγειλε την περασμένη εβδομάδα άμεσες αλλαγές στα κριτήρια της δράσης, τόσο τα ηλικιακά (έως 50 ετών σήμερα), όσο και τα εισοδηματικά. Με τον τρόπο αυτόν θα μεγαλώσει η περίμετρος των δυνητικά δικαιούχων. Στις τράπεζες πάντως θεωρούν ότι αυτές οι αλλαγές δεν είναι αρκετές για να αυξήσουν στον επιθυμητό βαθμό τις χρηματοδοτήσεις.

Οπως λένε, αυτό που χρειάζεται είναι η ταυτόχρονη απελευθέρωση ή τουλάχιστον διεύρυνση των κριτηρίων που αφορούν τα χαρακτηριστικά των επιλέξιμων κατοικιών. Σε μία τέτοια περίπτωση, εξηγούν, «με φυσικό τρόπο η ζήτηση θα οδηγηθεί στα μεταχειρισμένα ακίνητα, χωρίς ωστόσο να δημιουργείται τεχνητή πίεση σε συγκεκριμένα τμήματα της κτηματαγοράς». Από την άλλη, χαρακτηρίζουν άδικο το γεγονός ότι οι κάτοικοι εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων δεν έχουν τη δυνατότητα να στραφούν σε νεόδμητα σπίτια, τα οποία έχουν σε πολλές περιπτώσεις παρόμοιες τιμές με τα παλαιότερα σε Αθήνα ή και Θεσσαλονίκη. «Θα έπρεπε να δοθεί η δυνατότητα σε αυτό το κοινό να μπορεί με προνομιακούς όρους, μέσω του “Σπίτι Μου” να αποκτήσει ακόμη και καινούργιες κατοικίες, εφόσον οι τιμές τους είναι χαμηλές».

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Protergia: Συνεργάζεται για 2η χρονιά με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Tέχνη και Ζωή

Συνεργασία της Protergia με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Black Friday: Πώς θα κάνετε έξυπνες κι ασφαλείς αγορές
Business

Black Friday: «Οδικός» χάρτης για έξυπνες κι ασφαλείς αγορές
Οπωροκηπευτικά: Ο γρίφος από το «χωράφι στο…ράφι»
Τρόφιμα – ποτά

Ο γρίφος από το «χωράφι στο...ράφι» [γραφήματα]
Εμπόριο: Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές
Business

Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές
Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων
Τράπεζες

Πόλεμος προσφορών στα στεγαστικά δάνεια με μειώσεις επιτοκίων
Σούπερ μάρκετ: Αύξηση 7,3% για τα PL προϊόντα στο 9μηνο
Business

Αύξηση 7,3% για τα PL προϊόντα στο 9μηνο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τιμολόγια ρεύματος: Τα «μπλε» κέρδισαν 513.922 καταναλωτές στο οκτάμηνο 2025
Ηλεκτρισμός

«Πράσινα» vs «μπλε» τιμολόγια ρεύματος – Τι επιλέγουν οι καταναλωτές

Για τα τιμολόγια ρεύματος έκθεση της ΡΑΑΕΥ αποκαλύπτει τις μετακινήσεις των καταναλωτών από τα ειδικά στα σταθερά προϊόντα

Χρήστος Κολώνας
ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου
ΗΠΑ: Αργοπεθαίνει η τεράστια αγορά στεγαστικών δανείων
World

O αργός θάνατος της αμερικανικής στεγαστικής πίστης

Μια ύπουλη κρίση - Γιατί οι Αμερικάνοι δεν δανείζονται για να αγοράσουν σπίτια

Τζούλη Καλημέρη
Εμπόριο: Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές
Business

Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές

Οι επιχειρήσεις στο εμπόριο ευελπιστούν ότι Black Friday και γιορτές θα «ζεστάνουν» τα ταμεία τους - Πώς κινήθηκε πέρυσι ο τζίρος

Μαρία Σιδέρη
Οπωροκηπευτικά: Ο γρίφος από το «χωράφι στο…ράφι»
Τρόφιμα – ποτά

Ο γρίφος από το «χωράφι στο...ράφι» [γραφήματα]

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα οπωροκηπευτικά - Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας του ΙΕΛΚΑ

Μαρία Σιδέρη
Gap: Τα τρικ της «ανάκαμψης» και το «αγκάθι» – Ο ρόλος της ομορφιάς
World

Τα τρικ της ανάκαμψης και το «αγκάθι» της Gap - Ο ρόλος της ομορφιάς

Πώς εξελίσσεται η στρατηγική της Gap - Το μήνυμα από τα αποτελέσματα τριμήνου και η υπέρβαση των εκτιμήσεων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων
Τράπεζες

Πόλεμος προσφορών στα στεγαστικά δάνεια με μειώσεις επιτοκίων

Οι τράπεζες προωθούν κατά βάση στεγαστικά δάνεια που εξασφαλίζουν σταθερές καταβολές από μερικά χρόνια μέχρι και το σύνολο της διάρκειας αποπληρωμής

Αγης Μάρκου
Γιαούρτι: Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες – Με 15% τρέχουν οι πωλήσεις της αγοράς
Τρόφιμα – ποτά

Καλπάζει η ζήτηση για γιαούρτι - Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες

Τι αναφέρουν στον ΟΤ παράγοντες της αγοράς για το γιαούρτι και την τεράστια δυναμική που καταγράφει 

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από Τράπεζες
Protergia: Συνεργάζεται για 2η χρονιά με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Tέχνη και Ζωή

Συνεργασία της Protergia με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα

Με αυτήν τη χορηγική συνεργασία, η Protergia επιβεβαιώνει τη σταθερή της δέσμευση να στηρίζει ενεργά τον πολιτισμό και τις τέχνες

Οπωροκηπευτικά: Ο γρίφος από το «χωράφι στο…ράφι»
Τρόφιμα – ποτά

Ο γρίφος από το «χωράφι στο...ράφι» [γραφήματα]

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα οπωροκηπευτικά - Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας του ΙΕΛΚΑ

Μαρία Σιδέρη
Εμπόριο: Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές
Business

Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές

Οι επιχειρήσεις στο εμπόριο ευελπιστούν ότι Black Friday και γιορτές θα «ζεστάνουν» τα ταμεία τους - Πώς κινήθηκε πέρυσι ο τζίρος

Μαρία Σιδέρη
Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων
Τράπεζες

Πόλεμος προσφορών στα στεγαστικά δάνεια με μειώσεις επιτοκίων

Οι τράπεζες προωθούν κατά βάση στεγαστικά δάνεια που εξασφαλίζουν σταθερές καταβολές από μερικά χρόνια μέχρι και το σύνολο της διάρκειας αποπληρωμής

Αγης Μάρκου
Σούπερ μάρκετ: Αύξηση 7,3% για τα PL προϊόντα στο 9μηνο
Business

Αύξηση 7,3% για τα PL προϊόντα στο 9μηνο

Κερδίζουν έδαφος τα PL προϊόντα στα σούπερ μάρκετ - Καλύπτουν πλέον το 27,1% της αγοράς

Γιαούρτι: Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες – Με 15% τρέχουν οι πωλήσεις της αγοράς
Τρόφιμα – ποτά

Καλπάζει η ζήτηση για γιαούρτι - Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες

Τι αναφέρουν στον ΟΤ παράγοντες της αγοράς για το γιαούρτι και την τεράστια δυναμική που καταγράφει 

Δημήτρης Χαροντάκης
Zalando, Vinted, Notino: Οι ξένες πλατφόρμες «ρίχνουν άγκυρα» στην Ελλάδα
Business

Οι ξένες πλατφόρμες «ρίχνουν άγκυρα» στην Ελλάδα

Πλατφόρμες από το εξωτερικό, όπως οι Zalando Vinted Notino, βλέπουν μια μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης στην ελληνική αγορά

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Latest News
Αγορά: Με τα περσινά στολίδια θα γιορτάσουν οι περισσότεροι – Υποτονική η καταναλωτική κίνηση
Economy

Χριστούγεννα με τα περσινά στολίδια - Τα πρώτα μηνύματα από την αγορά

Με την ακρίβεια να πιέζει και τα νοικοκυριά να μετρούν κάθε ευρώ, η χριστουγεννιάτικη αγορά κινείται φέτος υποτονικά για την ώρα

Farmers Across Greece Plan Roadblocks and Port Actions Starting 30 November
English Edition

Farmers Across Greece Plan Roadblocks and Port Actions Starting 30 November

Greek farmers, who say their demands remain unmet, point to soaring production costs, which leave producers selling at extremely low prices, while consumer prices remain disproportionately high by the time goods reach supermarket shelves

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ
World

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ

Πρόκειται για σημεία του σχεδίου τα οποία «σίγουρα δεν μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς την έγκρισή μας», τόνισε ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς

Protergia: Συνεργάζεται για 2η χρονιά με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Tέχνη και Ζωή

Συνεργασία της Protergia με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα

Με αυτήν τη χορηγική συνεργασία, η Protergia επιβεβαιώνει τη σταθερή της δέσμευση να στηρίζει ενεργά τον πολιτισμό και τις τέχνες

Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday
Wall Street

Με το βλέμμα στη Black Friday η Wall Street

Οι καταναλωτικές δαπάνες, οι οποίες αποτελούν περισσότερο από τα δύο τρίτα της οικονομικής δραστηριότητας των ΗΠΑ, θα βρεθούν πλέον στο μικροσκόπιο της Wall Street

Ποδόσφαιρο: Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ
Business of Sport

Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ

H απόφαση για την είσοδο επενδυτή στη Ρεάλ, θα πρέπει να παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση στις 23 Νοεμβρίου - Το ατού των Arnault

Ferrari – Lamborghini: Σε αναζήτηση πελατών για τα υπερ-ακριβά EV
World

Το στοίχημα Ferrari και Lamborghini με τα... hypercar

Το 2026 θα μπορούσε να είναι η χρονιά που θα τα απογειώσει ή θα τα καταστρέψει

ΗΠΑ: Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες – πελάτες της
Τεχνολογία

Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας - Επί ποδός οι τράπεζες - πελάτες της

Η εταιρεία στις ΗΠΑ ανέφερε ότι έμαθε για την εισβολή στις 12 Νοεμβρίου και ότι εξακολουθεί να αξιολογεί το εύρος και τον αντίκτυπο της παραβίασης

Δένδιας: Αν θέλουμε, ισχυρή άμυνα, δεν αρκούν τα οπλικά συστήματα
Κοινωνία

Δένδιας: Αν θέλουμε, ισχυρή άμυνα, δεν αρκούν τα οπλικά συστήματα

Σε έναν κόσμο υβριδικών απειλών, γρήγορων γεωπολιτικών μεταβολών, κλιμακούμενης αβεβαιότητας, οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι θεματοφύλακας της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας

Θέρμανση: Αυξήθηκαν οι τιμές στο πετρέλαιο – Εναλλακτικές λύσεις αναζητούν οι καταναλωτές
Economy

«Ανεβαίνει» το πετρέλαιο θέρμανσης - Εναλλακτικές ψάχνουν οι καταναλωτές

Με το πετρέλαιο θέρμανσης να παραμένει σχετικά ακριβό για τα εισοδήματα των νοικοκυριών, δεν είναι και λίγοι όσοι στρέφονται στις σόμπες ή στο πέλετ προκειμένου να ζεσταθούν

Μπαλί: «Stop» στις ιδιωτικές παραλίες λόγω υπερτουρισμού
Τουρισμός

Πώς το Μπαλί έβαλε τους ντόπιους πάνω από τα δισεκατομμύρια

Στις 17 Νοεμβρίου, ο κυβερνήτης του Μπαλί, I Wayan Koster, παρουσίασε ένα σχέδιο που συνιστούσε την πλήρη απαγόρευση των ιδιωτικών παραλιών

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σύνοδος G20: Μήνυμα των ηγετών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
World

Εληξε... ανορθόδοξα η σύνοδος G20 - Τι συνέβη με τη μετάβαση της προεδρίας

Χωρίς παράδοση - παραλαβή η προεδρία της ομάδας των G 20 λόγω της απουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών- Οι ΗΠΑ καταδικάζουν την κοινή δήλωση

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Σινεμά: Πρεμιέρα με 150 εκατ. δολ. για το σίκουελ του Wicked
Tέχνη και Ζωή

«Εσπασε ταμεία» με 150 εκατ. δολ. η πρεμιέρα του Wicked II

Η αύξηση στις πωλήσεις εισιτηρίων ήταν μια ευπρόσδεκτη ανακούφιση για τις αίθουσες σινεμά, τερματίζοντας μια πρόσφατη περίοδο «ξηρασίας» στα ταμεία

Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά;

Έως τον προσεχή Ιανουάριο μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με «κούρεμα» έως 75% σε πρόσθετους φόρους, τόκους και προσαυξήσεις και να τις εξοφλήσουν σε έως 24 μηνιαίες δόσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της
World

Γιατί η Αρκτική είναι το σύγχρονο Ελ Ντοράντο

Ο ανταγωνισμός ΗΠΑ, Κίνας, Ρωσίας, Καναδά και στη μέση η Γροιλανδία

ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο