Τσιάρας: Στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ

Κομβικό εργαλείο για τη διατήρηση του γεωργικού εισοδήματος, τη στήριξη των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας, χαρακτήρισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεών του στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας & Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (AGRIFISH).

Παράλληλα, ο κ. Τσιάρας χαιρέτισε την προσπάθεια της Επιτροπής να κατευθύνει τους πόρους προς τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, επισημαίνοντας ότι η στόχευση αυτή ενισχύει την αποτελεσματικότητα της ΚΑΠ. Υπενθύμισε ωστόσο ότι οι μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις –που αποτελούν τον κανόνα στη χώρα μας– προστατεύονται ούτως ή άλλως από το υφιστάμενο πλαίσιο.

Τόνισε ακόμη ότι τα ποσά που εξοικονομούνται μέσω της φθίνουσας στήριξης και του ανώτατου ορίου πρέπει να παραμένουν εντός της ΚΑΠ και να κατευθύνονται σε τομείς προτεραιότητας, όπως:

-περιοχές με φυσικούς περιορισμούς,

-καλλιέργειες κρίσιμες για την επισιτιστική ασφάλεια,

-νέους γεωργούς και ανανέωση γενεών,

-εργαλεία διαχείρισης κινδύνου.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κατάργηση της αναδιανεμητικής ενίσχυσης καθιστά επιτακτική την ανάγκη για πραγματική απλοποίηση στη νέα αρχιτεκτονική της ΚΑΠ. «Για εμάς είναι σαφές ότι θα διατηρηθεί τουλάχιστον σταθερό το επίπεδο των άμεσων ενισχύσεων, ότι θα εξασφαλιστούν επαρκείς και δεσμευμένοι πόροι για την αγροτική ανάπτυξη και τις επενδύσεις και ότι κρίσιμες υποδομές, όπως η άρδευση και τα εγγειοβελτιωτικά έργα, θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της ΚΑΠ», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, ο Υπουργός εξέφρασε την ανησυχία του για τη μείωση της χρηματοδότησης, τονίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη, ενέχει τον κίνδυνο της περιθωριοποίησης της αγροτικής ανάπτυξης. «Η Ελλάδα πιστεύει ότι η ΚΑΠ μετά το 2027 πρέπει να παραμείνει μια πραγματικά κοινή, ισχυρή και δίκαιη πολιτική, ικανή να εγγυάται την επισιτιστική ασφάλεια, να στηρίζει το εισόδημα των γεωργών, να κρατά ζωντανές τις αγροτικές περιοχές και να κάνει πράξη την υπόσχεση ότι κανένας γεωργός και καμία περιφέρεια δεν θα μείνει πίσω», προσέθεσε.

Ταυτόχρονα, ο Υπουργός τόνισε ότι η ΕΕ χρειάζεται μια εμπορική πολιτική που συνδυάζει φιλοδοξία με ρεαλισμό και προστατεύει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα σε τρία σημεία στην προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων σε όλες τις διαπραγματεύσεις.

Σχετικά με την αναθεώρηση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής στήριξε τη δήλωση επτά κρατών μελών και ζήτησε ταχεία έναρξη της αναθεώρησή της, για μια πιο σύγχρονη και βιώσιμη πολιτική που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παράκτιων κοινοτήτων.