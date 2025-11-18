Αγορές: Ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες στρέφονται σε IPO κυνηγώντας το ράλι της αγοράς

Ο δείκτης αεροδιαστημικής και άμυνας Stoxx Europe έχει υπερτριπλασιαστεί από το 2022, με πάνω από το ήμισυ της ανόδου να έρχεται φέτος

Αγορές: Ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες στρέφονται σε IPO κυνηγώντας το ράλι της αγοράς
Να εισέλθουν σε χρηματιστήρια ετοιμάζονται αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες, επιδιώκοντας να επωφεληθούν από τον ενθουσιασμό των επενδυτών που έχει πυροδοτήσει ένα εκρηκτικό ράλι για τον τομέα φέτος.

Η βρετανική μεταλλουργική εταιρεία Doncasters Group, η γαλλο-γερμανική εταιρεία κατασκευής αρμάτων μάχης KNDS και η τσεχική αμυντική εταιρεία Czechoslovak Group (CSG) είναι μεταξύ εκείνων που διερευνούν αρχικές δημόσιες προσφορές, σύμφωνα με τους Financial Times.

Οι πιθανές εισαγωγές έρχονται μετά την συσσώρευση επενδυτών σε ευρωπαϊκές δημόσιες εγγραφές που σχετίζονται με την άμυνα από το 2024. Οι μετοχές της γαλλικής εταιρείας κατασκευής γυαλιών νυχτερινής όρασης Exosens, της γερμανικής εταιρείας κατασκευής κιβωτίων ταχυτήτων αρμάτων μάχης Renk και της πολωνικής Arlen σημείωσαν άνοδο στα ντεμπούτα τους στο χρηματιστήριο.

«Κάθε επενδυτής σχεδόν χωρίς εξαίρεση αφιερώνει πολύ χρόνο» στον αμυντικό τομέα, δήλωσε στους FT ο Αντρέας Μπέρνστοφ, παγκόσμιος επικεφαλής αγορών μετοχικού κεφαλαίου στην BNP Paribas. «Υπάρχει μεγάλη έμφαση στις νέες εταιρείες που έρχονται στην αγορά».

Οι ευρωπαϊκές μετοχές στον τομέα της άμυνας έχουν εκτοξευθεί φέτος, λόγω δεσμεύσεων για αύξηση αμυντικών δαπανών σε απάντηση στις απαιτήσεις της κυβέρνησης Τραμπ να επωμιστεί η περιοχή μεγαλύτερο μέρος του κόστους ασφαλείας της. Τον Ιούνιο, τα 32 μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ, σημαντικά πάνω από τον προηγούμενο στόχο του 2%.

Η ρωσική εισβολή πυροδότησε τρελή άνοδο στον αμυντικό τομέα

Ο δείκτης αεροδιαστημικής και άμυνας Stoxx Europe έχει υπερτριπλασιαστεί από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, με περισσότερο από το ήμισυ αυτής της αύξησης να έρχεται το 2025. Ο δείκτης έχει ξεπεράσει τον S&P 500 και τον Nasdaq Composite από την αρχή του έτους.

Ενώ η Doncasters στρέφεται στη Wall Street για την αρχική δημόσια προσφορά της, πολλοί ελπίζουν να εισαχθούν πιο κοντά στην έδρα τους. Η CSG στοχεύει σε πρωτογενή εισαγωγή στο Άμστερνταμ και στοχεύει σε αποτίμηση περίπου 30 δισ. ευρώ, γεγονός που θα την καθιστούσε μία από τις πολυτιμότερες αμυντικές εταιρείες της ηπείρου.

Η KNDS, η οποία πρόσφατα διόρισε τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Airbus, Τομ Έντερς, ως πρόεδρό, προσέλαβε την Lazard για να συμβουλεύσει σχετικά με μια πιθανή εισαγωγή στο χρηματιστήριο. Η φινλανδική κατασκευάστρια δορυφόρων Iceye εξετάζει επί του παρόντος την άντληση νέας χρηματοδότησης και θα μπορούσε τελικά να επιδιώξει μια αρχική δημόσια προσφορά (IPO).

Η KNDS δήλωσε ότι αναλαμβάνει ένα έργο «ετοιμότητας IPO», αλλά δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση.

«Η ευθυγράμμιση των επενδυτών με το πού κατευθύνονται οι κρατικές δαπάνες είναι ένα καλό θέμα», δήλωσε στους FT ο Γκάρεθ ΜακΚάρτνεϊ, παγκόσμιος επικεφαλής κεφαλαιαγορών στην UBS, προσθέτοντας ότι βασικό έναυσμα και καταλύτης είναι ο επαναπροσδιορισμός των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών.

Καθώς οι επενδυτές σπεύδουν, οι αποτιμήσεις κινούνται σε σχεδόν ιστορικά υψηλά, ενισχύοντας την υπόθεση για εισαγωγή στο χρηματιστήριο. Ο ευρωπαϊκός δείκτης άμυνας ξεπερνά ακόμη και τον δείκτη τεχνολογίας blue-chip της Wall Street σε όρους αποτίμησης, με τον λόγο τιμής προς κέρδη του πρώτου να βρίσκεται περίπου 34 φορές.

Η βιασύνη για την εξέταση της εισαγωγής στο χρηματιστήριο ήταν «ουσιαστικά ευκαιριακή», δήλωσε ο Νικ Κάνινγκχαμ, αναλυτής στην Agency Partners. Δεδομένων ορισμένων από τις «τεράστιες αυξήσεις στις τιμές των μετοχών» των εισηγμένων παικτών, η άμυνα ήταν ένας πολύ δελεαστικός τομέας.

Η αισιοδοξία από το ράλι εξαπλώνεται

Οι αμυντικές εταιρείες που εξετάζουν την εισαγωγή στο χρηματιστήριο έχουν λόγους να είναι αισιόδοξες. Η επιχείρηση κατασκευής υποβρυχίων TKMS, θυγατρική του γερμανικού ομίλου Thyssenkrupp, σημείωσε άνοδο μετοχής κατά 35% όταν έκανε το ντεμπούτο της στη Φρανκφούρτη τον Οκτώβριο. Παρά την ελαφρά πτώση, η μετοχή εξακολουθεί να διαπραγματεύεται 20% υψηλότερα από την αρχική της τιμή.

Εν τω μεταξύ, οι μετοχές της Renk, η οποία εισήχθη στο χρηματιστήριο τον Φεβρουάριο του 2024, έχουν αυξηθεί κατά 235% από την αρχή του έτους. Αυτές της Exosens, η οποία εισήχθη στην αγορά τον Ιούλιο του 2024, έχουν αυξηθεί περισσότερο από 130% την ίδια περίοδο.

Οι επενδυτές στοιχηματίζουν επίσης όλο και περισσότερο ότι ορισμένες από τις νεοσύστατες επιχειρήσεις αμυντικής τεχνολογίας της Ευρώπης θα έρθουν να κυκλοφορήσουν στην αγορά στο εγγύς μέλλον, καθώς οι χρηματοδότες σκοπεύουν να αποχωρήσουν.

Η Ευρώπη διαθέτει πλέον μερικές νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα της άμυνας με αποτίμηση «μονόκερου» άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστών drones Helsing, Quantum Systems και Tekever.

«Αναμένω ότι θα δούμε μια υποχώρηση και μερικές εταιρείες να αναδύονται και να δημιουργούν μεγάλες και ανθεκτικές επιχειρήσεις», δήλωσε ο Άλεξ Φεράρα, συνεργάτης στην εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων Bessemer, η οποία υποστηρίζει εταιρείες στον τομέα.

Ωστόσο, ο Νίκολας Νέλσον, γενικός συνεργάτης στο ταμείο Archangel που επικεντρώνεται στην αμυντική τεχνολογία, δήλωσε ότι πολλοί από τους Ευρωπαίους τεχνολογικούς πρωταθλητές δεν θα βγουν στην αγορά.

Ήταν πιο πιθανό, είπε ο Νέλσον, ότι «ένας πολύ μικρός αριθμός θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο και οι υπόλοιποι θα εξαγοραστούν από αμερικανικές ή ευρωπαϊκές στρατηγικές εταιρείες ή εταιρείες που υποστηρίζονται από ιδιωτικά κεφάλαια».

Απόρρητο