Αγορές: Ο δημιουργός του Baby Shark, Pinkfong, έκανε ντεμπούτο στο χρηματιστήριο

Το νοτιοκορεατικό στούντιο επιδιώκει παγκόσμια επέκταση μετά την επιτυχία του τραγουδιού που συγκέντρωσε 16 δισ. προβολές στο YouTube

World 18.11.2025, 23:20
Αγορές: Ο δημιουργός του Baby Shark, Pinkfong, έκανε ντεμπούτο στο χρηματιστήριο
Newsroom

Η νοτιοκορεατική εταιρεία πίσω από το παιδικό τραγούδι «Baby Shark» έκανε το ντεμπούτο της στο χρηματιστήριο, καθώς οι επενδυτές άρπαξαν μετοχές του στούντιο πίσω από το βίντεο με τις περισσότερες προβολές στο YouTube.

Το βίντεο «Baby Shark» έχει προβληθεί περισσότερες από 16 δισεκατομμύρια φορές στο YouTube από την κυκλοφορία του το 2016, καθώς παιδιά και γονείς εθίστηκαν στο ρεφρέν «ντου-ντου-ντου».

Οι μετοχές της Pinkfong σημείωσαν άνοδο έως και 62% στο υψηλό των 61.500 γουόν (42 δολάρια) το πρωί της Τρίτης, αφού συγκέντρωσε 76 δισεκατομμύρια γουόν από μια αρχική δημόσια προσφορά, αναφέρουν οι Financial Times.

Το στούντιο, το οποίο παράγει παιδικά προγράμματα και παιχνίδια, δήλωσε ότι θέλει να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό του και να ξεκινήσει μια ευρύτερη παγκόσμια επέκταση.

YouTube thumbnail

Η επέλαση της Νότιας Κορέας στην ψυχαγωγία

Η αρχική δημόσια προσφορά της λαμβάνει χώρα καθώς η νοτιοκορεατική ψυχαγωγία έχει συγκεντρώσει ένα παγκόσμιο κοινό από την επιτυχία των συγκροτημάτων K-pop, συμπεριλαμβανομένων των BTS και Blackpink, και εκπομπών όπως το Squid Game.

Νωρίτερα φέτος, το KPop Demon Hunters, μια ιστορία για ένα κοριτσίστικο συγκρότημα  K-pop που μάχεται με δαίμονες, έγινε η ταινία με τις περισσότερες προβολές όλων των εποχών στο Netflix.

Η κορεατική ψυχαγωγία αναμένεται να παραμείνει στο προσκήνιο του χρόνου, καθώς το boy band BTS ξεκινά μια παγκόσμια περιοδεία, με το συγκρότημα να σχεδιάζει να πραγματοποιήσει 65 συναυλίες, συμπεριλαμβανομένων 30 στη Βόρεια Αμερική.

«Οι Pinkfong θα συνεχίσουν τη σταθερή ανάπτυξη χάρη στη διαφοροποίηση [πνευματικής ιδιοκτησίας] και την παγκόσμια επέκταση των επιχειρήσεων», έγραψαν σε σημείωμα οι αναλυτές της Korea Investment & Securities.

«Η ανάπτυξη και τα κέρδη τους τον επόμενο χρόνο θα προέλθουν από τις πωλήσεις αδειοδοτήσεων και εμπορευμάτων των δημοφιλών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας τους, ακόμη και αν η αύξηση των κερδών τους επιβραδυνθεί φέτος λόγω αυξημένων εξόδων».

Η Pinkfong κατακτά τις αγορές

Η Pinkfong κατέγραψε λειτουργικά κέρδη 18,8 δισεκατομμυρίων γουόν πέρυσι με πωλήσεις 97,4 δισεκατομμυρίων γουόν. Η εταιρεία έχει ιδρύσει θυγατρικές στις ΗΠΑ, την Κίνα και την Ιαπωνία και σχεδιάζει να επεκταθεί στην Ευρώπη το 2026 και στη νοτιοανατολική Ασία το 2027.

«Έχουμε εξασφαλίσει ένα σύστημα για την παραγωγή και διανομή παγκοσμίως επιτυχημένων IP επανειλημμένα», δήλωσε ο Τσόι Τζουνγκ-χο, οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, προσθέτοντας ότι η επιχειρηματική δομή της εταιρείας που είναι «προσανατολισμένη στις πωλήσεις περιεχομένου» τη βοηθά να επιτυγχάνει την καλύτερη κερδοφορία του κλάδου.

Οι αναλυτές συνέκριναν την απόδοση της Pinkfong με το στούντιο SAMG Entertainment, του οποίου οι μετοχές έχουν υπερτριπλασιαστεί φέτος στα 43.300 γουόν χάρη στη δημοφιλή σειρά κινουμένων σχεδίων Catch! Teenieping για παιδιά.

Η Pinkfong έχει παράγει άλλες παιδικές εκπομπές, όπως το Bebefinn και το Sealook, και έχει κατοχυρώσει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πολλούς από τους χαρακτήρες της.

Η εταιρεία δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι το franchise Bebefinn είχε ξεπεράσει αυτό του «Baby Shark» όσον αφορά τις προβολές και τους συνδρομητές.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Κίνα: Τι είπε για τις σπάνιες γαίες στην G20 – Οι περιορισμοί στις εξαγωγές και η συνεργασία με αναπτυσσόμενες χώρες
World

Τι αποκάλυψε στην G20 ο κινέζος πρωθυπουργός για τις σπάνιες γαίες
Βρετανία: Νέο πρόγραμμα επιδότησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα
World

Νέο πρόγραμμα επιδότησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη Βρετανία
Wall Street: Βασίζεται σε πάρα πολλές μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, προειδοποιεί η Vanguard
World

Προειδοποίηση για Wall Street - «Βασίζεται σε πάρα πολλές μειώσεις επιτοκίων»
Χαλκός: Επανήλθε με νέα πρόταση εξαγοράς της Anglo American, η BHP
World

Επανήλθε η BHP με νέα πρόταση για την Anglo American
DOGE: «Εκλεισε» το Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας του Τραμπ
World

Τίτλοι τέλους για το DOGE στην κυβέρνηση Τραμπ
ΕΕ – ΗΠΑ: Ξανά στο τραπέζι για τους δασμούς – Θα εξαιρεθούν προϊόντα;
World

ΕΕ – ΗΠΑ: Ξανά στο τραπέζι για τους δασμούς – Θα εξαιρεθούν προϊόντα;

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Gap: Τα τρικ της «ανάκαμψης» και το «αγκάθι» – Ο ρόλος της ομορφιάς
World

Τα τρικ της ανάκαμψης και το «αγκάθι» της Gap - Ο ρόλος της ομορφιάς

Πώς εξελίσσεται η στρατηγική της Gap - Το μήνυμα από τα αποτελέσματα τριμήνου και η υπέρβαση των εκτιμήσεων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων
Τράπεζες

Πόλεμος προσφορών στα στεγαστικά δάνεια με μειώσεις επιτοκίων

Οι τράπεζες προωθούν κατά βάση στεγαστικά δάνεια που εξασφαλίζουν σταθερές καταβολές από μερικά χρόνια μέχρι και το σύνολο της διάρκειας αποπληρωμής

Αγης Μάρκου
Κατώτατος μισθός: Γιατί οι κυβερνήσεις πρέπει να σταματήσουν να τον αυξάνουν
World

Γιατί η αύξηση του κατώτατου δεν είναι πλέον η λύση στη φτώχεια

Μετά από μια δεκαετία αυξήσεων, υπάρχουν καλύτερα εργαλεία για την καταπολέμηση της φτώχειας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Εμπόριο: Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές
Business

Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές

Οι επιχειρήσεις στο εμπόριο ευελπιστούν ότι Black Friday και γιορτές θα «ζεστάνουν» τα ταμεία τους - Πώς κινήθηκε πέρυσι ο τζίρος

Μαρία Σιδέρη
Τιμολόγια ρεύματος: Τα «μπλε» κέρδισαν 513.922 καταναλωτές στο οκτάμηνο 2025
Ηλεκτρισμός

«Πράσινα» vs «μπλε» τιμολόγια ρεύματος – Τι επιλέγουν οι καταναλωτές

Για τα τιμολόγια ρεύματος έκθεση της ΡΑΑΕΥ αποκαλύπτει τις μετακινήσεις των καταναλωτών από τα ειδικά στα σταθερά προϊόντα

Χρήστος Κολώνας
ΗΠΑ: Αργοπεθαίνει η τεράστια αγορά στεγαστικών δανείων
World

O αργός θάνατος της αμερικανικής στεγαστικής πίστης

Μια ύπουλη κρίση - Γιατί οι Αμερικάνοι δεν δανείζονται για να αγοράσουν σπίτια

Τζούλη Καλημέρη
Καταθέσεις: Τα νοικοκυριά «τρώνε από τα έτοιμα» – Τι δείχνει ο προϋπολογισμός
Economy

Ο προϋπολογισμός αποκαλύπτει: Τα νοικοκυριά εξαντλούν τις καταθέσεις

Πόσο υποχώρησαν οι προθεσμιακές καταθέσεις - Τι συμβαίνει με τους μισθούς

Αλέξανδρος Κλώσσας
Γιαούρτι: Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες – Με 15% τρέχουν οι πωλήσεις της αγοράς
Τρόφιμα – ποτά

Καλπάζει η ζήτηση για γιαούρτι - Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες

Τι αναφέρουν στον ΟΤ παράγοντες της αγοράς για το γιαούρτι και την τεράστια δυναμική που καταγράφει 

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από World
Κίνα: Τι είπε για τις σπάνιες γαίες στην G20 – Οι περιορισμοί στις εξαγωγές και η συνεργασία με αναπτυσσόμενες χώρες
World

Τι αποκάλυψε στην G20 ο κινέζος πρωθυπουργός για τις σπάνιες γαίες

Γιατί επιμένει η Κίνα στους περιορισμούς εξαγωγών σπάνιων γαιών - Τι προβλέπεται στην πρωτοβουλία εξόρυξης με φιλικές χώρες

Wall Street: Βασίζεται σε πάρα πολλές μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, προειδοποιεί η Vanguard
World

Προειδοποίηση για Wall Street - «Βασίζεται σε πάρα πολλές μειώσεις επιτοκίων»

Η επικεφαλής ομολόγων του γίγαντα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων λέει ότι οι «μαζικές» δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη θα ενισχύσουν την οικονομία των ΗΠΑ

Χαλκός: Επανήλθε με νέα πρόταση εξαγοράς της Anglo American, η BHP
World

Επανήλθε η BHP με νέα πρόταση για την Anglo American

Μόλις πριν απο δυο μήνες η Anglo American συμφώνησε να συγχωνευθεί με την Teck, σηματοδοτώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη συμφωνία συγχώνευσης στον κλάδο

DOGE: «Εκλεισε» το Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας του Τραμπ
World

Τίτλοι τέλους για το DOGE στην κυβέρνηση Τραμπ

Πρώην υπάλληλοι της υπηρεσίας DOGE (Department of Government Efficiency) αναλαμβάνουν νέους ρόλους στη διοίκηση

ΕΕ – ΗΠΑ: Ξανά στο τραπέζι για τους δασμούς – Θα εξαιρεθούν προϊόντα;
World

ΕΕ – ΗΠΑ: Ξανά στο τραπέζι για τους δασμούς – Θα εξαιρεθούν προϊόντα;

ΕΕ και ΗΠΑ επανεκκινούν τις εμπορικές συνομιλίες, καθώς παραμένουν τα σημεία τριβής στη συμφωνία για τους δασμούς του Ιουλίου

Instagram: Πίσω από τη λάμψη – Προπαγάνδα, νεοναζισμός και κέρδη
World

Πίσω από τη λάμψη του Instagram - Προπαγάνδα, νεοναζισμός και κέρδη

Τι έδειξε η έρευνα του Fortune - Αποκαλύπτει τη σκοτεινή αλήθεια για τη δημοφιλή πρατφόρμα της Meta, το Instagram

Λουκάς Καρνής
Gap: Τα τρικ της «ανάκαμψης» και το «αγκάθι» – Ο ρόλος της ομορφιάς
World

Τα τρικ της ανάκαμψης και το «αγκάθι» της Gap - Ο ρόλος της ομορφιάς

Πώς εξελίσσεται η στρατηγική της Gap - Το μήνυμα από τα αποτελέσματα τριμήνου και η υπέρβαση των εκτιμήσεων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Latest News
Ρεάλ Μαδρίτης: Ανοιγμα σε εξωτερικούς επενδυτές έως 5%
Business of Sport

Νέο άνοιγμα της Ρεάλ Μαδρίτης σε επενδυτές

Η Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με την Deloitte, είναι ο μόνος σύλλογος στον κόσμο του ποδοσφαίρου που έχει καταγράψει έσοδα άνω του 1 δισ. ευρώ

Λιμάνια: Επενδύσεις άνω των 500 εκατ. ευρώ στο «τρίγωνο» Ελευσίνα – Ναυπηγεία – Θριάσιο
Λιμάνια

Επενδύσεις 500 εκατ. στο «τρίγωνο» Ελευσίνα – Ναυπηγεία – Θριάσιο

Οι επενδύσεις στα λιμάνια που μπορεί να αναδιαμορφώσουν ολόκληρο τον χάρτη των logistics στην Ελλάδα

Λάμπρος Καραγεώργος
Κίνα: Τι είπε για τις σπάνιες γαίες στην G20 – Οι περιορισμοί στις εξαγωγές και η συνεργασία με αναπτυσσόμενες χώρες
World

Τι αποκάλυψε στην G20 ο κινέζος πρωθυπουργός για τις σπάνιες γαίες

Γιατί επιμένει η Κίνα στους περιορισμούς εξαγωγών σπάνιων γαιών - Τι προβλέπεται στην πρωτοβουλία εξόρυξης με φιλικές χώρες

Τιμολόγια ρεύματος: Τα «μπλε» κέρδισαν 513.922 καταναλωτές στο οκτάμηνο 2025
Ηλεκτρισμός

«Πράσινα» vs «μπλε» τιμολόγια ρεύματος – Τι επιλέγουν οι καταναλωτές

Για τα τιμολόγια ρεύματος έκθεση της ΡΑΑΕΥ αποκαλύπτει τις μετακινήσεις των καταναλωτών από τα ειδικά στα σταθερά προϊόντα

Χρήστος Κολώνας
Επιστροφή ενοικίου: «Κλείδωσε» η ημερομηνία καταβολής του
Economy

Πότε θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου

Η επιστροφή ενοικίου αφορά περίπου 1 εκατ. νοικοκυριά - Το ανώτατο ποσό φτάνει τα 800 ευρώ

ΕΕ: H αντιπρόταση της Ευρώπης στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία
Κόσμος

H αντιπρόταση της Ευρώπης στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

Οι αλλαγές που προτείνουν οι ευρωπαίοι στην αμερικανική πρόταση των 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Βρετανία: Νέο πρόγραμμα επιδότησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα
World

Νέο πρόγραμμα επιδότησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη Βρετανία

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, από την έναρξή του τον Ιούλιο, το πρόγραμμα επιδοτήσεων για ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχει βοηθήσει περισσότερους από 35.000 οδηγούς να αγοράσουν EV

Wall Street: Βασίζεται σε πάρα πολλές μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, προειδοποιεί η Vanguard
World

Προειδοποίηση για Wall Street - «Βασίζεται σε πάρα πολλές μειώσεις επιτοκίων»

Η επικεφαλής ομολόγων του γίγαντα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων λέει ότι οι «μαζικές» δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη θα ενισχύσουν την οικονομία των ΗΠΑ

Αγρότες: Πότε στήνονται τα πρώτα μπλόκα – Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη των Θεσσαλών
AGRO

Πότε στήνονται τα πρώτα αγροτικά μπλόκα - Τι αποφάσισαν οι Θεσσαλοί

Από τις 30 Νοεμβρίου στήνονται τα πρώτα μπλόκα, αποφασίστηκε στη σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας. Οι αγρότες της Θεσσαλίας αποφασισμένοι να σκληρύνουν τη στάση τους.

Χαλκός: Επανήλθε με νέα πρόταση εξαγοράς της Anglo American, η BHP
World

Επανήλθε η BHP με νέα πρόταση για την Anglo American

Μόλις πριν απο δυο μήνες η Anglo American συμφώνησε να συγχωνευθεί με την Teck, σηματοδοτώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη συμφωνία συγχώνευσης στον κλάδο

DOGE: «Εκλεισε» το Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας του Τραμπ
World

Τίτλοι τέλους για το DOGE στην κυβέρνηση Τραμπ

Πρώην υπάλληλοι της υπηρεσίας DOGE (Department of Government Efficiency) αναλαμβάνουν νέους ρόλους στη διοίκηση

Δημογραφικό: Ένας στους τρεις Έλληνες θα είναι άνω των 65 μέχρι το 2060
Κοινωνία

Δημογραφικό: Ένας στους τρεις Έλληνες θα είναι άνω των 65 μέχρι το 2060

Το δημογραφικό, η μεγάλη πρόκληση - Η ελληνική κοινωνία μετασχηματίζεται σε μια κοινωνία συνταξιούχων

Στράτος Ιωακείμ
Black Friday: Πώς θα κάνετε έξυπνες κι ασφαλείς αγορές
Business

Black Friday: «Οδικός» χάρτης για έξυπνες κι ασφαλείς αγορές

Όλα όσα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές την Black Friday αλλά και την Cyber Monday

Ασανσέρ: Στο «αέρα» η διαδικασία – Πώς να γλιτώσετε τα πρόστιμα
Economy

Χιλιάδες ασανσέρ «στον αέρα» - Πώς να γλιτώσετε τα πρόστιμα

Πότε λήγει η προθεσμία για την απογραφή των ασανσέρ - Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων

Οπωροκηπευτικά: Ο γρίφος από το «χωράφι στο…ράφι»
Τρόφιμα – ποτά

Ο γρίφος από το «χωράφι στο...ράφι» [γραφήματα]

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα οπωροκηπευτικά - Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας του ΙΕΛΚΑ

Μαρία Σιδέρη
ΕΕ – ΗΠΑ: Ξανά στο τραπέζι για τους δασμούς – Θα εξαιρεθούν προϊόντα;
World

ΕΕ – ΗΠΑ: Ξανά στο τραπέζι για τους δασμούς – Θα εξαιρεθούν προϊόντα;

ΕΕ και ΗΠΑ επανεκκινούν τις εμπορικές συνομιλίες, καθώς παραμένουν τα σημεία τριβής στη συμφωνία για τους δασμούς του Ιουλίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο