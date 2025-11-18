Αγορές: Ο δημιουργός του Baby Shark, Pinkfong, έκανε ντεμπούτο στο χρηματιστήριο

Η νοτιοκορεατική εταιρεία πίσω από το παιδικό τραγούδι «Baby Shark» έκανε το ντεμπούτο της στο χρηματιστήριο, καθώς οι επενδυτές άρπαξαν μετοχές του στούντιο πίσω από το βίντεο με τις περισσότερες προβολές στο YouTube.

Το βίντεο «Baby Shark» έχει προβληθεί περισσότερες από 16 δισεκατομμύρια φορές στο YouTube από την κυκλοφορία του το 2016, καθώς παιδιά και γονείς εθίστηκαν στο ρεφρέν «ντου-ντου-ντου».

Οι μετοχές της Pinkfong σημείωσαν άνοδο έως και 62% στο υψηλό των 61.500 γουόν (42 δολάρια) το πρωί της Τρίτης, αφού συγκέντρωσε 76 δισεκατομμύρια γουόν από μια αρχική δημόσια προσφορά, αναφέρουν οι Financial Times.

Το στούντιο, το οποίο παράγει παιδικά προγράμματα και παιχνίδια, δήλωσε ότι θέλει να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό του και να ξεκινήσει μια ευρύτερη παγκόσμια επέκταση.

Η επέλαση της Νότιας Κορέας στην ψυχαγωγία

Η αρχική δημόσια προσφορά της λαμβάνει χώρα καθώς η νοτιοκορεατική ψυχαγωγία έχει συγκεντρώσει ένα παγκόσμιο κοινό από την επιτυχία των συγκροτημάτων K-pop, συμπεριλαμβανομένων των BTS και Blackpink, και εκπομπών όπως το Squid Game.

Νωρίτερα φέτος, το KPop Demon Hunters, μια ιστορία για ένα κοριτσίστικο συγκρότημα K-pop που μάχεται με δαίμονες, έγινε η ταινία με τις περισσότερες προβολές όλων των εποχών στο Netflix.

Η κορεατική ψυχαγωγία αναμένεται να παραμείνει στο προσκήνιο του χρόνου, καθώς το boy band BTS ξεκινά μια παγκόσμια περιοδεία, με το συγκρότημα να σχεδιάζει να πραγματοποιήσει 65 συναυλίες, συμπεριλαμβανομένων 30 στη Βόρεια Αμερική.

«Οι Pinkfong θα συνεχίσουν τη σταθερή ανάπτυξη χάρη στη διαφοροποίηση [πνευματικής ιδιοκτησίας] και την παγκόσμια επέκταση των επιχειρήσεων», έγραψαν σε σημείωμα οι αναλυτές της Korea Investment & Securities.

«Η ανάπτυξη και τα κέρδη τους τον επόμενο χρόνο θα προέλθουν από τις πωλήσεις αδειοδοτήσεων και εμπορευμάτων των δημοφιλών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας τους, ακόμη και αν η αύξηση των κερδών τους επιβραδυνθεί φέτος λόγω αυξημένων εξόδων».

Η Pinkfong κατακτά τις αγορές

Η Pinkfong κατέγραψε λειτουργικά κέρδη 18,8 δισεκατομμυρίων γουόν πέρυσι με πωλήσεις 97,4 δισεκατομμυρίων γουόν. Η εταιρεία έχει ιδρύσει θυγατρικές στις ΗΠΑ, την Κίνα και την Ιαπωνία και σχεδιάζει να επεκταθεί στην Ευρώπη το 2026 και στη νοτιοανατολική Ασία το 2027.

«Έχουμε εξασφαλίσει ένα σύστημα για την παραγωγή και διανομή παγκοσμίως επιτυχημένων IP επανειλημμένα», δήλωσε ο Τσόι Τζουνγκ-χο, οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, προσθέτοντας ότι η επιχειρηματική δομή της εταιρείας που είναι «προσανατολισμένη στις πωλήσεις περιεχομένου» τη βοηθά να επιτυγχάνει την καλύτερη κερδοφορία του κλάδου.

Οι αναλυτές συνέκριναν την απόδοση της Pinkfong με το στούντιο SAMG Entertainment, του οποίου οι μετοχές έχουν υπερτριπλασιαστεί φέτος στα 43.300 γουόν χάρη στη δημοφιλή σειρά κινουμένων σχεδίων Catch! Teenieping για παιδιά.

Η Pinkfong έχει παράγει άλλες παιδικές εκπομπές, όπως το Bebefinn και το Sealook, και έχει κατοχυρώσει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πολλούς από τους χαρακτήρες της.

Η εταιρεία δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι το franchise Bebefinn είχε ξεπεράσει αυτό του «Baby Shark» όσον αφορά τις προβολές και τους συνδρομητές.