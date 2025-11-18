Blue Origin: Δεν είναι απλώς μια εταιρεία πυραύλων καθώς στοχεύει τον Άρη

Η Blue Origin εκτόξευσε με επιτυχία τον τεράστιο πύραυλο New Glenn την περασμένη Πέμπτη, με δύο διαστημόπλοια της NASA να προορίζονται για τον Άρη

18.11.2025, 23:00
Blue Origin: Δεν είναι απλώς μια εταιρεία πυραύλων καθώς στοχεύει τον Άρη
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Σε κάθετο κατασκευαστή έχει μετατραπεί η Blue Origin  από την αρχική της αποστολή ως εταιρεία πυραύλων, δήλωσε ένα ανώτατο στέλεχος στην Αεροπορική Έκθεση του Ντουμπάι.

Η αποστολή εξερεύνησης του διαστήματος της εταιρείας έχει επεκταθεί πέρα ​​από την απλή εκτόξευση ωφέλιμων φορτίων, δήλωσε η Πατρίσια Ρέμιας, αντιπρόεδρος προηγμένων εννοιών και επιχειρηματικής μηχανικής, κατά τη διάρκεια συζήτησης σε πάνελ τη Δευτέρα, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Καθώς οι αστροναύτες εξερευνούν τη Σελήνη, για παράδειγμα, πρέπει να «ζουν από τη γη» και να χρησιμοποιούν υλικά που εξάγονται από τη σεληνιακή σκόνη για να συντηρηθούν. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη της τεχνογνωσίας της εταιρείας στη χημεία.

Το πιο σημαντικό, η εταιρεία που υποστηρίζεται από τον Τζεφ Μπέζος πρέπει να είναι σε θέση να κατασκευάσει όλο το υλικό που απαιτείται για να μπει σε τροχιά με ρυθμό αρκετά γρήγορο ώστε να υποστηρίξει αποστολές μεγάλης κλίμακας, είπε.

«Γινόμαστε πλέον μια κατασκευαστική εταιρεία», είπε η Ρέμιας. «Κατασκευάζουμε πυραύλους σε κλίμακα. Κατασκευάζουμε αυτούς τους ενισχυτές πρώτου σταδίου, κατασκευάζουμε το δεύτερο στάδιο, κατασκευάζουμε τα ρουλεμάν».

Στόχος ο κόκκινος πλανήτης

Η Blue Origin εκτόξευσε με επιτυχία τον τεράστιο πύραυλο New Glenn την περασμένη Πέμπτη, με δύο διαστημόπλοια της NASA να προορίζονται για τον Άρη. Ήταν μόλις η δεύτερη πτήση του πυραύλου στην οποία η εταιρεία του Μπέζος και η NASA βασίζονται για να μεταφέρουν ανθρώπους και προμήθειες στη Σελήνη.

Ο 98 μέτρων New Glenn εκτοξεύτηκε από τον διαστημικό σταθμό Cape Canaveral, στέλνοντας τα δίδυμα διαστημόπλοια της NASA σε τροχιά γύρω από τον Άρη σε ένα μακρύ ταξίδι προς τον κόκκινο πλανήτη.

Σε μια πρώτη για τη νεοσύστατη εταιρεία, η Blue Origin ανέκτησε τον πύραυλο μετά τον διαχωρισμό του από το ανώτερο στάδιο και τα διαστημόπλοια σε τροχιά γύρω από τον Άρη, ένα ουσιαστικό βήμα για την ανακύκλωση και τη μείωση του κόστους. Οι υπάλληλοι της εταιρείας ζητωκραύγαζαν έντονα καθώς ο πύραυλος προσγειώθηκε όρθιος σε μια φορτηγίδα 600 χιλιόμετρα από την ακτή.

Η εταιρεία επιδιώκει να πραγματοποιήσει μια ακόμη εκτόξευση του New Glenn τον επόμενο χρόνο.

Στο μέλλον, μεγαλύτεροι στόχοι βρίσκονται στην ατζέντα της. Η ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη θα έκανε την εμβέλεια των βαθύτερων περιοχών του ηλιακού συστήματος πιο εφικτή, είπε.

Αλλά, όπως  είπε η Ρέμιας από το Ντουμπάι «ο Άρης είναι στο ραντάρ».

