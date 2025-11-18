Lamda Development: Ισχυρή ζήτηση για το ομολογιακό – Στα 500 εκατ. ευρώ

Ισχυρή ζήτηση κατέγραψε η δημόσια προσφορά του νέου ομολογιακού της Lamda Development, οδηγώντας σε άντληση κεφαλαίων 500 εκατ. ευρώ.

Οι Eurobank, Πειραιώς, Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα, ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της έκδοσης και της εισαγωγής των ομολογιών στην Κατηγορία Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοίνωσαν ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών στις 14 Νοεμβρίου 2025.

Το ομολογιακό της Lamda Development

Συνολικά διατέθηκαν 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ έκαστη, με την εταιρεία να αντλεί το σύνολο των προγραμματισμένων 500 εκατ. ευρώ. Η ζήτηση άγγιξε τα 768,7 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά 1,54 φορές, ενώ στη δημόσια προσφορά συμμετείχαν 15.044 επενδυτές.

Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στο άρτιο, στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία, με τελική απόδοση 3,80% και αντίστοιχο ετήσιο επιτόκιο 3,80%. Η κατανομή των ομολογιών διαμορφώθηκε ως εξής:

– 440.000 ομολογίες (88%) κατευθύνθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, με ποσοστό ικανοποίησης ζήτησης 82%.

– 60.000 ομολογίες (12%) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, με ικανοποίηση ζήτησης 26%.

Από τις 60.000 ομολογίες της κατηγορίας Ειδικών Επενδυτών, οι Ανάδοχοι έλαβαν συνολικά 27.000 ομολογίες για ίδιο λογαριασμό.

Η διαπραγμάτευση των ομολογιών αρχίζει στις 19 Νοεμβρίου. Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά “ΛΑΜΔΑΟ3” και με λατινική γραμματοσειρά “LAMDAB3”.

Πού θα διατεθούν

Σε επενδύσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. που αφορούν την ανάπτυξη οικιστικών ακινήτων θα διατεθεί το καθαρό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων μέσω του ομολογιακού δανείου επταετούς διάρκειας, όπως αναφέρει η Lamda Development σε σημερινή της ανακοίνωση.

Όπως σημειώνει η εισηγμένη, τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς από την έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου (“ΚΟΔ”) ανέρχονται σε €500 εκατ.

Οι τελικές δαπάνες της Έκδοσης (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. όπου προβλέπεται) ανήλθαν σε €12,9 εκατ. και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Έκδοσης. Ως εκ τούτου, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια ανέρχονται στο ποσό των €487,1 εκατ.

Η Εκδότρια θα μεταφέρει το καθαρό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων μέσω ομολογιακού δανείου επταετούς διάρκειας στην κατά 100% θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. και θα διατεθεί σε επενδύσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. που αφορούν την ανάπτυξη οικιστικών ακινήτων (επιμέρους τμήματα των οποίων ενδέχεται να έχουν εμπορική χρήση, όπως αναφέρεται στην ενότητα 3.4.1 “Κυριότερες Δραστηριότητες” του από 06.11.2025 Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο συντάχθηκε στο πλαίσιο της Έκδοσης), έως το 2030, ήτοι, στη χρηματοδότηση του κόστους ανάπτυξης (συμπεριλαμβανόμενου του συνολικού κατασκευαστικού ΦΠΑ των εν λόγω έργων, οικιστικής ή εμπορικής χρήσης).

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι οικιστικές αναπτύξεις συμπεριλαμβάνουν τα Cove Residencies, Park Rise, Pavillion Terraces, Sunset Groves, Atrium & Trinity Gardens, Promenade Heights και Mainstream Apartments.

Κεφάλαια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση του κόστους ανάπτυξης των παραπάνω ενδεικτικών οικιστικών αναπτύξεων, θα δύναται να χρησιμοποιηθούν, εντός του Έργου σύμφωνα με τους εκάστοτε επιχειρηματικούς σχεδιασμούς του Ομίλου.

Η Εταιρεία προγραμματίζει να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη των ανωτέρω (ή λοιπών) οικιστικών αναπτύξεων με τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια και το υπερβάλλον ποσό του κόστους κατασκευής να καλυφθεί από διαθέσιμα κεφάλαια που θα προκύψουν από έσοδα της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. από πωλήσεις οικοπέδων, πωλήσεις οικιστικών και από ενοίκια και ενδεχομένως από δανειακά κεφάλαια.

Τα αντληθέντα κεφάλαια από το Ομολογιακό Δάνειο, έως την πλήρη διάθεσή τους, θα επενδύονται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά προθεσμιακές καταθέσεις, καταθετικούς λογαριασμούς όψεως, αμοιβαία κεφάλαια και συμφωνίες επαναγοράς.