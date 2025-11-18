Καταστήματα: Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Τέσσερις Κυριακές θα παραμείνουν ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα μέσα στην εορταστική περίοδο του 2025

Economy 18.11.2025, 19:15
Καταστήματα: Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές
Newsroom

Το εορταστικό ωράριο του 2025 διαμορφώνεται με έναν πιο ευέλικτο χαρακτήρα, καθώς το υπουργείο Ανάπτυξης και οι εμπορικοί σύλλογοι δρομολογούν συγκεκριμένες Κυριακές ανοίγματος προκειμένου να ενισχύσουν την αγοραστική κίνηση.

Με την αγορά να προετοιμάζεται για μια ακόμη δυναμική εορταστική περίοδο, οι καταναλωτές αποκτούν περισσότερες ευκαιρίες και χρόνο για να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους.

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Στο πλαίσιο του θεσμοθετημένου κανονισμού για τις εορταστικές περιόδους και τις προγραμματισμένες εκπτώσεις, τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση τέσσερις Κυριακές έως το τέλος του 2025.

Οι ημερομηνίες επιλέχθηκαν ώστε να διευκολύνουν τόσο τους πολίτες όσο και τις επιχειρήσεις, ενισχύοντας την εμπορική δραστηριότητα σε μια από τις πιο απαιτητικές περιόδους του χρόνου.

Οι επίσημες ημερομηνίες

Οι Κυριακές κατά τις οποίες θα λειτουργήσουν τα καταστήματα είναι:

30 Νοεμβρίου 2025 – Η έναρξη της χριστουγεννιάτικης αγοραστικής περιόδου

14 Δεκεμβρίου 2025 – Μια κρίσιμη ενδιάμεση Κυριακή για την προετοιμασία των γιορτών

21 Δεκεμβρίου 2025 – Η κορύφωση της εορταστικής κίνησης με τα ψώνια των Χριστουγέννων

28 Δεκεμβρίου 2025 – Η τελευταία ευκαιρία αγορών πριν την Πρωτοχρονιά

Οι ημερομηνίες αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο κανονιστικό πλαίσιο του υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο συνεργάζεται με τους κατά τόπους εμπορικούς συλλόγους για τον καθορισμό των ωραρίων και τη συνολική λειτουργία της αγοράς.

Τι ισχύει για το 2026

Οι Κυριακές λειτουργίας για το 2026 δεν έχουν ακόμη οριστεί.

Όπως κάθε χρόνο, οι τελικές ημερομηνίες θα ανακοινωθούν μέσω νέας υπουργικής απόφασης, με βάση το ημερολόγιο των εκπτώσεων και των εορταστικών περιόδων.

Πού μπορούν να ενημερώνονται οι καταναλωτές

Οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τα επίσημα ωράρια λειτουργίας είτε μέσω ανακοινώσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, είτε μέσω των εμπορικών συλλόγων της περιοχής τους.

Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η έγκυρη πληροφόρηση και η απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς, ώστε οι γιορτινές αγορές να γίνονται χωρίς πίεση και σύγχυση.

Αυτή η οργάνωση της αγοράς στοχεύει στη δημιουργία ενός ισορροπημένου πλαισίου που στηρίζει τόσο την εμπορική δραστηριότητα όσο και την καταναλωτική εξυπηρέτηση, εν όψει μιας ακόμη ζωντανής και έντονης εορταστικής περιόδου.

