Παγκόσμιες αγορές: Πώς θα κινηθούν το 2026 – Τι δείχνει η δημοσκόπηση του Reuters

Οι προβλέψεις της δημοσκόπησης του Reuters για Wall Street, Ευρώπη και Ασία

Markets 26.11.2025, 19:00
Παγκόσμιες αγορές: Πώς θα κινηθούν το 2026 – Τι δείχνει η δημοσκόπηση του Reuters
Επιμέλεια Τζούλη Καλημέρη

Ανοδικά θα κινηθούν οι περισσότεροι μεγάλοι χρηματιστηριακοί δείκτες παγκοσμίως το 2026 αλλά δεν αναμένεται να έχουν την ισχυρή απόδοση που καταγράφουν φέτος, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που πραγματοποίησε το Reuters την περίοδο 13-25 Νοέμβρη σε 87 στρατηγικούς αναλυτές. Οι περισσότεροι από τους μισούς αναμένουν διόρθωση τους επόμενους μήνες.

Το 56% των αναλυτών εκτιμά ότι μια διόρθωση στους περισσότερους από τους 15 παγκόσμιους χρηματιστηριακούς δείκτες που συμμετείχαν στην έρευνα είναι πιθανή ή πολύ πιθανή, ενώ 38 συμμετέχοντες δήλωσαν ότι ήταν απίθανο, συμπεριλαμβανομένων έξι που θεώρησαν ένα τέτοιο γεγονός πολύ απίθανο.

Δώδεκα από τους 15 παγκόσμιους χρηματιστηριακούς δείκτες που συμμετείχαν στην έρευνα θα καταγράψουν λιγότερα κέρδη το 2026 από ό,τι μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με τους μέσους όρους των δημοσκοπήσεων.

Η Wall Street

Στις αρχές του 2025 μια ελαφρώς μικρότερη πλειοψηφία αναλυτών «έβλεπε» υποχώρησε στις μετοχές των μετοχών σε τρεις μήνες. Ωστόσο η ανακοίνωση των αμοιβαίων δασμών τον Απρίλιο οδήγησε τον δείκτη αναφορά της Wall Street S&P 500 σε πτώση που ξεπέρασε το 10%. Έκτοτε, ο δείκτης έχει ανακτήσει όλες τις απώλειές του και έχει σημειώσει άνοδο περίπου 40%, με τις μετοχές τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης να διατηρούν τα ηνία της ανόδου.

Ωστόσο, καθώς πολλοί από τους δασμούς παραμένουν σε ισχύ, υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι για την παγκόσμια οικονομία και κατ’ επέκταση τις χρηματιστηριακές αγορές. Ιδιαίτερα ανησυχία εκφράζεται από παράγοντες της αγοράς για τις μετοχές των εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης, που έχουν φθάσει σε ιστορικά υψηλές αποτιμήσεις και πολλοί αναμένουν ότι θα υπάρξει διόρθωση που θα επηρεάσει αρνητικά όλη την αγορά.

Wall Street

«Τα ισχυρά κέρδη του τρέχοντος έτους θα είναι δύσκολο να αναπαραχθούν… Αυτό υποδηλώνει βραδύτερες αποδόσεις και ενδεχομένως υψηλότερη μεταβλητότητα το 2026» εξηγεί ο Άντζελο Κουρκάφας, ανώτερος αναλυτής παγκόσμιων επενδύσεων στην Edward Jones.

Ο τροφοδοτούμενος από τα κέρδη του τεχνολογικού κλάδου  S&P 500, που καταγράφει κέρδη 14% από την αρχή της χρονιάς θα αυξηθεί κατά 11,7% από τα τρέχοντα επίπεδά του στις 7.490 μέχρι το τέλος του 2026, σύμφωνα με τη μέση εκτίμηση του δείγματος παρά τις προειδοποιήσεις για τις υψηλές αποτιμήσεις.

«Οι επενδυτές φαίνεται να έχουν εφησυχάσει – άλλωστε, τα πράγματα έχουν πάει καλά μέχρι στιγμής. Αλλά ακριβώς εδώ βρίσκεται ο κίνδυνος για τις αγορές. Η αγνόηση των κινδύνων δεν τους εξαφανίζει» σημειώνει ο Berndt Fernow, αναπληρωτής διευθυντής της LBBW.

«Από την οπτική γωνία ενός επενδυτή, μια άλλη πηγή ανησυχίας είναι η άνευ προηγουμένου συγκέντρωση κεφαλαιοποίησης αγοράς σε λίγες μόνο εταιρείες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη»

Η Ευρώπη

Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού οι προοπτικές για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια είναι πιο θετικές. Το βελτιωμένο οικονομικό περιβάλλον αλλά και οι χαμηλότερες χρηματιστηριακές αποτιμήσεις σε σχέση με την Wall Street εκτιμάται ότι θα τροφοδοτήσουν ένα ανοδικό κύκλο αντίστοιχο με το φετινό για τις ευρωπαϊκές μετοχές.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600  αναμένεται να αυξηθεί στις 623 μονάδες μέχρι το τέλος του 2026, σημειώνοντας άνοδο περίπου 11%. Ο δείκτης έχει σημειώσει άνοδο 10,9% φέτος. «Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια πιο ευνοϊκή κατάσταση στην Ευρώπη από ό,τι στις ΗΠΑ, κυρίως λόγω των χαμηλότερων κινδύνων συγκέντρωσης.

Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, όπου σχετικά λίγες μετοχές mega-cap κυριαρχούν στους κύριους δείκτες, η Ευρώπη προσφέρει επί του παρόντος ένα ευρύτερο και πιο διαφοροποιημένο σύνολο επενδυτικών ευκαιριών» σημειώνει ο Michael Heldmann, επικεφαλής επενδύσεων συστηματικών μετοχών στην Allianz Global Investors.

Η Ασία

Στην Ασία, ο ιαπωνικός Nikkei, ο οποίος καταγράφει κέρδη που αγγίζουν το 22% από την αρχή του χρόνου αναμένεται να αυξηθεί κατά 13% το 2026, χάρη στα ισχυρά εταιρικά κέρδη και την οικονομική ανάπτυξη που θα οφείλονται στα κυβερνητικά μέτρα τόνωσης της οικονομίας από τον πρωθυπουργό Σανάι Τακαΐτσι.

Ο δείκτης αναφοράς BSE Sensex της Ινδίας προβλέπεται να αυξηθεί κατά 9% από τα τρέχοντα επίπεδα, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 92.400 μονάδων μέχρι το τέλος του 2026, χάρη στην ισχυρή εγχώρια ζήτηση των επενδυτών.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
Wall Street

Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Κρυπτονομίσματα: «Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια
Kρυπτονομίσματα

«Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια στην αγορά των crypto
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο «κόκκινο», πιέσεις στην Airbus
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές, πιέσεις στην Airbus
ΕΧΑΕ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου στην ΕΧΑΕ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Έκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή νέας διοίκησης στην ΕΧΑΕ
Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027
Economy

Διαβεβαιώσεις Mητσοτάκη για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Επιστροφή ενοικίου: Φταίει το σύστημα (;) ή η βιασύνη Μητσοτάκη
Economy

Προς νέο φιάσκο η κυβέρνηση με την επιστροφή ενοικίου

Νέο κύμα δυσαρέσκειας έχει ξεσηκώσει η επιστροφή ενοικίου, μετά τις πληρωμές των αγροτών - Ουρές στα λογιστικά γραφεία

Ανδρομάχη Παύλου
Τιμολόγια ρεύματος: Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου
Ηλεκτρισμός

Ο «στρατηγός» άνεμος ανέτρεψε τις τιμές ρεύματος

Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο ανακοινώνουν σταδιακά οι πάροχοι - Πώς τα αιολικά γύρισαν τη χονδρεμπορική τιμή του Νοεμβρίου σε χαμηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο

Χρήστος Κολώνας
Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ

Η Ουκρανία κάνει την προσφορά για την ανταλλαγή για να αποφύγει τη χρεοκοπία - Τι έκανε η Ελλάδα με τα GDP warrants του 2012

Τζούλη Καλημέρη
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια

Τι αποκαλύπτει για τις startups ο Ρις Χάουντρι, ιδρυτής του μεγαλύτερου προ-seed fund της Ευρώπης

Γιώργος Πολύζος
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για τον «λαβύρινθο» της μόχλευσης στις αμερικάνικες τράπεζες - Γιατί υπάρχει κίνδυνος για νέα κρίση 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

Η ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι η Ευρώπη σημειώνει μεν βήματα προς τα εμπρός, αλλά ο δρόμος δεν είναι ακόμη ευθύς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνική οικονομία: Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα»
Economy

Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα» στην οικονομία;

Τα «καμπανάκια» του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου και οι κρίσιμες προκλήσεις μέχρι το 2029

Γιάννης Αγουρίδης
Ταμείο Ανάκαμψης: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν πόροι για την Ελλάδα
Economy

Σπριντ για να μην χαθούν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης

Στη εκπομπή του Οικονομικού Ταχυδρόμου στο Mega news μίλησε ο διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, ο οποίος τόνισε ότι δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ του Ταμείου

Αθανασία Ακρίβου
Περισσότερα από Markets
Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
Wall Street

Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα

Και οι τρεις δείκτες έσπασαν το ανοδικό σερί πέντε ημερών στη Wall Street

Κρυπτονομίσματα: «Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια
Kρυπτονομίσματα

«Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια στην αγορά των crypto

Τα κρυπτονομίσματα, οι μοχλευμένες θέσεις και η βουτιά των τιμών

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο «κόκκινο», πιέσεις στην Airbus
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές, πιέσεις στην Airbus

Οι μετοχές της Airbus SE που διαπραγματεύονται στο Παρίσι βρέθηκαν στο επίκεντρο καθώς κατέγραψαν πτώση άνω του 5,8% - Περιβάλλον αβεβαιότητας στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

ΕΧΑΕ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου στην ΕΧΑΕ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Έκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή νέας διοίκησης στην ΕΧΑΕ

Η αγορά περιμένει την σύγκληση συνέλευσης, όπου θα τεθεί προς ψήφιση η διασυνοριακή συγχώνευση της ελληνικής αγοράς στον όμιλο Euronext

Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027
Economy

Διαβεβαιώσεις Mητσοτάκη για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο επενδυτικό συνέδριο των Morgan Stanley και ΧΑ στο Λονδίνο επιχείρησε να προβάλει την πολιτική σταθερότητα της χώρας

Πετρέλαιο: «Σκαρφαλώνουν» οι τιμές
Commodities

«Σκαρφαλώνουν» οι τιμές του πετρελαίου

Οι καταλύτες για το πετρέλαιο - Κέρδη ενός δολαρίου το βαρέλι

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο μία ανάσα από τις 2.100 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Μία ανάσα από τις 2.100 μονάδες έκλεισε το ΧΑ

Μετά από ένα μήνα κατά τον οποίο ο μέσος ημερήσιος όρος του τζίρου ξεπέρασε τα 250 εκατ. ευρώ, το Χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα προσπάθησε να βρει τις ισορροπίες του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Latest News
Stellantis: Η παραγωγή αυτοκινήτων στη Γαλλία θα μειωθεί κατά 11% έως το 2028
World

Μαχαίρι 11% στην παραγωγή της Stellantis στη Γαλλία έως το 2028

Τα συνδικάτα αναμένουν ότι η Stellantis των Peugeot και Fiat θα κατασκευάσει λιγότερα οχήματα σε όλα τα εργοστάσιά της

Δημήτρης Σταμούλης
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια

Τι αποκαλύπτει για τις startups ο Ρις Χάουντρι, ιδρυτής του μεγαλύτερου προ-seed fund της Ευρώπης

Γιώργος Πολύζος
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για τον «λαβύρινθο» της μόχλευσης στις αμερικάνικες τράπεζες - Γιατί υπάρχει κίνδυνος για νέα κρίση 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
Wall Street

Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα

Και οι τρεις δείκτες έσπασαν το ανοδικό σερί πέντε ημερών στη Wall Street

Στεγαστική κρίση: Πώς επηρεάζει το δημογραφικό
Economy

Η αθέατη... πληγή της στεγαστικής κρίσης - Τι κρύβει

Οι προτάσεις της BluePeak Estate Analytics για τη στεγαστική κρίση - Ο ρόλος των ακινήτων και της βραχυχρόνιας μίσθωσης

Ανδρομάχη Παύλου
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

Η ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι η Ευρώπη σημειώνει μεν βήματα προς τα εμπρός, αλλά ο δρόμος δεν είναι ακόμη ευθύς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενιαία αγορά: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να υλοποιηθεί το όνειρο δεκαετιών για την ΕΕ
World

Το όνειρο Ντελόρ για την ενιαία αγορά και η ματαίωση - Τι «στράβωσε»;

Τα εμπόδια στο εμπόριο εντός της ΕΕ ισοδυναμούν με δασμό 100% για τις υπηρεσίες και δασμό 65% για τα αγαθά, σύμφωνα με την ΕΚΤ - Πού «κολλάει» η ενιαία αγορά

Μελίνα Ζιάγκου
ΔΕΗ: Αναρτήθηκαν τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο
Ηλεκτρισμός

Αμετάβλητο από ΔΕΗ το πράσινο τιμολόγιο ρεύματος

Η ΔΕΗ διατηρεί την τελική τιμή του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν στα 0,13928 €/kWh

Υγεία: Το αόρατο έλλειμμα στην Ελλάδα – Το χάσμα με την Ευρώπη 
Economy

Το αόρατο έλλειμμα της υγείας στην Ελλάδα

Αθέατη ανισότητα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες για την υγεία στην χώρα μας - Υπερβολικές οι επιβαρύνσεις για τους πολίτες  

Αλέξανδρος Κλώσσας
Σταύρος Παπασταύρου: Παραλαβή αντιπλημμυρικών έργων στο Φενεό Κορινθίας
Green

Σταύρος Παπασταύρου: Παραλαβή αντιπλημμυρικών έργων στο Φενεό Κορινθίας

Ξεκινάει η μελέτη πλήρους αποκατάστασης του δασικού οικοσυστήματος, την οποία θα αναλάβει ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς

Mitsotakis From London: Reforms Will Continue; Elex in 2027
English Edition

Mitsotakis From London: Reforms Will Continue; Elex in 2027

Greek PM Kyriakos Mitsotakis spoke at the 4th consecutive Greek Investment Conference in London, organized by Morgan Stanley in partnership with the Athens Stock Exchange (ASE)

Κρυπτονομίσματα: «Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια
Kρυπτονομίσματα

«Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια στην αγορά των crypto

Τα κρυπτονομίσματα, οι μοχλευμένες θέσεις και η βουτιά των τιμών

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος: Για 10η χρονιά απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»
Business

Για 10η χρονιά ο ΣΒΕ απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»

O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος θα απονείμει για 10η χρονιά τα βραβεία «Ελληνική Αξία» την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής
World

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής

Το ατόπημα με την πρόωρη δημοσίευση των οικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων

ATHEX Fourth in the World: Deutsche Bank
English Edition

ATHEX Fourth in the World: Deutsche Bank

ATHEX was only outpaced by silver, gold, and Brazil’s Bovespa Index in local currency and dollar value, according to a report by German Deutsche Bank

Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ

Η Ουκρανία κάνει την προσφορά για την ανταλλαγή για να αποφύγει τη χρεοκοπία - Τι έκανε η Ελλάδα με τα GDP warrants του 2012

Τζούλη Καλημέρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο