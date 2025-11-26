ΕΕ: Ολοι, πλην Ουγγαρίας, αναζητούν plan B για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Κατεπείγον ζήτημα για την ΕΕ, το θέμα της αξιοποίησης των ρωσικών assets καθώς στο Κίεβο υπάρχει έλλειψη ρευστότητας

World 26.11.2025, 20:08
ΕΕ: Ολοι, πλην Ουγγαρίας, αναζητούν plan B για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας
Επιμέλεια Αλέξανδρος Σιουτζούκης

Εναλλακτικό σχέδιο, για την άμεση χρηματοδοτική υποστήριξη της Ουκρανίας,  σε περίπτωση που δεν καταλήξουν σε συμφωνία για την κατάσχεση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας αναζητούν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαικής Ενωσης.

Σε μια σύνοδο κορυφής πριν από ένα μήνα, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήλπιζαν να συμφωνήσουν σε μια πρόταση για τη χρήση των δεσμευμένων αποθεμάτων της Μόσχας για ένα «δάνειο αποζημίωσης» ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, αλλά η ιδέα συνάντησε σφοδρή αντίδραση από τον Μπάρτ ντε Βέβερ , πρωθυπουργό του Βελγίου, όπου βρίσκονται τα χρήματα.

Τώρα, με την εντατικοποίηση των ειρηνευτικών συνομιλιών και την εξάντληση των χρημάτων του Κιέβου, το ζήτημα του τι θα γίνει με τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία έχει αποκτήσει νέα επείγουσα σημασία, επισημαίνει το Politico το οποίο επικαλείται αξιωματούχο της ΕΕ που λέει χαρακτηριστικά, «Αν δεν κινηθούμε, άλλοι θα κινηθούν πριν από εμάς».

EE: 27 – 1 (πλην Ουγγαρίας)

Ίσως το μεγαλύτερο εμπόδιο θα είναι ότι αυτό το είδος δανεισμού από την ΕΕ θα απαιτούσε την ομόφωνη υποστήριξη των 27 χωρών μελών του μπλοκ, ενώ η Ουγγαρία αντιτίθεται εδώ και καιρό σε νέα μέτρα για τη χρηματοδότηση των πολεμικών προσπαθειών της Ουκρανίας.

Ωστόσο, είναι πιθανό να βοηθήσει το να παρουσιαστεί το δάνειο-γέφυρα ως σχεδιασμένο για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και όχι για τη χρηματοδότηση του πολεμικού μηχανισμού της.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πρότειναν ότι η νέα ειρηνευτική πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να συμβάλει στη σταθεροποίηση της υποστήριξης για το σχέδιο χρήσης των παγωμένων κεφαλαίων για το δάνειο αποζημίωσης. Σύμφωνα με το σχέδιο, τα μετρητά θα γίνουν επιστρέψιμα στη Μόσχα μόνο στο απίθανο μελλοντικό σενάριο που η Ρωσία θα συμφωνήσει να πληρώσει αποζημιώσεις πολέμου.

Διπλωμάτες της ΕΕ αναμένουν ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα διατάξει τους αξιωματούχους της να παρουσιάσουν ένα σχέδιο νομικού κειμένου για το δάνειο αποζημίωσης εντός των επόμενων ημερών, καθώς αυξάνεται η δυναμική για την εξεύρεση λύσης.

«Το επόμενο βήμα είναι τώρα η Επιτροπή να είναι έτοιμη να παρουσιάσει ένα νομικό κείμενο», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν στους ευρωβουλευτές στο Στρασβούργο την Τετάρτη, χωρίς να προσδιορίσει πότε θα υποβληθεί το έγγραφο.

Ωστόσο, παρά τις εντατικές συνομιλίες μεταξύ του Βελγίου και της Επιτροπής τις τελευταίες εβδομάδες, ο Ντε Βέβερ εξακολουθεί να έχει ανησυχίες σχετικά με τις νομικές ευθύνες και τον κίνδυνο αντίποινα από τη Μόσχα, εάν τα ρωσικά κεφάλαια χρησιμοποιηθούν για το δάνειο.

