Tesla: «Βουτιά» πωλήσεων παγκοσμίως και ταχεία αύξηση του στόλου ρομποταξί

Η Tesla βρίσκεται σε μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους της ιστορίας της. Την ώρα που οι πωλήσεις των δημοφιλών ηλεκτρικών της μοντέλων καταγράφουν οξύτατη πτώση στις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου, ο Ίλον Μασκ μετατοπίζει τη στρατηγική του, ρίχνοντας το βάρος σε μια νέα εποχή αυτόνομων μετακινήσεων.

Όμως το μεγάλο ερώτημα παραμένει: μπορεί η ρομποτική φιλοδοξία να καλύψει το κενό στις πωλήσεις;

«Βουτιά» πωλήσεων Tesla σε Ευρώπη, Κίνα και ΗΠΑ

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Reuters, η Tesla αντιμετωπίζει έντονες πιέσεις στις τρεις μεγαλύτερες αγορές αυτοκινήτου – Ευρώπη, Κίνα και ΗΠΑ.

Η εικόνα είναι ιδιαίτερα σκοτεινή στην Ευρώπη, όπου οι πωλήσεις της τον Οκτώβριο υποχώρησαν κατά 48,5%, την ώρα που συνολικά οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 26%.

Η πτώση συνεχίζεται σε ολόκληρο το 2024, με τις ευρωπαϊκές πωλήσεις να βρίσκονται περίπου 30% κάτω από τα περσινά επίπεδα.

Αντίθετα, οι ανταγωνιστές –από κινεζικές εταιρείες όπως η BYD έως ευρωπαϊκούς κολοσσούς όπως η Volkswagen– ανεβαίνουν ραγδαία, προσφέροντας περισσότερα και φθηνότερα μοντέλα.

Καθυστερημένη προσαρμογή και περιορισμένο χαρτοφυλάκιο μοντέλων

Αναλυτές σημειώνουν ότι η Tesla παραμένει κολλημένη σε μια περιορισμένη γκάμα μοντέλων, με το Model 3 και το Model Y να μην επαρκούν πλέον απέναντι σε δεκάδες νέες προτάσεις από την Κίνα και την Ευρώπη.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο, κυκλοφορούν πάνω από 150 ηλεκτρικά μοντέλα—κανένα από αυτά δεν προέρχεται από την Tesla.

Κίνα: Πτώση πωλήσεων και αυξανόμενος ανταγωνισμός

Στην Κίνα, οι παραδόσεις οχημάτων της Tesla έπεσαν τον Οκτώβριο στο χαμηλότερο επίπεδο τριετίας, με μείωση 35,8%, ενώ συνολικά για το έτος η πτώση φτάνει το 8,4%.

Οι νέοι παίκτες, όπως η Chery και η Xiaomi με το μοντέλο YU7, πιέζουν σοβαρά τη μέχρι πρόσφατα ισχυρή θέση της Tesla στην κινεζική αγορά.

ΗΠΑ: Φευγαλέα ανάκαμψη και νέα «ψυχρότητα» στην αγορά EV

Τον Σεπτέμβριο οι πωλήσεις στις ΗΠΑ σημείωσαν άνοδο 18% λόγω της λήξης φορολογικού κινήτρου, αλλά τον Οκτώβριο βούτηξαν 24%.

Η γενικότερη αγορά ηλεκτρικών στις ΗΠΑ παραμένει «κρύα», όπως προβλέπουν στελέχη της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Παρά την κατάσταση, η Tesla προσπαθεί να ανακόψει την πτώση με φθηνότερες εκδόσεις των Model 3 και Model Y, μειώνοντας τις τιμές περίπου κατά 5.000 δολάρια.

Η αντεπίθεση του Μασκ: Διπλασιασμός του στόλου ρομποταξί στο Οστιν

Ενώ οι πωλήσεις δυσκολεύουν, ο Έλον Μασκ στρέφει την Tesla στα αυτόνομα οχήματα.

Όπως μετέδωσε το Reuters, ο ίδιος ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των ρομποταξί της εταιρείας στο Οστιν του Τέξας θα διπλασιαστεί τον Δεκέμβριο.

Σήμερα, τα ρομποταξί της Tesla λειτουργούν σε δύο πόλεις—Οστιν και περιοχή Σαν Φρανσίσκο—με τους οδηγούς ασφαλείας να είναι ακόμα απαραίτητοι.

Ανάπτυξη σε περισσότερες πολιτείες

Η εταιρεία έλαβε πρόσφατα άδεια για υπηρεσία ride-hailing και στην Αριζόνα, ενώ ο Μασκ αναφέρει ότι έως το τέλος του έτους τα ρομποταξί της Tesla θα δραστηριοποιούνται σε περίπου δέκα μητροπολιτικές περιοχές.

The Tesla Robotaxi fleet in Austin should roughly double next month — Elon Musk (@elonmusk) November 26, 2025

Ο κλάδος των ρομποταξί ξαναζωντανεύει

Μετά από χρόνια αποτυχιών και ρυθμιστικών εμποδίων, ο κλάδος των αυτόνομων μετακινήσεων ανακάμπτει, καθώς Tesla, Waymo (Alphabet) και Zoox (Amazon) επιταχύνουν τον ρυθμό ανάπτυξης και δοκιμών.

Το στοίχημα της Tesla: Ρομπότ αντί για νέα μοντέλα;

Παρά την έντονη πίεση στην αγορά, δεν υπάρχουν σαφή σημάδια ότι η Tesla θα παρουσιάσει σύντομα νέο μοντέλο για οδηγούς – ανθρώπους.

Η προτεραιότητα δείχνει να μετατοπίζεται στα ρομποταξί και στα ανθρωπόμορφα ρομπότ, ενώ η νέα μισθολογική συμφωνία του Μασκ δεν απαιτεί εκτόξευση πωλήσεων για να ενεργοποιηθεί το πακέτο πολλών δισεκατομμυρίων.