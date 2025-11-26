Λειψυδρία: Σε «κόκκινο συναγερμό» Πάτμος, Λέρος και Αττική

Με το νερό να υποχωρεί επικίνδυνα σε ταμιευτήρες και δίκτυα, οι αρμόδιες αρχές ενεργοποιούν διαδικασίες-εξπρές για να θωρακίσουν άμεσα τα πιο ευάλωτα σημεία του υδροδοτικού συστήματος. Ήδη για την Πάτμο και τη Λέρο ενεργοποιείται μέσα στο επόμενο 24ωρο ειδικό καθεστώς διαχείρισης υδάτων, καθώς η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) τις έθεσε σε «κόκκινο συναγερμό».

Όσο για την Αττική, η απόφαση αναμένεται να ληφθεί αύριο από την Ολομέλεια της Αρχής αφού συζητηθούν πρώτα τα συμπεράσματα σχετική επιστημονικής μελέτης του ΕΜΠ. Οι κινήσεις της ΡΑΑΕΥ για ενεργοποίηση του πλαισίου έκτακτης διαχείρισης υπαγορεύονται από την επιτακτική ανάγκη να επισπευστούν τα έργα υποδομής που θα θωρακίσουν την υδροδότηση τόσο στα νησιά όσο και στην Αττική.

Μέτρα για την λειψυδρία

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων έχει ήδη ολοκληρώσει τη νομική και τεχνική προετοιμασία ώστε να ενεργοποιηθούν εξαιρετικά ταχείες διαδικασίες για τις αναγκαίες παρεμβάσεις. Το νέο καθεστώς επιτρέπει άνοιγμα χρηματοδοτικών γραμμών χωρίς πολύμηνες εγκρίσεις, συντομευμένους διαγωνισμούς και δυνατότητα άμεσης ανάθεσης σε επείγουσες περιπτώσεις.

Με αυτό τον τρόπο επιδιώκεται να προχωρήσουν, σε χρόνο που υπό κανονικές συνθήκες θα θεωρούταν αδύνατος, έργα όπως νέες μονάδες αφαλάτωσης στα νησιά, εκσυγχρονισμός δικτύων και πρόσθετες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις που θα οδηγήσουν σε εμπλουτισμό των υδάτων του Μόρνου από τον οποίο υδρεύεται το λεκανοπέδιο Αττικής, δηλαδή σχεδόν το 40% του πληθυσμού της χώρας.

Οι ταμιευτήρες στερεύουν

Οι ενδείξεις για την κατάσταση των ταμιευτήρων είναι αποκαλυπτικές. Η πτώση των αποθεμάτων είναι καταιγιστική, αν και η κατάσταση απέχει ακόμη από την τραγική εικόνα του 1993 όταν είχαν περιοριστεί συνολικά στα 120 εκατ. κ.μ. με τον Μόρνο να διαθέτει μόλις 93,5 εκατ. κ.μ.. Ωστόσο, ήδη τα νερά στον Μόρνο έχουν περιοριστεί στα 159 εκατ. κ.μ. από 463 εκατ. κ.μ. το 2023.

Η συρρίκνωση της επιφάνειας της λίμνης και η σημαντική μείωση του αποθέματος δημιουργούν πίεση για άμεση θωράκιση της Αττικής, πριν οι ελλείψεις μετατραπούν σε πραγματική απειλή για την καθημερινότητα εκατομμυρίων κατοίκων. Στόχος των αρχών είναι να κινηθεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο ώστε τα αναγκαία έργα να μη χαθούν μέσα σε γραφειοκρατικά εμπόδια, με την κρίση να λειτουργεί πλέον ως καταλύτης για άμεση δράση.