Ευλογιά προβάτων: Σαρώνει τα κοπάδια – Πάνω από 423.000 ζώα οδηγήθηκαν στη σφαγή

Την καταστροφική της πορεία συνεχίζει η ευλογιά προβάτων, η οποία έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, απειλώντας την ελληνική κτηνοτροφία, με πάνω από 420.000 ζώα να έχουν οδηγηθεί στη σφαγή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα τελευταία επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της ευλογιάς προβάτων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δεδομένα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, για το διάστημα από τον Αύγουστο 2024 έως και τις 23 Νοεμβρίου 2025:

έχουν καταγραφεί 1.754 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων,

σε 2.192 εκτροφές σε όλη τη χώρα,

ενώ έχουν θανατωθεί 423.125 ζώα, στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Τα περισσότερα κρούσματα καταγράφονται στη Λάρισα (239) σε 343 εκτροφές και ακολουθούν η Ξάνθη με 202 κρούσματα σε 242 εκτροφές και οι Σέρρες με 167 κρούσματα σε 211 εκτροφές. Υψηλός είναι ο αριθμός των κρουσμάτων και στον Έβρο (163 κρούσματα), στη Ροδόπη (157 κρούσματα), στην Αχαϊα (154 κρούσματα), τη Μαγνησία (133 κρούσματα) και την Αιτωλοακαρνανία με 95 κρούσματα.

52 νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα

Για την τελευταία εβδομάδα αναφοράς (17–23 Νοεμβρίου 2025) καταγράφηκαν 52 νέα κρούσματα σε δεκατέσσερις Περιφερειακές Ενότητες, με βάση τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων.

Ειδικότερα, στην κορυφή των προσβεβλημένων περιοχών βρίσκεται η Αιτωλοακαρνανία με 16 κρούσματα, και ακολουθεί η Αχαΐα, η Ηλεία και οι Σέρρες με έξι κρούσματα, ενώ τέσσερα κρούσματα καταγράφηκαν στη Ροδόπη.

Το σχέδιο

Στο μεταξύ, σύμφωνα με ανακοίνωση, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή συνεχίζουν την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης της νόσου, με έμφαση: