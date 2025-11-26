Ευλογιά προβάτων: Έκτακτες ενισχύσεις για τους κτηνοτρόφους ύψους 56 εκατ. ευρώ

Αποζημιώνεται η απώλεια εισοδήματος για όσους έχουν θανατώσει ζώα από την ευλογιά προβάτων - Αυξάνεται η αποζημίωση για ζωοτροφές

AGRO 26.11.2025, 16:46
Ευλογιά προβάτων: Έκτακτες ενισχύσεις για τους κτηνοτρόφους ύψους 56 εκατ. ευρώ
Newsroom

Στα 56 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα νέα μέτρα στήριξης για τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από την ευλογιά προβάτων και την πανώλη και επιβαρύνθηκαν από το αυξημένο κόστος των ζωοτροφών λόγω των έκτακτων συνθηκών.

Οι έκτακτες αυτές ενισχύσεις αναμένεται σύμφωνα με τα συναρμόδια υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, να καταβληθούν στα τέλη του έτους.

Θα καταβληθεί μέχρι τέλος του έτους επιπλέον αποζημίωση για ζωοτροφές περίπου 27,5 εκατ. ευρώ

Ειδικότερα, στο νέο πακέτο ενισχύσεων προβλέπονται τα εξής:

  • Αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος για θανατωθέντα ζώα ύψους 28,5 εκατ. ευρώ, με ύψος αποζημίωσης 70 ευρώ για πρόβατα και αίγες άνω των 6 μηνών και 35ευρώ για αρσενικά ζώα και αμνοερίφια.
  • Επέκταση της αποζημίωσης για ζωοτροφές με επιπλέον καταβολή 50% της αρχικής ενίσχυσης, με κόστος 27,5 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι έχουν μεταφερθεί στις Περιφέρειες 48 εκατ. ευρώ για θανατώσεις ζώων με βάση τη μοναδιαία αξία και οι καταβολές συνεχίζονται από τις Περιφέρειες, ενώ αναμένεται να μεταφερθούν επιπλέον 20 εκατ. ευρώ το αμέσως επόμενο διάστημα και έχουν καταβληθεί  45 εκατ. ευρώ για ζωοτροφές και αναμένεται να καταβληθούν επιπλέον περίπου 10 εκατ. ευρώ το επόμενο διάστημα κατόπιν ολοκλήρωσης των ελέγχων.

Για τα θανατωθέντα ζώα

Με βάση τα ανωτέρω, όπως αναφέρεται, η συνολική ενίσχυση των κτηνοτροφικών μονάδων συνδεόμενη με την πανώλη και την ευλογιά αναμένεται να ξεπεράσει τα 180 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, θα καταβληθεί αποζημίωση ύψους περίπου 28,5 εκατ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό για τα θανατωθέντα ζώα των ετών 2024 και 2025 λόγω ευλογιάς και πανώλης.

Το ύψος της αποζημίωσης ανέρχεται σε:

  • 70 ευρώ για θανατωθέντα πρόβατα και αίγες άνω των 6 μηνών
  • και στο 50% του ανωτέρω ποσού για λοιπά θανατωθέντα αιγοπρόβατα (αμνοί η ερίφια έως 6 μηνών και κριοί ή τράγοι αναπαραγωγής ηλικίας άνω των 6 μηνών).

Εκτιμάται ότι δικαιούχοι είναι περίπου 2.200 εκτροφείς που έχουν θανατώσει περίπου 450.000 ζώα. Η μέση αποζημίωση ανά εκτροφέα εκτιμάται σε περίπου 13.000 ευρώ.

Η αποζημίωση θα δοθεί σε όσους έχουν θανατώσει αιγοπρόβατα λόγω της νόσου της ευλογιάς ή πανώλης και  είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης με βάση τη μοναδιαία αξία ζώου βάση των υπ’ αριθμ. 4308/315328/2024 (Β΄ 5788) και 59322/26923/2025 (Β΄ 5.3.2025) κοινές υπουργικές αποφάσεις. Η καταβολή θα γίνει από το ΥΠΑΑΤ κατόπιν αποστολής της σχετικής πληροφόρησης για τα θανατωθέντα ζώα από τις Περιφέρειες.

Σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 26 του Κανονισμού 2022/2472 της ΕΕ για τις αγροτικές ενισχύσεις επιτρέπεται να δίνεται ενίσχυση για την απώλεια εισοδήματος λόγω υποχρεώσεων υγειονομικής απομόνωσης, δυσχερειών ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου που επιβάλλονται στο πλαίσιο δημόσιου προγράμματος ή μέτρου. Η αποζημίωση που υπολογίζεται σύμφωνα το ανωτέρω μειώνεται κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις δαπάνες που δεν πραγματοποιήθηκαν άμεσα λόγω της ασθένειας των ζώων, οι οποίες διαφορετικά θα είχαν πραγματοποιηθεί από το δικαιούχο.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (έρευνα ζωικού κεφαλαίου 2024), ο μέσος αριθμός αιγοπροβάτων ανά εκμετάλλευση ανέρχεται σε 125 ζώα (82.607 εκμεταλλεύσεις με 10,35 εκατ. αιγοπρόβατα). Επίσης, με βάση τα στοιχεία των δηλώσεων ΦΠΑ, σε συνδυασμό με τα ανωτέρω στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το μέσο ετήσιο κέρδος (η διαφορά κύκλου εργασιών ΦΠΑ (κωδικός 312) με φορολογητέων εισροών (κωδικός 367)) ανά αιγοπρόβατο ανήλθε για τα φορολογικά έτη 2022-2024 κατά μέσο όρο σε 62 ευρώ (το φορολογικό έτος 2022 σε 41 ευρώ, το 2023 σε 68 ευρώ και για το φορολογικό έτος 2024 σε 78 ευρώ).

Ορίζεται αποζημίωση ύψους 70 ευρώ για θανατωθέντα πρόβατα και αίγες άνω των 6 μηνών (υπολογίζεται ότι αφορά το 80% των ζώων) και 35 ευρώ για λοιπά θανατωθέντα αιγοπρόβατα (αμνοί η ερίφια έως 6 μηνών και κριοί ή τράγοι αναπαραγωγής ηλικίας άνω των 6 μηνών, υπολογίζεται ότι αφορά το 20% των ζώων).

Αποζημίωση για ζωοτροφές

Λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική επέκταση της ασθένειας της ευλογιάς στο 2ο εξάμηνο του 2025, θα καταβληθεί μέχρι τέλος του έτους επιπλέον αποζημίωση για ζωοτροφές σε ύψος 50% της αρχικής ενίσχυσης.

Το κόστος υπολογίζεται σε περίπου 27,5 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι ήδη καταβλήθηκαν ποσά ύψους 14, 6 και 4 ευρώ ανά ζώο αναλόγως την περιοχή που βρίσκεται η εκμετάλλευση και λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο που ίσχυσαν οι απαγορεύσεις ανά περιοχή, με βάση τα στοιχεία όπως είχε εξελιχθεί η ασθένεια έως τον Ιούλιο του 2025.

Με την αύξηση κατά 50% των ποσών στις αντίστοιχες περιοχές, η συνολική αποζημίωση θα ανέλθει σε 21, 9 και 6 ευρώ ανά ζώο αναλόγως της περιοχής.

Σημειώνεται ότι:

  • Στις 27/10/2025 πραγματοποιήθηκε πληρωμή ύψους 44.726.678 ευρώ σε 39.820 δικαιούχους για ενίσχυση ζωοτροφών με καθεστώς De Minimis, λόγω ευλογιάς και πανώλης.
  • Αναμένεται να καταβληθούν ακόμη περίπου 10 εκατ. ευρώ από την ανωτέρω ενίσχυση σε περίπου 34.000 δικαιούχους κατόπιν ελέγχου.
  • Μαζί με τα επιπλέον 27,5 εκατ. ευρώ η συνολική ενίσχυση για ζωοοτροφές θα διαμορφωθεί σε 82 εκατ. ευρώ.

