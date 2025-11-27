Lidl Hellas: Νέες επενδύσεις 200 εκατ. την επόμενη διετία

Με πανηγυρικό τρόπο αποχωρεί από την θέση του ως επικεφαλής της Lidl Ηellas ο κ. Μάρτιν Μπραντενμπούργκερ – επόμενος σταθμός του είναι η Ιταλία. Ανακοίνωσε με εμφατικό τρόπο πως είναι η δεύτερη σε πωλήσεις αλυσίδα του ελληνικού λιανεμπορίου και μάλιστα σε απόσταση από την τρίτη. Παράλληλα τόνισε -κι όχι μόνο μία φορά- πως η Lidl Hellas είναι κατά 10% η φθηνότερη αλυσίδα. Βέβαια στην προκειμένη περίπτωση απέφυγε να διευκρινίσει αν πρόκειται για προιόντα ιδιωτικής ετικέτας ή και επώνυμα προιόντα. Επίσης είναι γνωστό πως η Lidl Hellas λόγω της νομικής της μορφής δεν είναι υποχρεωμένη να δημοσιεύει τα οικονομικά της στοιχεία, εν αντιθέσει με τους ανταγωνιστές της.

Ωστόσο είναι προφανές πως ο απερχόμενος μάνατζερ του γερμανικού ομίλου απευθύνεται στους δύο βασικούς του ανταγωνιστές. Στην ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ με την οποία ανταγωνίζονταν για την δεύτερη θέση μέχρι πριν από μερικά χρόνια, στέλνοντας της το μήνυμα πως η Lidl πλέον είναι δεύτερη και με διαφορά! Καθώς επίσης και στο όμιλο Σκλαβενίτη με τον οποίο υπάρχει σφοδρός ανταγωνισμός στο θέμα των τιμών των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Επίσης ο κ. Μπραντεμπούργκερ ανακοίνωσε επενδύσεις ύψους 200 εκατ. ευρώ για την επόμενη διετία για τη δημιουργία νέων καταστημάτων και για ανακαινίσεις παλαιοτέρων. Είπε ότι προμηθευτές της εταιρείας πληρώνονται στις 45 μέρες, όταν ο μέσος όρος της αγοράς είναι 100 μέρες.

H Lidl Hellas και η γέφυρα με την Ευρώπη

Αναλυτικότερα στην ετήσια εκδήλωση της Lidl Hellas ο κ. Μπραντενμπούργκερ εμφανώς χαρούμενος για τις επιδόσεις του στην Ελλάδα, αλλά και για την αναβάθμιση του στα πλαίσια του ομίλου, ανέφερε μεταξύ των άλλων ότι «ειμαστε η γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης για τους έλληνες παραγωγούς» και πρόσθεσε ότι περισσότερες από 400 ελληνικές προμηθευτικές εταιρείες εξάγουν τα προϊόντα τους σε περισσότερες από 31 χώρες στα πλαίσια του γερμανικού ομίλου πραγματοποιώντας πωλήσεις ύψους 527,6 εκατ. ευρώ – σημειώνοντας αύξηση κατά 10% έναντι του 2023 – με 1.647 κωδικούς.

Και ανέρχονται στους 268 οι έλληνες παραγωγοί που εξάγουν όντας ενταγμένοι στο πρόγραμμα Eridanous. Συνολικά πάντως η εταιρεία συνεργάζεται με 2.231 ελληνικές παραγωγικές εταιρείες.

Επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ την επόμενη διετία

Αναφορικά με τα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας είπε πως το για την επόμενη διετία πρόκειται να επενδυθούν 200 εκατ. ευρώ. Στο τέλος του έτους θα ανοίξει άλλο ένα κατάστημα στο Μαρούσι.

Για το 2026 σχεδιάζεται το άνοιγμα πέντε νέων καταστημάτων πιθανότατα και στην Αττική, ενώ προβλέπονται ανακαινίσεις στα καταστήματα που βρίσκονται στον Εύοσμο της Θεσσαλονίκης, στην Ιερισσό της Χαλκιδικής, στην Κομοτηνή και στον Νέο Κόσμο. Εντός του 2026 πρόκειται λειτουργήσει το Lidl House στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για ένα πολυχώρο με work shops, δραστηριότητες, σεμινάρια μαγειρικής, εκθέσεις κλπ.

Ακόμη πρόκειται να επεκταθεί το logistic center των Τρικάλων που θα εξυπηρετήσει την Κεντρική Ελλάδα και θα ολοκληρωθεί το 2026. Είναι σε εξέλιξη η κατασκευή του νέου logistic center στην Ελευσίνα που προχωρά με βάση το χρονοδιάγραμμα και θα ολοκληρωθεί το 2029 δημιουργώντας 200 νέες θέσεις εργασίας.

Προχωρά το πρόγραμμα εγκατάστασης αυτόματων ταμείων. Έχουν εγκατασταθεί σχεδόν στο 50% των καταστημάτων και θα επεκταθεί σε όλο το δίκτυο έως το 2027. Επενδύσεις θα γίνουν για DRS, το σύστημα της εγγυοδοσίας για την ανακύκλωση αλλά και για μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ.

Το γάλα κάτω του 1 ευρώ και η απορρόφηση του ΦΠΑ

Σχετικά με το θέμα των τιμών και τον αυτοχαρακτηρισμό της εταιρείας ως η φθηνότερη, ο κ. Μπραντενμπούργκερ ανέφερε ότι μετρούν στην Lidl Hellas περισσότερα από 250 προϊόντα που συνθέτουν το βασικό καλάθι.

Κι όπως τόνισε «η προσοχή μας είναι στραμένη σε αυτά και διαπιστώσαμε ότι είμαστε φθηνότεροι κατά 10%». Βέβαια η εταιρεία διαθέτει στα ράφια και στα ψυγεία της 4.000 κωδικούς, από τους οποίους οι 2.500 είναι προιόντα ιδιωτικής ετικέτας και οι 1.500 επώνυμα προιόντα. Επίσης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το παστεριωμένο γάλα πωλείται κάτω από ένα ευρώ, οι μπανάνες προς 1,19 ευρώ και από το Νοέμβριο η εταιρεία έχει απορροφήσει τον ΦΠΑ σε όλα τα είδη του χοιρινού και του μοσχαρίσιου κρέατος.