Lidl Hellas: Νέες επενδύσεις 200 εκατ. την επόμενη διετία

Ακόμη πιο ψηλά βάζει τον πήχη στην Ελλάδα η Lidl Hellas - Τι ανέφερε ο απερχόμενος CEO της εταιρείας 

Business 27.11.2025, 07:00
Lidl Hellas: Νέες επενδύσεις 200 εκατ. την επόμενη διετία
Ο επικεφαλής της Lidl Ηellas ο Μάρτιν Μπραντενμπούργκερ
Ρεπορτάζ Δημήτρης Χαροντάκης

Με πανηγυρικό τρόπο αποχωρεί από την θέση του ως επικεφαλής της Lidl Ηellas ο κ. Μάρτιν Μπραντενμπούργκερ – επόμενος σταθμός του είναι η Ιταλία. Ανακοίνωσε με εμφατικό τρόπο πως είναι η δεύτερη σε πωλήσεις αλυσίδα του ελληνικού λιανεμπορίου και μάλιστα σε απόσταση από την τρίτη. Παράλληλα τόνισε -κι όχι μόνο μία φορά- πως η Lidl Hellas είναι κατά 10% η φθηνότερη αλυσίδα. Βέβαια στην προκειμένη περίπτωση απέφυγε να διευκρινίσει αν πρόκειται για προιόντα ιδιωτικής ετικέτας ή και επώνυμα προιόντα. Επίσης είναι γνωστό πως η Lidl Hellas λόγω της νομικής της μορφής δεν είναι υποχρεωμένη να δημοσιεύει τα οικονομικά της στοιχεία, εν αντιθέσει με τους ανταγωνιστές της.

Ωστόσο είναι προφανές πως ο απερχόμενος μάνατζερ του γερμανικού ομίλου απευθύνεται στους δύο βασικούς του ανταγωνιστές. Στην ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ με την οποία ανταγωνίζονταν για την δεύτερη θέση μέχρι πριν από μερικά χρόνια, στέλνοντας της το μήνυμα πως η Lidl πλέον είναι δεύτερη και με διαφορά! Καθώς επίσης και στο όμιλο Σκλαβενίτη με τον οποίο υπάρχει σφοδρός ανταγωνισμός στο θέμα των τιμών των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Επίσης ο κ. Μπραντεμπούργκερ ανακοίνωσε επενδύσεις ύψους 200 εκατ. ευρώ για την επόμενη διετία για τη δημιουργία νέων καταστημάτων και για ανακαινίσεις παλαιοτέρων. Είπε ότι προμηθευτές της εταιρείας πληρώνονται στις 45 μέρες, όταν ο μέσος όρος της αγοράς είναι 100 μέρες.

H Lidl Hellas και η γέφυρα με την Ευρώπη

Αναλυτικότερα στην ετήσια εκδήλωση της Lidl Hellas ο κ. Μπραντενμπούργκερ εμφανώς χαρούμενος για τις επιδόσεις του στην Ελλάδα, αλλά και για την αναβάθμιση του στα πλαίσια του ομίλου, ανέφερε μεταξύ των άλλων ότι «ειμαστε η γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης για τους έλληνες παραγωγούς» και πρόσθεσε ότι περισσότερες από 400 ελληνικές προμηθευτικές εταιρείες εξάγουν τα προϊόντα τους σε περισσότερες από 31 χώρες στα πλαίσια του γερμανικού ομίλου πραγματοποιώντας πωλήσεις ύψους 527,6 εκατ. ευρώ – σημειώνοντας αύξηση κατά 10% έναντι του 2023 – με 1.647 κωδικούς.

Και ανέρχονται στους 268 οι έλληνες παραγωγοί που εξάγουν όντας ενταγμένοι στο πρόγραμμα Eridanous. Συνολικά πάντως η εταιρεία συνεργάζεται με 2.231 ελληνικές παραγωγικές εταιρείες.

Επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ την επόμενη διετία

Αναφορικά με τα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας είπε πως το για την επόμενη διετία πρόκειται να επενδυθούν 200 εκατ. ευρώ. Στο τέλος του έτους θα ανοίξει άλλο ένα κατάστημα στο Μαρούσι.

Για το 2026 σχεδιάζεται το άνοιγμα πέντε νέων καταστημάτων πιθανότατα και στην Αττική, ενώ προβλέπονται ανακαινίσεις στα καταστήματα που βρίσκονται στον Εύοσμο της Θεσσαλονίκης, στην Ιερισσό της Χαλκιδικής, στην Κομοτηνή και στον Νέο Κόσμο. Εντός του 2026 πρόκειται λειτουργήσει το Lidl House στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για ένα πολυχώρο με work shops, δραστηριότητες, σεμινάρια μαγειρικής, εκθέσεις κλπ.

Ακόμη πρόκειται να επεκταθεί το logistic center των Τρικάλων που θα εξυπηρετήσει την Κεντρική Ελλάδα και θα ολοκληρωθεί το 2026. Είναι σε εξέλιξη η κατασκευή του νέου logistic center στην Ελευσίνα που προχωρά με βάση το χρονοδιάγραμμα και θα ολοκληρωθεί το 2029 δημιουργώντας 200 νέες θέσεις εργασίας.

Προχωρά το πρόγραμμα εγκατάστασης αυτόματων ταμείων. Έχουν εγκατασταθεί σχεδόν στο 50% των καταστημάτων και θα επεκταθεί σε όλο το δίκτυο έως το 2027. Επενδύσεις θα γίνουν για DRS, το σύστημα της εγγυοδοσίας για την ανακύκλωση αλλά και για μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ.

Το γάλα κάτω του 1 ευρώ και η απορρόφηση του ΦΠΑ

Σχετικά με το θέμα των τιμών και τον αυτοχαρακτηρισμό της εταιρείας ως η φθηνότερη, ο κ. Μπραντενμπούργκερ ανέφερε ότι μετρούν στην Lidl Hellas περισσότερα από 250 προϊόντα που συνθέτουν το βασικό καλάθι.

Κι όπως τόνισε «η προσοχή μας είναι στραμένη σε αυτά και διαπιστώσαμε ότι είμαστε φθηνότεροι κατά 10%». Βέβαια η εταιρεία διαθέτει στα ράφια και στα ψυγεία της 4.000 κωδικούς, από τους οποίους οι 2.500 είναι προιόντα ιδιωτικής ετικέτας και οι 1.500 επώνυμα προιόντα. Επίσης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το παστεριωμένο γάλα πωλείται κάτω από ένα ευρώ, οι μπανάνες προς 1,19 ευρώ και από το Νοέμβριο η εταιρεία έχει απορροφήσει τον ΦΠΑ σε όλα τα είδη του χοιρινού και του μοσχαρίσιου κρέατος.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος: Για 10η χρονιά απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»
Business

Για 10η χρονιά ο ΣΒΕ απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»
Τζαννετάκης (Motor Oil): Χτίζουμε έναν ενεργειακό Όμιλο με ισχυρή βιωσιμότητα
Business

Τζαννετάκης: Η MOH εξελίσσεται σε ενεργειακό Όμιλο με ισχυρή βιωσιμότητα
Μυτιληναίος: Το μήνυμα για πολιτική σταθερότητα και επενδύσεις στην Ελλάδα
Business

Μήνυμα Μυτιληναίου για πολιτική σταθερότητα και επενδύσεις στην Ελλάδα
Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank): Η κεφαλαιακή επάρκεια δίνει περιθώρια εξαγορών
Τράπεζες

Ψάλτης (Alpha Bank): Η κεφαλαιακή επάρκεια δίνει περιθώρια εξαγορών
Enerwave: Nέα προϊόντα ρεύματος και χριστουγεννιάτικη προσφορά
Business

Νέα προϊόντα ρεύματος από την Enerwave

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Επιστροφή ενοικίου: Φταίει το σύστημα (;) ή η βιασύνη Μητσοτάκη
Economy

Προς νέο φιάσκο η κυβέρνηση με την επιστροφή ενοικίου

Νέο κύμα δυσαρέσκειας έχει ξεσηκώσει η επιστροφή ενοικίου, μετά τις πληρωμές των αγροτών - Ουρές στα λογιστικά γραφεία

Ανδρομάχη Παύλου
Τιμολόγια ρεύματος: Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου
Ηλεκτρισμός

Ο «στρατηγός» άνεμος ανέτρεψε τις τιμές ρεύματος

Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο ανακοινώνουν σταδιακά οι πάροχοι - Πώς τα αιολικά γύρισαν τη χονδρεμπορική τιμή του Νοεμβρίου σε χαμηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο

Χρήστος Κολώνας
Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ

Η Ουκρανία κάνει την προσφορά για την ανταλλαγή για να αποφύγει τη χρεοκοπία - Τι έκανε η Ελλάδα με τα GDP warrants του 2012

Τζούλη Καλημέρη
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια

Τι αποκαλύπτει για τις startups ο Ρις Χάουντρι, ιδρυτής του μεγαλύτερου προ-seed fund της Ευρώπης

Γιώργος Πολύζος
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για τον «λαβύρινθο» της μόχλευσης στις αμερικάνικες τράπεζες - Γιατί υπάρχει κίνδυνος για νέα κρίση 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

Η ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι η Ευρώπη σημειώνει μεν βήματα προς τα εμπρός, αλλά ο δρόμος δεν είναι ακόμη ευθύς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνική οικονομία: Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα»
Economy

Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα» στην οικονομία;

Τα «καμπανάκια» του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου και οι κρίσιμες προκλήσεις μέχρι το 2029

Γιάννης Αγουρίδης
Ταμείο Ανάκαμψης: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν πόροι για την Ελλάδα
Economy

Σπριντ για να μην χαθούν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης

Στη εκπομπή του Οικονομικού Ταχυδρόμου στο Mega news μίλησε ο διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, ο οποίος τόνισε ότι δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ του Ταμείου

Αθανασία Ακρίβου
Περισσότερα από Business
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια

Τι αποκαλύπτει για τις startups ο Ρις Χάουντρι, ιδρυτής του μεγαλύτερου προ-seed fund της Ευρώπης

Γιώργος Πολύζος
Τζαννετάκης (Motor Oil): Χτίζουμε έναν ενεργειακό Όμιλο με ισχυρή βιωσιμότητα
Business

Τζαννετάκης: Η MOH εξελίσσεται σε ενεργειακό Όμιλο με ισχυρή βιωσιμότητα

Ο Πέτρος Τζαννετάκης, αναπληρωτής CEO της Motor Oil παρουσίασεστο 4ο Greek Investment Conference τον μετασχηματισμό του Ομίλου εν μέσω των γεωπολιτικών και οικονομικών προκλήσεων

Μυτιληναίος: Το μήνυμα για πολιτική σταθερότητα και επενδύσεις στην Ελλάδα
Business

Μήνυμα Μυτιληναίου για πολιτική σταθερότητα και επενδύσεις στην Ελλάδα

Τι είπε ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος στη Διάσκεψη του Λονδίνου της Morgan Stanley και του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο πάνελ «Γεωπολιτική και η νέα παγκόσμια τάξη»

Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank): Η κεφαλαιακή επάρκεια δίνει περιθώρια εξαγορών
Τράπεζες

Ψάλτης (Alpha Bank): Η κεφαλαιακή επάρκεια δίνει περιθώρια εξαγορών

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, συμμετείχε στο Morgan Stanley and ΑΤΗΕΧ Investment Conference 2025

Enerwave: Nέα προϊόντα ρεύματος και χριστουγεννιάτικη προσφορά
Business

Νέα προϊόντα ρεύματος από την Enerwave

Tα προϊόντα της Enerwave, δωδεκάμηνης διάρκειας, προσφέρουν σταθερή ημερήσια χρέωση και ετήσιο πακέτο κατανάλωσης kWh

Citigroup: Νέα τιμή στόχος στα €19,1 για την μετοχή του ΟΠΑΠ
Business

Η εκτίμηση της Citigroup για τον ΟΠΑΠ

Οι προβληματισμοί της αγοράς για το νέο εταιρικό σχήμα

Νερά Κρήτης: Αυξήθηκε κατά 14,59% ο τζίρος το 2024
Business

Άνοδος 14,59% στον τζίρο της Νερά Κρήτης - Η νέα επένδυση

Ανήλθε στα 32,34 εκατ. ευρώ ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 46,38% από 41,13% το 2023

Latest News
Stellantis: Η παραγωγή αυτοκινήτων στη Γαλλία θα μειωθεί κατά 11% έως το 2028
World

Μαχαίρι 11% στην παραγωγή της Stellantis στη Γαλλία έως το 2028

Τα συνδικάτα αναμένουν ότι η Stellantis των Peugeot και Fiat θα κατασκευάσει λιγότερα οχήματα σε όλα τα εργοστάσιά της

Δημήτρης Σταμούλης
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια

Τι αποκαλύπτει για τις startups ο Ρις Χάουντρι, ιδρυτής του μεγαλύτερου προ-seed fund της Ευρώπης

Γιώργος Πολύζος
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για τον «λαβύρινθο» της μόχλευσης στις αμερικάνικες τράπεζες - Γιατί υπάρχει κίνδυνος για νέα κρίση 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
Wall Street

Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα

Και οι τρεις δείκτες έσπασαν το ανοδικό σερί πέντε ημερών στη Wall Street

Στεγαστική κρίση: Πώς επηρεάζει το δημογραφικό
Economy

Η αθέατη... πληγή της στεγαστικής κρίσης - Τι κρύβει

Οι προτάσεις της BluePeak Estate Analytics για τη στεγαστική κρίση - Ο ρόλος των ακινήτων και της βραχυχρόνιας μίσθωσης

Ανδρομάχη Παύλου
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

Η ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι η Ευρώπη σημειώνει μεν βήματα προς τα εμπρός, αλλά ο δρόμος δεν είναι ακόμη ευθύς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενιαία αγορά: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να υλοποιηθεί το όνειρο δεκαετιών για την ΕΕ
World

Το όνειρο Ντελόρ για την ενιαία αγορά και η ματαίωση - Τι «στράβωσε»;

Τα εμπόδια στο εμπόριο εντός της ΕΕ ισοδυναμούν με δασμό 100% για τις υπηρεσίες και δασμό 65% για τα αγαθά, σύμφωνα με την ΕΚΤ - Πού «κολλάει» η ενιαία αγορά

Μελίνα Ζιάγκου
ΔΕΗ: Αναρτήθηκαν τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο
Ηλεκτρισμός

Αμετάβλητο από ΔΕΗ το πράσινο τιμολόγιο ρεύματος

Η ΔΕΗ διατηρεί την τελική τιμή του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν στα 0,13928 €/kWh

Υγεία: Το αόρατο έλλειμμα στην Ελλάδα – Το χάσμα με την Ευρώπη 
Economy

Το αόρατο έλλειμμα της υγείας στην Ελλάδα

Αθέατη ανισότητα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες για την υγεία στην χώρα μας - Υπερβολικές οι επιβαρύνσεις για τους πολίτες  

Αλέξανδρος Κλώσσας
Σταύρος Παπασταύρου: Παραλαβή αντιπλημμυρικών έργων στο Φενεό Κορινθίας
Green

Σταύρος Παπασταύρου: Παραλαβή αντιπλημμυρικών έργων στο Φενεό Κορινθίας

Ξεκινάει η μελέτη πλήρους αποκατάστασης του δασικού οικοσυστήματος, την οποία θα αναλάβει ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς

Mitsotakis From London: Reforms Will Continue; Elex in 2027
English Edition

Mitsotakis From London: Reforms Will Continue; Elex in 2027

Greek PM Kyriakos Mitsotakis spoke at the 4th consecutive Greek Investment Conference in London, organized by Morgan Stanley in partnership with the Athens Stock Exchange (ASE)

Κρυπτονομίσματα: «Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια
Kρυπτονομίσματα

«Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια στην αγορά των crypto

Τα κρυπτονομίσματα, οι μοχλευμένες θέσεις και η βουτιά των τιμών

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος: Για 10η χρονιά απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»
Business

Για 10η χρονιά ο ΣΒΕ απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»

O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος θα απονείμει για 10η χρονιά τα βραβεία «Ελληνική Αξία» την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής
World

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής

Το ατόπημα με την πρόωρη δημοσίευση των οικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων

ATHEX Fourth in the World: Deutsche Bank
English Edition

ATHEX Fourth in the World: Deutsche Bank

ATHEX was only outpaced by silver, gold, and Brazil’s Bovespa Index in local currency and dollar value, according to a report by German Deutsche Bank

Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ

Η Ουκρανία κάνει την προσφορά για την ανταλλαγή για να αποφύγει τη χρεοκοπία - Τι έκανε η Ελλάδα με τα GDP warrants του 2012

Τζούλη Καλημέρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο