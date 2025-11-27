Βιλερουά ντε Γκαλό: Ας μην ξεχνάμε τόσο γρήγορα το 2008

Ο Γάλλος κεντρικός τραπεζίτης απαντά σε όσους ζητούν ταχεία απορρύθμιση των τραπεζών για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητά τους

Business 27.11.2025, 22:15
Βιλερουά ντε Γκαλό: Ας μην ξεχνάμε τόσο γρήγορα το 2008
Αλέξανδρος Καψύλης

Η Γαλλία και η Ευρώπη συνολικά δεν θα πρέπει να είναι παρακολούθημα των ΗΠΑ, τουλάχιστον στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα που ανέπτυξε την περασμένη Τρίτη μιλώντας σε συνέδριο στο Παρίσι ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωτράπεζας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό.

Ο τραπεζίτης απάντησε στην έντονη κριτική που ασκούν οι διοικήσεις των γαλλικών τραπεζών στην Κεντρική Τράπεζα και στη γαλλική Αρχή Προληπτικού Ελέγχου και Εξυγίανσης (ACPR) ότι με την εμμονή τους στο ασφυκτικό ρυθμιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί ο γαλλικός χρηματοπιστωτικός κλάδος ουσιαστικά υποσκάπτουν την ανταγωνιστικότητά τους με τις ξένες τράπεζες και δη με τις αμερικανικές.

Δυσφημιστική εκστρατεία

Συγκεκριμένα οι γαλλικές τράπεζες θεωρούν ότι μετά την επανεκλογή στις ΗΠΑ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι γνωστός οπαδός της απορρύθμισης των αγορών και του ελεύθερου ανταγωνισμού, οι ίδιες έχουν γίνει στόχος μιας έντονης διεθνούς δυσφημιστικής εκστρατείας. Κατηγορούνται συγκεκριμένα για γραφειοκρατία και ανελαστικότητα, γεγονός που πλήττει την ανταγωνιστικότητά τους διεθνώς.

Σε συνέδριο για την 15η επέτειο της ACPR ο Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, κάλεσε τον κλάδο να μη χάνει τη μνήμη του. Παραδέχθηκε ότι «η ανταγωνιστικότητα του γαλλικού τραπεζικού τομέα είναι ένα κρίσιμο ζήτημα», τονίζοντας ωστόσο ότι «δεν χρειάζεται να αλλάξουν τα κείμενα για να είναι σημαντικό και για τις εποπτικές αρχές το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας, δεδομένου ότι το αναγνωρίζουμε εδώ και πολύ καιρό».

Κατά τον Γάλλο τραπεζίτη, η ανταγωνιστικότητα «αφορά τη δύναμη και την καινοτόμο ικανότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και βρίσκεται στην καρδιά της οικονομικής κυριαρχίας της χώρας».

Το ευρωπαϊκό περιβάλλον

Σε ρεπορτάζ του στην οικονομική εφημερίδα «Les Echos» ο Γκαμπριέλ Νεντελέκ σημειώνει ότι οι γαλλικές τράπεζες έχουν όντως χαμηλότερη απόδοση ιδίων κεφαλαίων συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες (6,7% έναντι 11,2% κατά μέσον όρο). Ο Βιλερουά ντε Γκαλό αναφέρθηκε σ’ αυτό το γεγονός, το οποίο απέδωσε στην κυριαρχία των σταθερών επιτοκίων στη Γαλλία, που περιορίζει την αύξηση των εσόδων των γαλλικών πιστωτικών ιδρυμάτων από τόκους σε βαθμό ανάλογο με εκείνο που επωφελούνται άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες.

Ωστόσο, «κατά την περίοδο των εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων, τα έσοδα από τόκους των γαλλικών τραπεζών, αν και χαμηλότερα, μειώθηκαν λιγότερο απότομα από αυτά των συγκρίσιμων ισπανικών ή ιταλικών τραπεζών», τόνισε ο Γάλλος κεντρικός τραπεζίτης.

«Δεν είμαστε για λύπηση»

Ο Βιλερουά ντε Γκαλό είπε επιπλέον ότι οι γαλλικές τράπεζες είναι από τις ισχυρότερες, πιο διαφοροποιημένες όσον αφορά το εισόδημα και έχουν διπλάσιες δραστηριότητες αγοράς από την υπόλοιπη Ευρώπη. Με άλλα λόγια, «δεν βρίσκονται σε θέση που να τις λυπουνται οι ευρωπαίες ανταγωνίστριές τους».

Από την άλλη πλευρά, ο κεντρικός τραπεζίτης αναγνώρησε ότι όντως αναδύεται μια πραγματική απόκλιση συγκριτικά με τις τράπεζες στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που χαρακτήρισε «ανησυχητικό». Αλλά αφορά ολόκληρο τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα, όχι μόνο το γαλλικό. «Ο διοικητής βλέποντας ότι τα έσοδα που αποκομίζουν οι επενδυτικές τράπεζες πέρα από τον Ατλαντικό είναι περίπου τρεις φορές υψηλότερα από αυτά των ευρωπαϊκών τραπεζών», σημειώνεται στο ρεπορτάζ της «Les Echos».

Είναι, ωστόσο, αυτό το αποτέλεσμα της «υπερ-ρύθμισης», όπως κατήγγειλε πρόσφατα στη «Les Echos» ο επικεφαλής της Crédit Mutuel Arkéa, Ζιλιέν Καρμονά; Όντως, «το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι πυκνό», όπως έχει παραδεχθεί επανειλημμένως η γαλλική Κεντρική Τράπεζα. Αλλά η απάντηση στην υστέρηση αυτή των ευρωπαϊκών τραπεζών έναντι των αμερικανικών «δεν μπορεί να βρίσκεται στην απορρύθμιση».

Αυτό είναι κάτι που επισήμανε ρητώς την Τρίτη ο Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, υπενθυμίζοντας ότι «η χρηματοπιστωτική σταθερότητα βοηθά στην πρόληψη τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών κρίσεων, το κόστος των οποίων, όταν ξεσπούν, είναι ανυπολόγιστο».

Χρυσόψαρα

Ο Γάλλος τραπεζίτης προέτρεψε όσους διαμαρτύρονται για το «πυκνό ρυθμιστικό πλαίσιο» του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος να μην έχουν μνήμη χρυσόψαρου. «Ας μην ξεχνάμε το 2008 πολύ γρήγορα, ειδικά σε μια εποχή που η χρηματοπιστωτική σταθερότητα φαίνεται εύθραυστη μεταξύ των αγορών μετοχών, των κρυπτονομισμάτων και των ιδιωτικών πιστώσεων», είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενος στην πρόσφατη αναταραχή που προκλήθηκε στις αγορές από την κατάρρευση του ομίλου εξαρτημάτων αυτοκινήτων First Brands στις ΗΠΑ και την κάθετη πτώση της τιμής του Bitcoin.

Αποκρούοντας τις κατηγορίες για ακαμψία και γραφειοκρατία, ο Βιλερουά ντε Γκαλό υποστήριξε ότι οι γαλλικές αρχές σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές είναι «πλήρως αφοσιωμένες στη διαδικασία απλοποίησης του τραπεζικού συστήματος η οποία ξεκίνησε στις αρχές του τρέχοντος έτους». Παραδέχθηκε ότι «στην Ευρώπη υπάρχει περιθώριο βελτίωσης για να γίνουν τα πράγματα λιγότερο περίπλοκα χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια» και υπενθύμισε ότι στα τέλη Οκτωβρίου «προτάθηκαν 21 μέτρα απλούστευσης για την ελάφρυνση του φόρτου υποβολής εκθέσεων, τα οποία θα εφαρμοστούν πολύ σύντομα».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Les Echos», τα πρώτα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας αυτής θα μπορούσαν να φανούν έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026. Επιπλέον η ομάδα εργασίας της ΕΚΤ, η οποία συγκεντρώνει τους επικεφαλής των διαφόρων εποπτικών αρχών των κρατών-μελών της ΕΕ, θα υποβάλει προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο, «οι οποίες στη συνέχεια θα συμβάλουν στη συνολική αξιολόγηση της προσπάθειας στις Βρυξέλλες».

Τα μεγέθη

Κατά την Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας των γαλλικών και γενικότερα των ευρωπαϊκών τραπεζών συγκριτικά με τις αμερικανικές είναι ζήτημα μεγέθους. Οι πέντε μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες διαχειρίζονται μόνο το 33% των περιουσιακών στοιχείων της ηπείρου, σε σύγκριση με το 45% των περιουσιακών στοιχείων των ΗΠΑ που διαχειρίζονται οι πέντε τραπεζικοί γίγαντες της Wall Street.

«Το μέγεθος των ευρωπαϊκών τραπεζών περιορίζει την ικανότητά τους να επενδύουν μαζικά στις τεχνολογίες του αύριο: στην τεχνητή νοημοσύνη, στην κβαντική υπολογιστική, στην κυβερνοασφάλεια», τόνισε ο Βιλερουά ντε Γκαλό. Γι’ αυτό «είναι απαραίτητο να αρθούν τα πολιτικά και κανονιστικά εμπόδια στη δημιουργία ευρωπαϊκών, διασυνοριακών πρωταθλητών με την αναζωογόνηση της Τραπεζικής Ένωσης της Ευρώπης».

Στο σημείο αυτό τουλάχιστον, οι παράγοντες του ευρωπαϊκού κλάδου συμφωνούν, παρατηρεί ο Γκαμπριέλ Νεντελέκ της «Les Echos». «Χωρίς την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η οποία συνδυάζει την Τραπεζική Ένωση και την Ένωση Κεφαλαιαγορών της ΕΕ, δεν είναι δυνατόν να αναδυθεί κάποιος ευρωπαϊκός χρηματοπιστωτικός γίγαντας. Πρόσφατες αποτυχημένες προσπάθειες διασυνοριακής τραπεζικής ενοποίησης το έχουν αποδείξει αυτό», καταλήγει ο ρεπόρτερ.

