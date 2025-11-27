Επιστροφή ενοικίου: Το λάθος με το IBAN που θα κοστίσει

Συναγερμός έχει σημάνει για περίπου 30.000 φορολογούμενους που δεν έχουν καταχωρίσει IBAN για την επιστροφή ενοικίου.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ζητά από χιλιάδες δικαιούχους να δηλώσουν άμεσα το ΙΒΑΝ προκειμένου τα ποσά να καταβληθούν χωρίς καθυστερήσεις. Όσοι δεν κινηθούν άμεσα, κινδυνεύουν να μην πληρωθούν.

Η επιστροφή ενοικίου

Στις 28 Νοεμβρίου, πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά αναμένεται να λάβουν την επιστροφή ενοικίου με τα ποσά να ανέρχονται σε έως 800 ευρώγια την κύρια και τη φοιτητική κατοικία με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Όμως για τους ενοικιαστές που δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και έχουν αφήσει απλήρωτα ενοίκια η επιστροφή ενός ενοικίου θα είναι μειωμένη ή ακόμη και μηδενική καθώς όταν υπάρχουν ανείσπρακτα μισθώματα το επίδομα δεν θα υπολογιστεί με βάση το συμφωνημένο ποσό του μισθωτηρίου συμβολαίου, αλλά με βάση όσα έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε2 ως πραγματικά εισπραχθέντα από τον εκμισθωτή, ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Όσοι εντοπιστούν να έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία είτε για κύρια είτε για φοιτητική κατοικία, θα κληθούν να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό της επιδότησης, εντόκως με το ετήσιο επιτόκιο 8,76% ενώ θα αποκλειστούν από την επιδότηση για τρία χρόνια.

Τα βήματα για τη δήλωση IBAN

Για να διορθώσουν την εκκρεμότητα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει:

Να συνδεθούν με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet στην πλατφόρμα myAADE.

Να επιλέξουν «Μητρώο & Επικοινωνία» και έπειτα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN».

Να προσθέσουν τον λογαριασμό τους, βεβαιώνοντας ότι είναι ενεργός και στο όνομά τους.

Όσοι δεν λάβουν την ενίσχυση, μπορούν να υποβάλουν αίτημα ελέγχου στην εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά.

Οι λόγοι απόρριψης για επιστροφή ενοικίου

Οι συνηθέστεροι λόγοι απόρριψης είναι:

Μη τήρηση των προϋποθέσεων για φοιτητική μίσθωση.

Παραβίαση όρων όταν υπάρχουν περισσότερες από μία φοιτητικές κατοικίες.

Ασυμφωνία μισθώματος όταν έχει δηλωθεί υψηλότερο ποσό από το συμβατικό — απαιτούνται παραστατικά πληρωμών και το μισθωτήριο.

Αν από τον έλεγχο προκύψει ότι ο φορολογούμενος πληροί τις προϋποθέσεις, αποστέλλεται κατάσταση δικαιούχων στη ΓΔΗΛΕΔ και ακολουθεί η πληρωμή.