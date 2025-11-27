Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Οι μισθοί δεν αυξάνονται μόνο με τις συλλογικές συμβάσεις

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, εξηγεί γιατί η νέα συμφωνία για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις αποτελεί σημαντικό βήμα, τονίζοντας όμως ότι από μόνη της δεν είναι επαρκής για την άνοδο των μισθών

Economy 27.11.2025, 15:55
Μήνυμα ότι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεν αρκούν από μόνες τους για να αυξηθούν οι μισθοί έστειλε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος λίγες ώρες μετά την συμφωνία των κοινωνικών εταίρων και της πολιτείας για τις συλλογικές συμβάσεις.

Ο κ. Θεοδωρόπουλος, μιλώντας τον Real FM, τόνισε τη σημασία της επαναφοράς των συλλογικών συμβάσεων, λέγοντας ότι ο διάλογος μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων αναγεννάται, ενώ οι προσδοκίες για καλύτερους μισθούς διαμορφώνονται αργά αλλά σταθερά.

Αρκεί η συμφωνία για να αυξηθούν οι μισθοί; Το κρίσιμο ερώτημα

Το μεγάλο ερώτημα παραμένει: αρκεί αυτή η μεταρρύθμιση για να δουν οι εργαζόμενοι ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς τους;

Απαντώντας ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος ήταν κατηγορηματικός: «Κανένα μεγάλο ζήτημα δεν λύνεται με ένα μόνο βήμα», τόνισε. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία αυτή είναι καθοριστική, επειδή θεσμοθετεί έναν σοβαρό και ουσιαστικό διάλογο, ενισχύει τις πιθανότητες υπογραφής περισσότερων κλαδικών συμβάσεων και φέρνει τη χώρα πιο κοντά στην ευρωπαϊκή απαίτηση για υψηλότερη κάλυψη εργαζομένων από συλλογικές ρυθμίσεις.

Κατά τον ίδιο, η αύξηση των μισθών δεν θα προκύψει αυτόματα από τη συμφωνία, αλλά η συμφωνία δημιουργεί το αναγκαίο υπόβαθρο ώστε ο διάλογος να μετατραπεί σε πραγματικές δεσμεύσεις και νέες κλαδικές συμβάσεις που θα έχουν μισθολογικές βελτιώσεις.

Ελλείψεις εργατικού δυναμικού και νέες ανάγκες της αγοράς

Ο κ. Θεοδωρόπουλος σημείωσε ότι η ελληνική αγορά εργασίας βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού σε όλα τα επίπεδα.

Όπως εξήγησε, τα μεγαλύτερα κενά εντοπίζονται στους ανειδίκευτους εργαζόμενους, γεγονός που οδηγεί ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις να στρέφονται σε μετακλήσεις προσωπικού από το εξωτερικό. Αντίστοιχες ελλείψεις καταγράφονται και σε θέσεις υψηλής εξειδίκευσης, όπως τεχνικά επαγγέλματα και ειδικότητες της νέας οικονομίας, από μηχανικούς υπολογιστών μέχρι software developers.

Η διαδρομή των επτά μηνών: Πώς προέκυψε η συμφωνία

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ εξήγησε ότι η συμφωνία ήταν αποτέλεσμα μιας μακράς τεχνικής διαπραγμάτευσης με συνεχείς συνεδριάσεις και ενεργή συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων.

Μετά τον τεχνικό κύκλο, οι Πρόεδροι συζήτησαν σε πιο στοχευμένο επίπεδο, διαδικασία η οποία –όπως είπε– δεν διήρκησε επτά μήνες, αλλά λιγότερο. Το αποτέλεσμα ήταν ένα πλαίσιο που, σύμφωνα με τον ίδιο, προσφέρει πλέον γόνιμο έδαφος για ουσιαστικό διάλογο.

Τι αλλάζει με το νέο πλαίσιο συλλογικών διαπραγματεύσεων

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ επεσήμανε ότι το νέο σύστημα ξεπερνά γραφειοκρατικά κωλύματα του παρελθόντος, επιτρέποντας στις νέες συλλογικές συμβάσεις να αποκτήσουν πραγματικό περιεχόμενο και δυνατότητα εφαρμογής.

Αυτό όμως θα ισχύσει για τις συμβάσεις που θα υπογραφούν εφεξής, μετά την ψήφιση του νέου νόμου.

Ο δρόμος για αυξήσεις αμοιβών

Αν και οι ελλείψεις προσωπικού δεν αποτελούν το αντικείμενο της συμφωνίας, ο πρόεδρος του ΣΕΒ τόνισε ότι κάθε νέα συλλογική σύμβαση που θα υπογράφεται θα οδηγεί σταδιακά σε αυξήσεις μισθών. Με τον μηχανισμό επεκτασιμότητας, οι αυξήσεις αυτές θα εφαρμόζονται σε όλους τους εργαζόμενους ενός κλάδου και όχι μόνο σε όσους απασχολούνται σε επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ.

Το παράδειγμα του Μετάλλου: Ένα χαρακτηριστικό case study

Στον κλάδο του μετάλλου, όπου απασχολούνται πάνω από 65.000 εργαζόμενοι, η σύμβαση που είχε υπογραφεί δεν μπορούσε να επεκταθεί λόγω των παλαιών νομικών προϋποθέσεων.

Με το νέο πλαίσιο, εφόσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ ΣΕΒ και ΓΣΕΕ, ο αρμόδιος υπουργός θα μπορεί αυτόματα να την κηρύσσει καθολική (αναγνωρίζεται «κατά πλάσμα δικαίου» η συνδρομή της προϋπόθεσης του 40%) , εξασφαλίζοντας έτσι κάλυψη για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου.

Ο νέος ρόλος της ΓΣΕΕ

Η ΓΣΕΕ, η οποία μέχρι σήμερα υπέγραφε μόνο την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αποκτά πλέον την αρμοδιότητα να συμμετέχει και στις κλαδικές συμφωνίες, εφόσον το επιθυμούν οι εργαζόμενοι του εκάστοτε κλάδου.

Ο κ. Θεοδωρόπουλος εξήγησε ότι αυτό ενισχύει την παρουσία της συνομοσπονδίας στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, ιδίως από τη στιγμή που ο κατώτατος μισθός καθορίζεται κυβερνητικά τα τελευταία χρόνια.

Μικρές επιχειρήσεις: Γιατί το νέο πλαίσιο τις προστατεύει

Απαντώντας στις ανησυχίες μικρών επιχειρήσεων ότι η καθολική εφαρμογή συμβάσεων μπορεί να τις φέρει σε μειονεκτική θέση απέναντι στις μεγάλες, ο πρόεδρος του ΣΕΒ υπογράμμισε ότι ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Μέχρι σήμερα, μόνο τα μέλη του ΣΕΒ ήταν υποχρεωμένα να εφαρμόζουν συγκεκριμένες συμβάσεις. Πλέον, με την καθολικότητα, όλες οι επιχειρήσεις λειτουργούν με τους ίδιους όρους, γεγονός που αποτρέπει αθέμιτο μισθολογικό ανταγωνισμό.

Κοινωνικά ζητήματα και το επόμενο βήμα

Ο κ. Θεοδωρόπουλος τόνισε ότι ζητήματα όπως το ισπανικό μοντέλο, η πρόβλεψη για τις ελλείψεις προσωπικού, οι μηχανισμοί μισθολογικών αναπροσαρμογών και τα μέτρα για εργαζόμενες μητέρες θα συζητηθούν ανά κλάδο στις νέες διαπραγματεύσεις. Το κρίσιμο, όπως είπε, ήταν να υπάρξει ένα λειτουργικό τραπέζι διαλόγου – κάτι που μέχρι σήμερα δεν υπήρχε. Η χθεσινή συμφωνία δείχνει, σύμφωνα με τον ίδιο, ότι όλες οι πλευρές προσέρχονται με καλή πίστη και διάθεση συνεργασίας.

