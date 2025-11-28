Ambrosia Capital για Intralot: Ανέβασε την τιμή στόχο στα 1,65 ευρώ

Στα 1,65 ευρώ αυξάνει την τιμή στόχο της Intralot η Ambrosia Capital, διατηρώντας τη σύσταση buy (αγορά), καθώς η εκτίμησή της υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 68%.

Η Ambrosia επαναλαμβάνει τη σύστασή της για Αγορά της μετοχής της Intralot, της εταιρείας που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για λαχεία και παιχνίδια, με παρουσία σε 40 ρυθμισμένες αγορές παγκοσμίως. Η Intralot έχει πρόσφατα εξαγοράσει την Bally’s International Interactive (BII), έναν κορυφαίο πάροχο στον τομέα των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην ανάλυσή της η Ambrosia Capital επισημαίνει τρία βασικά σημεία:

– Η εξαγορά δημιουργεί έναν ολοκληρωμένο πάροχο τεχνολογίας για iGaming και λαχεία, με πολλαπλές δυνατότητες ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα.

– Οι προβλέψεις από την capital markets day δείχνουν ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης.

– Η αύξηση του φόρου τυχερών παιχνιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο θα μετριαστεί μέσω εξοικονόμησης κόστους και αύξησης μεριδίων αγοράς, καθώς οι μικρότεροι ανταγωνιστές δυσκολεύονται.

Η μετοχή της Intralot διαπραγματεύεται με δείκτες EV/EBITDA για το 2026/2027 8,0x/7,3x, συγκριτικά με τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών ανταγωνιστών που είναι 7,5x/6,5x.

Ολοκληρωμένος πάροχος τεχνολογίας iGaming και Λαχείων

Η ολοκληρωμένη εταιρεία θα ενισχυθεί από μια ιδιαίτερα συμπληρωματική και εύκολη στην ενσωμάτωση τεχνολογική πλατφόρμα, κάτι που θα είναι ωφέλιμο για την απόκτηση νέων συμβολαίων στις ΗΠΑ στον τομέα των λαχείων (συμπεριλαμβανομένων των iLottery) και για νέες συμβάσεις στην Ευρώπη στον τομέα του iGaming.

Η αυξημένη ικανότητα δημιουργίας ταμειακών ροών μεσοπρόθεσμα θα βοηθήσει επίσης στην υποβολή προσφορών στις πολιτείες των ΗΠΑ.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι το free float της εταιρείας έχει αυξηθεί από περίπου 250-300 εκατ. ευρώ σε 700-800 εκατ. ευρώ, επεκτείνοντας έτσι τη βάση των δυνητικών επενδυτών.

Ισχυρή ανάπτυξη

Η Intralot καθοδήγησε κατά την capital markets day της στις αρχές Σεπτεμβρίου ότι τα έσοδα αναμένονται να αυξηθούν με υψηλούς μονοψήφιους ρυθμούς μεσοπρόθεσμα, με το τμήμα των λαχείων να αναπτύσσεται με χαμηλούς έως μεσαίους μονοψήφιους ρυθμούς, το iGaming με μεσαίους μονοψήφιους ρυθμούς, και νέες ευκαιρίες να ξεκινούν το 2026 (υψηλοί μονοψήφιοι ρυθμοί, δηλαδή περίπου EUR 80-90 εκατ. ανά έτος).

Η διοίκηση καθοδήγησε επίσης για την καταβολή μερισμάτων από τα κέρδη του 2026 με αναλογία πληρωμής 35%, προσφέροντας απόδοση 2,6%.

Διαχείριση της αύξησης του φόρου Τυχερών Παιχνιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η πολυαναμενόμενη απόφαση για την αύξηση του φόρου στις διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει ανακοινωθεί, με τον φόρο να αυξάνεται από το 21% στο 40%, κάτι που η Ambrosia Capital πιστεύει ότι θα μετριαστεί σε μεγάλο βαθμό από την Intralot κυρίως μέσω εξοικονόμησης κόστους.

Το σχετικά υψηλό περιθώριο EBITDA της BII, γύρω στο 40%, θα της επιτρέψει να απορροφήσει μεγάλο μέρος της αύξησης του φόρου και να αυξήσει σταδιακά το μερίδιο αγοράς της, καθώς οι μικρότεροι ανταγωνιστές με χαμηλότερο περιθώριο δυσκολεύονται.

Η υψηλότερη φορολογική κλίμακα θα εφαρμοστεί από τον Απρίλιο του 2026. Η διοίκηση καθοδήγησε στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου του 2025 ότι αναμένει το EBITDA για το 2026 να κυμαίνεται στα 420-440 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, η διοίκηση σημείωσε ότι ενδέχεται να προχωρήσει σε επαναγορά μετοχών εφόσον εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο.