ΗΠΑ: Προς αναμόρφωση οι κανόνες για το «ξέπλυμα χρήματος»

Αναμόρφωση των κανόνων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ετοιμάζει η κυβέρνηση Τραμπ, σε μια προσπάθεια να αναθεωρήσει ένα σύστημα για την ανίχνευση παράνομων συναλλαγών από εμπόρους ναρκωτικών, τρομοκράτες και άλλους εγκληματίες. Οι τράπεζες παραπονιούνται ότι οι παρόντες κανονισμοί είναι δαπανηροί και αναποτελεσματικοί.

Σε ένα προσχέδιο όρων που κυκλοφόρησε στις ρυθμιστικές αρχές τραπεζών της χώρας, το Υπουργείο Οικονομικών πρότεινε να αναλάβει έναν πιο κεντρικό ρόλο στην επιβολή των κανόνων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το τρέχον σύστημα παρέχει στους αξιωματούχους επιβολής του νόμου κάποια εικόνα για τον σκοτεινό κόσμο της παράνομης χρηματοδότησης, αλλά δεν είναι απαραίτητα αποτελεσματικό στην παύση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες πριν συμβεί.

Η Wall Street Journal νωρίτερα φέτος ανέφερε πώς μια ομάδα ξεπλύματος χρήματος στην κομητεία του Λος Άντζελες κατάφερε να ξεπλύνει περισσότερα από 50 εκατομμύρια δολάρια για το καρτέλ Sinaloa, μεταξύ άλλων κάνοντας εξαψήφιες καταθέσεις σε υποκαταστήματα της JPMorgan Chase και της Bank of America.

Οι τράπεζες έχουν πιέσει για αλλαγές όπως αυτές στην πρόταση και έχουν επικρίνει τις ρυθμιστικές αρχές επειδή επικεντρώνονται υπερβολικά στην τεχνική συμμόρφωση και όχι στο πνεύμα των νόμων για το ξέπλυμα χρήματος.

Ο κλάδος γενικά επευφημεί τις προσπάθειες της κυβέρνησης να μειώσει τους κανονισμούς για τα πάντα, από το πόσο κεφάλαιο κατέχουν έως το πόσο μπορούν να δανείσουν, ενώ παράλληλα περιορίζει τις ομοσπονδιακές εποπτικές αρχές. Η κυβέρνηση Τραμπ και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ πιστεύουν ότι οι περιορισμοί στις τράπεζες έχουν εμποδίσει την οικονομική ανάπτυξη.

Ρυθμιστικές αλλαγές για απλοποίηση και αποφυγή αλληλοεπικάλυψης

Η πρόταση για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα μπορούσε να δώσει στο Δίκτυο Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (FinCEN) του Υπουργείου Οικονομικών τη δυνατότητα να ασκήσει βέτο σε ένα εύρημα άλλης ρυθμιστικής αρχής ότι μια τράπεζα έχει παραβιάσει τον Νόμο περί Τραπεζικού Απορρήτου.

Εάν οριστικοποιηθεί, θα μπορούσε να επιτρέψει στις τράπεζες σε ορισμένες περιπτώσεις να αποφύγουν την επιβολή κυρώσεων από τις ρυθμιστικές αρχές για αυτό που το Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί ως απλές τεχνικές παραβιάσεις των συστημάτων τους κατά του ξεπλύματος χρήματος.

Η πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών θα μπορούσε να αλλάξει και ο κανόνας που προβλέπει θα υποβληθεί σε περίοδο δημόσιου σχολιασμού πριν τεθεί σε ισχύ. Η πρόταση αποσκοπεί στη θέσπιση δικαιώματος διαβούλευσης για την FinCEN και δεν θα οδηγήσει απαραίτητα στην άσκηση βέτο από την υπηρεσία σε άλλες ρυθμιστικές αρχές, δήλωσε μια πηγή στην WSJ.

Στις αρχές της δεύτερης θητείας Τραμπ, αξιωματούχοι επιδίωκαν να συνδυάσουν ορισμένες από τις τραπεζικές υπηρεσίες της χώρας, ανέφερε η Journal. Έκτοτε, ο Μπέσεντ έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο για το Υπουργείο Οικονομικών, λέγοντας ότι θα εργαστεί για να διασφαλίσει ότι οι ρυθμιστικές αρχές λειτουργούν παράλληλα μεταξύ τους και με τον κλάδο.

Η τελευταία πρόταση θέτει το Υπουργείο Οικονομικών σε παρόμοια θέση σχετικά με τους νόμους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τον Οκτώβριο, ο Μπέσεντ είχε προαναγγείλει την αλλαγή, λέγοντας ότι οι μελλοντικές αναθεωρήσεις θα «τοποθετούσαν την FinCEN ως φύλακα» της επιβολής της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Απαρχαιωμένοι νόμοι

Ο Νόμος περί Τραπεζικού Απορρήτου, που θεσπίστηκε το 1970, ουσιαστικά αναθέτει στις τράπεζες να ενεργούν ως η πρώτη γραμμή άμυνας κατά του ξεπλύματος χρήματος.

Σύμφωνα με τον νόμο, οι τράπεζες υποχρεούνται να ελέγχουν τους πελάτες και να δημιουργούν συστήματα για την ανίχνευση δραστηριότητας που θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ύποπτες συναλλαγές και μεγάλες καταθέσεις μετρητών αναφέρονται στην κυβέρνηση, όπου γίνονται μέρος μιας βάσης δεδομένων της FinCEN.

Δεκάδες εκατομμύρια αναφορές υποβάλλονται κάθε χρόνο, αλλά λίγες πυροδοτούν έρευνες, υποστηρίζουν οι επικριτές.

Το Κογκρέσο έχει δώσει τόσο στην FinCEN όσο και στις ρυθμιστικές αρχές τραπεζών της χώρας – την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, το Γραφείο Ελεγκτή Νομίσματος και την Ομοσπονδιακή Εταιρεία Ασφάλισης Καταθέσεων – την εξουσία να επιβάλλουν ανεξάρτητα μέρη του Νόμου περί Τραπεζικού Απορρήτου.

Οι ρυθμιστικές αρχές διεξάγουν περιοδικούς ελέγχους των προγραμμάτων της τράπεζας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με την πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών, οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει ουσιαστικά να ζητήσουν από την FinCEN άδεια για να ασκήσουν διώξεις σε περίπτωση που διαπιστώσουν παράβαση.

Στη συνέχεια, η FinCEN θα λαμβάνει υπόψη τον βαθμό στον οποίο μια τράπεζα είχε προηγουμένως παράσχει χρήσιμες πληροφορίες στις αρχές επιβολής του νόμου. Σύμφωνα με την πρόταση, η FinCEN θα θεωρούσε οποιαδήποτε αναφορά ύποπτης δραστηριότητας «εξαιρετικά χρήσιμη» εάν εμπίπτει σε ένα σύνολο προτεραιοτήτων που διατυπώνονται από την υπηρεσία.

Το Κογκρέσο θέσπισε μια σειρά αναθεωρήσεων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες το 2021 και απαίτησε από την FinCEN να καταρτίσει έναν κατάλογο εθνικών προτεραιοτήτων που θα επέτρεπε στις τράπεζες να κατανέμουν πιο αποτελεσματικά τους πόρους για τον έλεγχο απειλών υψηλότερου κινδύνου.