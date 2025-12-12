Νέα πλατφόρμα για τους αυτόματους πωλητές

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1143/2025 σχετικά με τον καθορισμό του περιεχομένου, της διαδικασίας, του τρόπου και του χρόνου υποβολής των Δηλώσεων Αυτόματων Πωλητών, από τις υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την τήρηση Μητρώου Αυτόματων Πωλητών.

Στόχος είναι η δημιουργία Μητρώου Αυτόματων Πωλητών στην ΑΑΔΕ, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης φορολογική συμμόρφωση των επιχειρήσεων που τους εκμεταλλεύονται.

Υπόχρεες για τη δήλωση είναι όλες οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, οι οποίες:

• έχουν στην κατοχή ή εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές,

• ανεξάρτητα αν οι μηχανές είναι εγκατεστημένες εντός ή εκτός των επαγγελματικών εγκαταστάσεών τους.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση τα μηχανήματα ψυχαγωγίας ή τυχερών παιγνίων (παιχνιδομηχανές, παιγνιομηχανές) που λειτουργούν με κερματοδέκτη.

Οι υπόχρεες οντότητες έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τη «Δήλωση Έναρξης Εκμετάλλευσης Αυτόματου Πωλητή», για το σύνολο των αυτόματων πωλητών που εκμεταλλεύονται κατά τον χρόνο δημοσίευσης της απόφασης, από 14/11/2025 έως και την 12/12/2025..

Η απόφαση Α.1143/2025

1. Ορισμοί

• Αυτόματος Πωλητής: Κάθε μηχάνημα που πωλεί ή παρέχει υπηρεσίες σε καταναλωτές χωρίς παρουσία προσωπικού.

• Εκμεταλλευτής Αυτόματου Πωλητή: Κάθε οντότητα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που ασκεί εκμετάλλευση αυτόματου πωλητή, ανεξάρτητα από το αν είναι ιδιοκτήτης ή μισθωτής.

• Μητρώο Αυτόματων Πωλητών: Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στην ΑΑΔΕ και περιλαμβάνει όλους τους εν λειτουργία αυτόματους πωλητές.

• Μέσο Πληρωμών: Κάθε συσκευή ή μέθοδος για αποδοχή πληρωμών με κάρτα ή υπηρεσίες άμεσης πληρωμής (π.χ. IRIS).

2. Υπόχρεοι και Έκταση Εφαρμογής

• Όλες οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές, ανεξάρτητα από τοποθεσία (εντός ή εκτός επαγγελματικής εγκατάστασης), υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε μηχάνημα στο Μητρώο.

• Εξαιρούνται μηχανήματα με κερματοδέκτη που προσφέρουν υπηρεσίες ψυχαγωγίας ή τυχερά παιχνίδια.

3. Δηλώσεις και Διαδικασία Υποβολής

Οι δηλώσεις που υποβάλλονται στην ΑΑΔΕ μέσω myAADE ή API είναι τριών ειδών:

i. Δήλωση Έναρξης Εκμετάλλευσης Αυτόματου Πωλητή – έως τη 10η ημέρα του επόμενου μήνα από την έναρξη.

ii. Δήλωση Μεταβολής Εκμετάλλευσης – έως τη 10η ημέρα του επόμενου μήνα από τη μεταβολή.

iii. Δήλωση Διακοπής Εκμετάλλευσης – έως τη 10η ημέρα του επόμενου μήνα από την παύση χρήσης.

4. Ειδικές Προθεσμίες Εφαρμογής

• Για τους αυτόματους πωλητές που ήδη λειτουργούν κατά τη δημοσίευση της απόφασης:

• Υποβολή δήλωσης από 14/11/2025 έως 12/12/2025.

Για ενάρξεις, μεταβολές ή παύσεις που πραγματοποιούνται έως 30/11/2025:

• Υποβολή δήλωσης έως 12/01/2026.

Από 2026 και εφεξής:

• Ισχύει η προθεσμία της 10ης ημέρας του επόμενου μήνα.

5. Κυρώσεις

Η μη υποβολή ή εκπρόθεσμη/ελλιπής υποβολή δήλωσης θεωρείται παράβαση πληροφοριακού χαρακτήρα και επισύρει κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 1 περ. α’ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας :

Άρθρο 53.

Κυρώσεις για παράλειψη υποβολής ή εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικών δηλώσεων και δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα και παράλειψη χορήγησης στοιχείων που ζητούνται από τη Φορολογική Διοίκηση

1. Με την επιφύλαξη του οίκοθεν προσδιορισμού της παρ. 4 του άρθρου 36, σε φορολογούμενους που παραλείπουν να υποβάλουν ή υποβάλλουν εκπρόθεσμα φορολογικές δηλώσεις και δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα από τις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου ή δεν ανταποκρίνονται σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ για κάθε παράβαση. Παράβαση του πρώτου εδαφίου συνιστούν ιδίως:

α) η μη υποβολή ή η ελλιπής υποβολή ή η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογικής δήλωσης, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων που υποβάλλονται στη φορολογία κεφαλαίου, από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, και των δηλώσεων παρακράτησης φόρου,

6. Χρήσιμες Επισημάνσεις για Επιχειρήσεις

• Οι δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

• Κάθε αυτόματος πωλητής λαμβάνει μοναδικό αριθμό καταχώρισης στο Μητρώο.

• Είναι δυνατή η ακύρωση δήλωσης έναρξης εφόσον δεν έχει γίνει μεταβολή ή διακοπή.

• Οι προδιαγραφές των αρχείων και η τεχνική διασύνδεση μέσω API θα ανακοινωθούν από την ΑΑΔΕ.

Έκδοση παραστατικών

Σχετικά με την έκδοση παραστατικών, οι αυτόματοι πωλητές δεν έχουν την υποχρέωση, σήμερα, να εκδίδουν παραστατικά.

Με την Α. 1064 /25-04-2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1002/ 31.12.2014 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) «Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος» (Β’ 3/2015), είχε δοθεί παράταση στην υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ στους αυτόματους πωλητές

Περιεχόμενο της απόφασης

Με την υπόψη Απόφαση, οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται από Παρόχους τηλεπικοινωνιών και αφορούν σε πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, πλην παραστατικών λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών έως και την μετατροπή των εν λόγω οντοτήτων σε Παρόχους Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων για τις υπηρεσίες που οι ίδιοι παρέχουν, απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών αποδείξεων, μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού.

Επιπλέον, απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης των αποδείξεων λιανικής πώλησης, μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, έως και την 31.12.2024, οι συναλλαγές των οντοτήτων που δραστηριοποιούνται στην πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών από αυτόματα μηχανήματα – πωλητές (π.χ. αυτόματοι πωλητές αναψυκτικών, τροφίμων, πλυσίματος αυτοκινήτων, ρούχων κ.λπ.), λόγω τεχνικής δυσκολίας των μηχανημάτων να υποστηρίξουν την άμεση έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης με τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, καθώς και της πρακτικής δυσκολίας φυσικής παρουσίας υπαλλήλου για την έκδοση των αποδείξεων σε κάθε πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσίας σε περίπτωση χρήσης ΦΗΜ που δεν ενσωματώνεται στο αυτόματο μηχάνημα – πωλητή. Τέλος, την παρούσα χρονική στιγμή δεν υφίσταται εγκεκριμένος, από την Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας Φ.Η.Μ., τύπος ΦΗΜ που να υποστηρίζει τη διενέργεια συναλλαγών μέσω αυτόματων μηχανημάτων – πωλητών.

Άρθρο Μόνο

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1002/ 31.12.2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων «Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος.» (Β’ 3/2015), ως ακολούθως:

1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 τροποποιείται ως εξής:

«Ορίζουμε τις οντότητες που απαλλάσσονται από το τρέχον φορολογικό έτος και εφεξής, από τη χρήση ΦΗΜ (Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών), καθώς και τις περιπτώσεις λιανικών συναλλαγών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών παραστατικών (αποδείξεων) μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, ως εξής:».

2. Μετά την περ. ε’ της παρ. 4 του άρθρου 1 προστίθενται οι περ. στ’ και ζ’ ως εξής: «στ) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται από Παρόχους τηλεπικοινωνιών και αφορούν σε πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, πλην παραστατικών λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η απαλλαγή παύει αυτοδικαίως για κάθε Πάροχο τηλεπικοινωνιών που λαμβάνει «άδεια καταλληλότητας» λογισμικού ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης,

ζ) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται για συναλλαγές που αφορούν σε πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών από αυτόματα μηχανήματα – πωλητές, (π.χ. αυτόματοι πωλητές αναψυκτικών, τροφίμων, πλυσίματος αυτοκινήτων, ρούχων κ.λπ.) έως την 31.12.2024.

Από τις παραπάνω περιπτώσεις, εξαιρούνται οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω αυτόματων μηχανημάτων πώλησης υγρών καυσίμων.».

3. Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

«Στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης που αφορούν σε παραστατικά λογαριασμών πωλήσεων πόσιμου ύδατος μέσω δικτύου, ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και στις ασφαλιστικές υπηρεσίες, αναγράφονται και το ονοματεπώνυμο του πελάτη, η διεύθυνσή του και ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας, αν στερείται αριθμού φορολογικού μητρώου.»

4. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Απριλίου 2024

Πέρα της ανωτέρω απόφασης δόθηκε και νέα παράταση μέχρι 31.12.2025

Απόφαση ΑΑΔΕ Αριθμ. Α.1201/2024

ΦΕΚ 7269/Β/31-12-2024

Άρθρο μόνο

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1002/2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων «Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος.» (Β’3/2015), ως ακολούθως:

1. Η περ. ζ’ της παρ. 4 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται για συναλλαγές που αφορούν σε πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών από αυτόματα μηχανήματα – πωλητές, (π.χ. αυτόματοι πωλητές αναψυκτικών, τροφίμων, πλυσίματος αυτοκινήτων, ρούχων κ.λπ.) έως την 31.12.2025. Από τις παραπάνω περιπτώσεις, εξαιρούνται οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω αυτόματων μηχανημάτων πώλησης υγρών καυσίμων.».

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αλωνιάτης Απόστολος

Οικονομολόγος – φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.