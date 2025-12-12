Παραγωγικό μοντέλο από Φραπέδες…

Τα καμπανάκια για ανάπτυξη από χρηματοοικονομικούς οίκους

Opinion 12.12.2025, 07:00
Παραγωγικό μοντέλο από Φραπέδες…
Άποψη Χρήστος Κολώνας

Χιλιάδες αγρότες βρίσκονται στους δρόμους και διεκδικούν κίνητρα και μέτρα ενίσχυσης της πρωτογενούς παραγωγής. Αντί αυτών εισπράττουν… χημικά και ξύλο στα μπλόκα.

Μικρομεσαίοι επιχειρηματίες συναντούν κλειστές πόρτες στην τραπεζική χρηματοδότηση αλλά και στις κοινοτικές ενισχύσεις, ενώ από τα περιβόητα μέτρα της ΔΕΘ έμειναν εκτός.

Η ελληνική βιομηχανία αναζητά έναν πιο ενισχυμένο ρόλο στη διεθνή οικονομία διεκδικώντας από την εποχή της ενεργειακής κρίσης μέτρα μείωσης του κόστους ρεύματος που χρησιμοποιεί για να παράγει «made in Greece» προϊόντα. Και καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί μέχρι σήμερα παρά και τις ίδιες τις πρωθυπουργικές διαβεβαιώσεις.

Οι προαναφερόμενες επαγγελματικές και επιχειρηματικές ομάδες είναι εκείνες που μπορούν να δώσουν υπεραξία στην ελληνική οικονομία και να δώσουν στοιχεία βιωσιμότητας στην αναπτυξιακή της τροχιά.

Οι μεταρρυθμίσεις που δεν έγιναν

Η κυβέρνηση έξι χρόνια τώρα δεν έχει υλοποιήσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που θα δώσουν ώθηση στις δυνάμεις της αγοράς, όπως η μείωση της γραφειοκρατίας, η ενίσχυση της διαφάνειας, η ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης. Δεν έχει εκπονήσει ένα στρατηγικό σχέδιο για τη δημιουργία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, το οποίο θα αποτελέσει την άμυνα απέναντι σε οποιαδήποτε πιθανή νέα κρίση και ταυτόχρονα θα παρέχει καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας αλλά και ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε νέες και νέους.

Ο κώδωνας κινδύνου

Και τις επισημάνσεις αυτές ήρθαν να κάνουν για μία ακόμη φορά διεθνείς και εγχώριοι χρηματοοικονομικοί οίκοι. Η BofA και το χθεσινό report «7 ημέρες» της Eurobank κρούουν για μία ακόμη φορά τον κώδωνα του κινδύνου για την ελληνική οικονομία. «Περιμένουμε τις μεταρρυθμίσεις», τόνισαν αναλυτές της Bank of America, το «παραγωγικό μοντέλο παραμένει στρεβλό», λένε ούτε λίγο ούτε πολύ οι αναλυτές της Eurobank, σημειώνοντας πώς οι ρυθμοί ανάπτυξης μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης θα είναι ισχνοί…

Η χαμένη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης

Ακόμη και το μοναδικό εργαλείο που θα μπορούσε η κυβέρνηση να αξιοποιήσει μετά την πανδημία, το Ταμείο Ανάκαμψης το μόνο που πέτυχε… να κάνει με αυτό είναι να διαμορφώσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης… Από το 2027 και μετά θα φθίνουν… Και η σύνθεση του παραγωγικού μίγματος έμεινε σχεδόν αμετάβλητη: Ακίνητα, Τουρισμός και Ιδιωτική Κατανάλωση…

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η χθεσινή εικόνα του κ. Γεώργιου Ξυλούρη – γνωστός κι ως Φραπές… – στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής και τα όσα προκλητικά δήλωνε αποκάλυψαν ίσως τη μοναδική έγνοια της κυβέρνησης. Να διατηρήσει ένα σαθρό και αδιαφανές σύστημα επιδοτούμενο παρανόμως από κρατικά και κοινοτικά κονδύλια. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν για χρόνια το μέσο χρηματικής ικανοποίησης φίλων, κουμπάρων και «δικών μας παιδιών».

Οι σκιές από τις υποκλοπές

Η υπόθεση των υποκλοπών και οι σκιές που έχουν μείνει… όπως προκύπτει από την ακροαματική διαδικασία στο δικαστήριο αποκαλύπτει πώς η κυβέρνηση μόνο για την ενίσχυση των θεσμών και τη διαφάνεια δεν ενδιαφερόταν.

Φραπέδες…

Στοιχεία τα οποία οι ξένοι επενδυτές λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τους για να τοποθετήσουν τα κεφάλαια τους σε μία αγορά.

Η σημερινή κυβέρνηση αποδεικνύει, δυστυχώς, πώς το μόνο που φρόντισε να διατηρήσει ήταν ένα παραγωγικό μοντέλο στηριγμένο σε Φραπέδες…

