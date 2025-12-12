ΔΕΗ: Οικονομική στήριξη και ενίσχυση 17 παιδικών οργανώσεων για 6η συνεχή χρονιά

Η ΔΕΗ στηρίζει παιδικές οργανώσεις και σωματεία στο πλαίσιο του προγράμματος «Ένα για τα παιδιά»

Business 12.12.2025, 12:01
ΔΕΗ: Οικονομική στήριξη και ενίσχυση 17 παιδικών οργανώσεων για 6η συνεχή χρονιά
Newsroom

Στο πλευρό των παιδιών που το έχουν ανάγκη, βρίσκεται η ΔΕΗ προσφέροντας για 6η συνεχή χρονιά οικονομική ενίσχυση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ σε 17 παιδικές οργανώσεις και σωματεία σε όλη τη χώρα. Με συνέπεια και πραγματική δέσμευση, η ΔΕΗ βρίσκεται και φέτος τα Χριστούγεννα στο πλευρό όσων έχουν ανάγκη, στηρίζοντας  δράσεις με κοινωνικό αντίκτυπο.

Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ στηρίζει τις παιδικές οργανώσεις και τα σωματεία: Make a Wish, ΔΕΣΜΟΣ, ΕΛΕΠΑΠ, ΕΛΙΖΑ, Μαζί για το Παιδί, Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης, Παιδικά Χωριά SOS, ΠΑΑΠΑΒ (ΠΙΚΠΑ), Πρωτοβουλία για το Παιδί, Το Χαμόγελο του Παιδιού, MDA, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Μέλισσα, Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών & ΑμεΑ, Αμυμώνη, Εξέλιξη Ζωής και Μέριμνα. Μέσα από αυτή την ενίσχυση καλύπτονται έργα υποδομής, πάγιος εξοπλισμός, λειτουργικές ανάγκες, καθώς και η πραγματοποίηση επιθυμιών των παιδιών, προσφέροντας χαμόγελα και αισιοδοξία.

Η Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας Ομίλου ΔΕΗ, κα. Σοφία Δήμτσα, δήλωσε σχετικά: «Η ΔΕΗ στηρίζει σταθερά οργανώσεις και ανθρώπους που αγωνίζονται καθημερινά για την ευημερία των παιδιών. Οι γιορτές είναι μια περίοδος που μας υπενθυμίζει τη σημασία της προσφοράς και της αλληλεγγύης. Με συνέπεια και ευθύνη, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε δράσεις που ενδυναμώνουν τη νέα γενιά και δημιουργούν ευκαιρίες για ένα καλύτερο μέλλον».

«Ένα με τα παιδιά, ένα με το μέλλον»

Στο πλαίσιο αυτής της σημαντικής ενέργειας, η ΔΕΗ υλοποιεί τη νέα χριστουγεννιάτικη καμπάνια «Ένα με τα παιδιά, ένα με το μέλλον», με πρωταγωνιστή τον δημοφιλή τραγουδιστή Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος ανακαλύπτει ξανά το παιδί μέσα του και μας υπενθυμίζει τη χαρά και τη ζεστασιά που φέρνει το πνεύμα των Χριστουγέννων, ένα μήνυμα που αγκαλιάζει τα παιδιά που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Παράλληλα, η ΔΕΗ προσκαλεί το κοινό να συμμετάσχει σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια, στέλνοντας «Καλή Ενέργεια» με ένα δωρεάν κλικ στην ιστοσελίδα enametapaidia.dei.gr.

Φωτεινές στιγμές για μικρούς και μεγάλους

Και φέτος η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συνδέεται με την παρουσία της ΔΕΗ στο ΔΕΗ Christmas Factory, τον αγαπημένο χριστουγεννιάτικο προορισμό στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, που λειτουργεί έως τις 6 Ιανουαρίου. Για δεύτερη χρονιά, η ΔΕΗ προσφέρει φωτεινές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους, αναδεικνύοντας παράλληλα τον κοινωνικό χαρακτήρα των γιορτών. Στο περίπτερο της ΔΕΗ, οι επισκέπτες μπορούν να στηρίξουν τη δράση «Ένα με τα Παιδιά», ενώ παράλληλα απολαμβάνουν διαδραστικές χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες, που μεταφέρουν το μήνυμα της «Καλής Ενέργειας» και ενισχύουν τη χαρά και την αλληλεγγύη των ημερών.

Το ΔΕΗ Xmas West Park

Παράλληλα, η δράση «Ένα με τα Παιδιά» συνδέεται και με την παρουσία της ΔΕΗ στο ΔΕΗ Xmas West Park, τη νέα χριστουγεννιάτικη γιορτή που φιλοξενείται στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», και θα λειτουργεί έως τις 7 Ιανουαρίου. Σε έναν χώρο ανοιχτό και φιλόξενο για όλες τις οικογένειες, η ΔΕΗ δημιουργεί φωτεινές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους, με δράσεις που συνδυάζουν το παιχνίδι, τη δημιουργικότητα και τη χαρά των γιορτών. Στο περίπτερο «ΔΕΗ Ένα με τα Παιδιά», οι μικροί επισκέπτες συμμετέχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες και στιγμές φαντασίας, μεταφέροντας το μήνυμα της προσφοράς, της σύνδεσης και της αλληλεγγύης που βρίσκεται στον πυρήνα της πρωτοβουλίας.

Με αυτή τη σταθερή πρωτοβουλία, η ΔΕΗ συμβάλλει στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος, όπου τα παιδιά και οι νέοι έχουν τα εφόδια να εξελιχθούν και να οραματιστούν τη ζωή τους σε μια κοινωνία ισότητας και προόδου

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Viohalco: Στο 69,71% η συμμετοχή στη Cenergy Holdings
Business

Στο 69,71% η συμμετοχή της Viohalco στη Cenergy Holdings
Γρ. Σαράντης: Nέα σύνθεση διοικητικού συμβουλίου
Business

Γρ. Σαράντης: Nέα σύνθεση διοικητικού συμβουλίου
ΑΒ Βασιλόπουλος: Προς έκδοση ομολογιακού δανείου 45 εκατ. ευρώ
Business

Ομολογιακό δάνειο 45 εκατ. ευρώ από την ΑΒ Βασιλόπουλος
TotalEnergies: Πούλησε σε ισπανικό fund το 50% των ΑΠΕ στην Ελλάδα
Business

Η TotalEnergies πούλησε το 50% των ΑΠΕ στην Ελλάδα
ΚΕΠΕ: Έκδοση νέας μελέτης για τις ΜμΕ και την μεταποίηση
Business

Έκδοση νέας μελέτης του ΚΕΠΕ για τις ΜμΕ και την μεταποίηση
Witside: Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος αναλαμβάνει αναπληρωτής CEO
Business

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος αναλαμβάνει αναπληρωτής CEO στην Witside

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους
World

Ο Τραμπ, το φθηνότερο κρέας και η οργή των Τεξανών κτηνοτρόφων

Η πολιτική του Τραμπ για φθηνότερο κρέας δημιουργεί ρήξη με τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του στις αγροτικές περιοχές

Νατάσα Σινιώρη
Αλέξανδρος Εξάρχου: Τι προσδοκά με τη στροφή της AKTOR στην ενέργεια
Business

Ο Εξάρχου στρίβει το τιμόνι της AKTOR στην ενέργεια

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου περιέγραψε στη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου τα ορόσημα και τους στόχους της AKTOR από τις μπιζνες στο LNG

Χρήστος Κολώνας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέο αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές – Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς
AGRO

Αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές - Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς

Ξεχειλίζει η οργή και η αγανάκτηση των αγροτών μετά από το νέο φιάσκο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ

Ανθή Γεωργίου
YSE Beauty: Βάζει πλώρη για τα Sephora το brand της Gen X
World

Πλώρη για τα Sephora η YSE Beauty - Ο ρόλος της LVMH

Η YSE Beauty της Molly Sims, ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης Σειράς Α ύψους 15 εκατ. δολαρίων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
IRIS: Έρχεται κύμα μεγάλων αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων το 2026
Τράπεζες

Έρχεται κύμα αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS

Αλλάζουν τα ημερήσια όρια συναλλαγών με το IRIS - Περαιτέρω απλοποίηση των πληρωμών σε φυσικά καταστήματα 

Αγης Μάρκου
Ελβετικό φράγκο: Πώς θα γίνει η ρύθμιση για τα δάνεια – Το «όχι» των δανειοληπτών
Economy

Η πρόταση της κυβέρνησης για το ελβετικό και τα όχι των δανειοληπτών

Τι προβλέπει η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο που οδεύει στη Βουλή - Η μετατροπή σε ευρώ και τα επιτόκια

Ανδρομάχη Παύλου
Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount
World

Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount

Η Warner Bros Discovery αναμένεται να περιγράψει τέσσερα βασικά αρνητικά σημεία της προσφοράς της Paramount στην απάντησή της

Γιάννης Αγουρίδης
Πειραιάς: Έτοιμος για «απογείωση» μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα
Λιμάνια

Έτοιμος για «απογείωση» ο Πειραιάς μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα

Οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επιστροφή των liners στον Πειραιά έως τον προσεχή Απρίλιο

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Business
Viohalco: Στο 69,71% η συμμετοχή στη Cenergy Holdings
Business

Στο 69,71% η συμμετοχή της Viohalco στη Cenergy Holdings

Πώς διαμορφώθηκε η συμμετοχή της Viohalco στη βελγική εταιρεία συμμετοχών

ΑΒ Βασιλόπουλος: Προς έκδοση ομολογιακού δανείου 45 εκατ. ευρώ
Business

Ομολογιακό δάνειο 45 εκατ. ευρώ από την ΑΒ Βασιλόπουλος

Με το ομολογιακό η ΑΒ Βασιλόπουλος θα χρηματοδοτήσει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες

TotalEnergies: Πούλησε σε ισπανικό fund το 50% των ΑΠΕ στην Ελλάδα
Business

Η TotalEnergies πούλησε το 50% των ΑΠΕ στην Ελλάδα

Μόλις τρία χρόνια κράτησε η επένδυση της TotalEnergies στις ΑΠΕ της Ελλάδας - Από τον Πάρη Μουράτογλου στο ισπανικό fund Asterion Industrial Partners το 50% του χαρτοφυλακίου

Χρήστος Κολώνας
ΚΕΠΕ: Έκδοση νέας μελέτης για τις ΜμΕ και την μεταποίηση
Business

Έκδοση νέας μελέτης του ΚΕΠΕ για τις ΜμΕ και την μεταποίηση

Η νέα μελέτη εκδόθηκε από το ΚΕΠΕ υπό την επιστημονική επιμέλεια του Επίκουρου Καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου Κώστα Πασσά

Witside: Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος αναλαμβάνει αναπληρωτής CEO
Business

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος αναλαμβάνει αναπληρωτής CEO στην Witside

Η Witside δραστηριοποιείται στην αγορά των δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνη ενώ ειδικεύεται σε λύσεις Business Intelligence, Data Management & Advanced Analytics

PhosPrint: Εξασφάλισε €500.000 για επένδυση σε παγκόσια καινοτομία
Business

PhosPrint: Εξασφάλισε €500.000 για επένδυση σε παγκόσια καινοτομία

Η χρηματοδότηση που εξασφάλισε η PhosPrint θα συμβάλει στην επιτάχυνση κλινικών οροσήμων

Alpha Bank: Επέτειος 100 χρόνων από την εισαγωγή της  στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Τράπεζες

Ψάλτης (Alpha): Ορόσημο τα 100 χρόνια παρουσίας στο ΧΑ

«Για 100 συνεχόμενα χρόνια, η Αlpha Bank παραμένει εισηγμένη, αποτελώντας σταθερό θεσμικό πυλώνα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, της κεφαλαιαγοράς και κυρίως, της ελληνικής οικονομίας», δήλωσε ο Γιάννος Κοντόπουλος

Latest News
YSE Beauty: Βάζει πλώρη για τα Sephora το brand της Gen X
World

Πλώρη για τα Sephora η YSE Beauty - Ο ρόλος της LVMH

Η YSE Beauty της Molly Sims, ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης Σειράς Α ύψους 15 εκατ. δολαρίων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους
World

Ο Τραμπ, το φθηνότερο κρέας και η οργή των Τεξανών κτηνοτρόφων

Η πολιτική του Τραμπ για φθηνότερο κρέας δημιουργεί ρήξη με τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του στις αγροτικές περιοχές

Νατάσα Σινιώρη
Μπαρντελά: Τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;
Κόσμος

Ο Μπαρντελά τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;

Ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης φέρνει σε αμηχανία ακόμα και τους οπαδούς της γαλλικής Ακροδεξιάς

Αλέξανδρος Καψύλης
Γερμανία: Έγκριση αμυντικών δαπανών ύψους 50 δισ. ευρώ
Κόσμος

Έγκριση αμυντικών δαπανών ύψους 50 δισ. ευρώ από το γερμανικό κοινοβούλιο

Η Γερμανία σχεδιάζει να δαπανήσει συνολικά 650 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα μεταξύ 2025 και 2030

Bloomberg: Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία
Κόσμος

Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία

Να επιστρέψει τα συστήματα αεράμυνας S-400 που αγόρασε η Τουρκία από τη Ρωσία πριν από σχεδόν μια δεκαετία, ζήτησε από τον Πούτιν ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με το Bloomberg

EE: «Μάχη» στη Σύνοδο Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
World

Ποια κράτη -μέλη της ΕΕ αντιδρούν στην χρησιμοποίηση των ρωσικών assets

Στο σχέδιο για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αντιδρούν Βέλγιο, Ουγγαρία και Σλοβακία - Εναλλακτικές λύσεις θέλουν Ιταλία, Τσεχία, Βουλγαρία και Μάλτα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει

H Carlyle αναθέτει στη Goldman Sachs τη στρατηγική εξαγοράς ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil

Νατάσα Σινιώρη
Αγρότες: Προσανατολίζονται σε κλιμάκωση κινητοποιήσεων
AGRO

Αγρότες: Προς κλιμάκωση οι κινητοποιήσεις

Η τάση στα μπλόκα είναι κλιμάκωση χωρίς συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Πώς «κόπηκαν» οι όποιες γέφυρες διαλόγου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Barry Callebaut: Πώς θα αντιμετωπίσει τις ασταθείς τιμές κακάο
World

Barry Callebaut: Διαχωρισμός της μονάδας κακάο στον ορίζοντα

Η Barry Callebaut εξετάζει τον διαχωρισμό της μονάδας κακάο, αναζητώντας μεγαλύτερη σταθερότητα και οικονομική ευελιξία

BlackRock: Στηρίζει επενδυτικούς λογαριασμούς παιδιών στις ΗΠΑ
World

Νέοι λογαριασμοί για παιδιά Αμερικανών από δισεκατομμυριούχους

Ο δισεκατομμυριούχος Ρέι Ντάλιο και η επενδυτική εταιρεία BlackRock συμμετέχουν στο πρόγραμμα επενδυτικών λογαριασμών για παιδιά που εγκαινίασε η κυβέρνηση Τραμπ

Δημήτρης Παπαστεργίου: Στόχος ο υπερυπολογιστής Δαίδαλος να λειτουργεί τον Μάρτιο του 2026
Tεχνητή νοημοσύνη

Παπαστεργίου: Στόχος ο υπερυπολογιστής Δαίδαλος να λειτουργεί τον Μάρτιο του 2026

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ίδρυση του «Ελληνικού Εργοστασίου ΤΝ» - Τι δήλωσε ο Δημήτρης Παπαστεργίου για AI Factory «Pharos» και Δαίδαλο

Το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη
Κοινωνία

Το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη

Πλήθος κόσμου, με πολλούς εκπροσώπους της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας. παρέστη στον Ιερό ναό Αγίου Νικολάου Πειραιά για το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη, συζύγου του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρας του Βαγγέλη Μαρινάκη

Ευρωζώνη: Αναπτυξιακή κόπωση στην έξοδο του 2025
Economy

Αναπτυξιακή κόπωση για την ευρωζώνη στο φίνις του 2025

Η ευρωπαϊκή οικονομία μπαίνει στο 2026 με μικρότερη αναπτυξιακή ταχύτητα - Το δίλημμα για την Ευρωζώνη

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΕΚΠΑ: Ίδρυση της Έδρας Jean Monnet «DIGIT-EU» στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΚΠΑ: Ίδρυση της Έδρας Jean Monnet «DIGIT-EU» στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η έδρα απονεμήθηκε από την ΕΕ στον Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, Δημήτρη Βαρουτά

Viohalco: Στο 69,71% η συμμετοχή στη Cenergy Holdings
Business

Στο 69,71% η συμμετοχή της Viohalco στη Cenergy Holdings

Πώς διαμορφώθηκε η συμμετοχή της Viohalco στη βελγική εταιρεία συμμετοχών

Κεφαλογιάννη: Ένα ακόμη έτος ορόσημο για τον τουρισμό το 2025
Τουρισμός

Κεφαλογιάννη: Το 2025, ένα ακόμη έτος ορόσημο για τον τουρισμό

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στους 10 κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως, είπε η 'Ολγα Κεφαλογιάννη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο