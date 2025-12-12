Nestlé: Μειώνει την περιεκτικότητα σε κακάο στα Toffee Crisp και Blue Riband

Οι αγαπημένες σοκολατένιες μάρκες Toffee Crisp και Blue Riband δεν θα περιλαμβάνονται πλέον στην κατηγορία «σοκολάτα».

Η Nestlé προχώρησε σε αναπροσαρμογή των συνταγών τους, αντικαθιστώντας μέρος του κακάο με φυτικά λίπη, με στόχο την αντιμετώπιση των εκτοξευμένων τιμών του κακάο, αποκαλύπτει το The Grocer.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι αλλαγές της Nestle

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για να χαρακτηριστεί ένα προϊόν ως σοκολάτα γάλακτος , πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 20% στερεά κακάο και 20% γάλακτος. Ωστόσο, οι πρόσφατες αλλαγές στις συνταγές των Toffee Crisp και Blue Riband μείωσαν την ποσότητα κακάο και αύξησαν τα φυτικά λίπη. Ως αποτέλεσμα, στις νέες συσκευασίες, η περιγραφή έχει αλλάξει σε «επικάλυψη με γεύση σοκολάτας» αντί για «γάλακτος σοκολάτα».

Eκπρόσωπος της Nestlé είπε στο The Grocer: «Οι συνταγές για τα Toffee Crisp και Blue Riband ανανεώθηκαν πρόσφατα λόγω της εκτόξευσης των τιμών του κακάο. Οι αλλαγές έχουν δοκιμαστεί γευστικά και η ποιότητα παραμένει κορυφαία προτεραιότητα».

Ανατιμήσεις που αλλάζουν τη σοκολάτα

Η Nestlé δεν είναι η μόνη που προσαρμόζει τα προϊόντα της.

Ο παγκόσμιος δείκτης κακάο εκτοξεύτηκε κατά 200% πέρσι, φτάνοντας το ρεκόρ των 12.000 δολαρίων ανά τόνο τον Ιανουάριο του 2025, εξαιτίας καιρικών φαινομένων σε Γκάνα και Ακτή Ελεφαντοστού. Η αύξηση αυτή οδήγησε σε περικοπές και αλλαγές και σε άλλες δημοφιλείς μάρκες όπως το Kit Kat.

Στις αρχές του 2025, η συσκευασία του Kit Kat Chunky White άλλαξε από «λευκή σοκολάτα» σε «λευκό», καθώς πλέον δεν περιείχε το απαιτούμενο 20% βούτυρο κακάο.

Επιπλέον, τα πολυπακέτα Kit Kat μειώθηκαν από 9 σε 8 τεμάχια και από 21 σε 18 τεμάχια λόγω των αυξημένων τιμών του κακάο.

Οι αλλαγές δεν σταματούν εδώ

Και άλλοι κατασκευαστές ακολούθησαν παρόμοιες στρατηγικές.

Η Pladis, για παράδειγμα, αφαίρεσε το βούτυρο κακάο από τα McVitie’s White Chocolate Digestives, μετονομάζοντάς τα σε «White Digestives».

Παρόμοια τροποποίηση υπέστησαν τα McVitie’s Penguin και Club, που πλέον περιγράφονται ως προϊόντα με «επικάλυψη γεύσης σοκολάτας».

Η τάση είναι ξεκάθαρη: η αύξηση του κόστους κακάο αναγκάζει τους μεγάλους κατασκευαστές να προσαρμόζουν τις συνταγές τους, αλλάζοντας όχι μόνο την περιεκτικότητα αλλά και τον τρόπο που περιγράφουν τα προϊόντα τους. Το αγαπημένο μας γλυκό, λοιπόν, συνεχίζει να υπάρχει, αλλά πλέον με… νέα ταυτότητα σοκολάτας.