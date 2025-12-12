Trade Estates: Εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση τριών θυγατρικών

Την έγκριση και ολοκλήρωση της συγχώνευσης με απορρόφηση των τριών 100% θυγατρικών της, Κτηματοδομή, Polikenco και Γυαλού, μετά την καταχώριση της σχετικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης στο ΓΕΜΗ στις 11 Δεκεμβρίου ανακοίνωσε η Trade Estates ΑΕΕΑΠ.

Με τη συγχώνευση, οι απορροφώμενες εταιρείες λύονται χωρίς εκκαθάριση και η Trade Estates καθίσταται καθολικός διάδοχος του συνόλου του ενεργητικού και παθητικού τους, βάσει των ισολογισμών μετασχηματισμού και της περιουσιακής τους κατάστασης έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης.

Η ανακοίνωση της Trade Estates

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (στο εξής «ΓΕΜΗ») 160110060000 και ΑΦΜ 996805731, (η «Απορροφώσα») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια της από 21 Ιουλίου 2025 ανακοίνωσής της σχετικά με τις από 18.11.2024 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών με την επωνυμία «TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και των 100% θυγατρικών αυτής, μη εισηγμένων εταιρειών με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό ΓΕΜΗ 121812401000, «POLIKENCO ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό ΓΕΜΗ 154765901000 και «ΓΥΑΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» με αριθμό ΓΕΜΗ 004370701000 (από κοινού εφεξής οι «Απορροφώμενες») για την έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συγχώνευση με απορρόφηση των Απορροφώμενων από την Απορροφώσα, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 35, 7-21 του ν. 4601/2019 και των άρθρων 47-59 του ν. 5162/2024 καθώς και των οικείων διατάξεων του ν. 4548/2018 και 5193/2025, όπως ισχύουν, ότι στις 11 Δεκεμβρίου 2025 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5723534, η υπ′ αριθμ. 3900037ΑΠ/11-12-2025 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση των Απορροφώμενων από την Απορροφώσα, βάσει των ανωτέρω νόμων, του από 30.06.2025 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των συγχωνευομένων εταιρειών, των από 30.06.2025 αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των συγχωνευομένων εταιρειών, και της υπ′ αριθμ. 23646/01.12.2025 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών, κας Μαρίας Παναγιώτη Τσαγγάρη.

Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, επέρχονται τα ακόλουθα αποτελέσματα:

α) Οι Απορροφώμενες λύονται αυτοδίκαια χωρίς να τεθούν υπό εκκαθάριση και παύουν να υπάρχουν.

β) Η Απορροφώσα εταιρεία μας με την επωνυμία «TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος στο σύνολο της περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) των Απορροφώμενων, με βάση την περιουσιακή τους κατάσταση όπως αυτή αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού τους με ημερομηνία 31.12.2024 και όπως αυτή διαμορφώθηκε μέχρι την 11η.12.2025, ημερομηνία ολοκλήρωση της Συγχώνευσης.