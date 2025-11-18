Trade Estates: Αύξηση 26,5% στα καθαρά κέρδη 9μηνου – Το guidance για το 2025

Η Trade Estates ανακοίνωσε τη διανομή προσωρινού μερίσματος €0,065 ανά μετοχή αυξημένου κατά 36,3%

18.11.2025
Σε 38,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα συνολικά έσοδα της Trade Estates στο 9μήνο, έναντι 33,4 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 14,0%) το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Παράλληλα, η εταιρεία αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2025 συνολικού καθαρού ποσού €0,065 ανά μετοχή, ήτοι συνολικού ποσού €7,83 εκ., αυξημένου κατά 36,3% σε σχέση με το προσωρινό μέρισμα χρήσης 2024.

Τα Έσοδα από Μισθώματα ανήλθαν σε 30,1 εκατ. ευρώ έναντι 26,9 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 11,8%) σε σύγκριση με το Εννεάμηνο 2024.

Τα Προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 24,2 εκατ. ευρώ έναντι 20,8 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 16,5%) σε σύγκριση με το Εννεάμηνο 2024.

Τα Καθαρά Κέρδη, μη συμπεριλαμβανομένων των κερδών από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα (Αdjusted Profit After Tax) ανήλθαν σε 16,3 εκατ. ευρώ έναντι 9,2 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 77,5%) σε σύγκριση με το Εννεάμηνο 2024.

Σημειώνεται ότι τα Καθαρά Κέρδη, μη συμπεριλαμβανομένων των κερδών από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα και τα Καθαρά Κέρδη περιλαμβάνουν πραγματοποιηθέν κέρδος ποσού €2,4 εκατ. από την πώληση της συμμετοχής της εταιρείας SEVAS TEN ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τα Καθαρά Κέρδη (Profit After Tax) ανήλθαν σε 19,3 εκατ. ευρώ έναντι 15,3 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 26,5%) σε σύγκριση με το Εννεάμηνο 2024.

Τα Κεφάλαια από Λειτουργικές Δραστηριότητες (Funds from Operations) ανήλθαν σε 15,5 εκατ. ευρώ έναντι 10,7 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 45,7%) σε σχέση με το Εννεάμηνο 2024.

Σύνολο Ενεργητικού 622,8 εκατ. ευρώ την 30.09.2025 έναντι 605,1 εκατ. ευρώ (αύξηση 2,9%) σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Η Μεικτή Εύλογη Αξία (Gross Asset Value) την 30.09.2025 ανήλθε σε 567,0 εκατ. ευρώ έναντι 541,5 εκατ. ευρώ την 31.12.2024 (αύξηση 4,7%).

Η εσωτερική λογιστική αξία (Net Asset Value) την 30η Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθε στα 319,5 εκατ. ευρώ (€2,65 ανά μετοχή) έναντι 311,9 εκατ. ευρώ (€2,59 ανά μετοχή), σημειώνοντας αύξηση 2,4% σε σύγκριση με την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Διανομή Προσωρινού Μερίσματος Χρήσης 2025

Την 17 η Νοεμβρίου 2025 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2025 συνολικού καθαρού ποσού €0,065 ανά μετοχή, ήτοι συνολικού ποσού €7,83 εκ., αυξημένου κατά 36,3% σε σχέση με το προσωρινό μέρισμα χρήσης 2024.

Το Guidance 2025: Ανοδική Αναθεώρηση για τα Κεφάλαια από Λειτουργικές Δραστηριότητες (FFO)

Η θετική πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων κατά το εννεάμηνο 2025 και ειδικότερα της επίτευξης κατά 94,2% του ετήσιου στόχου για τα Κεφάλαια από Λειτουργικές Δραστηριότητες (FFO), οδηγεί στην απόφαση της Εταιρείας για την αναθεώρηση του στόχου του FFO για το σύνολο του έτους, εκτιμώντας ότι αυτά θα ανέλθουν μεταξύ €20 εκατ. – €21 εκατ. για το 2025, αυξημένα έως 27% σε σχέση με το αρχικό Guidance που ανακοινώθηκε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 13ης Ιουνίου 2025. Η βελτίωση των όρων δανεισμού της Εταιρείας λόγω της υψηλής της πιστοληπτικής ικανότητας, oι μικρότερες εκ των εκτιμώμενων ανάγκες εκταμίευσης δανείων και η βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών που οδήγησαν σε περαιτέρω μείωση επιτοκίων, συνέβαλαν ουσιαστικά στην βελτίωση των οικονομικών μεγεθών και ειδικότερα του εκτιμώμενου FFO για το σύνολο της χρήσης.

Σημαντικά Γεγονότα Περιόδου

  • Κατά το Εννεάμηνο 2025 οι επισκέψεις των καταναλωτών στα Εμπορικά Πάρκα της Trade Estates ανήλθαν σε 17,1 εκατ., καταγράφοντας αύξηση σε σχέση με το Εννεάμηνο 2024 κατά 15,7% ενώ οι συνολικές πωλήσεις των καταστημάτων ανήλθαν σε €360,8 εκατ., αυξημένες κατά 13,6% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εννεάμηνο και κατά 6,0% σε ίδια σημεία (like-2-like).
  • Στις 4 Φεβρουαρίου 2025, ο Όμιλος Fourlis ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης του 16% του μετοχικού κεφαλαίου της TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ σε περιορισμένο κύκλο θεσμικών επενδυτών, με αποτέλεσμα τη μείωση της συμμετοχής του Ομίλου Fourlis κάτω από το 50%. Αυτή η εξέλιξη οδηγεί στην από-ενοποίηση της Trade Estates από τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Fourlis, παραμένοντας ο μεγαλύτερος μέτοχός της σε ποσοστό 47,3%, ακολουθούμενος από την
    ΑUTOHELLAS ATEE (ποσοστό συμμετοχής 12,88%), την Latsco Hellenic Holdings (ποσοστό συμμετοχής 8,11%), το management της Εταιρείας σε ποσοστό 0,97% και ελεύθερη διασπορά σε ποσοστό 30,72%.
  • Εκκινήθηκαν οι διαδικασίες συγχώνευσης των θυγατρικών «ΓΥΑΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», «ΚΤΗΜΑΤΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «POLIKENCO ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης έως το τέλος του έτους.
  • Ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Μάιο 2025, η από-επένδυση από την εταιρεία SEVAS TEN ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ιδιοκτήτριας ακινήτου στα Σπάτα Αττικής, μέσω της πώλησης του 50% των μετοχών αυτής που κατείχε η Εταιρεία. Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω συναλλαγής, η Εταιρεία κατέγραψε κέρδος από την πώληση της συμμετοχής της ποσού €2,4 εκατ.
  • Η Εταιρεία συμμετέχει μέσω της «Ένωσης Προσώπων “Goldair Cargo – Aktor Όμιλος Εταιρειών – Trade Estates” στην ήδη εκκινηθείσα διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη παραχωρησιούχου για το έργο «Ανάπτυξη, Αδειοδότηση, Κατασκευή, Λειτουργία, Εκμετάλλευση και Συντήρηση Επιχειρηματικού Πάρκου στο ακίνητο του πρώην Στρατοπέδου Γκόνου της ΓΑΙΟΣΕ Α.Ε.».

Επενδύσεις

Στον τομέα των εμπορικών πάρκων, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής του Εμπορικού Πάρκου Top Parks Ηρακλείου Κρήτης, συνολικής επιφάνειας 14.000 τ.μ. και προϋπολογισμού €23,0 εκατ.. Η επένδυση χρηματοδοτήθηκε με τραπεζικό δανεισμό και τη συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στον τομέα των logistics, οι εργασίες ανέγερσης του διεθνούς logistics center της InterIKEA προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς και εξελίσσονται βάσει του χρονοδιαγράμματος του έργου, με εκτιμώμενη τμηματική παράδοση το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Ο κος Δημήτρης Παπούλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Trade Estates δήλωσε: «Τα ισχυρά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2025 επιβεβαιώνουν πλήρως το guidance που εκδώσαμε για το σύνολο της χρονιάς, ενώ παράλληλα μας δίνουν τη δυνατότητα ανοδικής αναθεώρησης του guidance για το FFO, κυρίως ως αποτέλεσμα της συνεχούς
ενεργητικής διαχείρισης του λειτουργικού και χρηματοοικονομικού κόστους. Η επερχόμενη καταβολή σημαντικά αυξημένου προμερίσματος για τη χρήση 2025, επιβεβαιώνει τη στρατηγική και την προσήλωσή μας στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας».

