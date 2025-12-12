ΠΕΝΕΝ: Νέα 24ωρη απεργία στα πλοία RO/RO με προοπτική συνέχισης

Κλιμακώνεται η απεργία της ΠΕΝΕΝ στα πλοία RO/RO με την κήρυξη νέας 24ωρης απεργίας με προοπτική συνέχισης, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού.

Η ΠΕΝΕΝ σημειώνει στην ανακοίνωσή της ότι «δεν υποχωρούμε μέχρι να δικαιωθούμε».

Η απεργία ξεκίνησε στις 6πμ την Παρασκευή και θα ολοκληρωθεί στις 6πμ το Σάββατο 13/12.

Στην προβλήτα των RO/RO στο Κερατσίνι πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση των απεργών και αλληλέγγυων στον αγώνα της ΠΕΝΕΝ

Η ανακοίνωση της ΠΕΝΕΝ

«Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ σε έκτακτη συνεδρίαση της σήμερα το βράδυ αποφάσισε την κήρυξη νέας Παναττικής 24ωρης απεργίας για τα πλοία RO/RO.

Αυτή είναι η ομόφωνη απάντηση του κλάδου μας στον εμπαιγμό των Εφοπλιστών της Κυβέρνησης και του ΥΕΝ στα δίκαια αιτήματά μας.

Σημειώνουμε ότι τα κεντρικά αιτήματα της απεργίας μας είναι:

• Καθορισμός της επάνδρωσης των RO/RO πλοίων σύμφωνα με τις ανάγκες και την ασφάλεια τους.

• Θεσμοθέτηση δυο ρεπό τον μήνα εκτός πλοίου όπως ισχύει και στην Ακτοπλοΐα.

• Καθιέρωση επιδόματος επικινδυνότητας 15%.

• Ουσιαστική αναπροσαρμογή στα γκαραζιάτικα και των επικίνδυνων φορτίων.

Τα δίκαια αυτά αιτήματα μας είναι στα χέρια των εφοπλιστικών εταιριών και του ΥΕΝ εδώ και 9 μήνες.

Η απάντηση και η στάση τους είναι αρνητική και απαράδεκτη!

Κατόπιν τούτου έχουν την πλήρη ευθύνη για την συνέχιση της απεργίας μας.

Σημειώνεται ότι σήμερα (σ.σ. χθες) το απόγευμα στην προβλήτα των RO/RO στο Κερατσίνι πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση των απεργών και αλληλέγγυων στον αγώνα της ΠΕΝΕΝ με συμμετοχή Εργατικών Σωματείων και Συλλογικοτήτων.

Αύριο το πρωί προγραμματίζεται νέα απεργιακή Συνέλευση και το απόγευμα στις 6μμ συγκέντρωση αλληλεγγύης στους απεργούς Ναύτες.

Αργά το απόγευμα μετά την εκφόρτωση των οχημάτων προστέθηκε στην απεργία μας και το RO/RO “ΤΑΛΩΣ” της εταιρείας “CRETA CARGO”.

Αύριο αναμένονται και νέα πλοία που θα προσδέσουν στο Κερατσίνι και τα οποία προβλέπεται να συμμετάσχουν στην απεργία της ΠΕΝΕΝ.

Με την νέα μας απεργιακή απόφαση διευκρινίζουμε ότι η ΠΕΝΕΝ καθόρισε το προσωπικό ασφαλείας περί απεργιών όπως ορίζει ο νόμος.

Η κλιμάκωση του αγώνα μας είναι η απάντηση στην Εφοπλιστική και Κυβερνητική αδιαλλαξία»