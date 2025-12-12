Metaxa Hospitality Group: Επένδυση στην αναγεννητική γεωργία και σε νέα ξενοδοχεια 

Με διπλή στρατηγική ―την ενίσχυση της αναγεννητικής γεωργίας στην Κρήτη και την επιτάχυνση των διαδικασιών για το μεγάλο επενδυτικό project «Cape Tholos»― εισέρχεται στη νέα χρονιά το Metaxa Hospitality Group, ένας από τους ιστορικότερους ελληνικούς ομίλους στον χώρο της φιλοξενίας.

Την ώρα που η συζήτηση για τη βιωσιμότητα κερδίζει έδαφος σε διεθνές επίπεδο, ο όμιλος επιχειρεί να αναδείξει ένα νέο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης, στο οποίο η φιλοξενία δεν λειτουργεί απλώς ως καταναλωτής πόρων αλλά ως παράγοντας που μπορεί να «αναγεννά» τα φυσικά και κοινωνικά οικοσυστήματα.

Η «Αναγεννητική Γεωργία» στο Οροπέδιο Λασιθίου

Στην πρώτη επίσημη παρουσίαση του προγράμματος «Αναγεννητική Γεωργία για το Οροπέδιο Λασιθίου και τους Ανθρώπους του – Towards a Sustainable Food Destination», που πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, ο επικεφαλής του ομίλου, Ανδρέας Μεταξάς, έκανε σαφές ότι η πρωτοβουλία δεν έχει στόχο να μείνει εσωστρεφής.

«Σέρνουμε τον χορό και θέλουμε να ακολουθήσουν κι άλλοι», ανέφερε, στον ot.gr, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη επαφές με ξενοδόχους της Κρήτης και κυρίως του Λασιθίου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν θετικά την προοπτική συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Από την πλευρά της, η Sustainability Manager του ομίλου, Μαριγιάννα Χαλκιαδάκη, υπογράμμισε ότι το εγχείρημα αποτελεί καρπό τετραετούς προετοιμασίας. «Θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι αυτό που παρουσιάζουμε εφαρμόζεται στην πράξη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι παραγωγοί που συνεργάζονται με τον όμιλο αποτελούν την «πρώτη γραμμή» του εγχειρήματος.

Η πρώτη ελληνική πιστοποίηση O.R.A. για «ξενοδοχειακές γαίες»

Το 2025, χρονιά-ορόσημο που σηματοδοτεί τα 50 χρόνια λειτουργίας του Metaxa Hospitality Group, ο όμιλος έγινε ο πρώτος στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε από τον οργανισμό ΔΗΩ (DIO) με το πρότυπο O.R.A. (Organic–Regenerative Agriculture) για τις «ξενοδοχειακές του γαίες».

Η πιστοποίηση καλύπτει τις μονάδες του ομίλου σε Κρήτη και Σαντορίνη και αποτελεί επιβεβαίωση μιας ευρείας γεωργικής δραστηριότητας που λίγοι συνδέουν με τον ξενοδοχειακό κλάδο:

O όμιλος καλλιεργεί 75 ποικιλίες φρούτων, λαχανικών και βοτάνων σε περίπου 2.000 στρέμματα γης, εφαρμόζοντας μεθόδους βιολογικής και αναγεννητικής καλλιέργειας.

Το 2024 η παραγωγή άγγιξε τους 6,8 τόνους, προϊόντα που διοχετεύονται αποκλειστικά στα εστιατόρια και τα bars των ξενοδοχείων.

Παράλληλα, μέσω του προγράμματος στο Οροπέδιο Λασιθίου, ο όμιλος εκπαιδεύει τοπικούς παραγωγούς σε αναγεννητικές πρακτικές και απορροφά την παραγωγή τους, επιχειρώντας να διαμορφώσει ένα «αναγεννητικό μοντέλο φιλοξενίας» που ενώνει τουρισμό, γαστρονομία, βιώσιμη αγροτική διαχείριση και τοπική ανάπτυξη.

Ένα επιχειρηματικό μοντέλο με ισχυρό αποτύπωμα ESG

Ο Ανδρέας Μεταξάς τονίζει συχνά ότι «ο τουρισμός έχει τη δύναμη να αναγεννήσει τα φυσικά και κοινωνικά οικοσυστήματα». Η στρατηγική του Metaxa Hospitality Group μοιάζει να το αποδεικνύει καθώς το 90% των προμηθευτών του ομίλου είναι εγχώριοι, ενώ το 80% των εργαζομένων προέρχεται από τις τοπικές κοινωνίες, ενισχύοντας τον δεσμό με τον τόπο αλλά και την αυθεντικότητα των εμπειριών των επισκεπτών.

Η σύνδεση ποιοτικής τουριστικής εμπειρίας με υπεύθυνη επιχειρηματικότητα αποτελεί κεντρικό στοιχείο της ταυτότητας του ομίλου, ο οποίος ιδρύθηκε από τον Νίκο Μεταξά και τη σύζυγό του Θεανώ, δημιουργώντας το πρώτο πεντάστερο ξενοδοχείο της Κρήτης, το θρυλικό Creta Maris στη Χερσόνησο.

Το μεγάλο στοίχημα: το project «Cape Tholos»

Στο επενδυτικό σκέλος, ο όμιλος προωθεί μια από τις μεγαλύτερες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών στην Κρήτη: το project «Cape Tholos» στο Καβούσι Ιεράπετρας, ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Το έργο βρίσκεται στο τελικό στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ενώ έχει ήδη δημοσιευθεί το Προεδρικό Διάταγμα για την έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΦΕΚ Δ’878/10-12-2024).

Μετά την αναμενόμενη ΚΥΑ, θα ακολουθήσουν οι αδειοδοτήσεις, με στόχο —σύμφωνα με τις εκτιμήσεις— να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2026.

Σαντορίνη: σε εκκρεμότητα το «Lapilli» της Μαρμάρι Α.Ε.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται το project της θυγατρικής Μαρμάρι Α.Ε. για την ανέγερση του νέου πεντάστερου ξενοδοχείου «Lapilli» στη Σαντορίνη, δυναμικότητας 237 κλινών και συνολικής δόμησης 9.000 τ.μ.

Η επένδυση έχει εμπλακεί σε δικαστική διαμάχη μετά την ανάκληση οικοδομικών αδειών από την Πολεοδομία Θήρας, με την εταιρεία να προσφεύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και να αναμένει την τελική κρίση.

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον τουριστικό κλάδο μέσω των παρακάτω πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων: Creta Maris Resort στη Χερσόνησο Κρήτης (681 δωμάτια), Candia Maris Resort & Spa στην Αμμουδάρα Ηρακλείου (320 δωμάτια), Santo Pure Oia Suites & Villas στη Σαντορίνη (85 σουίτες και βίλες), Santo Mine Oia Suites (37 σουίτες, λειτουργία από 2024) και The Villas by Santo Collection ( 2 βίλες στη Σαντορίνη).