Φρέντερικσεν (Δανία): «Η Ευρώπη δε θα εκβιαστεί»

Προειδοποίηση από 8 χώρες της Ευρώπης που στηρίζουν Δανία και Γροιλανδία

Κόσμος 18.01.2026, 17:29
Φρέντερικσεν (Δανία): «Η Ευρώπη δε θα εκβιαστεί»
Newsroom

«Η Ευρώπη δεν θα εκβιαστεί», δήλωσε η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, απαντώντας στην απειλή Τραμπ να επιβάλει δασμούς σε οκτώ μέλη του ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία.

Μετά από μια κοινή δήλωση και των οκτώ χωρών που στοχοποιούνται από τους δασμούς του Τραμπ, η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, εξέδωσε τη δική της δήλωση.

«Το Βασίλειο της Δανίας λαμβάνει μεγάλη υποστήριξη», λέει, περιγράφοντας πώς βρίσκεται σε «εντατικό διάλογο» με συμμάχους, όπως η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία.

«Είμαι ικανοποιημένη με τα συνεπή μηνύματα από την υπόλοιπη ήπειρο: Η Ευρώπη δεν θα εκβιαστεί», γράφει.

«Ταυτόχρονα, είναι πλέον ακόμη πιο σαφές ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που εκτείνεται πολύ πέρα ​​από τα σύνορά μας».

Υπενθυμίζεται ότι η Γροιλανδία είναι μια αυτοδιοικούμενη περιοχή που ελέγχεται από τη Δανία και η Φρέντερικσεν επισημαίνει: «Θέλουμε να συνεργαστούμε και δεν είμαστε εμείς που επιδιώκουμε τη σύγκρουση».

Προειδοποίηση από 8 χώρες

Οι οκτώ χώρες που στοχοποιήθηκαν για επιβολή δασμών από τον Τραμπ εξέδωσαν κοινή δήλωση , προειδοποιώντας ότι το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου κινδυνεύει με μια «επικίνδυνη καθοδική πορεία».

Στην ανακοίνωση, η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Φινλανδία, η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία δηλώνουν ότι «εκφράζουν πλήρη αλληλεγγύη» με τη Δανία και τη Γροιλανδία.

Οι οκτώ χώρες δηλώνουν ότι υποστηρίζουν σθεναρά «τις αρχές της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας» για τη Γροιλανδία, παρά τις απειλές για δασμό 10%.

Κάρνεϊ: Υπάρχει πλήρης δέσμευση από το ΝΑΤΟ για την ασφάλεια της Γροιλανδίας

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Ντόχα, ο καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε ότι ο Καναδάς ανησυχεί για την πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης σχετικά με τη Γροιλανδία, προσθέτοντας ότι οποιεσδήποτε αποφάσεις σχετικά με το μέλλον του μεγαλύτερου νησιού του κόσμου «είναι αρμοδιότητα της Γροιλανδίας και της Δανίας».

Ο Καναδός ηγέτης λέει ότι μίλησε με τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας και «υπάρχει πλήρης δέσμευση, όπως είναι αναμενόμενο, όπως αρμόζει, των εταίρων του ΝΑΤΟ για την ασφάλεια της Γροιλανδίας».

Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του για δεύτερη φορά πέρυσι, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επιβάλει δασμούς σε βιομηχανικούς κλάδους του Καναδά, όπως τα μέταλλα και η αυτοκινητοβιομηχανία, γεγονός που έχει οδηγήσει σε αυξανόμενη οικονομική αβεβαιότητα. Έχει επίσης αναφερθεί στον Καναδά ως «το 51ο κράτος», σχόλια που καταδικάστηκαν έντονα από τον Καναδά και διατάραξαν τη μακροχρόνια σχέση των δύο χωρών.

Τι κάνει τη Γροιλανδία οικονομικά ελκυστική

Η αλιεία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της Γροιλανδίας, με τα θαλασσινά να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 90% των συνολικών εξαγωγών της. Λαμβάνει επίσης μεγάλες επιδοτήσεις από τη δανική κυβέρνηση.

Τι κάνει, λοιπόν, τη χώρα οικονομικά ελκυστική;

Όπως σημειώνει το BBC, τα τελευταία χρόνια, υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τους φυσικούς πόρους της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένων των σπάνιων γαιών, του ουρανίου και του σιδήρου. Θα μπορούσε επίσης να διαθέτει σημαντικά αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Αυτά ήταν προηγουμένως αποκλεισμένα λόγω του σκληρού αρκτικού κλίματος, αλλά το λιώσιμο των πάγων έχει ανοίξει νέες ναυτιλιακές οδούς , οι οποίες θα μπορούσαν να διευκολύνουν την εξόρυξη και την αλιεία.

Οι πολύτιμοι ορυκτοί πόροι αποτελούν βασικό επίκεντρο του κ. Τραμπ και αλλού, συμπεριλαμβανομένων των επαφών του με την Ουκρανία . Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επανειλημμένα εκφράσει την επιθυμία του να αποκτήσει τη Γροιλανδία για την εθνική ασφάλεια της Αμερικής.

Πάνω από μία φορά, έχει περιγράψει την απειλή που αντιλαμβάνεται από αντίπαλες δυνάμεις, λέγοντας ότι «αν δεν πάρουμε εμείς τη Γροιλανδία, η Ρωσία ή η Κίνα θα πάρουν τη Γροιλανδία».

