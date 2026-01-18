Γροιλανδία: 8 ευρωπαϊκά κράτη στηρίζουν τη Δανία και το αρκτικό νησί σε κοινή δήλωσή τους

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει ότι από 1η Φεβρουαρίου θα μπουν δασμοί 10% σε αυτές τις χώρες ενώ από την 1η Ιουνίου 2026, οι δασμοί θα αυξηθούν στο 25%

World 18.01.2026, 17:10
Γροιλανδία: 8 ευρωπαϊκά κράτη στηρίζουν τη Δανία και το αρκτικό νησί σε κοινή δήλωσή τους
Newsroom

Οκτώ Ευρωπαϊκά κράτη εξέφρασαν, σε μια κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν σήμερα, την αλληλεγγύη τους προς το βασίλειο της Δανίας και τους πολίτες της Γροιλανδίας, μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει την αρκτική νήσο.

«Ως μέλη του ΝΑΤΟ, δεσμευόμαστε στην ενίσχυση της ασφάλειας της Αρκτικής στο πλαίσιο ενός κοινού διατλαντικού συμφέροντος», δηλώνουν η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Σουηδία και η Βρετανία στην ανακοίνωση.

«Οι δασμολογικές απειλές υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και διακινδυνεύουν μια επικίνδυνη καθοδική πορεία», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Νορβηγία: Δεν εξετάζουμε αντίμετρα

H Νορβηγία, που δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως είναι μία από τις οκτώ χώρες που βρέθηκαν στο στόχαστρο των απειλών για επιπλέον δασμούς που διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν εξετάζει αντίμετρα σε βάρος των αμερικανικών εισαγωγών «προς το παρόν», δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της.

«Πιστεύω ότι πρέπει να το σκεφτούμε καλά προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ενός εμπορικού πολέμου με ανεξέλεγκτη πορεία. Κάτι τέτοιο δεν συμφέρει κανέναν», δήλωσε ο Γιούνας Γκαρ Στόρε, στο τηλεοπτικό δίκτυο NRK.

«Δεν είναι κάτι που εξετάζουμε προς το παρόν, όχι», συμπλήρωσε ο ίδιος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη λήψη αντίμετρων μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς εναντίον ευρωπαϊκών χωρών που αντιτίθενται στις φιλοδοξίες του να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Οι απειλές Τραμπ για τους δασμούς

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο, ο Τραμπ απείλησε με την επιβολή δασμών 10% από την 1η Φεβρουαρίου οκτώ ευρωπαϊκές χώρες εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία για τη Γροιλανδία.

Πρόκειται για τις Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία και Φινλανδία, οι οποίες έχουν ανακοινώσει την αποστολή στρατιωτών στη Γροιλανδία.

Εάν δε συμμορφωθούν η κατάσταση θα γίνει ακόμη χειρότερη, καθώς από την 1η Ιουνίου 2026, οι δασμοί θα αυξηθούν στο 25%, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Οι δασμοί θα καταβάλλονται μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη και ολική αγορά της Γροιλανδίας» σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του.

Ο Τραμπ επανέλαβε την προειδοποίησή του ότι «η Κίνα και η Ρωσία θέλουν τη Γροιλανδία», λέγοντας ότι «δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει η Δανία για αυτό».

Τι αναφέρει ο Τραμπ

Στην ανάρτησή του αναφέρει χαρακτηριστικά: Εδώ και πολλά χρόνια, επιδοτούμε τη Δανία, όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες χώρες, χωρίς να τους επιβάλλουμε δασμούς ή άλλες μορφές αμοιβής. Τώρα, μετά από αιώνες, ήρθε η ώρα η Δανία να ανταποδώσει – διακυβεύεται η παγκόσμια ειρήνη!

Η Κίνα και η Ρωσία θέλουν τη Γροιλανδία και η Δανία δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να το αποτρέψει. Αυτή τη στιγμή διαθέτουν δύο έλκηθρα με σκύλους για προστασία, το ένα από τα οποία προστέθηκε πρόσφατα. Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μπορούν να παίξουν σε αυτό το παιχνίδι, και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία! Κανείς δεν θα αγγίξει αυτό το ιερό κομμάτι γης, ειδικά αφού διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και του κόσμου γενικότερα.

Πάνω από όλα, η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία και η Φινλανδία έχουν ταξιδέψει στη Γροιλανδία, για άγνωστους σκοπούς. Αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για την ασφάλεια και την επιβίωση του πλανήτη μας. Αυτές οι χώρες, που παίζουν αυτό το πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, έχουν θέσει σε κίνδυνο ένα επίπεδο ρίσκου που δεν είναι βιώσιμο. Επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη, προκειμένου να προστατευθεί η παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, να ληφθούν ισχυρά μέτρα ώστε αυτή η δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση να τελειώσει γρήγορα και χωρίς αμφιβολία.

Από την 1η Φεβρουαρίου 2026, όλες οι προαναφερθείσες χώρες (Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία και Φινλανδία) θα επιβαρύνονται με δασμό 10% για όλα τα εμπορεύματα που αποστέλλονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Την 1η Ιουνίου 2026, ο δασμός θα αυξηθεί στο 25%. Ο δασμός αυτός θα είναι απαιτητός και πληρωτέος μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη και ολική αγορά της Γροιλανδίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να πραγματοποιήσουν αυτή τη συναλλαγή για πάνω από 150 χρόνια. Πολλοί πρόεδροι έχουν προσπαθήσει, και για καλό λόγο, αλλά η Δανία πάντα αρνιόταν.

Τώρα, λόγω του Χρυσού Θόλου και των σύγχρονων οπλικών συστημάτων, τόσο επιθετικών όσο και αμυντικών, η ανάγκη για απόκτηση είναι ιδιαίτερα σημαντική. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια δαπανώνται επί του παρόντος για προγράμματα ασφάλειας που έχουν να κάνουν με τον «Θόλο», συμπεριλαμβανομένης της πιθανής προστασίας του Καναδά, και αυτό το πολύ έξυπνο, αλλά εξαιρετικά περίπλοκο σύστημα μπορεί να λειτουργήσει στο μέγιστο του δυναμικού και της αποτελεσματικότητάς του, λόγω των γωνιών, των ορίων και των συνόρων, μόνο εάν αυτή η γη συμπεριληφθεί σε αυτό.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι άμεσα ανοιχτές σε διαπραγματεύσεις με τη Δανία και/ή οποιαδήποτε από αυτές τις χώρες που έχουν θέσει σε τόσο μεγάλο κίνδυνο, παρά όλα όσα έχουμε κάνει για αυτές, συμπεριλαμβανομένης της μέγιστης προστασίας, για τόσες πολλές δεκαετίες. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Βρετανία: Οι νέοι σαρωτές στο Χίθροου εντοπίζουν υγρά και laptop
World

Ανατροπή στα αεροδρόμια - Νέοι σαρωτές «βλέπουν» υγρά και laptop
Ελ Εριάν: Σε κίνδυνο οι δύο «κινητήρες» της παγκόσμιας ανάπτυξης
World

Οι δύο «κινητήρες» της ανάπτυξης και τα SOS για τους επενδυτές
JPMorgan: Αύξησε τις απολαβές του Ντίμον στα 43 εκατ. δολ.
World

Η JP Morgan «χρυσώνει» τον Ντίμον με νέα αύξηση μισθού
Πετρέλαιο: Τι μπορεί να σημάνει μια πιθανή νέα επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν
World

Η «αρμάδα» των ΗΠΑ στο Ιράν και οι προβλέψεις για το μαύρο χρυσό
Γερμανία: Πληθαίνουν οι φωνές για τον επαναπατρισμό του χρυσού
World

Πληθαίνουν οι φωνές στη Γερμανία για επαναπατρισμό του χρυσού
Ιαπωνία: Η κεντρική τράπεζα σηματοδοτεί αυξήσεις επιτοκίων καθώς η χώρα πάει σε πρόωρες εκλογές
World

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας δείχνει αυξήσεις επιτοκίων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Mercosur: Γιατί η καθυστέρηση δεν ισοδυναμεί με μπλοκάρισμα
World

Mercosur: Γιατί η καθυστέρηση δεν ισοδυναμεί με μπλοκάρισμα

Τι σημαίνει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ζητήσει γνωμοδότηση από το Δικαστήριο της ΕΕ

Αθανασία Ακρίβου
ΥΠΕΝ: Παράταση προθεσμιών για τη διάσωση οικοδομικών αδειών με «μπόνους» δόμησης
Ακίνητα

ΥΠΕΝ: Ανάσα σε χιλιάδες οικοδομές με «μπόνους δόμησης»

«Βροχή» παρατάσεων για νομιμοποίηση αυθαίρετα, έκδοση ταυτότητας κτιρίου και κατεδαφίσεις έφερε με τροπολογία στη Βουλή το ΥΠΕΝ.

Μάχη Τράτσα
Ακίνητα: Ράλι τιμών στα διαμερίσματα της Αττικής [πίνακες]
Ακίνητα

Ράλι στα ακίνητα - Οι φθηνές, ακριβές περιοχές [πίνακες]

Πώς κινήθηκαν οι τιμές στα ακίνητα την τριετία 2022–2025 - Τι δείχνει έρευνα

Ανδρομάχη Παύλου
Δάνεια: Εξ αποστάσεως 7 στα 10 καταναλωτικά που δόθηκαν το 2025 
Τράπεζες

Δάνειο με ένα... κλικ - Online 7 στα 10 καταναλωτικά

Κερδίζουν το στοίχημα της ψηφιοποίησης οι τράπεζες - Οι καταναλωτές αγκάλιασαν τα online κανάλια 

Αγης Μάρκου
Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
Ασήμι: Πώς θα πρέπει να αντιδράσουν οι επενδυτές
Commodities

Το δίλημμα των επενδυτών για το ασήμι

Τι αναφέρει ανάλυση του Barron's για το ασήμι - Η σύγκριση με τον χρυσό και η στάση των επενδυτών  

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Shein: Θα σώσει ή θα καταστρέψει τελικά το γαλλικό εμπόριο;
World

Shein, ένα «ενάρετο» εμπορικό μοντέλο στη Γαλλία

Για πρώτη φορά στα γαλλικά -και όχι μόνο- χρονικά, η Shein αποκάλυψε γιατί «δεν είναι γρήγορη μόδα» ή ο «μεγάλος κακός λύκος» του εμπορίου

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Γερμανία: Πληθαίνουν οι φωνές για τον επαναπατρισμό του χρυσού
World

Πληθαίνουν οι φωνές στη Γερμανία για επαναπατρισμό του χρυσού

Η ευρωβουλευτής Μαρί-Ανιές Στρακ-Τσίμερμαν απαιτεί τη μεταφορά των γερμανικών αποθεμάτων χρυσού από τις ΗΠΑ στην Γερμανία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από World
Βρετανία: Οι νέοι σαρωτές στο Χίθροου εντοπίζουν υγρά και laptop
World

Ανατροπή στα αεροδρόμια - Νέοι σαρωτές «βλέπουν» υγρά και laptop

Η τεχνολογική αναβάθμιση του Χίθροου στη Βρετανία κόστισε 1 δισεκατομμύριο λίρες

JPMorgan: Αύξησε τις απολαβές του Ντίμον στα 43 εκατ. δολ.
World

Η JP Morgan «χρυσώνει» τον Ντίμον με νέα αύξηση μισθού

Η JP Morgan αποφάσισε την αύξηση των απολαβών του Ντίμον την ίδια μέρα που ο Τραμπ επιτέθηκε στην τράπεζα με αγωγή 5 δισ.

Πετρέλαιο: Τι μπορεί να σημάνει μια πιθανή νέα επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν
World

Η «αρμάδα» των ΗΠΑ στο Ιράν και οι προβλέψεις για το μαύρο χρυσό

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο την Παρασκευή το πρωί, μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι μια αμερικανική «αρμάδα» κατευθύνεται προς την περιοχή του Κόλπου

Γερμανία: Πληθαίνουν οι φωνές για τον επαναπατρισμό του χρυσού
World

Πληθαίνουν οι φωνές στη Γερμανία για επαναπατρισμό του χρυσού

Η ευρωβουλευτής Μαρί-Ανιές Στρακ-Τσίμερμαν απαιτεί τη μεταφορά των γερμανικών αποθεμάτων χρυσού από τις ΗΠΑ στην Γερμανία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ιαπωνία: Η κεντρική τράπεζα σηματοδοτεί αυξήσεις επιτοκίων καθώς η χώρα πάει σε πρόωρες εκλογές
World

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας δείχνει αυξήσεις επιτοκίων

Ο πληθωρισμός στην Ιαπωνία σταθεροποιείται γύρω από τον στόχο, που μάλλον συνεπάγεται περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων

Γροιλανδία: Οι ΗΠΑ θέλουν λευκή επιταγή για στρατιωτική παρουσία
World

Γροιλανδία: Οι ΗΠΑ ζητούν «λευκή επιταγή» για στρατιωτική παρουσία

Οι ΗΠΑ θέλουν να ξαναγράψουν την αμυντική τους συμφωνία με τη Δανία για να άρουν τυχόν περιορισμούς στην στρατιωτική τους παρουσία στη Γροιλανδί

ΕΕ: Χαιρετίζει την απόφαση Τραμπ για τους δασμούς
World

Η ΕΕ χαιρετίζει την απόφαση Τραμπ για τους δασμούς

«Θετική» έκρινε η ΕΕ την απόφαση του Τραμπ να μην επιβάλλει νέους δασμούς, την οποία χαιρέτισε, αλλά εξέφρασε τις «σοβαρές αμφιβολίες» της για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του αμερικανού προέδρου.

Latest News
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετική η UBS για τις ευρωπαϊκές μετοχές – Οι 3 κλάδοι που θα ξεχωρίσουν
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

UBS: Έρχεται ράλι διετίας στις ευρωπαϊκές μετοχές - Ποιες θα ξεχωρίσουν 

Μετά από τρία χρόνια στασιμότητας, η τράπεζα εκτιμά ότι τα κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια  θα επιταχυνθούν την επόμενη διετία 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελαιόλαδο: Εκτεταμένους ελέγχους κατά της απάτης ξεκινά η Ισπανία
AGRO

Σαρώνουν οι ελεγκτές την αγορά για απάτες στο ελαιόλαδο

Οι έλεγχοι για απάτη στο ελαιόλαδο θα καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού

Επιδόματα: Ποια επιδόματα αυξάνονται φέτος – Ποιοι ωφελούνται
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποια επιδόματα αυξάνονται το 2026 - Ποιοι ωφελούνται

Ποια είναι τα επιδόματα που συνδέονται με την αύξηση των συντάξεων

Κέλλας: Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς στην ΕΕ
AGRO

Κέλλας: Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς στην ΕΕ

Ο κ. Κέλλας επανέλαβε ότι η επιλογή του εμβολιασμού θα είχε σοβαρότατες επιπτώσεις στις εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων

Παπασταύρου: Συνάντηση με τη διοίκηση της ΕΥΑΘ – Τι συζητήθηκε
Business

Τι συζητήθηκε στη συνάντηση Σταύρου Παπασταύρου με τη διοίκηση της ΕΥΑΘ

Η σχεδιαζόμενη γεωγραφική επέκταση της ΕΥΑΘ ήταν ένα από θέματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του Σταύρου Παπασταύρου με τη διοίκηση της ΕΥΑΘ

BlackRock: Πουλάει αμερικανικά και βρετανικά ομόλογα
Ομόλογα

Γιατί η BlackRock πουλάει αμερικανικά και βρετανικά ομόλογα

Οι εκτιμήσεις του διαχειριστή χαρτοφυλακίου της BlackRock για τον πληθωρισμό και τα ομόλογα

Piraeus Securities: Στα 23,80 ευρώ ανεβάζει τον πήχη για τη ΔΕΗ
Business

Piraeus Securities: Στα 23,80 ευρώ ανεβάζει τον πήχη για τη ΔΕΗ

Για ισχυρό business plan, ΑΠΕ και αυξανόμενα μερίσματα στη ΔΕΗ κάνει λόγο η Piraeus Securities

Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου: Μείωση σχεδόν 40% στην Ελλάδα σε μια δεκαετία
Green

Μεγάλη βουτιά της Ελλάδας στις εκπομπές θερμοκηπίου - Η θέση της στην ΕΕ

Μεταφορές και αποθήκευση ήταν οι μόνες δύο οικονομικές δραστηριότητες με αύξηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

Βρετανία: Οι νέοι σαρωτές στο Χίθροου εντοπίζουν υγρά και laptop
World

Ανατροπή στα αεροδρόμια - Νέοι σαρωτές «βλέπουν» υγρά και laptop

Η τεχνολογική αναβάθμιση του Χίθροου στη Βρετανία κόστισε 1 δισεκατομμύριο λίρες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Υψώνει τείχος στις 2.270 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Υψώνει τείχος στις 2.270 μονάδες το ΧΑ

Το ελληνικό χρηματιστήριο συνεχίζει να επιδεικνύει αξιοσημείωτες αντοχές απέναντι στις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αγρότες: Αποχώρησαν τα τρακτέρ από τα μπλόκα Νίκαιας και Μαλγάρων
AGRO

Αποχώρησαν τα τρακτέρ από τα μπλόκα Νίκαιας και Μαλγάρων

Συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία της Λάρισας πραγματοποίησαν οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας

Ελ Εριάν: Σε κίνδυνο οι δύο «κινητήρες» της παγκόσμιας ανάπτυξης
World

Οι δύο «κινητήρες» της ανάπτυξης και τα SOS για τους επενδυτές

Η παγκόσμια οικονομία και οι αγορές ενισχύθηκαν πέρσι από δύο «εργοστάσια» που ενέχουν κινδύνους - Τι πρέπει να προσέξουν οι επενδυτές σύμφωνα με τον Ελ Εριάν

ΤτΕ: Σε λειτουργία το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων – Ποιους οφειλέτες αφορά
Τράπεζες

Ξεκινά το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων - Ποιους αφορά

Κάθε οφειλέτης έχει τη δυνατότητα της επισκόπησης της πιστωτικής του κατάστασης - Τα κριτήρια για φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις

ΕΛΓΟ Δήμητρα: Ξεκινά επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για τη διαχείριση ζωονόσων
AGRO

Ξεκινά επιδοτούμενο πρόγραμμα για τη διαχείριση ζωονόσων

Η ΔΥΠΑ σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ Δήμητρα υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης 50 ωρών για ανέργους στη Θεσσαλία

Οικοδομή: Άνοδο 2,2% στο κόστος κατασκευής κατοικιών το τέταρτο τρίμηνο
Ακίνητα

Άνοδο 2,2% στο κόστος κατασκευής κατοικιών το δ' τρίμηνο

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2025 - Δεκεμβρίου 2025 παρουσίασε αύξηση 2,7%

Ουκρανία: Η ΕΕ στέλνει γεννήτριες – 1 εκατ. πολίτες χωρίς ρεύμα στους -20 °C
Επικαιρότητα

Ένα εκατ. Ουκρανοί χωρίς ρεύμα στους -20 °C - Η ΕΕ στέλνει γεννήτριες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαθέσει πάνω από 1,2 δισ. ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο