Τριμερής Ελλάδας–Κύπρου–Αιγύπτου: Τι είπε ο Γεραπετρίτης για Γάζα και Ιράν

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε στο Κάιρο ότι η Ελλάδα πρωτοπορεί στην τριμερή συνεργασία με Κύπρο και Αίγυπτο, προωθώντας τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή

Επικαιρότητα 18.01.2026, 19:22
Στο Κάιρο βρέθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, για την τριμερή Σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Σε δηλώσεις του, μετά το πέρας της συνάντησης ανέφερε ότι «η τριμερής συνεργασία μας έχει αποδείξει τη δύναμη και την αντοχή της. Μπορώ με βεβαιότητα να πω ότι έχει καταστεί πρότυπο για παρόμοιες συνεργατικές πρωτοβουλίες στην περιοχή μας».

«Προκρίνουμε τη διπλωματία έναντι του πολέμου και προωθούμε τη σταθερότητα στην περιοχή αντί του χάους. Πιστεύουμε στη συνεργασία και την κατανόηση, αποφεύγοντας το μίσος και τη διαίρεση», είπε ο κ. Γεραπετρίτης, ενώ αναφερόμενος στη Γάζα, χαιρέτισε την έναρξη της δεύτερης φάσης του Σχεδίου 20 σημείων των ΗΠΑ, υποστήριξε ότι «μια μεταρρυθμισμένη και ενισχυμένη Παλαιστινιακή Αρχή μπορεί να αποτελέσει έναν αξιόπιστο εταίρο για την ειρήνη», και επανέλαβε ότι η Ελλάδα «θα επιδιώξει να είναι παρούσα στην επόμενη ημέρα στη Γάζα».

Παράλληλα απαντώντας σε σχετική ερώτηση, δήλωσε ότι η Ελλάδα προσκλήθηκε στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ για τη Γάζα.
Σε ό,τι αφορά το Ιράν, επανέλαβε «την πεποίθησή μας για την ανάγκη αποκλιμάκωσης, διαλόγου και ειρηνικής επίλυσης της τρέχουσας κρίσης».

Γεραπετρίτης: Οι δηλώσεις του μετά το πέρας της τριμερούς

Αναλυτικά ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε:

«Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι σήμερα στο Κάιρο για την τριμερή συνάντηση με τους αγαπητούς συναδέλφους μου από την Αίγυπτο και την Κύπρο.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αγαπητό μου φίλο, Badr Abdelatty, για την πρόσκληση και τη θερμή φιλοξενία του.

Θα ήθελα επίσης να ευχηθώ στο αδελφό έθνος της Κύπρου μια επιτυχημένη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Από την εναρκτήρια Σύνοδο Κορυφής μας στο Κάιρο, το 2014, η τριμερής συνεργασία μας έχει αποδείξει τη δύναμη και την αντοχή της. Μπορώ με βεβαιότητα να πω ότι έχει καταστεί πρότυπο για παρόμοιες συνεργατικές πρωτοβουλίες στην περιοχή μας.

Η συνεργασία αυτή είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία των γειτονικών μας χωρών, επηρεάζει ενεργά το παρόν και είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρα για το μέλλον. Κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία αυτής της τριμερούς συνεργασίας αποτελεί η συναντίληψη των περιφερειακών και διεθνών σχέσεων μεταξύ των τριών χωρών.

Έχουμε δηλώσει πολλές φορές, και επιβεβαιώσαμε για άλλη μια φορά σήμερα, την προσήλωσή μας στο Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, των αρχών που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Προκρίνουμε τη διπλωματία έναντι του πολέμου και προωθούμε τη σταθερότητα στην περιοχή αντί του χάους. Πιστεύουμε στη συνεργασία και την κατανόηση, αποφεύγοντας το μίσος και τη διαίρεση.

Οραματιζόμαστε τη Μεσόγειο όχι ως μια περιοχή καταδικασμένη σε συγκρούσεις, αλλά ως μια περιοχή ειρηνικής συνύπαρξης όλων των λαών της και των επόμενων γενεών.

Οι συνάδελφοί μου και εγώ είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με σημαντικά περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις εξελίξεις στην ευρύτερη γειτονιά μας, δηλαδή στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, καθώς και στη Συρία, την Υεμένη, το Σουδάν, το Κέρας της Αφρικής, το Ιράν και τη Λιβύη.

Εξετάσαμε όλες τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το παλαιστινιακό ζήτημα και την κατάσταση στη Γάζα.

Χαιρετίζουμε την έναρξη της δεύτερης φάσης του Σχεδίου 20 σημείων των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα, το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, υπέρ της οποίας ψήφισε η Ελλάδα.

Επαινούμε επίσης τις προσπάθειες της Αιγύπτου για την επίτευξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Η παλαιστινιακή κυριαρχία είναι κρίσιμη για όλες τις πτυχές της επόμενης ημέρας στη Γάζα. Μια μεταρρυθμισμένη και ενισχυμένη Παλαιστινιακή Αρχή μπορεί να αποτελέσει έναν αξιόπιστο εταίρο για την ειρήνη.

Η Ελλάδα, ως στενός εταίρος της Παλαιστινιακής Αρχής και έντιμος συνομιλητής, διαδραματίζει ενεργό ρόλο και θα επιδιώξει να είναι παρούσα στην επόμενη ημέρα στη Γάζα.

Η Ελλάδα παραμένει σταθερά υπέρ της επανέναρξης της πολιτικής διαδικασίας, με στόχο την επίτευξη της λύσης των Δύο Κρατών, βασισμένης στις αποφάσεις του ΟΗΕ, ως τη μόνη απάντηση στο μακροχρόνιο αίτημα των Παλαιστινίων για ένα ανεξάρτητο κράτος.

Όσον αφορά τη Συρία, πιστεύουμε ότι η χώρα αυτή είναι καθοριστική για την ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο και τον αραβικό κόσμο και πρέπει να υποστηρίξουμε την επανένταξή της στην περιοχή.

Οφείλουμε να επιμείνουμε στο αυτονόητο αίτημα για μια συμπεριληπτική πολιτική μετάβαση, η οποία θα διασφαλίζει την εκπροσώπηση όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων της χώρας, χωρίς αποκλεισμούς.

Με τους αξιότιμους συναδέλφους μου συζητήσαμε επίσης την τρέχουσα κατάσταση στο Ιράν.

Όπως δηλώσαμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, επαναλαμβάνουμε την πεποίθησή μας για την ανάγκη αποκλιμάκωσης, διαλόγου και ειρηνικής επίλυσης της τρέχουσας κρίσης.

Τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των εγγενών δικαιωμάτων στη ζωή, στην ελευθερία της έκφρασης και στην ελευθερία του συνέρχεσθαι, είναι οικουμενικά δικαιώματα και πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστά από όλους, χωρίς διακρίσεις ή εξαιρέσεις.

Καμία ποινή δεν πρέπει να επιβάλλεται σε όσους διαδηλώνουν υπέρ της ελευθερίας.

Παρείχαμε επίσης μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των τελευταίων εξελίξεων στην Αφρική, συμπεριλαμβανομένων της Λιβύης, της Σομαλίας και του Σουδάν, με ιδιαίτερη έμφαση στη θαλάσσια ασφάλεια και την παράτυπη μετανάστευση.

Η Ελλάδα, η Αίγυπτος και η Κύπρος δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην πλήρη εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, ιδίως στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία αποτελεί βασικό σύνδεσμο στις διεθνείς εμπορικές οδούς.

Η ασφάλεια των θαλασσίων οδών και του εμπορίου αποτελεί επίσης προτεραιότητα για την Ελλάδα, ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Θέλω επίσης να τονίσω τη βαθιά μου ανησυχία για την κατάσταση στο Σουδάν και σε ορισμένες περιοχές της Υποσαχάριας Αφρικής. Πρόκειται για μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση και η παρέμβασή μας στο πεδίο εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής.

Η σημερινή μας συνάντηση μας έδωσε επίσης την ευκαιρία να αξιολογήσουμε τα επιτεύγματα της τριμερούς συνεργασίας μας μέχρι σήμερα και να διερευνήσουμε τρόπους για την περαιτέρω εμβάθυνση και επέκταση αυτής της συνεργασίας σε άλλους τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Συμφωνήσαμε ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο ενίσχυσης και επέκτασης της συνεργασίας μας σε τομείς όπως η οικονομία, το εμπόριο, ο τουρισμός, η ενέργεια, η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες.

Επιπλέον, ο πολιτισμός και η εκπαίδευση προσφέρουν πάντα τεράστιες δυνατότητες συνεργασίας και διπλωματίας μεταξύ των ανθρώπων.

Η Ελλάδα, η Αίγυπτος και η Κύπρος είναι περισσότερο από ποτέ αποφασισμένες να αξιοποιήσουν την πλούσια ιστορία των σχέσεών τους και τις κοινές αξίες που μοιράζονται, προσφέροντας ένα παράδειγμα για το τι μπορούν να επιτύχουν η αξιόπιστη επικοινωνία και συνεργασία σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Αγαπητέ Badr, για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ πολύ για τη γενναιόδωρη φιλοξενία στην όμορφη χώρα σας και αναμένω την επόμενη συνάντησή μας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, κ. Γεραπετρίτη, αν η Ελλάδα έχει προσκληθεί στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα.

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Πράγματι, επιβεβαιώνω ότι η Ελλάδα έχει λάβει πρόσκληση από τον Πρόεδρο Trump να καταστεί ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης. Εξετάζουμε πολύ προσεκτικά όλα τα σχετικά έγγραφα. Όπως γνωρίζετε, η σύσταση του Συμβουλίου Ειρήνης είναι σύμφωνη με την απόφαση 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, υπέρ της οποίας η Ελλάδα, ως εκλεγμένο μέλος, ψήφισε θετικά.

Η Ελλάδα τάσσεται σταθερά υπέρ όλων των πρωτοβουλιών που προάγουν την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα και, στο πλαίσιο αυτό, θα συντονιστούμε με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με άλλους σημαντικούς φίλους και συμμάχους, όπως η Αίγυπτος. Ευχαριστώ».

Απόρρητο