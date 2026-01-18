Εκπτώσεις: Τρίτη και φαρμακερή για το εμπόριο;

Πώς διαμορφώνεται η (τελευταία) ευκαιρία της αγοράς με τις εκπτώσεις - Ο παράγοντας «καιρός» και οι πλατφόρμες

Business 18.01.2026, 16:15
Εκπτώσεις: Τρίτη και φαρμακερή για το εμπόριο;
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

Με συγκρατημένη αισιοδοξία αντιμετωπίζει η αγορά τις φετινές εκπτώσεις, καθώς στο πίσω μέρος του μυαλού όλων υπάρχει το μειωμένο πρόσημο της Black Friday αλλά και η απρόσμενη κατάληξη των εορταστικών αγορών, που τελικά δεν αποδείχθηκαν ως το χαρτί που έσωσε την παρτίδα της χρονιάς.

Μόλις μια εβδομάδα αφού ξεκίνησαν οι χειμερινές εκπτώσεις, την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, και με την πρώτη Κυριακή να παραμένουν τα καταστήματα ανοιχτά για όσους επιχειρηματίες το επιθυμούν, οι προσδοκίες για τζίρο που θα ξεπεράσει τα 6 δισ. ευρώ, παραμένουν στο τραπέζι. Η αγορά εξάλλου δεν θα μπορούσε να κάνει κι αλλώς…

Οι εκπτώσεις και μια (τελευταία) ευκαιρία

Απέναντί της βρίσκεται η ανελαστική οικονομική κόπωση των νοικοκυριών μετά τις γιορτές, η σταθερά μειωμένη δυνατότητα των καταναλωτών για διακριτικές δαπάνες, αλλά και ο καιρός.

Το πρώτο Σαββατοκύριακο των εκπτώσεων βρήκε το μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας με χαμηλές θερμοκρασίες, οδηγώντας τους αγοραστές από τις ανοιχτές αγορές και τις κλασικές πιάτσες, πχ της Ερμού, ή τις αναδυόμενες περιφερειακές αγορές όπως ο Πειραιάς, η Καλλιθέα, η Νέα Σμύρνη, το Χαλάνδρι, στα εμπορικά κέντρα που σε τέτοιες συνθήκες αποδεικνύονται μονόδρομος για όσους επιθυμούν να κάνουν αγορές χωρίς τις συνέπειες της μεταβολής του καιρού.

Με συγκρατημένη αισιοδοξία αντιμετωπίζει τη φετινή εκπτωτική περίοδο ο εμπορικός κόσμος, λόγω της περιορισμένης αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών, σύμφωνα με τον Μάκη Σαββίδη, αντιπρόεδρο Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών (ΕΣΑ) και αντιπρόεδρο του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GRECA).

Για το σύνολο του τζίρου το 2025, οι εκτιμήσεις των εμπόρων δεν είναι αισιόδοξες

Πρώτο χτύπημα, η Black Friday

Μπορεί το κίνητρο για 4 στους 10 καταναλωτές να ήταν η αγορά προϊόντων που συνήθως επιλέγουν για τις οικογενειακές τους τρέχουσες ανάγκες αλλά σε χαμηλότερες τιμές -όπως επισήμαναν οι θεσμικοί φορείς όπως ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος ΕΒΕΠ- για την 28η Νοεμβρίου του 2025 και την επακόλουθη Cyber Monday την 1η Δεκεμβρίου, ωστόσο οι προσδοκίες αποδείχθηκαν φρούδες.

Το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ, για δέκατη χρονιά, διερεύνησε τη συμμετοχή των εμπορικών επιχειρήσεων στη Black Friday και αξιολόγησε τα κυριότερα χαρακτηριστικά της, πραγματοποιώντας έρευνα σε τυχαίο πανελλαδικό δείγμα 258 επιχειρήσεων του λιανικού  που πραγματοποιούν εκπτώσεις.

«Οι αγορές στέφθηκαν με αρνητικό πρόσημο κατά τη διάρκεια του εκτωπτικού γεγονός της Black Monday. Μιλώντας πάντα με στοιχεία, συγκρίνουμε τα αποτελέσματα και την αναλογία που επικράτησε την αντίστοιχη περσινή σεζόν και μπορούμε να πούμε πως ‘όχι’ η ελληνική Black Friday δεν ‘έκλεψε’ κάποιο μερίδιο από τις εορταστικές αγορές», σχολίαζε στον ΟΤ ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης.

Τα αποτελέσματα έδειξαν επιδείνωση, σε σχέση με την περυσινή Black Friday, για τις πωλήσεις για τις μισές (48%) επιχειρήσεις.

εκπτώσεις

Στιγμιότυπο από εμπορικό κατάστημα στην οδό Ερμού στην Αθήνα, κατά την έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026. (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

Τα κρίσιμα Χριστούγεννα

«Κλειδί για την αύξηση της κατανάλωσης τις επόμενες εβδομάδες και την κορύφωσή της το τελευταίο δεαήμερο πριν το τέλος της χρονιάς, αποτελεί αδιαμφισβήτητα η καταβολή του δώρου στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, αλλά και τα επιδόματα. Ελπίζουμε πως θα πέσουν στην αγορά και αυτή η κίνηση θα μεταφραστεί σε τζίρο και άνοδος πωλήσεων αλλά και κέρδη για το λιανεμπόριο», συμπλήρωνε ο κ. Καφούνης.

Η ΕΣΕΕ εξάλλου έχει επισημάνει ότι από το ταμείο του λιανικού εμπορίου λείπουν 750 εκατ. ευρώ και χρειάζεται μία τονωτική ένεση τουλάχιστον 10% για να ισοφαρίσει τις πιέσεις που δέχεται από το επίμονο λειτουργικό κόστος.

Η εκτίμησή της ανέφερε ότι ο κύκλος εργασιών για το τελευταίο τρίμηνο του 2025 θα πρέπει να ανέλθει σε τουλάχιστον 8,2 δισ. ευρώ (αύξηση 10%), έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να καλύψουν το αυξημένο λειτουργικό κόστος και να εξασφαλίσουν, βραχυπρόθεσμα, τη βιωσιμότητά τους.

Ωστόσο, σημειώθηκε γενικότερη πτώση η οποία αποτυπώθηκε στην έρευνα του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ για την αγοραστική κίνηση κατά την εορταστική περίοδο, σύμφωνα με την οποία περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις (52%) κατέγραψαν χαμηλότερες πωλήσεις συγκριτικά με πέρυσι.

Για 4 στις 10 επιχειρήσεις (40%), η αγοραστική κίνηση κορυφώθηκε μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς

Οι πλατφόρμες και οι εκπτώσεις

Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και ο αθέμιτος ανταγωνισμός από τη διείσδυση των ασιατικών e-shop και την επιβολή του τέλους των 3 ευρώ από την 1η Ιουλίου 2026, που αναμένεται πως θα αφήσουν το αποτύπωμά τους στην πορεία του retail και το 2026.

Χαρακτηριστικό για το εύρος της διείσδυσης εγχώριο καταναλωτικό κοινό των εξωχώριων πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου όπως προκύπτει από έρευνα του ΣΕΛΠΕ και της NielsenIQ, είναι πως το 94% των συμμετεχόντων πραγματοποίησε online αγορές το τελευταίο 12μηνο και απ’ αυτούς το 85% έχει αγοράσει από τουλάχιστον μία πλατφόρμα με έδρα σε χώρα εκτός ΕΕ, δηλαδή 8 στους 10.

Σε κάθε περίπτωση οι Έλληνες καταναλωτές προχωρούν σε price-oriented αγορές, όπου βασικό κριτήριο είναι η χαμηλή τιμή, η οποία και οδηγεί τις αγορές τους σε εξωχώριες πλατφόρμες. Ενδεικτικά, Η μέση ετήσια δαπάνη που κατευθύνεται στα marketplaces χωρών εκτός Ε.Ε. ανέρχεται σε 244 € και αντιστοιχεί στο 45% της συνολικής online δαπάνης.

«Θα είναι η πρώτη χρονιά μετά από 15 χρόνια που έχουμε ανάσχεση της ανάπτυξης του κλάδου του ηλεκτρονικού εμπορίου στη χώρα μας», τόνισε ο κ. Σαββίδης.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Eurobank: Άντλησε 400 εκατ. από έκδοση Tier 2 ομολόγων
Τράπεζες

Ενδιαφέρον από 117 επενδυτές για το ομόλογο της Eurobank
Δάνεια: Εξ αποστάσεως 7 στα 10 καταναλωτικά που δόθηκαν το 2025 
Τράπεζες

Δάνειο με ένα... κλικ - Online 7 στα 10 καταναλωτικά
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές
Ασφαλιστικές

Κυοφορούνται deals στις ασφάλειες - Το ντόμινο από Εθνική Ασφαλιστική
Viohalco: Σε Ιωάννη και Μιχάλη Στασινόπουλο τα ηνία της εταιρείας
Business

Σε Ιωάννη και Μιχάλη Στασινόπουλο τα ηνία της Viohalco
ΥΠΑ: Δωρεά πέντε εταιρειών η προμήθεια και εγκατάσταση νέου συστήματος VCRS
Μεταφορές

ΥΠΑ: Δωρεά πέντε εταιρειών η προμήθεια και εγκατάσταση νέου συστήματος VCRS
Εθνική Ασφαλιστική: Στόχος η πρωτιά σε όλους τους κλάδους για την Εθνική Ασφαλιστική
Business

Στόχος η πρωτιά σε όλους τους κλάδους για την Εθνική Ασφαλιστική

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
Shein: Θα σώσει ή θα καταστρέψει τελικά το γαλλικό εμπόριο;
World

Shein, ένα «ενάρετο» εμπορικό μοντέλο στη Γαλλία

Για πρώτη φορά στα γαλλικά -και όχι μόνο- χρονικά, η Shein αποκάλυψε γιατί «δεν είναι γρήγορη μόδα» ή ο «μεγάλος κακός λύκος» του εμπορίου

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ασήμι: Πώς θα πρέπει να αντιδράσουν οι επενδυτές
Commodities

Το δίλημμα των επενδυτών για το ασήμι

Τι αναφέρει ανάλυση του Barron's για το ασήμι - Η σύγκριση με τον χρυσό και η στάση των επενδυτών  

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Mercosur: Γιατί η καθυστέρηση δεν ισοδυναμεί με μπλοκάρισμα
World

Mercosur: Γιατί η καθυστέρηση δεν ισοδυναμεί με μπλοκάρισμα

Τι σημαίνει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ζητήσει γνωμοδότηση από το Δικαστήριο της ΕΕ

Αθανασία Ακρίβου
Μακρόν: Η εμφάνιση αλά “Top Gun” εκτοξεύει τη μετοχή της iVision Tech
World

Η αλά... Top Gun εμφάνιση που απογείωσε μια μετοχή

Το μοντέλο γυαλιών που φορούσε ο Μακρόν είναι το Pacific S 01, με τιμή 659 ευρώ

Τζούλη Καλημέρη
Μαδούρο: Από το γαλάζιο φούτερ της Origin στη γκρι φόρμα της Nike
World

Μαδούρο: Από το γαλάζιο φούτερ της Origin στη γκρι φόρμα της Nike

Κερδισμένη από την πρώτη εικόνα του Μαδούρο μετά τη σύλληψή του, η αμερικανική εταιρεία Origin - Όλα sold-out και για τη Nike

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Paramount: Ποντάρει ότι οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές θα μπλοκάρουν τη συμφωνία WBD-Netflix
World

Η Paramount ποντάρει μέσω... Ευρώπης στην απόκτηση της Warner

Η Paramount προσπαθεί να αγοράσει το σύνολο της WBD, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοπτικών δικτύων CNN, TBS, TNT, Discovery και HGTV

Δημήτρης Σταμούλης
Εκατομμυριούχοι: «Φορολογήστε μας!» – Η ανοιχτή επιστολή 400 κροίσων
World

«Φορολογήστε μας!» - Η επιστολή 400 super rich

Μια χούφτα παγκόσμιων ολιγαρχών με ακραίο πλούτο έχουν εξαγοράσει τις δημοκρατίες μας, αναφέρουν στην επιστολή τους οι εκατομμυριούχοι

Μελίνα Ζιάγκου
Περισσότερα από Business
Eurobank: Άντλησε 400 εκατ. από έκδοση Tier 2 ομολόγων
Τράπεζες

Ενδιαφέρον από 117 επενδυτές για το ομόλογο της Eurobank

Υπερακαλύφθηκε 9,5 φορές η έκδοση της Eurobank - Τα ομόλογα έχουν ημερομηνία λήξης στις 29 Απριλίου 2037

Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές
Ασφαλιστικές

Κυοφορούνται deals στις ασφάλειες - Το ντόμινο από Εθνική Ασφαλιστική

Τα σχέδια της Πειραιώς μετά την Εθνική Ασφαλιστική και οι κινήσεις της Generali

Λάμπρος Καραγεώργος
Viohalco: Σε Ιωάννη και Μιχάλη Στασινόπουλο τα ηνία της εταιρείας
Business

Σε Ιωάννη και Μιχάλη Στασινόπουλο τα ηνία της Viohalco

Ο Μιχάλης Στασινόπουλος νέος πρόεδρος της Viohalco - O CEO Ιπποκράτης Ιωάννης Στασινόπουλος αναλαμβάνει και εκτελεστικός αντιπρόεδρος

ΥΠΑ: Δωρεά πέντε εταιρειών η προμήθεια και εγκατάσταση νέου συστήματος VCRS
Μεταφορές

ΥΠΑ: Δωρεά πέντε εταιρειών η προμήθεια και εγκατάσταση νέου συστήματος VCRS

Η δωρεά προς την ΥΠΑ αφορά τα Κέντρα Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, που εξυπηρετούν το σύνολο του Ελληνικού Εναέριου Χώρου

Εθνική Ασφαλιστική: Στόχος η πρωτιά σε όλους τους κλάδους για την Εθνική Ασφαλιστική
Business

Στόχος η πρωτιά σε όλους τους κλάδους για την Εθνική Ασφαλιστική

Η Εθνική Ασφαλιστική γνωστοποίησε ότι θα προχωρήσει σε μεσοσταθμική αύξηση 6,8% στα ισόβια συμβόλαια Υγείας στο πρώτο εξάμηνο του 2026

Εξάρχου: Το real estate στην Ελλάδα σε συνάντηση με Έρικ Τραμπ
Business

Το real estate στην Ελλάδα σε συνάντηση Εξάρχου-Έρικ Τραμπ

Οι επαφές Αλέξανδρου Εξάρχου με Khalid Al-Falih και Έρικ Τραμπ για το επενδυτικό περιβάλλον και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

ICAP CRIF: Τι τζίρο έκαναν οι «μεγάλοι» σε βιομηχανία, εμπόριο και υπηρεσίες
Business

Τι τζίρο έκαναν οι «μεγάλοι» σε βιομηχανία, εμπόριο και υπηρεσίες

Ποιες ήταν οι οικονομικές επιδόσεις των 5.000 εταιρειών με τον υψηλότερο τζίρο - Τι δείχνει μελέτη της ICAP CRIF

Latest News
Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιλεκτικό profit taking μετά το άλμα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Επιλεκτικό profit taking μετά το άλμα στο ΧΑ

Μετά το διήμερο ανόδου, το ελληνικό χρηματιστήριο προσπαθεί να αφομοιώσει τα τρέχοντα επίπεδα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μητσοτάκης στο Euronews: Οι διατλαντικές σχέσεις γίνονται πιο περίπλοκες
Πολιτική

Μητσοτάκης στο Euronews: Οι διατλαντικές σχέσεις γίνονται πιο περίπλοκες

Μεσοβέζικη στάση φαίνεται να κρατά ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφορικά με την ένταση ανάμεσε σε ΕΕ και Τραμπ

Κλειστά ακίνητα: Επιδότηση έως 36.000 ευρώ από το νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»
Ακίνητα

Κλειστά ακίνητα: Πώς θα λάβετε επιδότηση έως 36.000 ευρώ

Νέα κίνητρα ώστε να επιστρέψουν τα κλειστά ακίνητα στην αγορά - Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Νευρικότητα στις αγορές, στο επίκεντρο το Νταβός
Markets

Νευρικότητα στις ευρωαγορές, στο επίκεντρο το Νταβός

Οι επενδυτές να επεξεργάζονται τα όσα έχουν συμβεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός

Nikos Kakalis Appointed Managing Director of the Maritime Emissions Reduction Centre
English Edition

Nikos Kakalis Appointed Managing Director of the Maritime Emissions Reduction Centre

Nikos Kakalis takes over the management of the Center for Emission Reduction, leading MERC into a new phase of development

Εξάρχου στο Νταβός: Η Ευρώπη να επιδοτήσει τον κάθετο ενεργειακό άξονα
Φυσικό αέριο

Εξάρχου στο Νταβός: Η Ευρώπη να επιδοτήσει τον κάθετο ενεργειακό άξονα

Εάν η Ευρώπη θέλει να ξαναγίνει αυτό που ήταν, πρέπει να γίνει σοβαρή και να κάνει αυτά που λέει, υπογράμμισε ο κ. Εξάρχου μιλώντας στο Davos Lodge

AKTOR CEO Meets With Eric Trump, Saudi Minister, at Davos
English Edition

AKTOR CEO Meets With Eric Trump, Saudi Minister, at Davos

The head of AKTOR met with high-profile figures, including the Minister for Investments of Saudi Arabia, Khalid A. Al-Falih and the U.S. Ambassador to Greece, Kimberly Guilfoyle

Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης
Κοινωνία

Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης

Έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης.

Ευλογιά προβάτων: Πάνω από 472 χιλ. οι απώλειες ζώων
AGRO

Πάνω από 472 χιλ. οι απώλειες από την ευλογιά προβάτων

Τι δείχνουν τα επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία για την ευλογιά προβάτων

Ασιατικά χρηματιστήρια: Ανοδικά οι αγορές – Ικανοποίησε η Bank of Japan
Markets

Ανοδικά οι αγορές της Ασίας - Ικανοποίησε η BoJ

Οι επενδυτές αξιολόγησαν θετικά την απόφαση της Bank of Japan να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια

Χρυσός: Ανεβαίνει προς τα 5.000 δολάρια λόγω ασθενέστερου δολαρίου
Commodities

Μια ανάσα από τα 5.000 δολάρια ο χρυσός

Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και οι ανανεωμένες απειλές για την ανεξαρτησία της Fed υποστηρίζουν ένα ράλι ρεκόρ για τον χρυσό

Ιαπωνία: Η κεντρική τράπεζα σηματοδοτεί αυξήσεις επιτοκίων καθώς η χώρα πάει σε πρόωρες εκλογές
World

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας δείχνει αυξήσεις επιτοκίων

Ο πληθωρισμός στην Ιαπωνία σταθεροποιείται γύρω από τον στόχο, που μάλλον συνεπάγεται περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων

Κρίστι Νόεμ, η αδυσώπητη «ICE Barbie» του Ντόναλντ Τραμπ
Κόσμος

Κρίστι Νόεμ, η αδυσώπητη «ICE Barbie» του Ντόναλντ Τραμπ

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έχει γίνει το πρόσωπο της φονικής δράσης της υπηρεσίας μετανάστευσης ICE και του αυταρχισμού της δεύτερης προεδρίας Τραμπ. Οι πιέσεις για λογοδοσία εντείνονται

Μαργαρίτα Βεργολιά
Greece Confirms No Approved Vaccine for Goat and Sheep Pox
English Edition

Greece Confirms No Approved Vaccine for Goat and Sheep Pox

Greek authorities say biosecurity measures, not vaccination, remain the only proven strategy to control goat and sheep pox. European guidelines confirm no approved vaccines exist, and improper vaccination could harm trade and prolong outbreaks

ΑΑΔΕ: Πληρώθηκαν αγροτικές ενισχύσεις 28 εκατ. ευρώ σε 24.000 δικαιούχους
AGRO

Πληρωμή 28 εκατ. ευρώ για αγροτικές ενισχύσεις - Οι δικαιούχοι

Τι αναφέρει η ΑΑΔΕ για τις ανακτήσεις μέσω συμψηφισμών και τις δεσμεύσεις 14 εκατ. για περαιτέρω έλεγχο

90η ΔΕΘ: Η Ιαπωνία τιμώμενη χώρα στην έκθεση
Economy

Η Ιαπωνία τιμώμενη χώρα στην 90ή ΔΕΘ

Η 90η ΔΕΘ θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου του 2026

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο