ChatGPT: Θα αρχίσει να εμφανίζει διαφημίσεις στους χρήστες διαφημίσεις με βάση τις συνομιλίες τους

Η OpenAI ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα δοκιμάσει διαφημίσεις στην δωρεάν έκδοση του ChatGPT για ενήλικες συνδεδεμένους χρήστες στις ΗΠΑ. Επίσης, θα λανσάρει ένα πακέτο συνδρομής «Go» με κόστος 8 δολάρια το μήνα, το οποίο θα περιλαμβάνει ορισμένες αναβαθμισμένες δυνατότητες, όπως μεγαλύτερη μνήμη και περισσότερες δυνατότητες δημιουργίας εικόνων, σε χαμηλότερη τιμή από τα πακέτα συνδρομής «Plus» (20 δολάρια το μήνα) και «Pro» (200 δολάρια το μήνα). Οι συνδρομητές του πακέτου «Go» θα λαμβάνουν επίσης διαφημίσεις, ενώ οι συνδρομητές των πακέτων Plus, Pro και οι επιχειρηματικοί πελάτες της OpenAI δεν θα λαμβάνουν.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, έχει εκφράσει στο παρελθόν επιφυλάξεις σχετικά με την εισαγωγή διαφημίσεων στο ChatGPT. Ωστόσο, η κίνηση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που η OpenAI προσπαθεί επειγόντως να βρει τρόπους να αυξήσει τα έσοδά της από τους 800 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες της, ώστε να μπορέσει να καλύψει το κόστος των 1,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει δεσμευτεί να δαπανήσει για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης τα επόμενα οκτώ χρόνια. Ο Άλτμαν δήλωσε τον Νοέμβριο ότι η εταιρεία αναμένει να κλείσει το 2025 με ετήσια έσοδα περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Instant Checkout

Πέρυσι, η εταιρεία λάνσαρε ένα εργαλείο με την ονομασία «Instant Checkout», το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να αγοράζουν προϊόντα από καταστήματα λιανικής όπως το Walmart και το Etsy απευθείας μέσω του ChatGPT. Η OpenAI παρουσίασε επίσης εργαλεία υγείας και μάθησης, μεταξύ άλλων, καθώς επιδιώκει να καταστήσει το ChatGPT πιο ουσιαστικό μέρος της καθημερινής ζωής των χρηστών και ενδεχομένως να τους δώσει ένα λόγο να αναβαθμίσουν σε συνδρομή επί πληρωμή.

Η διαφήμιση θα μπορούσε να αποδειχθεί μια επικερδής στρατηγική για την OpenAI, καθώς η χρήση των πληροφοριών από τις συνομιλίες των ανθρώπων με το ChatGPT θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφημίσεις με υψηλό βαθμό στόχευσης. Για παράδειγμα, αν ένας χρήστης ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT για να οργανώσει ένα ταξίδι, θα μπορούσε να του εμφανιστούν διαφημίσεις για ξενοδοχεία ή ψυχαγωγία στην περιοχή που επιθυμεί να επισκεφθεί.

Στο πλαίσιο της δοκιμής, οι διαφημίσεις θα εμφανίζονται στο κάτω μέρος της απάντησης του ChatGPT στην ερώτηση ενός χρήστη και θα φέρουν την ένδειξη «χορηγούμενη». Η OpenAI δήλωσε ότι οι διαφημίσεις δεν θα επηρεάζουν τις απαντήσεις που παρέχει το ChatGPT, προσθέτοντας ότι οι χρήστες «πρέπει να εμπιστεύονται ότι οι απαντήσεις του ChatGPT βασίζονται σε αντικειμενικά χρήσιμα στοιχεία».

Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι δεν θα πουλήσει τα δεδομένα ή τις συνομιλίες των χρηστών σε διαφημιστές και ότι οι χρήστες μπορούν να απενεργοποιήσουν την εξατομίκευση των διαφημίσεων με βάση τις συνομιλίες τους. Η OpenAI δεν σχεδιάζει να διαφημίζει σε συνομιλίες σχετικά με «ρυθμιζόμενα θέματα», όπως η υγεία, η ψυχική υγεία ή η πολιτική.

«Δεδομένου του τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, είμαστε ενθουσιασμένοι που θα αναπτύξουμε με την πάροδο του χρόνου νέες εμπειρίες που οι άνθρωποι θα θεωρούν πιο χρήσιμες και σχετικές από οποιεσδήποτε άλλες διαφημίσεις», δήλωσε η OpenAI σε μια ανάρτηση στο blog της. «Σύντομα, μπορεί να δείτε μια διαφήμιση και να μπορείτε να κάνετε απευθείας τις ερωτήσεις που χρειάζεστε για να λάβετε μια απόφαση αγοράς».

Ο Άλτμαν και οι διαφημίσεις στο GhatGPT

Ο Αλτμαν δήλωσε σε μια συνέντευξη το 2024 ότι «μισεί» τις διαφημίσεις και χαρακτήρισε την ιδέα του συνδυασμού διαφημίσεων με τεχνητή νοημοσύνη «ιδιαίτερα ανησυχητική», αν και πρόσθεσε ότι «δεν λέω ότι η OpenAI δεν θα εξετάσει ποτέ το ενδεχόμενο των διαφημίσεων». Πέρυσι, δήλωσε ότι δεν ήταν «εντελώς αντίθετος» στην προσθήκη διαφημίσεων στο ChatGPT, αλλά είπε ότι «θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή για να γίνει σωστά».

Η εισαγωγή διαφημίσεων στις συνομιλίες των chatbot μπορεί να είναι αμφιλεγόμενη, δεδομένου ότι οι χρήστες έχουν μερικές φορές προσωπικές και οικείες συνομιλίες. Και η κίνηση αυτή θα αυξήσει την πίεση στην OpenAI να διασφαλίσει ότι δεν προτείνει προϊόντα που θα μπορούσαν να είναι δυνητικά επικίνδυνα ή επιβλαβή, ειδικά μετά τις αγωγές που έχει αντιμετωπίσει η εταιρεία με την κατηγορία ότι το ChatGPT ενθάρρυνε τους χρήστες να αυτοκτονήσουν.

Η OpenAI δήλωσε ότι δεν θα προβάλλει διαφημίσεις σε χρήστες που έχουν δηλώσει ότι είναι κάτω των 18 ετών ή που πιστεύει ότι είναι κάτω των 18 ετών. (Η εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να εκτιμήσει την ηλικία των χρηστών με βάση τις συνομιλίες και τις συνήθειες χρήσης τους).

Οι διαφημίσεις είναι πιθανό να αποτελέσουν ένα αυξανόμενο μέρος της εμπειρίας των χρηστών με την τεχνητή νοημοσύνη σε μια σειρά πλατφορμών. Τον Δεκέμβριο, η Meta άρχισε να χρησιμοποιεί πληροφορίες από τις αλληλεπιδράσεις των χρηστών με το chatbot τεχνητής νοημοσύνης της για να τους στοχεύει με πιο εξατομικευμένες διαφημίσεις.