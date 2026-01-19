Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υποχωρούν εν μέσω απειλών Τραμπ για δασμούς στη Γροιλανδία

Οι επενδυτές βλέπουν να κλιμακώνονται οι απειλές του Τραμπ να επιβάλει δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες εάν αντιταχθούν στην επιδίωξή του να «αγοράσει» τη Γροιλανδία

Markets 19.01.2026, 10:38
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υποχωρούν εν μέσω απειλών Τραμπ για δασμούς στη Γροιλανδία
Newsroom

Με σημαντικές απώλειες κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι επενδυτές βλέπουν να κλιμακώνονται οι απειλές του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει αυξημένους δασμούς σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες εάν αντιταχθούν στην επιδίωξή του να «αγοράσει» τη Γροιλανδία.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 να σημειώνει απώλειες 0,85% στις 609 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,08% στις 10.226 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση 1,01% στις 25.042 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 1,20% στις 8.159 μονάδες.

Οι μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών σημειώνουν, μετά τις απειλές του Τραμπ για νέους δασμούς. Συγκεκριμένα, η BMW καταγράφει πτώση 4,89%, η Volkswagen υποχωρεί κατά 3,07%, η Mercedes-Benz κατά 3,72%, ενώ στο Παρίσι, η Stellantis υποχωρεί κατά 3,15%.

Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει την ευαισθησία των ευρωπαϊκών αγορών αυτοκινήτου στις διεθνείς πολιτικές εντάσεις, με τους επενδυτές να τιμολογούν άμεσα τον κίνδυνο υψηλότερων δασμών και τις πιθανές επιπτώσεις στα κέρδη των εταιρειών.

Η πτώση έρχεται μετά την ανακοίνωση του Τραμπ το Σάββατο ότι οκτώ ευρωπαϊκές χώρες – σύμμαχοι θα αντιμετωπίσουν αυξανόμενους δασμούς, ξεκινώντας από 10% την 1η Φεβρουαρίου και φτάνοντας στο 25% την 1η Ιουνίου, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία που να επιτρέπει στην Ουάσινγκτον να «αγοράσει» τη Γροιλανδία, ένα ημιαυτόνομο έδαφος που ανήκει στη Δανία.

Η ανάρτηση

Σύμφωνα με ανάρτηση του Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, τα προϊόντα των οκτώ κρατών-μελών του ΝΑΤΟ που εξάγονται στις ΗΠΑ θα υπόκεινται σε κλιμακούμενους δασμούς «μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη και ολοκληρωμένη αγορά της Γροιλανδίας».

Οι δασμοί αφορούν τη Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία και Φινλανδία, ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες χαρακτήρισαν τις απειλές «απαράδεκτες» και δεσμεύτηκαν να στηρίξουν τη Δανία.

Παράλληλα, οι αγορές θα παρακολουθήσουν στενά το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, που ξεκινά αυτή την εβδομάδα, όπου ο Τραμπ αναμένεται να απευθύνει ομιλία την Τετάρτη.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
BlackRock: Πουλάει αμερικανικά και βρετανικά ομόλογα
Ομόλογα

Γιατί η BlackRock πουλάει αμερικανικά και βρετανικά ομόλογα
Χρηματιστήριο Αθηνών: Υψώνει τείχος στις 2.270 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Υψώνει τείχος στις 2.270 μονάδες το ΧΑ
Pantelakis Securities: Δεν τελείωσε το ράλι στο ΧΑ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Pantelakis Securities: Δεν τελείωσε το ράλι στο ΧΑ
Euronext: Εισήχθη στο Euronext Amsterdam η Czechoslovak Group
Markets

Euronext: Εισήχθη στο Euronext Amsterdam η Czechoslovak Group
Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιλεκτικό profit taking μετά το άλμα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Επιλεκτικό profit taking μετά το άλμα στο ΧΑ
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Νευρικότητα στις αγορές, στο επίκεντρο το Νταβός
Markets

Νευρικότητα στις ευρωαγορές, στο επίκεντρο το Νταβός

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Mercosur: Γιατί η καθυστέρηση δεν ισοδυναμεί με μπλοκάρισμα
World

Mercosur: Γιατί η καθυστέρηση δεν ισοδυναμεί με μπλοκάρισμα

Τι σημαίνει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ζητήσει γνωμοδότηση από το Δικαστήριο της ΕΕ

Αθανασία Ακρίβου
ΥΠΕΝ: Παράταση προθεσμιών για τη διάσωση οικοδομικών αδειών με «μπόνους» δόμησης
Ακίνητα

ΥΠΕΝ: Ανάσα σε χιλιάδες οικοδομές με «μπόνους δόμησης»

«Βροχή» παρατάσεων για νομιμοποίηση αυθαίρετα, έκδοση ταυτότητας κτιρίου και κατεδαφίσεις έφερε με τροπολογία στη Βουλή το ΥΠΕΝ.

Μάχη Τράτσα
Ακίνητα: Ράλι τιμών στα διαμερίσματα της Αττικής [πίνακες]
Ακίνητα

Ράλι στα ακίνητα - Οι φθηνές, ακριβές περιοχές [πίνακες]

Πώς κινήθηκαν οι τιμές στα ακίνητα την τριετία 2022–2025 - Τι δείχνει έρευνα

Ανδρομάχη Παύλου
Δάνεια: Εξ αποστάσεως 7 στα 10 καταναλωτικά που δόθηκαν το 2025 
Τράπεζες

Δάνειο με ένα... κλικ - Online 7 στα 10 καταναλωτικά

Κερδίζουν το στοίχημα της ψηφιοποίησης οι τράπεζες - Οι καταναλωτές αγκάλιασαν τα online κανάλια 

Αγης Μάρκου
Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
Ασήμι: Πώς θα πρέπει να αντιδράσουν οι επενδυτές
Commodities

Το δίλημμα των επενδυτών για το ασήμι

Τι αναφέρει ανάλυση του Barron's για το ασήμι - Η σύγκριση με τον χρυσό και η στάση των επενδυτών  

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Shein: Θα σώσει ή θα καταστρέψει τελικά το γαλλικό εμπόριο;
World

Shein, ένα «ενάρετο» εμπορικό μοντέλο στη Γαλλία

Για πρώτη φορά στα γαλλικά -και όχι μόνο- χρονικά, η Shein αποκάλυψε γιατί «δεν είναι γρήγορη μόδα» ή ο «μεγάλος κακός λύκος» του εμπορίου

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Γερμανία: Πληθαίνουν οι φωνές για τον επαναπατρισμό του χρυσού
World

Πληθαίνουν οι φωνές στη Γερμανία για επαναπατρισμό του χρυσού

Η ευρωβουλευτής Μαρί-Ανιές Στρακ-Τσίμερμαν απαιτεί τη μεταφορά των γερμανικών αποθεμάτων χρυσού από τις ΗΠΑ στην Γερμανία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Markets
BlackRock: Πουλάει αμερικανικά και βρετανικά ομόλογα
Ομόλογα

Γιατί η BlackRock πουλάει αμερικανικά και βρετανικά ομόλογα

Οι εκτιμήσεις του διαχειριστή χαρτοφυλακίου της BlackRock για τον πληθωρισμό και τα ομόλογα

Pantelakis Securities: Δεν τελείωσε το ράλι στο ΧΑ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Pantelakis Securities: Δεν τελείωσε το ράλι στο ΧΑ

Η Pantelakis Securities τονίζει ότι τα θεμελιώδη μεγέθη της ελληνικής οικονομίας παραμένουν ισχυρά και συνεχίζουν να υπεραποδίδουν έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Euronext: Εισήχθη στο Euronext Amsterdam η Czechoslovak Group
Markets

Euronext: Εισήχθη στο Euronext Amsterdam η Czechoslovak Group

Πρόκειται για τη δεύτερη εισαγωγή στο Euronext το 2026 και τη μεγαλύτερη δημόσια προσφορά μετοχών στον τομέα της άμυνας που έχει καταγραφεί ποτέ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιλεκτικό profit taking μετά το άλμα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Επιλεκτικό profit taking μετά το άλμα στο ΧΑ

Μετά το διήμερο ανόδου, το ελληνικό χρηματιστήριο προσπαθεί να αφομοιώσει τα τρέχοντα επίπεδα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Νευρικότητα στις αγορές, στο επίκεντρο το Νταβός
Markets

Νευρικότητα στις ευρωαγορές, στο επίκεντρο το Νταβός

Οι επενδυτές να επεξεργάζονται τα όσα έχουν συμβεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός

Ασιατικά χρηματιστήρια: Ανοδικά οι αγορές – Ικανοποίησε η Bank of Japan
Markets

Ανοδικά οι αγορές της Ασίας - Ικανοποίησε η BoJ

Οι επενδυτές αξιολόγησαν θετικά την απόφαση της Bank of Japan να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια

Χρυσός: Ανεβαίνει προς τα 5.000 δολάρια λόγω ασθενέστερου δολαρίου
Commodities

Μια ανάσα από τα 5.000 δολάρια ο χρυσός

Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και οι ανανεωμένες απειλές για την ανεξαρτησία της Fed υποστηρίζουν ένα ράλι ρεκόρ για τον χρυσό

Latest News
Κέλλας: Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς στην ΕΕ
AGRO

Κέλλας: Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς στην ΕΕ

Ο κ. Κέλλας επανέλαβε ότι η επιλογή του εμβολιασμού θα είχε σοβαρότατες επιπτώσεις στις εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων

Παπασταύρου: Συνάντηση με τη διοίκηση της ΕΥΑΘ – Τι συζητήθηκε
Business

Τι συζητήθηκε στη συνάντηση Σταύρου Παπασταύρου με τη διοίκηση της ΕΥΑΘ

Η σχεδιαζόμενη γεωγραφική επέκταση της ΕΥΑΘ ήταν ένα από θέματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του Σταύρου Παπασταύρου με τη διοίκηση της ΕΥΑΘ

BlackRock: Πουλάει αμερικανικά και βρετανικά ομόλογα
Ομόλογα

Γιατί η BlackRock πουλάει αμερικανικά και βρετανικά ομόλογα

Οι εκτιμήσεις του διαχειριστή χαρτοφυλακίου της BlackRock για τον πληθωρισμό και τα ομόλογα

Piraeus Securities: Στα 23,80 ευρώ ανεβάζει τον πήχη για τη ΔΕΗ
Business

Piraeus Securities: Στα 23,80 ευρώ ανεβάζει τον πήχη για τη ΔΕΗ

Για ισχυρό business plan, ΑΠΕ και αυξανόμενα μερίσματα στη ΔΕΗ κάνει λόγο η Piraeus Securities

Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου: Μείωση σχεδόν 40% στην Ελλάδα σε μια δεκαετία
Green

Μεγάλη βουτιά της Ελλάδας στις εκπομπές θερμοκηπίου - Η θέση της στην ΕΕ

Μεταφορές και αποθήκευση ήταν οι μόνες δύο οικονομικές δραστηριότητες με αύξηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

Βρετανία: Οι νέοι σαρωτές στο Χίθροου εντοπίζουν υγρά και laptop
World

Ανατροπή στα αεροδρόμια - Νέοι σαρωτές «βλέπουν» υγρά και laptop

Η τεχνολογική αναβάθμιση του Χίθροου στη Βρετανία κόστισε 1 δισεκατομμύριο λίρες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Υψώνει τείχος στις 2.270 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Υψώνει τείχος στις 2.270 μονάδες το ΧΑ

Το ελληνικό χρηματιστήριο συνεχίζει να επιδεικνύει αξιοσημείωτες αντοχές απέναντι στις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αγρότες: Αποχώρησαν τα τρακτέρ από τα μπλόκα Νίκαιας και Μαλγάρων
AGRO

Αποχώρησαν τα τρακτέρ από τα μπλόκα Νίκαιας και Μαλγάρων

Συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία της Λάρισας πραγματοποίησαν οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας

Ελ Εριάν: Σε κίνδυνο οι δύο «κινητήρες» της παγκόσμιας ανάπτυξης
World

Οι δύο «κινητήρες» της ανάπτυξης και τα SOS για τους επενδυτές

Η παγκόσμια οικονομία και οι αγορές ενισχύθηκαν πέρσι από δύο «εργοστάσια» που ενέχουν κινδύνους - Τι πρέπει να προσέξουν οι επενδυτές σύμφωνα με τον Ελ Εριάν

ΤτΕ: Σε λειτουργία το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων – Ποιους οφειλέτες αφορά
Τράπεζες

Ξεκινά το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων - Ποιους αφορά

Κάθε οφειλέτης έχει τη δυνατότητα της επισκόπησης της πιστωτικής του κατάστασης - Τα κριτήρια για φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις

ΕΛΓΟ Δήμητρα: Ξεκινά επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για τη διαχείριση ζωονόσων
AGRO

Ξεκινά επιδοτούμενο πρόγραμμα για τη διαχείριση ζωονόσων

Η ΔΥΠΑ σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ Δήμητρα υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης 50 ωρών για ανέργους στη Θεσσαλία

Οικοδομή: Άνοδο 2,2% στο κόστος κατασκευής κατοικιών το τέταρτο τρίμηνο
Ακίνητα

Άνοδο 2,2% στο κόστος κατασκευής κατοικιών το δ' τρίμηνο

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2025 - Δεκεμβρίου 2025 παρουσίασε αύξηση 2,7%

Ουκρανία: Η ΕΕ στέλνει γεννήτριες – 1 εκατ. πολίτες χωρίς ρεύμα στους -20 °C
Επικαιρότητα

Ένα εκατ. Ουκρανοί χωρίς ρεύμα στους -20 °C - Η ΕΕ στέλνει γεννήτριες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαθέσει πάνω από 1,2 δισ. ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία

JPMorgan: Αύξησε τις απολαβές του Ντίμον στα 43 εκατ. δολ.
World

Η JP Morgan «χρυσώνει» τον Ντίμον με νέα αύξηση μισθού

Η JP Morgan αποφάσισε την αύξηση των απολαβών του Ντίμον την ίδια μέρα που ο Τραμπ επιτέθηκε στην τράπεζα με αγωγή 5 δισ.

ΑΑΔΕ: Νέα ψηφιακή εφαρμογή για δικηγόρους – Τι προβλέπει η απόφαση Πιτσιλή
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Νέα ψηφιακή εφαρμογή για δικηγόρους - Τι προβλέπει η απόφαση Πιτσιλή

έα ψηφιακή εφαρμογή για την υποβολή συμβάσεων δικηγόρων με τους πελάτες τους

Κάρπαθος: Ανάμεσα στα 10 ομορφότερα μέρη του πλανήτη για το 2026
Τουρισμός

Ποιο ελληνικό νησί βρίσκεται στο top10 παγκοσμίως

Ανάμεσα στα μέρη του πλανήτη που παραμένουν αυθεντικά, ποιοτικά και αναλλοίωτα από τον υπερτουρισμό.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο