Ασιατικά χρηματιστήρια: Πτώση των αγορών λόγω Τραμπ και κινεζικών οικονομικών δεδομένων

Με απώλειες έκλεισαν ως επί το πλείστον οι αγορές της Ασίας, με τους επενδυτές να μειώνουν το ρίσκο στη σκιά των απειλών της κυβέρνησης Τραμπ για τη Γροιλανδία το Σαββατοκύριακο, παράλληλα με τα σημαντικά οικονομικά στοιχεία από την Κίνα που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Το Σαββατοκύριακο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακολούθησε σκληρή ρητορική με τους Ευρωπαίους ηγέτες σχετικά με το Αρκτικό έδαφος, απειλώντας με δασμούς οκτώ ευρωπαϊκές χώρες και απαιτώντας τον έλεγχο της Γροιλανδίας, η οποία ανήκει στη Δανία. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες απάντησαν χαρακτηρίζοντας τις απειλές «εντελώς λανθασμένες» και «απαράδεκτες».

Στις αγορές του Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng υποχώρησε κατά 1,07%, ενώ ο κινεζικός δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής χώρας σημείωσε μικρή πτώση.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 έκλεισε στις 53.583,57 μονάδες, μειωμένος κατά 0,65%, καταγράφοντας τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, ενώ ο Topix υποχώρησε οριακά στις 3.656,4 μονάδες.

Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ιαπωνικών κρατικών ομολόγων σημείωσαν νέα ιστορικά υψηλά. Η απόδοση του 10ετούς JGB έφτασε στο 2,279%, υψηλότερο επίπεδο από το 1999, με αντίστοιχες αυξήσεις στα 20- και 30ετή ομόλογα.

Η Νότια Κορέα αποτέλεσε εξαίρεση, με τον Kospi να ενισχύεται κατά 1,32% στις 4.904,66 μονάδες και τον μικρότερο δείκτη Kosdaq να κερδίζει 1,44% στις 968,36 μονάδες. Οι μετοχές της Hyundai σημείωσαν ιστορικό υψηλό, ενισχυόμενες έως και 17,92%.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,33% στις 8.874,5 μονάδες, με τεχνολογικές μετοχές να ασκούν πίεση.

Στην αγορά εμπορευμάτων, οι τιμές ασημιού και χρυσού έφτασαν σε ιστορικά υψηλά. Το ασήμι αυξήθηκε 3,88% στα 93,38 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ ο χρυσός ενισχύθηκε 1,72% στα 4.673,96 δολάρια ανά ουγγιά.